„Nulka“ Vystrčil by se měl zodpovídat. Mezi lidmi to začíná bublat, varuje bývalý kolega Veleba

„Miloš Zeman neřekl poslední slovo, jsem o tom přesvědčen,“ vzkazuje po zhlédnutí videa z nemocnice bývalý senátor Jan Veleba. A připomíná: „Václav Havel na tom byl mnohem hůř než Miloš Zeman a nikoho ani nenapadlo se zmínit o článku 66.“ Varuje také, že „mezi lidmi to začíná bublat“. V souvislosti s Milošem Vystrčilem padlo slovo „politická nulka“. Reagoval i na slova jazykovědce a vysokoškolského pedagoga Karla Olivy, která napsal v souvislosti s prezidentem. Přečtěte si také, co se dělo před minulými prezidentskými volbami i za co děkuje Václavu Klausovi.

Pane inženýre, jaký dojem na vás udělalo video s prezidentem Zemanem, které na mimořádné tiskové konferenci pustili pro veřejnost jeho spolupracovníci?

No, není slušné odpovídat na otázku otázkou. Nicméně moje otázka je, kam by až zašli téměř nikým nevolení senátoři za mohutné podpory spřátelené České televize, kdyby k tomuto kroku nebyla Kancelář prezidenta republiky nepřímo donucena? A navíc, na tom videu byl i dosluhující předseda Poslanecké sněmovny pan Radek Vondráček, kterého jsem vždy pokládal za slušného člověka a on to teď svým vystupováním jenom potvrdil. Je moc smutné, kam se až tento civilizovaný a vzdělaný národ dostal, že spolupracovníci prezidenta republiky, kterého si dvakrát po sobě v přímé volbě zvolil lid počtem hlasů, které předtím nikdo nikdy neobdržel – 2.853.390! – jsou přinuceni zveřejňovat videa z prezidentova lůžka.

Kam jsme se to až dostali, že předseda Poslanecké sněmovny je odsuzován za to, že navštívil nemocného prezidenta v nemocnici v doprovodu prezidentova kancléře a další osoby... To má snad poslat žádost o povolení do Bruselu? Neuvěřitelné, neskutečné, hanebné – tak to vnímají běžní lidé. Sečteno a podtrženo, video potvrdilo situaci, kterou po návštěvě popsal předseda Poslanecké sněmovny pan Vondráček, a běžní lidé v tom dál žádný problém nehledali. Ale hledají a vidí problém v chování pana Vystrčila a dalších. Volají mně prostí lidé, moje telefonní číslo je 30 let stejné a prosáklo, jsou velmi znepokojeni, co že si to několik dní po hospitalizaci senátoři dovolují, srovnávají to s přístupem k Václavu Havlovi atd.

Mezi lidmi to začíná bublat – já mít ústavní zodpovědnost, tak bych to nepodceňoval. A navíc přichází těžká doba světové recese a dráždit lidi se nemusí vyplatit. A propos, Miloš Zeman neřekl poslední slovo, jsem o tom přesvědčen.

Podle toho, co jsme viděli na videu – je, nebo není namístě, aby Senát, jak už dříve navrhl, aktivoval článek 66 Ústavy?

Já si myslím, že by měla nastat aktivace daleko zásadnější – a to směrem k Senátu a v době, až pan prezident opustí nemocnici, o čemž jsem přesvědčen, že se stane. Není přece normální, aby politik s mandátem 8144 hlasů, respektive 14,98 %, kterého exprezident Václav Klaus mimo jiné označil za „politickou nulku“, tímto způsobem zneužíval svoji politickou funkci, kterou ho 85 % voličů v jeho volebním obvodu č. 52 nepověřilo. Za to by se měl zodpovídat a věřím, že ten čas přijde. Nakonec včera přišla z ÚVN zpráva, že zdravotní stav pana prezidenta se mírně zlepšil.

Jak už jste řekl, lidé připomínají, že Václav Havel na tom také nebyl i během svého prezidentského období v některých případech zdravotně nejlépe, ale přesto ho nikdo jeho funkce zbavit nechtěl. Jak toto vnímat?

Václav Havel na tom byl mnohem hůř než Miloš Zeman a těch dní v nemocnici strávil rovněž výrazně víc. A kolem jeho lůžka se děly věci, které nemá smyslu vytahovat na světlo; byl v kómatu mimo vědomí a nikoho ani nenapadlo se zmínit o článku 66. Tehdy ovšem ještě soudobý bezohledný individualismus vlastní současné společenské epoše nebyl mezi lidmi tak rozvinut, to za prvé. A za druhé politici, média a celá společnost, ti všichni respektovali zvolenou hlavu státu. Těžko si představit současné senátory, politiky, média v té době.

A nešlo jenom o zdravotní způsobilost, která se tak jako tak musí časem vyřešit i bez Tchajwance a spol. Jistě si pamětníci vzpomenou na krátkodobou vazbu Miroslava Sládka, aby nepřekážel během prezidentské volby. Nechci se pouštět do podrobností, ale to, co jsem v několika větách naznačil, je zrcadlo našim dnešním hrdinům.

