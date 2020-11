„Neuvěřitelné, skandální!“ Co bylo odstraněno z archivu ČT? Aktivista Šinágl se bouří: Nezávislou ČT potřebujeme, ale ta dnešní...

reklama

Minule jste mi řekl, že schopný premiér Andrej Babiš doplácí na neschopnost svého okolí a systém státního aparátu při řešení koronavirové krize. Stále to platí? Je to totiž Andrej Babiš, kdo nyní čelí kritice a výtkám, že situaci nezvládl a především v domovech pro seniory…

Nemám důvod svůj názor ani dnes měnit. Schopný s většinou neschopných to má vždy obtížné. Nejsou lidi, respektive schopní na místech, kde by měli být, tedy lidé i se schopností tento nelítostný boj podstoupit a riskovat. Premiér nedělá vždy, co by chtěl, ale co je za daných podmínek a situace vůbec prosaditelné a možné. Má kolem sebe nemálo neschopných, jak ve vládě, tak v hnutí ANO. Stejné je to v ostatních politických stranách, kterým „Babiš“ chybí. Zatím se neukázal nikdo, kdo by to dokázal s tolika neschopnými zvládat lépe, zato máme spoustu politiků, kteří umí pouze kritizovat.

Profesor epidemiolog Jiří Beran minulý týden řekl, že zavírání bylo zbytečné, stačilo se postarat jen o dvě rizikové skupiny, zjednodušeně řečeno o seniory. Doktor Jaroslav Svoboda v Reflexu uvedl, že řešit tímto způsobem – zavíráním všeho – pandemii je asi tak zbytečné, jako řešit dopravní nehodovost tím, že všude nařídím řídit třicítkou. Může na tom něco být?

Spekulovat lze donekonečna. S tímto názorem by jistě souhlasila většina občanů.

Fotogalerie: - Fantomas se zlobí

Nakolik a koho lze vinit? Kdo nese a měl by nést odpovědnost za to, jak druhá vlna koronaviru vypadala? A za způsobené chyby a zpoždění?

Za způsobené škody bude zřejmě česká justice zavalena mnoha tisíci žalob, kdy bude hrozit její paralyzace a kolaps. Hledání viníků by nemělo být nyní na pořadu dne. Země je v podstatě ve válečném stavu. Žádnou bitvu nelze vyhrát jen neustálým poukazováním na chyby druhých, pokud ano, tak s mnohem většími, zbytečnými ztrátami na životech i ekonomice. Je třeba se proti společnému nepříteli spojovat, ne rozdělovat. Takové postoje vypovídají jen o vlastní neschopnosti. Dnes potřebujeme především Churchilly, ne Chamberlainy! Tedy lídry šířící povzbuzení, naději, optimismus a víru ve vítězství. Strach a obavy jsou postojem předem poraženého. Mimochodem strach oslabuje i imunitní systém, který, je-li mobilizován, je velmi účinný i proti koronaviru, navíc k dispozici neustále a zdarma. Ta nic ovšem nevynáší. Nedivme se, že dvě třetiny nemocí mají psychosomatický původ.

Agentura Median udělala průzkum, ve kterém za viníka současné situace označilo 11 procent právě Andreje Babiše, 29 procent to pak dává za vinu nezodpovědným občanům. Otázka je, kdo může za nezodpovědnost občanů? Česká povaha? Chaotické kroky vlády?

Anketa Důvěřujete Pavlu Rychetskému? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 7795 lidí

Rovněž jste mi řekl, že tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula nemá vaši důvěru. Zpochybnil jste jeho osobu i kvůli jeho činnosti za minulého režimu nebo dřívějším obchodům. Je na tom Jan Blatný lépe? Jak si podle vás vede?

Roman Prymula moji důvěru nemá a mít nemůže. Jeho minulost i nedávné jednání není slučitelné s postavením v tak vysoké funkci a odpovědnosti. Pokud lidé s takovýmto morálním profilem dostávají moc, nelze se divit, že cokoliv od nich pocházející vnímají lidé převážně s nedůvěrou a tomu odpovídajícímu chování, i kdyby konali správně. Je chybou premiéra, že Prymulu opět zaměstnal. Jan Blatný moji důvěru má. Rozhodující bude, zda si ponechá věcnost, racionalitu, nadhled, nenechá se vtáhnout do politických her, obchodních zájmů a zlákat k přílišné mediální prezentaci, ohrožující jeho důvěryhodnost i prezentovaných opatření. Čím méně bude vystupovat na tiskových konferencích, tím více ho bude veřejnost respektovat, brát jeho pokyny vážně a bude si získávat postupně i její podporu.

