„Tlak. Tlak z ulice.“ Vidlák a drobné vítězství. „Pavel tuší zlý konec.“

ČSÚ oznámil, že ceny zemědělců a potravinářů klesají. Fialův ekonomický poradce Štěpán Křeček – ten, co nás poslal nakupovat do Polska – nesměle napsal, že teď by měly klesat i ceny v obchodech. To koukáte, co?



Ale Prouza říkal, že výrobci a zemědělci zdražují. Tečka. Prouza je důležitější, než ministr zemědělství a je pravdomluvnější než Jan Zlatoústý. Mainstreamová média mu odezírají ze rtů, každé jeho slovo voní po kadidle a vznáší se nad hytlermarkety v oblaku svatosti. A teď beze srandy... Už rok si tady povídáme o obrovských maržích obchodních řetězců. Že celé zdražení potravin je nenažranost tohoto kartelu či oligopolu. Nejsem sám, kdo to říká. Mluví o tom agrární komora, mluví o tom potravináři, mluví o tom Zdeněk Jandejsek, mluvil o tom bývalý ministr zemědělství Nekula, mluví o tom současný ministr zemědělství Výborný, teď to potvrzuje i Český statistický úřad... a stejně vám Prouza řekne, že je to jinak a hytlermarkety nás zásobují skoro zadarmo.

K čemu si volíme vládu, když nakonec o všem stejně rozhodne nikým nevolený Tomáš Prouza? K čemu je nám celé Ministerstvo zemědělství, když se nedokáže postavit obchodním řetězcům? Prouza sice lže, jako když tiskne, ale bezděky k němu začínám cítit respekt, protože si to dokázal zařídit, aby měl větší moc než vláda se všemi těmi finančáky, Úřady pro ochranu hospodářské soutěže i kriminálkami...

Jan Keller měl pravdu, když říkal, že tu máme hybridní stát. Je silný k slabým a slabý k silným. Zítra budu mít na Vidlákových kydech článek o tom, jak obrovské pravomoci má finanční úřad, když jde o malou firmu... Přečtěte si ho.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 11% Nevadí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15580 lidí

Křečkův šéf, čili Fiala, nicméně opakuje, že za vysoké ceny potravin může Agrofert a že potravinářské firmy Agrofertu mají „rekordní zisky“. Už jsme tu řešili, že marže výrobců potravin nejsou slavné. Co kdyby Olma, Kostelecké uzeniny nebo Vodňanská drůbež veškerý svůj „rekordní zisk“ rozpustily do snížení cen výrobků? Co by to udělalo?

Agrofert má rekordní zisky... ale samozřejmě vůbec nikdo neříká, jak těch zisků dosáhl. Levně koupil a draze prodal hnojiva? Nebo dobře obchoval s pohonnými hmotami? Agrochemií? Nebo jinými chemikáliemi? Tohle je totiž 90 % Agrofertu. Potravinářství a zemědělství jsou v koncernu takovými opomíjenými popelkami. Sice jsou také v zisku, protože Babiš byznysu rozumí, ale kdyby potravinářskou a zemědělskou divizi odprodal, v celkových penězích koncernu by to dokázal najít jen šikovný účetní.

Pojďme si udělat praktický příklad. Nedávno jste tady uváděli příklad sýra, který výrobce prodal do marketu za dvacet korun a market ho prodal za padesát korun. Kdyby si výrobce řekl, že bude pracovat zcela bez zisku a taktak se udrží v černých číslech, tak by tento sýr mohl zlevnit z dvaceti na osmnáct korun. O kolik by ho zlevnili v hytlermarketu? Také o dvě koruny? Bravo, Prouza, dobře jsi to vymyslel. Zákazník je nadšený a spokojený, cena sýra klesla z padesáti na čtyřicet osm. To je radosti, to se děti večer do sytosti najedí!

Najde-li se čtenář, který to považuje za správné řešení, ať prosím vyhledá okamžitě psychiatrickou pomoc. Inteligentní jedinec, který umí základní kupecké počty, samozřejmě vidí, že je to ta stopadesátiprocentní marže obchodního řetězce, ze které se dá ukrojit. Já jsem jen obyčejný Vidlák, nemám ekonomickou ani politologickou školu a je mi upřímně jedno, jak se to udělá, aby ten hytlermarket měl normální marže. Jestli mu sem nasadíme Biedronku z Polska, nebo jestli uvolníme pravidla pro malé obchody, nebo jestli tu uděláme nějaký zákon o maržích, jako mají ve Francii. Ohnivé debaty o pravicovosti a levicovosti případného řešení, ať si vedou akademici a politici... Ale pokud nebude rozbit tento oligopol, bude rozbit tento stát. K čemu je lidem republika, kde si nenakoupíte jinak, než se stopadesátiprocentní přirážkou?

Měl i drobný a střední český zemědělec letos „rekordní zisky“?

