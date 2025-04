„Nelidské“. Lídryně Stačilo vybrala příklady „úspěchů“ Fialovy vlády

Senát schválil zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a také rozšíření okruhu plátců. Co na to říkáte? A jak vnímáte v dnešní době veřejnoprávní média?

Zvýšení koncesionářských poplatků v době, kdy každé šesté dítě nemá teplý oběd, klesají reálné mzdy a investice do sociálních jistot se krčí ve stínu nákladů na zbrojení, je naprosto nehorázné. Česká televize argumentuje tím, že pokud by ke zvýšení poplatků nedošlo, musela by propouštět, vypínat některé stanice nebo redukovat skladbu pořadů. Zejména tvorba nových pořadů, filmů, dokumentů, ale i různých dílčích komentářů je však nejlepším dokladem toho, že Česká televize se dávno nechová jako veřejnoprávní médium, ale jako hlásná trouba současné asociální vlády. Nevidím proto důvod, proč by měli lidé platit daň za to, aby jim někdo říkal, co si mají myslet. Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 94% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2332 lidí

Z poslední doby si objektivitu České televize připomeňme např. tím, jak se vypořádala s evropskou předvolební debatou, kam pozvala zástupce všech vládních stran, ale strany s potenciálem úspěchu ne. O objektivním informováni se nedalo mluvit ani v souvislosti s komentováním výsledků francouzských voleb, kdy byl úspěch levicových stran prezentován doslova jako začátek stavby gulagů. Naprosto bezprecedentní chování ještě nedávno předváděl redaktor Jakub Železný, kdy do veškerých svých vystoupení vkládal subjektivní hodnocení tématu. Jeho návrat na televizní obrazovky, tím spíše do pořadu Historie.cs, považuji za skandální a také jsem se proti tomu veřejně ohradila, včetně zaslání stížnosti České televizi. Značnou nevyváženost předvádí Česká televize dlouhodobě v informováni o událostech na Ukrajině, kdy na ni bylo podáno několik stížností už v roce 2016. Samozřejmě zameteno pod koberec. A slyšeli jste někdy nějakou reportáž České televize z pohledu Palestinců, obyvatel pásma Gazy? Asi sotva, když vládní linie stojí nekriticky na straně Izraele.

Namístě by bylo koncesionářské poplatky úplně zrušit a veřejnoprávní média zestátnit, což má hnutí STAČILO! ve svém volebním programu. Navíc, nejde jen o zvýšení poplatků, ale i o jejich rozšíření na zařízení schopná přijímat vysílání prostřednictvím internetu, tedy například i mobily či notebooky. Neospravedlnitelná daň z něčeho, co člověk ani nutně nevyužívá.

Mimochodem, když jsme u ČT, jak hodnotíte pořad, který nedávno vysílala, a sice „Reportáž psanou na benzínce“, která prý hovoří o dezinformační scéně v ČR? Ostatně, poměrně velký prostor tam dostal i předseda STAČILO!, za které kandidujete, Daniel Sterzik…

Netuším, nakolik se diváci z tohoto dokumentu dozvěděli o nějaké domnělé či skutečné „dezinformační scéně“. Jsem ale přesvědčena, že si mohli udělat jasnější obrázek o úrovni současné prorežimní mainstreamové žurnalistiky a o jejích představitelích. Domnívám se, že hlavní protagonistka uvedeného dokumentu, kterou byla novinářka pravicového týdeníku Respekt, udělala opravdu medvědí službu všem těm, kteří se dnes všemožně snaží dehonestovat protivládní opozici. Popravdě bych tento dokument doporučila každému, kdo v podobných prorežimních novinářích stále ještě vidí jakési „morální majáky s patentem na pravdu“.

„Fialova banda se začíná bát o koryta, a tak se rozhodla ve jménu ‚pravdy a lásky‘ ZAKÁZAT svobodnou politickou soutěž,“ napsala jste na FB. Můžete i pro naše čtenáře vysvětlit, o co se jedná?