Blatný řekl, že zhruba od poloviny prosince by měly být testy na covid-19 zdarma. Je to správně? Jaký to bude mít přínos podle vás?

Na místě je otázka o smysluplnosti takovýchto testů. Na trhu jsou miliony nekvalitních roušek, které ničemu nezabraňují, ba mnohdy mohou šíření viru ještě podporovat. Kolik lidí si roušku vyčistí, včas vymění, o dětech raději nemluvě? Podobné je to s testy. Jejich kvalitu nikdo nekontroluje. Jsou známé případy ze zahraničí, kdy se nechal občan čtyřikrát v jednom dnu otestovat na jednom místě, kdy byl výsledek dvakrát pozitivní a dvakrát negativní. Všude je to o kvalitě – přístrojů, lidí, prvotních vstupních datech – a penězích. Dochází-li k chybám už na začátku, nutně se kumulují, vedou k chybným závěrům, opatřením a patřičným následkům. V testech proto nevidím velký přínos, pokud vůbec. Ve věci koronaviru jsem ministerstvu zdravotnictví poslal 13 otázek, na které veřejnost jistě bude ráda znát odpověď. Dne 26. listopadu mi avizovalo odpovědi pouze na čtyři otázky s tím, že odpovědi na zbývající mám požadovat od jiných úřadů. Tyto informace nemůže ministerstvo zdravotnictví nemít. Jsou základem pro správná rozhodnutí a opatření. Veřejnost bude informována.

Mezi těmi, kdo jsou krizí postižení nejvíce, se ocitly restaurace, bary, kluby, prádelny, kadeřnice a další malí živnostníci. Mnohým z nich navíc docházejí úspory a nakonec jim nezbude než takzvaně zavřít krám. Různé vládní programy na pomoc totiž nelze kombinovat nebo je jejich čerpání složité. Už minule jste vinu částečně přiřkl přebujelému úřednímu aparátu země. Byl to ale právě Babiš, kdo před volbami sliboval, že tento problém vyřeší a pak udělal opak. Množství státních úředníků vzrostlo o desítky tisíc lidí. Co s tím? A jak pomoci malým podnikatelům tak, aby pomoc byla skutečně pomocí?

Je z principu lepší zadlužit se a přežít s menšími škodami než šetřit a riskovat nevratné škody na zdraví, hospodářské a hlavně následné morální. Na druhé straně žijeme ve společnosti smrtelně nakaženou a promořenou korupcí. Mnoho lidí si zvyklo žít nepoctivě za totality a dnešní společnost v tom jen pokračuje. To se bude napravovat těžko. Podpora je nutná. Je otázkou, zda tato podpora bude poskytnuta skutečně potřebným?

V době digitalizace stoupá počet úředníků včetně spotřeby papíru. Tady je něco hodně špatně. Proto kdysi premiér navštívil Estonsko, kde je digitalizace státní správy na vysoké úrovni. Ani premiéra nemůže těšit nárůst úředníků. Narazil na politickou realitu, kdy nemůže dělat, co by chtěl a čemu velí zdravý rozum. Stejně tak je problém obrovského zneužívání sociálních dávek i zdravými lidmi. Kdyby nebyl sociální systém tak benevolentní, mohli bychom ušetřit obrovské sumy peněz na sociálních dávkách i na zahraničních pracovních silách. Skvělý systém má v tomto směru Švýcarsko, ne že by ke zneužívání sociálních dávek nedocházelo, ale jistě ne tak masivně jako u nás.