Nad tím, že, jak píše, politici v nebývalé shodě tvrdí, že s přenesením prezidentových pravomocí na jiné osoby či státní orgány není třeba spěchat, se ve svém komentáři na Lidovky.cz zabývá jazykovědec a vysokoškolský pedagog Karel Oliva. Rozebral, kdo všechno a v čem by mohl prezidenta případně „nahradit“ a na závěr položil otázku: „na co nám je vlastně vůbec prezident?“ Co byste mu odpověděl?

Aby si nejdříve nastudoval dějiny československé a české státnosti, přečetl Masaryka, Beneše a potom by snad mohla být nějaká diskuse. Píšu to veřejně poprvé, ale jeden z mých přímých předků JUDr. Vilém Veleba (1870 – 1956) byl národní buditel. Zakládající člen novin Moravský jih, zakladatel českých škol od mateřské, dívčí, měšťanské a obchodní ve Znojmě a mnoho dalších významných aktivit politického a společenského života, kterými založil v ryze německy mluvící zóně moravskou a českou enklávu, kterou všemožně podporoval. Proč to při této příležitosti uvádím? Proto, že jeho hlavní politickou oporou byl prezident Masaryk.

Takže odpovídám panu jazykovědci a vysokoškolskému pedagogovi Olivovi, že prezident republiky v naší malé zemi, jejíž svoboda se tak těžce rodila na počátku minulého století a o niž se rozhodujícím způsobem zasloužil profesor Masaryk, nejenže na něco je, ale že je s ohledem na historii přes všechny peripetie základem naší státnosti. A Miloš Zeman je symbol této doby této země požívající vážnost a úctu širokých společenských vrstev. To nepoznáte na schůzích Senátu, ve vysílání České televize či jednání politických stran deroucích se k moci, právě kterým současný prezident překáží, to se musí jít mezi lidi a tam to každý uslyší. Jenomže to bych Vystrčilovi a spol. určitě nedoporučoval, to by se mu špatně poslouchalo.

Jan Veleba SPOZ



V souvislosti s prezidentem také Karel Oliva například napsal, že: „v rozporu se svými formálními povinnostmi tu a tam odmítne jmenovat nebo odvolat nějakého ministra, a známé jsou i případy, kdy odmítl jmenovat profesory. Soud mu dokázal lhaní, za něž se neomluvil. A o tom, že se nikdy a nijak nesnažil obyvatele tohoto státu motivovat k občanské jednotě či charakternímu chování, myslím také není pochyb.“ Co na jeho slova říct?

Nechme stranou povinnosti „tu a tam“, nechme stranou domnělé lhaní – pamatuji si velmi dobře prezidenta, který prohlašoval, že nechce majetek, zatímco v zákulisí napnul všechny páky, aby ho dostal a další a další věci. Ale k té občanské jednotě. Současný pan prezident v životě něco dokázal. Svoji stranu, tedy ČSSD, vytáhl z nicoty na 32%, aby se nyní znovu propadla. Pojďme dál. Jeho volilo do druhého prezidentského období 2,85 milionu voličů, což jsou občané s volebním právem, tedy starší osmnácti let. Neznám přesnou demografickou křivku těchto voličů, ale může být, že polovina z nich jsou rodiči, manžely a svou volbu projektovali do svých rodin, přátel, sociálních skupin. A tak se ptám o čem to tady pan profesor Oliva vůbec píše? Lépe řečeno o kom? Nebo se mu stýská po „soudružské jednotě a porozumění“ z dob minulých?

Poznámka Jana Veleby na závěr:

Možná se zde leckomu při čtení mých odpovědí zdá, že jsem příliš příkrý a jednostranný. Já jsem se ovšem v horních patrech hospodářského a politického života pohyboval - 9 let prezident Agrární komory ČR, 6 let senátor za volební obvod 44 Chrudim s mandátem 13 500 hlasů respektive 59,73% % - a nikdy jsem svoje názory netajil, naopak. Byl jsem vždy „Zemanovec“ a jsem jím i dnes, nikdy jsem nemlčel, nemlčím ani dnes. A když tenkrát, před druhým kolem prezidentské volby, mně bylo 5 dní před volbou doporučeno, abych zmizel z Prahy, nebral neznámá telefonní čísla, tak jsem to udělal. Tenkrát byl Miloš Zeman zdráv a chystaly se jiné metody. Jsem rád, že jsem si podržel zdravý venkovský rozum a nepodlehl slávě a touze po moci. Ty jsou zničující a současní strůjci odstranění prezidenta na to dříve či později dojedou. Apropos poslední zpráva z Ústřední vojenské nemocnice říká, že stav pana prezidenta se mírně zlepšil. Že by po návštěvě exprezidenta Václava Klause, kterou Česká televize zapomněla publikovat a patřičně rozvést? Asi by to bylo zajímavé. Podle senátorů prezident málem v kómatu a za pár dní absolvuje padesátiminutovou návštěvu svého politického rivala Václava Klause! Velmi zvláštní a je třeba panu prezidentovi Klausovi vyslovit veřejné uznání a poděkování. Na rozdíl od senátorů to je formát!

