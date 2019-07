,,Příšerné.” Jan Keller oznámil, co nás teď čeká v EU. Ty lidi dobře zná

ROZHOVOR „Leyenová je příšerná, není to rozhodně žádná výhra,“ komentuje obsazování postů v Bruselu sociolog, bývalý europoslanec, profesor Jan Keller, který zároveň připomíná, že příšerný byl i Frans Timmermans. „Celých pět let to vypadalo, že si s Junckerem hrají na hodného a zlého policajta. Juncker vtipkoval a Timmermans vyhrožoval. Teď se mu ty výhrůžky vrátily. Ale o nic nepřijde. Bude místopředsedou a bude nám vyhrožovat dále,“ předpokládá Keller. Věnuje se i české politické scéně, kdy hovoří o možnosti předčasných voleb. „Obávám se, že to je docela pravděpodobné a že po sečtení výsledků předčasných voleb se začne demonstrovat za další předčasné volby.“

Postupně už se rýsují osoby a obsazení v čelných orgánech Evropské unie. Nejvíc se zatím hovoří o nové předsedkyni EK Ursule von der Leyenové, kterou schválila Rada, a teď už stačí, aby kývl Evropský parlament. Má už podle vás pozici naprosto jistou?

Myslím si, že vedení lidovců, socialistů a liberálů se na Leyenové už domluvilo, takže bude mít v Evropském parlamentu dostatek hlasů. Nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby ji nezvolili.

Při volbě Leyenové byl porušen dosavadní systém spitzenkandidátů. Byl to dobrý nápad?

Pokud by se stal šéfem Komise Frans Timmermans, byl by zase porušen princip, podle kterého má nárok na obsazení funkce předsedy Komise ta frakce, která zvítězí ve volbách do Evropského parlamentu. Socialisté to nebyli. Nejčistější řešení bylo udělat šéfa Komise z předsedy lidovecké frakce Webera. Všechna ostatní řešení už musela nějaký princip porušit.

Premiér Andrej Babiš radostně oznamoval, že díky V4 nebude předsedou Evropské komise Franz Timmermans. Jenže, je Leyenová výhra? Mimochodem, už zazněly názory, že ještě „budeme prstíčkem hrabat po Junckerovi“. Prý zlikvidovala tři ministerstva, ale na druhou stranu má sedm dětí, je zbožná a šetrná…

Leyenová je příšerná, není to rozhodně žádná výhra. Když ale on byl příšerný i ten Timmermans. Celých pět let to vypadalo, že si s Junckerem hrají na hodného a zlého policajta. Juncker vtipkoval a Timmermans vyhrožoval. Teď se mu ty výhrůžky vrátily. Ale o nic nepřijde. Bude místopředsedou a bude nám vyhrožovat dále.

Skoro to vypadá, že premiér Andrej Babiš mohl jet klidně na schůzku za prezidentem už v úterý… Zůstane v Evropské komisi všechno při starém?

To teprve uvidíme, dneska to nemůže zodpovědně předpovědět nikdo. Záleží na mnoha věcech. Například na tom, zda zase nepřijde další vlna migrace jako v roce 2015. Záleží na tom, jak radikálně bude vystupovat Itálie a zda se náhodou nesplní zbožná prosba jednoho italského faráře, aby jejího ministra vnitra někdo zabil. Záleží i na vývoji ekonomiky a možných potížích, do kterých se může dostat euro. Vzhledem k tomu, co se říká i v Německu o Ursule von der Leyenové, může být těch překvapení docela hodně. Záleží i na tom, zda si včas najde někoho, kdo bude Komisi řídit za ni, jako to udělal Juncker s německým právníkem Martinem Selmayrem.



Ani Charles Michel nebude pro střední Evropu podle portálu Politico bezproblémový. Loni totiž pohrozil zemím, které odmítají žadatele o azyl, což je postoj V4, že by mohly být vyloučeny ze schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Co očekávat od nového šéfa Evropské rady?

Bude vyhrožovat zase. Otázka je, zda se jeho hrozeb bude někdo bát. To záleží na vnitropolitickém vývoji v jednotlivých zemích. Nikoliv v poslední řadě na vnitropolitickém vývoji u nás.