Jakýkoliv podnikatel potřebuje mít klid na práci, mít jasno v pravidlech, tedy stručných, jasných přehledných. Potom už v podstatě žádnou pomoc od státu nepotřebuje. Osobně jsem pro jednoduché předpisy a citelné sankce jako profylaxi. To je vždy účinnější než tisíce předpisů, vyhlášek, zákonů, ve kterých se nikdo nevyzná, pokud je vůbec čte a které nelze všechny dodržovat, natož kontrolovat. Vše už takřka před 100 lety vymyslel Tomáš Baťa. Stačí jen jeho myšlenky osvědčené praxí začít realizovat. I proto ho premiér uznává a propaguje. Bohužel jeden Baťa je dnes málo. Potřebujeme jich stovky na všech stupních správy země. I stát lze řídit z nemalé části jako firmu. Opět jsme u charakteru, hlavního problému naší země, táhnoucí se po generace a mající kořeny v hluboké minulosti. Potřebujeme urgentně mravní vzory v politice a v hospodářství, chceme-li přežít a uspět. Poctivou prací s přidanou hodnotou se živí stále méně lidí v poměru k ostatním, jejichž počet narůstá. Vyráběním bezpracných milionů, miliard a úřadů se žádný chleba nevyrobí.

Psali jsme: Hospody, nebezpečí! Profesor Hořejší: 3 tisíce mrtvých ještě do konce roku, zcela jistě Šumperk: Město chtělo vědět, jak kraj podpoří kulturu ÚZSVM uspěl v kauze o 1,5 milionu Univerzita Karlova uzavřela s ČTK memorandum o spolupráci, týká se vědy, vzdělanosti i nezávislosti médií

Školáci se postupně vrací do lavic. V posledních týdnech se vedla diskuse, zda kvůli koronaviru obětováváme vzdělávání žáků s tím, že by to mohlo mít velké následky. Měli by studenti chodit do škol za každou cenu?

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 10764 lidí

Bouři reakcí vyvolává dění kolem České televize. Radní České televize odvolali dozorčí komisi kvůli dlouhodobým problémům a zvolili novou. Nastaly demonstrace, osobnosti vyzývají k obraně nezávislosti veřejnoprávních médií. Souhlasíte s odvoláním komise, nebo patříte mezi kritiky takových kroků?

Nezávislou veřejnoprávní Českou televizi potřebujeme. Bohužel v mnoha směrech selhává – nejnověji ve věci Roberta Tempela – ESLP ve Štrasburku konstatoval disfunkci české justice a porušování vnitrostátního práva na ostří nože či diplomatický skandál obchodování s vízy na českém velvyslanectví v Maroku. V internetovém vysílání České televize nejsou, respektive byly odstraněny pořady a dokumenty z produkce České televize, které tam mají být trvale k dispozici, což je skandální a neuvěřitelné, jako by Česká televize prováděla autocenzuru – v tom lepším případě. To vše je selhání veřejnoprávní služby, kdy by výše uvedeným tématům se závažným společenským dopadem měla skutečně veřejnoprávní a nezávislá televize a rozhlas věnovat hodiny vysílání.

Dnes například byla sloužená mše na Svatém Hostýnu za desetitisíce rehabilitovaných vojáků včetně jejich rodin, obětí invaze z roku 1968. Silné společenské téma především pro veřejnoprávní Českou televizi. Mlčení médií, stejně jako mlčela o zhruba dvaceti vernisážích výstavy k 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy plukovníka Josefa Musila a dodnes zamlčovaných komunistických zločinů. Za celý letošní rok nepadlo při různých oficiálních akcích a výročích ani jedno slovo o lidech, kteří se statečně postavili v roce 1968 sovětské okupaci.

O stavu naší společnosti a médií je vypovídající, když byl zvolen prvním místopředsedou Sněmovny demokratické země předseda KSČM Vojtěch Filip – usvědčený agent-donašeč StB Falmer – 75 procenty anonymními hlasy poslanců. Média mlčela, žádné demonstrace se nekonaly. Umí si snad někdo představit, že by po konci druhé světové války v Evropě zasedala v Bundestagu i NSDAP? Připomínám slova Jana Masaryka: Komunismus je deset procent ideologie a devadesát procent taktiky.

Noví radní České televize, účelově politicky dosazení, chyb v minulosti České televize využívají. Připomínám i odstranění skvělých moderátorů Daniely Drtinové, Pavlíny Kvapilové a Martina Veselovského. Něco na tom bude, že se o České televizi po léta vypráví jako o rodinném podniku, kdy o přijímání nových zaměstnanců či spolupracovníků nerozhoduje odborná kvalita, ale známosti. Půjde o to, aby se stávající či budoucí radní České televize nenechali ovlivnit levicí skrytou v pozadí současného dění, pomohli zvyšovat její kvalitu, posilovat její nezávislost, kvalitu její veřejné služby, byli skutečnými zástupci občanů, ne politických stran.

