„Supi budou klovat“. Babiš prezidentem: Už se o tom hovoří

Analytik Štěpán Kotrba pro ParlamentníListy.cz podrobně rozebral volby, které přinesly i pro něho nekteré nečekané prvky. Co se týče možné vládní spolupráce koalic SPOLU a PirSTAN, je si jistý, že to nemůže dohromady fungovat.

Tak je po volbách. Co vy na to?

Slovy chrabrého Gala Asterixe: nebe nám padá na hlavu.

Po třiceti letech se zásadním způsobem proměňuje politická scéna. Přestává platit jako klíčové pravolevé soupeření proto, že pravice zmoudřela, modrá zfialověla: ODS jako ideový lídr zmírnila vlivem mnoha voleb a průzkumů svou privatizační rétoriku z 90. let, už nevěří v trh bez přívlastků. Naopak příliv mladých na levici nastolil městská kulturně-progresivistická témata, která lidi zhnusila. Není únosné, aby všichni mladí bydleli „ve svém“. Není únosné, aby nájemné v centru Prahy bylo dostupné všem. A není únosné, aby každý dělník měl vlastní osobní automobil a jezdil si každoročně s rodinou na pětitýdenní dovolenou k moři. Není únosné, aby každý flákač dostával státem zaručený příjem.

Musím se přiznat. Těsně po superdebatě jsem zveřejnil na Facebooku svou prognózu. Mýlil jsem se – třeba to říci. Nevěřil jsem, že všichni konzervativně-levicoví voliči ČSSD a KSČM přešli k ANO a že ČSSD propadne. Nevěřil jsem, že národovecké strany se roztříští a SPD dostane tak málo hlasů. Myslel jsem, že pravice SPOLU dostane méně.

Nejlevicovější poslanci ve Sněmovně budou Ivan Bartoš a Olga Richterová. Jak se vám na to dívá? Co říci k totálnímu konci levice?

Osobně mi to může být líto, ale je to krutá a spravedlivá realita. Výměna generací. Rozhodli voliči. Já Ivanu Bartošovi a Olze Richterové fandím. Dali přednost placeným kojným před tradičními a zkušenými vychovatelkami obsazenými kojeneckými ústavy. Je to experiment. Dali přednost mladému nadšení před politickou zkušeností. Je to experiment. Dali přednost rodinným skupinám před pedagožkami vybavenými školkami. Je to experiment. Na začátku své politické kariéry byl Bartoš pirát par excellence. Psytrance DJ, informatik, programátor, zastánce legalizace marihuany. Zastánce antikapitalistické snahy po omezení autorského práva, sdílení a open source. Teď už není svobodný, hrdý bukanýr, ale úslužný pirát v žoldu krále (starostů a neziskovek). Vyměnil čest za moc. Přeju mu prozření dříve, než pohřbí nejúspěšnější pirátské hnutí v Evropě.

Sociální demokraté svou kompetenci, odvahu a pracovitost voličům už vícekrát ukázali a přesvědčili. Za premiérství Miloše Zemana, ale nakonec i Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. Zrealizovali většinu bodů ze svého dlouhodobého programu z roku 2000 a nyní nenašli nic, čím by své voliče nadchli. Sobotka a jeho podržtaškové způsobili rozvrat strany změnou orientace u témat i cílových skupin. Jeho stratég Ota Novotný vyměnil konzervativně-levicového voliče a sociální témata za „středového městského intelektuála“, méně nebezpečného. Tím odradil levici a přivedl Zelené a odpor všech ostatních. Zbyli mu žižkovští teplouši, hospodští žvanilové a kavárenští povaleči. Ti volili Hamáčka.

Pro levicovou politiku je třeba mít cit anebo respektovat průzkumy veřejného mínění. Znárodňovat byty jako v Berlíně, pokutovat majitele prázdných bytů či vnucovat majitelům „nadměrných“ bytů a domů nájemníky jako na začátku šedesátých let spolehlivě odradilo všechny, kteří i mají nějaký cit pro sociální spravedlnost, ale mají byt či dům v osobním vlastnictví. Dobře míněná, ale metodicky, odborně, personálně i ekonomicky nezajištěná inkluze zhnusila rodiče, kteří nechtějí, aby děti méně inteligentní, děti nepřizpůsobivých a děti s poruchou socializace vyrůstaly vedle jejich dětí a jejich děti si osvojovaly jejich návyky a způsoby jednání. Afirmační akce ve prospěch Romů, sociálně vyloučených a nepřizpůsobivých nenadchla zejména v regionech, které se potýkají se sociálními tématy. ČSSD si vybrala svou budoucnost sama. Ne lidi práce, ale všemožné menšiny. Ne lidi práce, ale nezaměstnatelné. Agresivní sebeprosazování leseb a homosexuálů, kterou část, zejména mladší, levice podporovala, starší konzervativní voliče nenadchla. Výsledek byl předvídatelný, ale nikdo včetně mne mu tak nějak nechtěl věřit.

