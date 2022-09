„Putine, bombarduj nás,“ říká každý účastník Václaváku. Ondřej Šimíček k volbám. Výzva jeho ODS. Meloniová? Nová Thatcherová

reklama

Opětovně zdvořile děkuji za prostor k vyjádření. První věc, kterou je třeba říct, je, že kdo vydává komunální volby za referendum o vládě, je chudý duchem. Ostatně sám pan prezident takto označil třetinu národa, ke které se pak obrátil jako její spasitel. Analytici Seznam Zpráv a Economie mají jednu společnou vlastnost, mýlí se téměř ve 100 % komentářů. Připadá mi, že už jsou taky v holdingu. Čest výjimkám. Každopádně jsem řadový člen vládní strany a necítím se povolán k tomu, abych ministry kádroval. Pokud ovšem existuje objektivní důvod k obměně ve vládě, rozhodně to není výsledek komunálních a senátních voleb. Pomatené výstupy o tom, že vyhrálo ANO či SPD, jsou vyloženě směšné. Před čtyřmi lety vyhrál Agrofert v jedenácti krajských městech, letos v devíti. SPD má méně zastupitelů než bolševici, a kdyby nebyli v Parlamentu, nikdo si jich na komunálu nevšimne. Jako obvykle vyhrála nezávislá a občanská uskupení. Vládní strany nepropadly, v Senátu dokonce mohou zvýšit svoji převahu. Jak říká obviněný Babiš: „GDĚ je ta výhra?“



Jak jste vy osobně spokojen se svým vlastním „komunálním“ výsledkem?



Podílel jsem se na dvou kampaních. Za prvé moje domovská městská část Brno-jih, kde máme tři zastupitele a já byl na čtvrtém místě – jsem tedy první náhradník – a pak velké Brno. U nás nešly výsledky predikovat, měli jsme více voličů než minule, ale na další mandát (obhajovali jsme tři) to nestačilo. Víc to komentovat nebudu, vyjednávání totiž stále probíhají. Snad jen že se téměř nekřížkovalo, takže preferenčních hlasů bylo minimum. Velké Brno dopadlo skvěle. Paní primátorka Vaňková ukázala, že je zdaleka nejvýraznější komunální političkou v ČR. Její pracovitost, drive a pokora, neskutečné nasazení po celé čtyři roky a skvělý tým dokázaly, že v rodišti premiéra dosáhla ODS nejlepšího výsledku od roku 2006, a to je báječná zpráva pro celé město. Já osobně komunální ambice nemám. Nežiju v Brně dlouho. Můj přínos je jinde. Soustředím se na svoji odbornost v digitální transformaci a politiku vnímám jako svůj koníček. Prostě se bavím na Twitteru a píšu.

A teď trochu sebereflexe ohledně mojí ODS. Když procházíte výsledky napříč zemí, je zřejmé, že někde ODS vítězí, případně se pere o nejvyšší pozice, a někde úplně propadla. Na těch místech zpravidla (ne všude, ale velmi často) uspělo nějaké uskupení občanů (Volba pro Týniště, Občané Lhoty atd.). Přijde mi přirozené, že by aktivní občané, kteří nejsou zrovna socialisté, měli být v ODS. Proč tam nejsou? Proč v těch regionech ODS paběrkuje a vyhrávají nezávislí? Existují dvě vysvětlení. Za prvé ještě pořád existují buňky, které mají za sebou nějakého kostlivce, a lidé nezapomněli. Ani pod skvělým premiérem to místním nepomohlo, protože se nedokázali zbavit šíbrů. A za druhé mnohá sdružení koučují mnohokrát recyklované tváře a nedávají prostor novým. Jsou uzavření, a proto vyhaslí. Chci ODS otevřít všem aktivním občanům středopravého politického směřování, kteří ctí demokracii a západní směřování země.



Čili již jste dal najevo, že vláda se nemá čeho obávat. Čili kurz nezměněn? Vše v pořádku? Co čekat třeba od nadcházející demonstrace 28. září?