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Česká televize je silný mocenský nástroj, o který politici nikdy neztratí zájem. Mám za sebou mnoho zasedání Rady České televize, vím, o čem mluvím. Je neskutečné, že si Rada České televize dala do stanov, že o vystoupení veřejnosti se musí hlasovat a povoleny jsou jen tři minuty. Za předsedy Bednáře jsem byl dokonce tázán, o čem budu mluvit. Za předsedy Milana Uhdeho jsem mohl mluvit, o čem jsem chtěl, kdy jsem chtěl, jak dlouho jsem chtěl, samozřejmě bez hlasování. Mimochodem početná Divácká rada jako by nebyla?

I tady se může Česká televize například od veřejnoprávní ARD učit. Funkci radních vykonávají veřejně známé, respektované a uznávané osobnosti napříč Německem bez nároků na finanční odměnu, s velkými pravomocemi. Úroveň ARD tomu také patřičně odpovídá. Nedá se v mnoha směrech s Českou televizí vůbec srovnávat – od skladby pořadů, úrovně zpravodajství a moderátorů. Například Události ARD trvají 15 minut, dozvíte se vše podstatné ze světa včetně sportu a počasí – a zapamatujete si to. Samozřejmě bez reklam a elektronických hrátek.

Pořad Klein gegen Gross by jistě nadchl i české diváky. Trvá tři hodiny. Minulou sobotu v něm jedna holčička s dětskou hravostí porazila hlavní šéfredaktory ARD, SRF a ORF doslova na hlavu. Suverénně uhádla jména vylosovaných čtyř premiérů z celého světa – jen na základě postupně ukazovaných částí fotografie, kdy ji stačilo i pouhé ukázané oko. Také ji všichni tři vysekli poklonu za standing ovation uneseného a užaslého publika. Šéfredaktor ARD ji na závěr pozval do studia s tím, že nezvou každého, kdy řekl: Na to máme počítače. Takové lidi jako ty potřebujeme.

Na úvod se ukáže vždy video, jak tyto děti žijí jako příklad ostatním dětem. Na ČT1 běželo v hlavním vysílacím čase Tajemství těla. Nepochybně by většina diváků přepnula, kdyby tušila a mohla, co také může veřejnoprávní televize o sobotním večeru nabízet.

Domníváte se, že je ohrožena nezávislost České televize?

Ta je a bude ohrožena vždy. Je to součást politiky. Politici o ni nikdy neztratí zájem. Proto musí být v jejím čele silná, nezávislá osobnost odolávající mocenským tlakům a zájmům, podporovaná stejně silnou a nezávislou Radou České televize. Nosit prezidentovi popelníček generálním ředitelem, kdy je v prostorách České televize kouření zakázáno, není jednáním silné osobnosti.

Jak důležitá je role veřejnoprávních médií v České republice?

Velmi a nezastupitelná! Mohou přímo působit na duši národa, kultivovat ji, povznášet jako zdroj potřebných informací a příkladných vzorů osobností ve všech ohledech, tedy i mravních. Máme jich stále dost. Jejich místa v nemalé míře stále obsazují lidé, kteří nemají co nabídnout. Můžeme jen spekulovat, zda jde o záměr udržovat lidi v nevědomosti, manipulovatelnosti, nebo neschopnost a nevědomost? Jistě je to opět o českém charakteru. Teprve až se bude každý snažit dělat svoji práci co nejpoctivěji, pohneme se kupředu. Jinak budeme neustále na začátku konce nebo na konci začátku – vyberte si. Ale začněme se konečně chovat odpovědně každý sám a nečekejme, že naše problémy vyřeší někdo za nás či pouhý jeden člověk. Dělejme svoji práci co nejlépe a podporujme v ní i druhé přes všechny naše chyby – i těch druhých.

Psali jsme: Boj o rozvolňování. Kdo udolal váhajícího Babiše? Havlíček se porval za podnikatele. Co na to Blatný? ODS, KDU-ČSL, TOP 09: Doporučení ministrovi zdravotnictví Blatnému Piráti k rozhodnutí Rady EU: Šifrování je ochranou, ne hrozbou Jana Bobošíková: Senát, ani ministr kultury nemohou rozhodovat o zákonnosti. Od toho jsou tu soudy



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.