Poslanci koalice Spolu navrhují přirovnat komunismus k nacismu a následně za podporu těchto hnutí trestat. To je samozřejmě naprosto nepřípustné. Snahy o zákaz propagace komunismu přicházejí v různých vlnách již 35 let, ale ani ve veřejnosti nikdy nenašly širší podporu. Srovnání nacismu a komunismu kulhá na obě nohy, a byli to právě nacisté, kdo zakázal komunistickou stranu a její členy systematicky likvidoval.

Navíc se podívejme, kdo dnes stojí za touto iniciativou – je to účelově zřízený Ústav pro studium totalitních režimů a politické neziskovky, které vytvářejí umělé problémy a našeptávají různým poslancům svá přání. Svou roli v tomto procesu hraje i Evropský parlament, který ve svých rezolucích nabádá k celounijnímu zákazu nacistických a sovětských komunistických symbolů. Symbolů, které reprezentují úspěšné boje pracujících za svá práva, a to jak vítězství nad kapitálem, tak nad nacismem.

A tak namísto toho, aby se vláda věnovala skutečným problémům lidí, jako je nedostupné bydlení, enormní zdražování potravin, extrémní ceny energií, věnuje se zavádění cenzorských praktik a šikaně politické opozice. Zřejmě má pocit, že po letech jejich asociální hrůzovlády vyřeší pád své popularity omezováním demokratické diskuse a různými dalšími zákazy.

Na FB jste se také ohradila proti určitému nařčení, jak jste sama uvedla, od pana Vrábela. I tady poprosím, můžete být konkrétnější?

Nejsem člověk, který by měl potřebu živit „špinavý předvolební boj“, jak pojmenoval pan Vrábel sdílení svých domněnek o mé osobě na své facebookové stránce. Také si nemyslím, že je z jeho strany efektivní hovořit na jedné straně o nutnosti sjednocovat protivládní scénu a stejným dechem plivat špínu na ty, kteří mají podobné cíle, takže jen velmi stručně. Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5832 lidí

Pan Vrábel, poté, co byla zveřejněna informace, že jsem se stala vedoucí kandidátkou hnutí STAČILO! v Praze, vyčetl lídryni hnutí STAČILO! Kateřině Konečné, že prosazuje do Poslanecké sněmovny člověka jako jsem já, tedy aktivního antifašistu, který dlouhodobě vystupuje proti šovinismu, xenofobii, rasismu, jejich projevům, ale i reprezentantům.

Ano, jsem antifašistka, na čemž neshledávám nic špatného, natož skandálního. Vlastně mě spíše děsí, že to někdo má jinak, když se hrozba fašizace společnosti stává čím dál tím hmatatelnější. Odmítám, aby kdokoliv nazýval solidaritu s běženci ze zemí zmítaných válečným konfliktem – tím spíše pokud jde o země, kde konflikt rozpoutal ten slavný Západ – „vítáním migrantů“. My, komunisté, máme k tématu migrační a azylové politiky, stejně jako k systému vnucených kvót, dlouhodobě konzistentní postoj. Považujeme za zásadní řešit migrační problémy v místě jejich vzniku. Na nezbytné rozvojové pomoci by se, podle nás, měly aktivně podílet zejména státy, které svou agresivní mocenskou politikou vyvolaly sociální a humanitární krizi v zemích, z nichž nyní migranti míří k nám.

KSČM také nesouhlasí s tzv. migračním paktem, který schválila Evropská unie. Nařčení z aktivní podpory „islamizace“ Evropy považuji za zcela vylhaný vrchol předvolební snahy očernit nejen mě, KSČM, ale také uskupení STAČILO!. Nepodporuji diktát žádného náboženství. Víra je pro mě intimní a osobní věc, a ne nástroj politického prosazování. Proto jsem mj. pro definitivní odluku církve od státu, proti smlouvě s Vatikánem apod., což je mimochodem i součástí volebního programu právě uskupení STAČILO!, v jehož čele v Praze kandiduji.

Podívejme se i na Ukrajinu. Jak moc právě situace na Ukrajině ovlivní i výsledky voleb v ČR? A souhlasíte s vyššími náklady na zbrojení u nás?