Každá vláda je složená z lidí. Každý člověk dělá chyby. Nechyboval pouze Ježíš Kristus, ale to je jiný příběh. Vnímá to tak také pan prezident, který to jasně a zřetelně řekl v nedělním projevu. Takže kurz vlády považuji za správný, pořád mám ale za to, že se dá komunikovat lépe. Vyzývám kolegy, aby například psali do Parlamentních listů či jiných médií než těch, které nenávidí ODS víc než Babiše a Okamuru dohromady. Za pochvaly od médií, která reprezentují twitterové bubliny a městské progresivisty, nové voliče nezískáme. Na druhou stranu je zcela zřejmé, že pouze současná vládní koalice zajistí bezpečnost občanů ČR před vlivem teroristického Ruska. To je největší hodnota současnosti. Stepní Hitler a masový vrah Putin vyhrožuje naší zemi od začátku války. Kdokoli to relativizuje a chce s ním kolaborovat, letěl by v Rusku z okna. Při demonstraci na začátku září jsem byl smířlivý, mnoho demonstrujících lidí neřešilo, co za obskurní kreatury šaškovaly na pódiu. Ovšem nyní už každý ví, že další šibřinky Gazpromu pořádají kremelští kolaboranti. Kdokoliv je podpoří, říká tím: „Putine, přijď bombardovat naše města, kadyrovci, přijďte znásilňovat naše děti!“

Čtenáři už znají vaše názory na řečníky z posledního „Václaváku“ či na představitele proudů, které lze nazvat národní, případně vlastenecké. Co jejich volební výsledky?



Nebudu mluvit o SPD, neboť komerční rasisty a tvůrce jediného českého teroristy Baldy všichni znají. Okamura je obchodník s nenávistí a strachem, kterému je jedno, jakou část národa oblbuje. Kdyby hypoteticky v Česku existovala skupina radikálních muslimů a byl by potenciál, že dají dohromady deset procent, bude v turbanu volat Alláhu Akhbar. Jemu je to úplně jedno. Dělá to jenom pro prachy a je smutné, že mu to tolik lidí baští. Co se týče dalších, tak Trikolora v podstatě neexistuje, „jediná pravicová Zuzka“ v Olomouci do Senátu absolutně propadla, takže k těm už se vracet nebudu a Rajchl?



Roztleskávač nacibolševiků je taky zábavná postavička. Poslechl jsem si jeho teatrální vystoupení v podcastu Tři Mačety. Je sranda, jak se k němu a jeho kolegům upínají odpůrci establishmentu. Rajchl si hraje na lídra odporu proti vládě, přitom je jenom loutka pochybných mafiánských existencí a ruské páté kolony. Bylo taky velmi vtipné, jak se právník (a pořád to zdůrazňoval) nedokázal vypořádat s ústavním řádem naší země, jak blábolil nesmysly, že sestřelí Sněmovnu, přitom na to nemá žádné mechanismy… Pro lidi, kteří neznají fungování ústavního systému naší země, to může znít přitažlivě, ale kdo zná realitu, ví, že je to takový Horst Fuchs páté kolony.

Nevídaná směs voleb a hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo pokračuje. Soud sice připustil psychiatrické zkoumání svědka Andreje Babiše mladšího, nicméně současně vypověděli bankéři, podle jejichž svědectví za úvěry na Čapí hnízdo ručil Agrofert. Jak tento průběh může zkazit Babišovy naděje na slušný zisk ve druhém kole voleb, kam ANO procpalo osmnáct jmen?



Hele, k Babišovi už jsem psal minule, že mu přeji řádný a zákonný proces. Toho se totiž nejvíce bojí. Průběh soudu ukazuje, že se opravdu neštítí ničeho. Že z úspěšného podnikatele, který možná kontroverzně optimalizoval daně a občas dostal nějaké informace, které mu pomohly, se vyklubal normální osmdesátkový vekslák, jehož metody patřily do pražské galérky ještě v seriálu Malý Pitaval. Je mi jedno, jak soud dopadne, vězení mu nepřeju, ale žádný člověk s páteří a elementárními hodnotami mu věřit nemůže. Už to, že zneužívá své mafiánské sekretářky k tomu, aby protáhl konec procesu za prezidentskou volbu, ukazuje, že se nezastaví před ničím. Hrozí mu český kriminál, hrozí mu francouzský kriminál. Přeúvěrovaný Agrofert má stopnutou řadu dotací, průzkumy mu nevycházejí. To, co budou hnojomety z Agrofertpressu a jeho zaměstnanci převlečení za politiky předvádět do prezidentské volby, bude k nesnesení. Myslím, že komunální volby také ukázaly, že Alena Schillerová, nejhorší ministryně financí v historii ministryň financí, na prezidentskou volbu nemá. Neuspěla v komunále ani v Brně-Komíně, ani na magistrát. Přesto pro Babiše existuje naděje, že zvýší počet senátorů. Obhajuje tři místa, a pokud by získal, dejme tomu, deset nových, pak může říct „vyhráli zme senátní volbe“ a bude mít pravdu.



