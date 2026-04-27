„Prachobyčejná vyžírka.“ Foldyna tvrdě udeřil na Pavla. A tady je důvod

28.04.2026 4:40 | Rozhovor
autor: Jakub Vosáhlo

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz nebývalé tvrdě opřel do prezidenta Petra Pavla, kterého označil za „prachobyčejnou vyžírku“ a vysvětlil proč. Promluvil také o vztazích se Srbskem. Kritice se nevyhnula EU a Danuše Nerudová a vyjádřil se i k protestům a dění kolem České televize. V rozhovoru také naznačil, že jeden z ministrů za SPD by mohl být na odchod.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Jaroslav Foldyna

V příštím týdnu se chystáte s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou na státní návštěvu Srbska. Co je cílem této cesty?

Obnovit vztahy mezi Českou republikou a Srbskem. Ty vztahy jsou totiž po všech možných naschválech ze strany vlády Petra Fialy samozřejmě poškozené. Srbská strana ale ví, že současná vláda je v tomto směru úplně jiná.

O Srbsku se v posledních dnech mluví i v souvislosti s Evropskou unií, která hrozí, že Bělehradu zablokuje 1,5 miliardy eur ze svých fondů, se zdůvodněním, že v zemi upadá demokracie. Co na to říci?

Když se v EU mluví o demokracii, tak je to podobné, jako když se v bordelu mluví o panenství. Dál k tomu asi nemá smysl cokoli říkat.

Orgány EU a jiných mezinárodních institucí se začínají zajímat i o nás. I díky našim lidem v Bruselu, kteří na naši vládu podávají udání, třeba jako europoslankyně Danuše Nerudová v souvislosti s novou legislativou o veřejnoprávních médiích. Co dělat, abychom tento tlak „ustáli“?

Nevolit kolaboranty typu Danuše Nerudové a postupně se připravovat na vystoupení z EU. Ten spolek se stejně už rozpadá.

Pokud jde o Českou televizi, co říkáte na nový zákon z pera ministra Klempíře?

Nic. Zatím mi ho nikdo nedal přečíst.

Jak je to možné? Vždyť jste členem mediálního výboru. Nebo se snad SPD na tom zákoně nepodílí?

Možná se SPD na tom zákonu nějak podílí, já o tom ale nevím.

Kolem nové vlády je vůbec rušno, ožil Milion chvilek a objevilo se několik dalších organizací, jako je třeba Štít demokracie, které ve volbách celkem otevřeně podporovaly dnešní opozici a teď zpochybňují mandát této vlády, včetně zpochybňování SPD jako „extremistické strany“. Jak na tyto akce reagovat, když současně máte jasný mandát od voličů?

Nijak. V demokracii by měl mít každý právo zpochybňovat úplně cokoli. Slova „každý“ a „cokoli“ bych ale rád velmi zdůraznil. V současné ČR tomu tak totiž stále není.

Můžete uvést příklad?

Například není možné zpochybňovat, že naše zdravotnictví zachrání chirurgové z dovozu. Nemůžeme také zpochybňovat například tvrzení, že Rusko je náš nepřítel. Respektive, zpochybňovat to každý může, ale nemůže si být jist, že pak neskončí v base.

S novou vládou se míra svobody slova nezměnila?

Ne. Českou justici ovládají stále stejné osoby či entity a z českého trestního zákoníku gumové paragrafy, které umožňují odsoudit prakticky každého, kdo například zpochybňuje dvě výše zmíněná dogmata, také nezmizely. Napravit českou justici je ale práce na několik volebních období. Zatím jsme ale ještě ani nezačali.

Pokud se bavíme o protestech, rezonuje kauza Fakulty humanitních studií, kde měla studovat jedna z pachatelek žhářského útoku v Pardubicích. Ministr zahraničí Petr Macinka pak upozornil, že na této fakultě Univerzity Karlovy se učí předměty, kde se studenti přímo učí, jak co nejefektivněji protestovat, nebo kde sehnat na takový protest peníze. Jak moc velký systémový problém to je, když nám tu vzniká v podstatě plnohodnotná profese občanského aktivisty?

Vzdělávací systém, který produkuje profesionální demonstranty, je systém nemocný stejně jako společnost, která takový systém vytvořila a drží při životě. Dál k tomu není co říct.

Jaké máte přibližně půl roku od voleb ohlasy od voličů vy?

Upřímně řečeno; velmi často rozpačité. SPD potřebuje nový impuls, a to jak obsahový, tak personální. Potřebujeme nové členy a potřebujeme také přizpůsobit náš politický program současným problémům. To je ale v době, kdy se svět velmi rychle mění, zcela přirozené.

Žádná politická strana nežije ve vzduchoprázdnu. A je také samozřejmě načase, abychom si zhodnotili činnost našich ministrů a případně v tomto ohledu vyvodili nějaké závěry.
Podle vás ministerstva SPD pracují špatně?

Řekl bych spíš, že ne všechna pracují dobře. Jedno dokonce tak málo dobře, že bychom podle mě měli uvažovat o změně ministra.

Jaké ministerstvo to je?

Nezlobte se, ale to si napřed musíme vyříkat v rámci strany a pak v rámci koalice. Myslím ale, že si to každý, kdo jen trochu sleduje politiku, snadno domyslí.

Tématem, o kterém se v poslední době také hodně hovoří a které poznamenává vztahy mezi národy Evropy, jsou květnové Sudetoněmecké dny, konané v Brně. Jak by se k této události měla podle vás postavit Česká republika?

Jsem pro to, abychom se dívali především do budoucnosti, protože minulost už stejně nezměníme. To ale neznamená, že bychom měli zapomínat a už vůbec to neznamená, že bychom měli strpět provokace či zpochybňování naší státnosti v její současné podobě.

A květnové Sudetoněmecké dny v Brně považuji za úplně stejnou provokaci jako slova Petra Pavla o likvidaci České republiky a její následné začlenění do nějakých evropských spojených států. Upřímně řečeno, nechápu, proč kandidoval do čela země, kterou chce zrušit. Jediné rozumné vysvětlení je, že to je prachobyčejná vyžírka.
 

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Benešovy dekrety

Vážený pane premiére, rozhodnutím Ústavního soudu z 15. dubna 2026 ve sporu o lesy vydané rodu Colloredo-Mansfeld dochází k obcházení Benešových dekretů. Je zde napadeno rozhodnutí mnoha soudů ČR včetně Nejvyššího, protože ty soudy trvaly na splnění podmínek dekretů prezidenta republiky, kdežto so...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