Nyní přijde na řadu vyjednávání. Koalice SPOLU a Starostové (a čtyři Piráti). Má prezident Zeman vůbec možnost blokovat vznik této koalice?

Ústavní možnost má. Řekl, že pověří sestavením vlády lídra strany s největším klubem v Parlamentu. Může ale nejdříve někoho pověřit vyjednáváním o sestavení vlády, a to bude vládnout stále tato vláda v demisi. To je mimoústavní krok. Pak lídra strany s největším klubem – to je první ústavní krok. Pak následuje žádost o vyslovení důvěry. Předpokládejme, že menšinová vláda bez opoziční smlouvy nedosáhne na většinu, ale i po nedostání důvěry bude vládnout nová vláda v demisi. K druhému pokusu může vést stejná cesta…

Co čekat od takové vlády? Lze čekat její udržení po čtyři roky?

Platí, co jsem řekl nedávno: nedovedu si přes uzavřené memorandum představit praktické vládnutí ODS a lidovců. Nelze smířit vlky s ovcemi. Přirozenost dravce na lovu státních zakázek nezkrotíte koalicí. Tím je dána nestabilita jednoho bloku. Nedovedu si představit spolupráci Bartošových čtyř Pirátů se zbytkem přikroužkovaných starostů. Voliči řekli, že Piráty nechtějí. To je potenciální výbušnina, zvlášť za situace, kdy PirSTAN bude třeba muset koalovat s kmotry „tunelářské“ ODS v druhé koalici. Takže předjímat stabilitu vlády si nedokážu představit.

Co Andrej Babiš? Končí? Nebo může pomýšlet na úspěšnou prezidentskou kampaň?

Jeho ego mu nedovolí skončit s politikou. Navíc pokud by skončil, tak se supi slétnou a budou klovat do chvíle, než z Agrofertu zbude jen ohlodaná kost. Musí ale přemýšlet, jakou roli chce hrát. Prozatím stále hraje roli manažera, předsedy vlády, ne politika. Politik je jiná role. Catch all party je ovšem jako houba. Otázka je, do čeho ji namočíte. Jestli do vody, nebo do vína. Nyní se Babiš bude nabízet pravici, což mnoha jeho členům bude sympatičtější než spolupráce s Hamáčkem a Maláčovou. Prezidentskou kampaň může Babiš dělat, nebo ji může jen financovat a ANO může nominovat někoho jiného. Chce jít předseda do dalšího neustálého a nesmiřitelného boje, ve kterém budou pokračovat útoky na jeho majetek, na jeho firmy, na jeho rodinu?

Máme ve Sněmovně čtyři volební uskupení a masivní množství propadlých hlasů. ČSSD, KSČM, Přísaha, Trikolóra a partneři, Volný blok. Kdo má šanci na udržení své existence? Jak by vlastně mělo vypadat působení dotyčných stran?

ČSSD a KSČM budou umírat dlouho. Kdo vstane z jejich popela, dnes není možné říci. Podívejte se na Májíčkovu „Levici“. Májíček byl dřív v Humanistické straně, část jeho členů v Straně demokratického socialismu, část u mladých komunistů. Šlachta má one man show, která je teď zaplacená státním volebním příspěvkem. Neschopný policejní traktorista přežije. Trikolóra je uskupení neparlamentních zájmových kroužků a lobbistů, kteří si svůj koníček financují dlouhodobě. Volný blok není volný, ale Bobošíkové a Volfové. S Volným se rozloučí, Lipovská se vrátí na vesnici, odkud přišla. Bobošíková příště bude kandidovat za někoho jiného. Ani pro nacionalistickou pravici není v Česku místo.

Zopakuji slova Miloše Zemana: když si trpaslíci stoupnou na ramena, obr nevznikne.

