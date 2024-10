„Šli chlastat.“ Okamura s Babišem přichystali šok vládě. Fialovi poslanci se zachránili fintou

SPD tento týden na tiskové konferenci poměrně rázně vystoupila proti vládnímu návrhu, označovanému jako lex Ukrajina 7. Co vám na něm tedy vadí?

Nechceme, aby o tom, jací cizinci budou žít u nás v České republice, rozhodovali v Bruselu. O nás bez nás. Tento návrh zákona, který předkládá Fialova vláda, zavádí, že o povolení k pobytu pro imigranty na území ČR, konkrétně například o prodloužení dočasné ochrany či o podmínkách jejího udělování či prodlužování, má nově rozhodovat Rada Evropské unie. Tím tedy ztratíme možnost rozhodovat, kdo v naší zemi bude s námi žít, a za jakých podmínek. To je totální pošlapání suverenity. Nevím, proč by nějací cizinci v Bruselu, kteří tady s námi nežijí a ani neumí česky, měli rozhodovat o tom, zda tady u nás budou žít další cizinci. To je šílené a je to další důkaz naprosté podřízenosti Fialovy vlády Bruselu. Vláda předává naši imigrační politiku do rukou Evropské unie. Ostatně podobně jako v případě tzv. migračního paktu.

Navíc víme, že extrémně vzrostla kriminalita Ukrajinců na našem území – o 45 %. Ukrajinci doslova bojují v českých ulicích, a lidé mají strach. Vidíme zhoršující se bezpečnostní situaci v České republice. Titulky médií: Nemůžeme spát. Kdo mohl, ten se odstěhoval. Otřesné svědectví o diskotéce, kde se mlátí Ukrajinci. Další titulek: Hromadné rvačky a dobíjení na zemi – čtenář Expresu zachytil dění před ukrajinským klubem na Žižkově. Další nadpis: Ukrajinský klub rváčů očima sousedů, policie bezradná, na víkendy jezdíme pryč.

Takže toto je situace vzniklá kvůli Fialově vládě – a já jsem podal interpelaci na premiéra Fialu, protože se ptám, co chce vláda dělat s touto zhoršující se situací. Premiér Fiala nedělá vůbec nic, ministr vnitra Rakušan taky nic, naopak to podporují. Pro Fialovu vládu jsou Ukrajinci na prvním místě. K tomu je v republice nedostatek policistů a mají nízké platy, takže se bezpečnostní situace ještě zhoršuje.

A příchod imigrantů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině považuje za jeden ze zásadních problémů České republiky 67 % populace starší 16 let, zjistil průzkum Středoevropské observatoře digitálních médií CEDMO. I podle průzkumu CVVM z dubna si 58 % lidí myslí, že Česko přijalo více uprchlíků z Ukrajiny, než je schopno zvládnout.

Hovoříte o nárůstu násilí a nezvládání situace v ulicích, takže předpokládám, že vnímáte jako problém fakt, že policisté se chystají protestovat proti nízkým platům a nedostatečnému personálnímu zajištění sboru. Nebo se mýlím?

SPD podporuje požadavky policistů, hasičů i jiných státních zaměstnanců na zvýšení platu. Fialova drahota tyto lidi okradla o obrovské peníze a pak je logicky v těchto profesích nedostatek lidí. Fialova vláda a ministr vnitra Rakušan nesou odpovědnost za zhoršení bezpečnosti v naší zemi. Kriminalita cizinců u nás prudce stoupla. A vláda si nehorázně zvyšuje platy, ale ostatním je zvednout nechce. To je fakt odporné.

Ano, platy politiků. Byla k tomu v týdnu ostře sledovaná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která tak trochu proti zvyklostem s naší současnou vládou schválila program schůze, ale váš návrh na zmrazení platů politiků neprošel. Co se to ve sněmovně vlastně dělo?

Byla to tragikomická parodie na vládu. Opozice prohlasovala mimořádnou schůzi k zamrazení platů politiků, protože vládní poslanci šli místo do práce předčasně chlastat nebo domů, čímž jich nebylo ve Sněmovně dostatek, takže jsme je překvapivě přehlasovali.

A jelikož se vládní poslanci už nebyli schopní vrátit do sálu v dostatečném počtu, tak si vládní strany vzaly pauzu do konce jednacího dne, jinak by totiž prošlo závazné usnesení SPD o zamrazení platů politiků do 31. 12. 2025. Bylo tedy jasné, že využijí tohoto nouzového úhybného manévru. Přece se nepřipraví o svá korýtka.