Zaznívaly kritické hlasy kvůli tomu, že díky postoji V4 k volbě předsedy Evropské komise, nezískaly země zastoupení v klíčových postech. Každopádně Česká republika má dva místopředsedy Evropského parlamentu. Jak podle vás dopadla Česká republika a V4?

Předtím byla východní Evropa zastoupena Donaldem Tuskem v čele Evropské rady a Pavlem Teličkou jako jedním ze 14 místopředsedů Evropského parlamentu. Pokud si někdo myslí, že to bylo zastoupení adekvátní, nebudu mu to vyvracet.



Evropský parlament svým předsedou zvolil italského socialistického poslance Davida-Mariu Sassoliho. Co od něj očekávat?

Když dělal v uplynulém období místopředsedu, vyznačoval se smyslem pro suchý humor. Na rozdíl od Junckera, který byl jenom legrační, on dokázal být docela vtipný. Lze mu jenom přát, aby mu ten humor vydržel.

Ústavní, vládní, politická krize. Těmito slovy nešetří média v posledních týdnech v souvislosti s českou politickou scénou. Jak vše hodnotit? Klíčová lánská schůzka přinesla odložení ságy o odvolávání ministra Staňka na 12. července.

Nemám v tomto ohledu o nic víc informací než ostatní. Ale díky tomu, že jsem byl pět let v politice, mohu vám vše vysvětlit naprosto přesně a zasvěceně. Vývoj bude složitý, existuje hned několik scénářů, které ovšem mají různou šanci naplnění a bude záviset na jednotlivých aktérech, který z nich nakonec vyjde. Musíme si ovšem otevřeně říci, že v tom případě nevyjdou ty ostatní. Více vám toho budu moci sdělit už 12. července.

Politolog Lukáš Valeš zmiňoval v ČT, když hodnotil jednání prezidenta ještě před lánskou schůzkou, že přecházíme k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. Co si o tom myslíte?

To, že jedna politická strana má už ve druhém vládním období problém, aby se domluvila se svým koaličním partnerem, ještě neznamená, že přecházíme k prezidentskému systému. Nejsem právník, ani znalec Ústavy. Ale to, že právníci, kteří Ústavu sestavovali, nestanovili termíny u klíčových rozhodnutí ústavních činitelů, může znamenat dvojí. Buď té politice zase tolik nerozumí, anebo chtěli nechat prezidentovi poměrně velký manévrovací prostor. To prvé by bylo smutné, to druhé se jim ale určitě podařilo.



Předseda ČSSD Jan Hamáček říká, že buď prezident Miloš Zeman couvne, nebo budou předčasné volby. Myslíte si, že spor, který vznikl v souvislosti s působením ministra kultury Antonína Staňka, se nakonec skutečně stane poslední kapkou v rozhodování ČSSD o setrvání ve vládě?

Myslím si, že ČSSD patří v současné době ke stranám, které by se rozhodně neměly těšit na předčasné volby. Pokud se k nim sama vmanévruje, nebude to svědčit o přemíře strategických schopností jejího vedení. Slušněji už to říci nedovedu.

V podstatě všichni tři, Zeman, Babiš i Hamáček, už nějakým způsobem připouštějí možnost předčasných voleb. Jsou podle vás věcné důvody pro to, aby odstoupila vláda a případně byly vypsány předčasné volby?

Myslím si, že předčasné volby toho příliš nevyřeší. I pokud by se ČSSD po nich dostala do Parlamentu, brzy zjistí, že nemá ani jediného koaličního partnera. Jestliže se chce připravit o toho jediného, který jí zbyl, vypadá to, že už ji parlamentní politika dočista omrzela. Takzvaný demoblok riskuje, že po volbách z něj zbude jen půlblok. Jediný, kdo může na předčasných volbách vydělat, jsou kromě Babišova ANO snad Piráti. Ani oni ale zatím neprojevili schopnost komunikovat s druhými stranami o čemkoliv jiném než o tažení proti Babišovi. Jako kompetence pro případné vládnutí to není nic moc.



Je pravděpodobné, že k předčasným volbám dojde?

Obávám se, že to je docela pravděpodobné a že po sečtení výsledků předčasných voleb se začne demonstrovat za další předčasné volby.