Rozhořela se debata, zda máme přijímat do Evropy, čili i k nám, dezertující ruské brance. Podle vás: Máme, či nemáme?



Teď jste mě dostal. Jsem rozpolcený. Dalo by se říct, že na první pohled je lepší každý Rus mimo Rusko, aby nepomáhal této zločinecké barbarské zemi vyvražďovat Ukrajince. Na druhou stranu – oni neprchají proto, že nesouhlasí s Putinem. Ještě před týdnem měli na autech písmena Z a fandili vraždění ukrajinských civilistů v TV jako při hokeji. Nežene je nesouhlas s válkou, ale zbabělost. Akceptovali zločineckou politiku, ale umírat za svoji zemi nechtějí. Mohli by povolat české fanoušky Ruska, ti by možná za teroristickou zemi položili život, když už se jim nelíbí ve svobodné, demokratické a prosperující zemi... Takže vlastně nevím. Nakonec asi zvítězí moje ne. Není ale stoprocentní.

ODS se raduje z volebního zisku Giorgie Meloniové a italské pravice. Naše liberální levice mluví o „fašismu“ a vyčítá Petru Fialovi, že Meloniovou, jejíž strana je ve stejné europoslanecké frakci jako ODS, neodsoudí. Co k tomu říci?



Prosím vás, této levici, která se sama označuje za liberální, já říkám neliberální. Jsou to lidé s nulovým geopolitickým rozhledem a hlavně znalostí zahraniční politiky. Právě levicově – (ne)liberální opinion makeři tady léta obhajovali a adorovali Gazpromem placené německé tvůrce energetické sebevraždy Evropy a dneska někomu vyčítají, že je proruský? Nebo fašista? Sami připomínají Lavrova. Ten také vidí fašistu za každým stromem, přitom jím sám je. Já jsem pravicový politik, dost liberální, mám lehký klero bias, prozápadní, proevropský, pro NATO, pro USA, pro GB, pro Izrael… Ve válce stojím na straně oběti (Ukrajina), a ne na straně vraha (Rusko). Až na to, že Meloniová je konzervativnější, to má stejně jako já. Je mnohem víc proti Putinovi než ti, co hejtují pana premiéra. Říkají jí fašistka a já říkám, je to naděje na novou Margaret Thatcherovou – jen v Itálii.



Napříč Evropou znějí obavy, že političtí partneři Meloniové, tedy Matteo Salvini a Silvio Berlusconi, jsou „nakloněni Moskvě“. Sdílíte tyto obavy?



I Itálie procitla. Naklonění Moskvě byli také politici v jiných zemích. V Německu, v Rakousku, stavěly se sochy Marxe za čínské a ruské peníze (Lucembursko atd.). Nikdo z našich „nejspravedlivějších, nejliberálnějších“ arbitrů jediné pravdy to nezpochybňoval. Itálie podporuje sankce proti stepním barbarům, podporuje Ukrajinu vojensky i finančně a ani jeden ze zmíněných pánů na tom nic nezmění. Takže ne, obavy nemám.

V podstatě jediný, kdo v Evropě neprocitl aspoň trochu, je část občanů Česka, kterým nevadí, že se myšlenkově podílejí na stejných zvěrstvech jako nacisté za druhé světové války. Říkají si vlastenecká hnutí a já říkám, že každé jejich použití české vlajky je hanobení státního symbolu.



Díky za otázky! Přeji všem čtenářům dobrou zábavu a těším se na pročítání diskuse. Ona je pro mě nejlepším důkazem, že platí kouzelná věta česko-kanadského filozofa Jiřího Krupičky, který zemřel v roce 2014 v požehnaném věku 101 let: „Společnost je založena na tom, že většina lidí je dobrých. Pitomost je věčná!“ Hezký den všem.