Hnutí SPD aktuálně již popáté ve Sněmovně předkládá návrh na „zmrazení“ platů politiků, konkrétně na následujících 5 let. To považujeme v současné době za adekvátní postup a za projev solidarity s občany. SPD rezolutně odmítá ostudný návrh vlády Petra Fialy na zvýšení platů politiků o 6,9 % v době, kdy platy a mzdy občanů rostou mnohem nižším tempem a důchody budou vládou od 1. ledna 2025 zvýšeny v průměru pouze o 358 korun měsíčně.

Vedle protestu policistů jsem se chtěl zeptat také na protest praktických lékařů, kteří jej ale nakonec odvolali. Očekáváte, že se ministru Válkovi podaří s nimi domluvit?

Fialova vláda extrémně zhoršuje dostupnost zdravotní péče v ČR. SPD požadavky lékařů podporuje. Milion českých občanů nemá svého stálého praktického lékaře a na polovině území státu jsou velké problémy s dostupností dětských i dalších lékařů, vyplývá z vyjádření předsedy Sdružení praktických lékařů Martina Šonky. Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) ve své funkci opakovaně selhává, tři roky již trvá nedostatek základních léků a zvyšuje se nedostupnost lékařské péče.

Hnutí SPD opakovaně apeluje na premiéra Fialu, aby neschopného ministra zdravotnictví Válka odvolal a aby odvrátil riziko uzavírání lékařských ordinací. Zdravotnictví je veřejnou službou, kterou si všichni občané platí formou povinného pojištění – a vláda musí zajistit trvalou dostupnost zdravotní péče na celém území ČR.

Když mluvíme o rozpočtových výdajích, tak v noci ze středy na čtvrtek Sněmovnou v prvním čtení prošel státní rozpočet na příští rok. Vy jste ho nepodpořili a vyjádřili jste zásadní námitky. Co vám tedy vadí nejvíce?

Nepodpořili jsme ho ze zásadních důvodů. Fialova vláda nepodporuje naše občany a navíc rekordně zadlužuje naši zemi, aniž by šetřila na zbytných výdajích – přičemž návrh státního rozpočtu vychází ze lživých údajů, což potvrzují i ekonomové.

Odmítáme neustálé posílání peněz na cizince, na nepřizpůsobivé a do zahraničí – na úkor našich občanů. Odmítáme zvyšování zadlužení státu a budoucích generací i opakované vysoké rozpočtové schodky předkládané Fialovou vládou, aniž by vláda šetřila na zbytných výdajích, jako jsou desítky miliard na Ukrajince, předražené vyzbrojování, neziskovým organizacím s ideologickým programem (gender, migrace, LGBT atp.), dávky nepřizpůsobivým a tak dále.

Navíc, celkový státní dluh ČR dosáhl dle informace ministerstva financí v minulém týdnu ke konci letošního 3. čtvrtletí rekordní hodnoty 3,334 bilionu korun. Na každého českého občana tak připadá poměrný dluh ve výši 306 460 korun. Fialova vláda bude historicky první vládou v dějinách našeho státu, za jejíhož působení vzroste státní dluh o více než jeden bilion korun!

Zatímco my jsme řešili hlavně protesty u nás, v úterý začal v ruské Kazani summit uskupení BRICS. Ruský prezident Vladimir Putin tam hostil setkání více než 30 hlav států, účastnil se i šéf OSN. Západ však společenství BRICS stále nebere příliš vážně; neměl by to přehodnotit?

Hodně se hovoří o tom, že země uskupení BRICS mají rozdílné zájmy. To je pravda. Faktem ale je, že vzestup zemí BRICS jasně dokumentuje úpadek zemí takzvaného Západu a Evropské unie. Devět členů BRICS představuje 26 % světového hrubého domácího produktu a tento podíl nadále poroste, zatímco podíl „Západu“ bude klesat. Hnutí SPD prosazuje politiku všech azimutů a diverzifikaci našeho obchodu včetně spolupráce se zeměmi BRICS, abychom nebyli ekonomicky závislí na upadajícím Západu a Evropské unii.

Pro srovnání, skupina G7, tedy skupina sedmi nejvýznamnějších (západních) ekonomik, reprezentuje 44 % světového HDP. Přitom ovšem roku 2001 měly země BRICS podíl zhruba jen 10%, zatímco G7 více než 60%. Do roku 2029 země BRICS náskok zemí G7 dále stáhnou, když na ně budou ztrácet už jen zhruba deset procentních bodů – G7 mají mít zhruba 40% podíl, zatímco země BRICS podíl zhruba 30%, napsal ekonom Lukáš Kovanda.