Konflikt na Ukrajině, aktéři, kteří do něj vstupují, i návrhy, jak konflikt ukončit, se vyvíjí velice dynamicky. My, komunisté, od samotného začátku konfliktu v roce 2014 tvrdíme, že jediné řešení je to diplomatické. Zároveň dlouhodobě upozorňujeme, že původcem současného stavu není zdaleka jen Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO stojící za kyjevským režimem.

Systémovou příčinou podobných konfliktů je prosazování ekonomických a politických zájmů velmocí a jejich soupeření o přerozdělení sfér vlivu, které je přímo spojeno s vojenskými intervencemi, hrozbou silou, embargy a vměšováním do vnitřních záležitostí suverénních států. Jsou to totiž imperialistické choutky kapitálu, které v honbě za ziskem opakovaně porušují tenkou hranici míru.

Od tohoto našeho postoje se pak odvíjí celá politika, kterou v této oblasti prosazujeme. To znamená, že odmítáme další eskalaci, odmítáme posílat na Ukrajinu další a další zbraně, odmítáme všechny ty válečné a zbrojní iniciativy, které způsobují jen další utrpení ukrajinských civilistů, kteří též volají po co nejrychlejším ukončení drancování jejich země diplomatickou cestou.

Peníze, které Fialova vláda s expirátem Lipavským na čele ministerstva zahraničí do tohoto konfliktu poslala a do voleb ještě pošle, pak chybí tady doma. Většina občanů ČR dnes další vojenskou pomoc Ukrajině odmítá, a to se do výsledku voleb zcela jistě promítne.

Celkově, jak vnímáte atmosféru ve společnosti jen několik měsíců před volbami?

Zdá se mi, že naše země je v situaci, kdy loď se potápí, ale na horní palubě se stále tančí. Lidé cítí, že něco není v pořádku, že „polistopadový“ vývoj kapitalistické společnosti neodpovídá jejich představám. Mnoho z nich se právem v myšlenkách nostalgicky vrací k období budování socialismu. Když se rozhlédnete kolem sebe, a v Praze tím spíše, uvidíte, že opravdu mnoho lidí balancuje nad propastí chudoby.

Bydlení se stalo nedostupnou komoditou, téměř luxusem. Založit rodinu je pro mladé lidi často nemožné, klesá porodnost. Každé šesté dítě nemá teplý oběd a přibývá samoživitelů a samoživitelek, kteří stejně jako ovdovělí senioři čelí existenčním problémům. Statisíce lidí jsou i v několikanásobných exekucích, ze kterých nemají šanci se vymotat. Lidé trpí psychickými poruchami, způsobenými extrémně uspěchanou a na výkon zaměřenou dobou. Na léčbu dětí se vzácnými onemocněními se dělají veřejné sbírky, bez úplatků nebo konexí čekáte na vyšetření specialistou někdy i dlouhé měsíce. Počet lidí bez domova roste. Sociální systém je podfinancovaný, stejně jako ten vzdělávací. Společnost se potácí ode zdi ke zdi, nemá žádný cíl.

Do toho denně slyšíme z úst vládních politiků, že se máme dobře, jen si to neuvědomujeme a málo si toho vážíme, že si senioři rádi nechají sáhnout na důchody, aby bylo na zbrojení, že šance máme všichni stejné, jen se musíme víc snažit. To je naprosto nechutný asociální postoj těch, kteří byli zvoleni, aby občanům této země vládli a na srdci aby měli především jejich důstojný život. Namísto toho dostáváme knížecí rady ze slonovinové věže od lidí zapletených do korupčních kauz, Dozimetrů, nepotismu a klientelismu, kteří i přes tato svá očividná selhání mají plná ústa hodnot. Jenže těch jejich hodnot a řečí o pravdě a lásce se pracující člověk nenají.

Lidí, kteří to vnímají stejně, je dle průzkumů většina a konec tohoto nelidského vládnutí s velkou nadějí vyhlížejí. I proto vzniklo uskupení STAČILO!, jako protiváha asociální vládě Petra Fialy. Vzniklo jako hnutí, které vrátí do Sněmovny levici a které se postará, aby v ní měli své zastoupení i ti, kdo jsou dnes zaháněni do kouta, umlčováni a odíráni. STAČILO! je silný hlas této umlčované většiny.