„Stát se musí starat o to, aby podnikání bylo svobodné, i ve dnech války,“ říká Bábek

„Na rozdíl od mnoha velkých korporací, pro které může být válka příležitostí (a vždy to tak bylo), je to pro malé podnikatele a živnostníky jen situace, s kterou se musí vyrovnat,“ ohlíží se za dopady posledních události na živnostníky a podnikatele Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů. „Stát se musí teď, ve dnech války na Ukrajině, stejně jako jindy starat o to, aby bylo podnikání svobodné, aby podnikatele a živnostníky omezovalo co nejméně pravidel a podmínek. Bohužel, český stát jde přesně opačnou cestou,“ kritizuje současnou vládu Bábek, který mimo jiné vyzývá k tomu, aby vláda vyvolala v EU řízení s Německem ke zrušení jeho dvoustranné plynové spolupráci s Ruskem.

Ruská agresivní válka bude mít dopad i na podnikatele. Jak se, kromě vyšších cen, válka projeví v českém podnikání? Jaký dopad bude mít podle vás na živnostníky a drobné podnikatele?

Válka je hrozná věc a já důrazně a bez výhrad podporuji Ukrajinu v jejím boji s Putinovou agresivitou. U nás však válka není, i když její dopady samozřejmě cítíme, proto musíme žít co nejnormálnějším životem. Všichni tu válku pocítíme na zhoršení našich životních podmínek, na neklidu a nejistotě. Musíme však dál pracovat, musíme podnikat. Na rozdíl od mnoha velkých korporací, pro které může být válka příležitostí (a vždy to tak bylo), je to pro malé podnikatele a živnostníky jen situace, s kterou se musí vyrovnat. Hrozbou, kterou nám přináší válka a angažmá českého státu v ní, je potřeba omezovat některá práva občanů – právo svobodně se vyjadřovat, právo na informace a možná přijdou na řadu i další. Na to si musíme dát velký pozor. V době války na Ukrajině se může jevit jako potřebné např. omezit provoz některých zpravodajských webů, nebo dokonce je nutné, a já s tím souhlasím, umlčet třeba proruské propagandistické portály. Na druhou stranu to však je pro nás mementem, abychom byli ostražití a abychom se vždy politiků či vlády ptali, třeba dodatečně – proč jste to udělali, na základě jakých důkazů, jaká fakta vás k tomu vedla, a především, jak zaručíte, že to neuděláte znovu, že to nezneužijete třeba proti svým politickým oponentům?

Jak by se v této chvíli měl podle vás zachovat stát? Chcete prosadit pro podnikatele například nějaké nové dotace?

My nechceme žádné dotace. Malí podnikatelé a živnostníci nikdy téměř žádné dotace nedostávali a Podnikatelské odbory tvrdí, že dotace nemají v soukromém podnikání co dělat. Jen křiví trh a charakter. Stát se musí teď, ve dnech války na Ukrajině, stejně jako jindy starat o to, aby bylo podnikání svobodné, aby podnikatele a živnostníky omezovalo co nejméně pravidel a podmínek. Bohužel, český stát jde přesně opačnou cestou.

Velkým nebezpečím pro podnikatele jsou rychle rostoucí ceny pohonných hmot. Vláda rozhodla o zrušení silniční daně a povinného přimíchávání biopaliv. Je to podle vás dostatečné?

Zrušení silniční daně i zastavení přimíchávání biosložek do paliv jsme samozřejmě přivítali. Ostatně silniční daň jsme vždy označovali za zbytečnou, nemravnou, a vždy jsme žádali, aby byla zrušena. A biosložky v palivech? To přece byl jen jiný způsob, jak mohl Andrej Babiš čerpat naše peníze, peníze z našich daní. Obě opatření však bohužel nebudou mít na ceny PHM asi žádný, nebo téměř žádný vliv. Zdá se, že prudký nárůst ceny není ani tak dán nárůstem cen ropy, jako spíše snahou velkých hráčů na trhu, řetězců čerpacích stanic, zajistit si velké zisky. Chytili příležitost za pačesy a snaží se hodně vydělat. Nejsem však příznivce nějakých kontrol, které by měly ověřit, jestli snad nevydělávají příliš, protože do toho státu podle mne nic není. Jedinou regulací je trh – síla nás, zákazníků. Má někdo informace o tom, že cena ropy klesá? Ať je zveřejní. Můžeme tankovat někde levněji? Udělejme to. Omezme spotřebu PHM, a oni se prodejci rádi začnou vracet k rozumným cenám.