Začátkem minulého desetiletí také země BRICS překonaly svým podílem na světové ekonomice země Evropské unie, jejichž podíl na světové ekonomice od té doby klesl na nynějších méně než 20 %. Evropská unie místo toho, aby podpořila ekonomiku a obchod, tak vymýšlí samé šílenosti.

Ale na podporu ekonomiky a obchodu má přece EU „Draghiho report“. Tak o jakých šílenostech to mluvíte?

Tak například před hrozbou Green Dealu EU varuje už i Hospodářská komora ČR, která poukazuje např. na to, že řada evropských nařízení nerespektuje výchozí situaci v některé z členských zemí, a tedy jsou pro ně některé plány nesplnitelné. SPD odmítá Green Deal (který prosazuje i Fialova vláda), který na základě mylných poznatků zavádí opatření, která jsou obrovsky finančně náročná a likvidují ekonomiku i životní úroveň lidí. Hospodářská komora ČR evropským plánům vyčítá nedostatečný ohled na dopady takovýchto změn na konkurenceschopnost evropských firem na světovém trhu.

Jedním z příkladů je právě situace v Česku, kde je elektrifikována jen třetina železničních tratí. Důsledné lpění na Green Dealu může vést k situaci, že emise z dopravy klesnou, ale hlavně jako důsledek citelného omezení dopravních služeb v důsledku jejich razantního zdražení.

Komora mimo jiné kritizovala i povinnost stanovení indikativních, a tedy nezávazných plánů na zezelenání podniků do roku 2050. „Případné neplnění těchto zveřejňovaných plánů bude předmětem očerňování například ze strany nevládních organizací,“ obává se HK ČR s tím, že firmy nemohou takto dlouho dopředu tušit, jaká bude cena surovin či energií, které jsou pro vytváření takovýchto plánů nezbytné.

A Brusel přišel i s dalšími debilními byrokratickými regulacemi, které zdraží potraviny.

Počkejte, jaká bruselská legislativa podle vás nyní ohrožuje ceny potravin?

Potravinářská komora ČR upozorňuje, že současný tlak na zelenou politiku a přemíra administrativy mohou způsobit úpadek českého potravinářství. Potravináři nesouhlasí s novým evropským nařízením proti odlesňování či hlášením emisí CO2. Hnutí SPD nechápe, proč by Evropská unie v ČR měla sledovat odlesňování, když tu podle statistických dat k odlesňování nedochází. Navíc by tato věc měla být dle nás v kompetenci národních států.

A největší lahůdka je, že Brusel tlačí ideologii genderu a LGBT i do zemědělství! Evropská unie dokazuje svou totální hloupost a odtrženost od reality. Dokument Evropské unie Strategický dialog o budoucnosti zemědělství EU si klade mimo jiné za cíl prosadit ideologii LGBTQIA+ na venkov a do zemědělství, které zřejmě podle Bruselu ještě v této věci zaostávají. EU zaostává za vyspělými ekonomikami a „řeší“ takové šílenosti.

Vláda Petra Fialy rozhodla minulý týden, že digitální stavební řízení několik let vyvíjené týmem ministra Bartoše, se bude budovat od nuly. Náklady na nové budou činit vyšší stovky milionů korun a zavedení do praxe má být až v roce 2028. Lidé z toho mají rozporuplné pocity; na jednu stranu vidí, že „Bartošův digitál“ skutečně nefungoval, ale vyhodit tři roky práce zase mnohým přijde nehospodárné. Bavíme se o stovkách miliard, spíš miliardách. Je podle vás řešení, které zvolila vláda, to správné?

Není. Fialova vláda svým rozhodnutím zavést digitalizaci až v roce 2028 může paralyzovat stavební řízení. K nápravě podle SPD musí dojít rychle. Takže nejdřív byl postup Fialovy vlády „honem honem“ a „my to zvládneme“, na námitky vůbec nehleděli a naprosto nepřipravené to spustili. A teď je zase druhý extrém, že to má být připravené až za několik let. To je totální amatérismus a ukázka naprosté odborné nezpůsobilosti. Podle našeho názoru musí ke změně v procesu stavebního řízení dojít velice rychle, a nikoliv až od roku 2028, protože jinak dojde v krátké době k razantnímu poklesu stavební produkce.