Stejně tak trápí podnikatele rostoucí ceny energií. Pro domácnosti vláda připravila pomoc formou příspěvků na bydlení, podnikatelé se však žádné státní pomoci nedočkali. Jak hodnotíte tento přístup vlády?

Ceny energie, to je něco jiného. Tady je hlavním hráčem, viníkem nehorázného nárůstu cen, právě český stát. Válka na Ukrajině se našim politikům hodí jako výmluva, protože prý plynu je málo, Rusové zdražují a vydírají nás, a kdesi cosi. Tak předně, ceny prudce rostly už v polovině loňského roku. A především, hlavními příčinami exploze cen energií jsou: systém emisních povolenek, přeprodej naší elektřiny přes burzu v Drážďanech a plynové spojenectví Německa s Ruskem. Přístup naší vlády k problematice extrémního nárůstu cen tedy hodnotím jako alibistický až pokrytecký. Vláda nevyvíjí žádnou praktickou aktivitu, která by přinesla občanům, a tedy i podnikatelům a živnostníkům, nějaké zlepšení. A co by tedy měla vláda udělat? Je to jednoduché, i když jistě ne snadné. Vláda musí zrušit systém emisních povolenek, musí zastavit veškerou státní podporu elektromobilitě a musí zajistit, že českou energii si budou moci firmy i občané kupovat za české ceny, ne za ty mnohonásobně zvýšené na německé burze. Zároveň vláda musí ukončit greendealový experiment a podpořit znovuzprovoznění našich uhelných zdrojů energie a tepla.

Musí také razantně a důsledně pracovat na zvýšení kapacit našich jaderných elektráren. A v neposlední řadě vláda musí v EU vyvolat řízení s Německem a zrušit jeho dvoustrannou plynovou spolupráci s Ruskem. Pokud ne, pak nevím, proč jsme my i Německo v EU.

Mnozí mluví o tom, že nejdříve pandemie Covid-19 a následně válka na Ukrajině způsobí velké strukturální změny nejen v české ekonomice. Jak to vidíte vy? Na jaké změny se musíme připravit?

Nemyslím, že by válka na Ukrajině zavinila nějaké výrazné strukturální změny naší ekonomiky. Strukturu naší ekonomiky zato výrazně nabourala koronakrize. Tvrdím však, že za potíže, které jsme měli a máme, nemůže covid, ale politici, velké farmaceutické společnosti, a především vláda a její erupce opatření, prý proti covidu, ale ve skutečnosti proti malým podnikatelům a živnostníkům.

Všichni, kdo se na covidu přiživili, vláda, politici a velký byznys, dosáhli toho, že střední třída zchudla, a že malí podnikatelé a živnostníci v tradičních odvětvích podnikání vyčerpali své finanční zdroje. Teď jsou zranitelní, nemají rezervy, a proto dochází a bude docházet k přesunům majetku či obchodní síly.

Válka na Ukrajině rozhoupala také kurz koruny. Jaký to podle vás může mít vliv na podnikání? Může to ohrozit opětovný rozjezd ekonomiky?

Výkyvy kurzu koruny naši ekonomiku jako celek neohrozí. Jistě budou firmy, které krátkodobě na kurzu prodělají, jiné však na tom vydělají. Není to žádná katastrofa, a především pro většinu malých podnikatelů a živnostníků to nebude zásadním problémem.

Někteří podnikatelé lobbují za přijetí eura, tvrdí, že jsou v eurozóně dlouhodobě nižší úroky. Je to cesta?

Euro prosazuje velmi malá skupina podnikatelů, o něco více však politiků. Jsou podnikatelé, kteří mají svůj obchod spojen s vývozem nebo se směnou cizích měn. Ti vcelku logicky prosazují přijetí eura, ovšem je jich v podnikatelském prostředí jen zlomek. Zato jsou ovšem hodně slyšet a mají velký prostor v médiích. Platí však, že kdo chce, může obchodovat v euru už dnes, můžeme mít eurové účty v bankách apod. Potom je druhá skupina těch, kdo prosazují přijetí eura, a to politici. Ti politici, kteří chtějí naši zemi pevně připoutat k EU. Přijetí eura by totiž znamenalo zcela se podřídit fiskální politice EU a znamenalo by to rezignovat na samostatnost ČR. Kdo nerozhoduje o vlastní měně, ten nemá v rukách řízení vlastního hospodářství. Euro není tedy podle mne ekonomickým nástrojem, není to v pravém slova smyslu měna. Je to politický nástroj, který má podřídit a svázat národní státy s EU.