Letos byl skvělý rok pro obiloviny. A i když všichni stále čekají, že do Evropy dojde ukrajinské obilí, zatím se tak kupodivu nestalo. Můžeme poděkovat polským a slovenským zemědělcům, kteří blokují hraniční přechody. Mlynáři se těšili na levnější obilí, ale zatím se nedočkali, a tak musejí kupovat to české. Jestli to takhle vydrží ještě měsíc, tak budou mít čeští zemědělci svoji produkci víceméně prodanou a neprodělají. V jiných letech by si na ceny asi stěžovali, ale letos byla úroda tak dobrá, že horší ceny dohnali kvantitou. V tomto ohledu se Pánbůh nad námi smiloval.

Větší legrace je, že stát zatím nevyplatil zemědělské dotace. Prostě to „nestihl“. Tak dlouho jednali, až se to do konce roku nedá stihnout. Vyplatí je v lednu. Dovolte mi, abych se pochválil, moje otázka na odborářské demonstraci mířila přesně na komoru. K letošnímu schodku rozpočtu si připočtěte takových třicet miliard letošních zemědělských dotací, které sice patří do roku 2023, ale vyplaceny budou až v roce 2024. Stanjura je sice naprosto tragický ministr financí, ale tento základní účetnický fígl už mu vysvětlili.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28622 lidí

Mimochodem, nejste mediální analytik, ale: Jak sledoval moravský vesničan debatu Babiše s Fialou na Nově? Jedna z mnoha debat, které zkazí člověku nedělní oběd, nebo něco víc?

Viděl jsem premiéra v koncích a naprosto vysmátého a uvolněného Babiše, který nemusí nic dělat, jen čekat a dávat si pozor na vlastní chyby. Jestli doteď hnutí ANO nemělo podle průzkumů sto poslaneckých mandátů, tak teď už je mít bude. Ještě jedna taková debata a Babiš bude mít ústavní většinu.

Dovolte, abych si zameditoval, jak se vlastně mohlo stát, že se něco tak neschopného stalo předsedou vlády? Je to tím, že nám kvalitně lhali? Alespoň doufám, že to tak je. Jestli jsme věděli, že Fiala je blbec a stejně jsme ho zvolili, tak si nic jiného, než pětidemolici, nezasloužíme.

Lidl se chystá snížit ceny nejen v objemu nižšího DPH, ale dokonce dvojnásobně! Patří mu díky?



Tlak...

Ale ne ten vládní. Tam je Prouza pořád králem. Tlak z ulice, tlak od veřejnosti, tlak od opozice. Tlak z odborářské demonstrace, tlak od Vidláka, který první nahlas řekl o oligopolu obchodních řetězců. Velká média to chtěla vymlčet a jen mě nálepkovali. Ale jako reklama to stačilo a můj vlastní text mi řetězovými maily přišel asi stokrát. A slovo „oligopol“ se stalo běžnou součástí diskurzu. Média udělala obchodním řetězcům medvědí službu. Teď už je pozdě spouštět kampaň a vysvětlovat lidem, že obchodní řetězce jsou vlastně moc milí podnikatelé.

Já jsem říkal, že by stačilo obchodním řetězcům pohrozit zveřejněním jejich marží a spustilo by to největší slevovou akci v dějinách této země. Sice jsem si to představoval trochu jinak, ale jak vidíte, funguje to. Stačilo zveřejnit několik příkladů. Je třeba v tom pokračovat. Fiala ať se vrátí do své kanceláře a Výborného může rovnou propustit i s celým Ministerstvem zemědělství. Stačí, když my budeme dál rozkrývat nákupní a prodejní ceny v hytlermarketech.

Za sebe říkám, že obchodní řetězce přestanu nazývat hytlermarkety, až u nás budou ceny jako v Polsku. Do té doby budu kousat do Prouzy při každé příležitosti.

„Vývoj konfliktu na Ukrajině ukazuje, že velmi pravděpodobně v příštím roce uvidíme nějaký významný posun. A ten podle dosavadních indicií nebude úplně v tom nejlepším slova smyslu, jak bychom si ho představovali. Nastane nová situace, kterou budeme muset řešit.“ Tolik prezident Petr Pavel. Co nám ve své „kódovací řeči“ prezident sděluje?



To je snad jasné. Pan prezident nám okecává budoucí průšvih. Pomaloučku připravuje svoje věrné ovečky na špatné zprávy a snaží se, aby se mu nenaštvaly a neobvinily ho ze lhaní. Ono není žádná sranda zjistit, že válka je prohraná a všichni s ní spojili svoje osudy. A když prohrajete válku, tak se vyšetřuje... obviňuje i popravuje. Když pošlete statisíce lidí na smrt a vyhrajete, tak vás oslavují jako velkého vůdce. Když pošlete statisíce lidí na smrt a prohrajete, tak vás pošlou na onen svět za nimi.

Soudruh Pavel se prostě jen snaží, aby se zapomnělo, že na celém to fiasku měl také podíl. Bohužel, krev padlých zpravidla křičí do nebe, a tak se mu to nejspíš nepovede. Navíc, Česká televize už není rozhodujícím elementem veřejné diskuse. Nic bych za to nedal, kdyby byl Petr Pavel první prezident, který bude sesazen... spolu s vládou. Zbídačili naši zemi, foukali do cizího ohně... to prostě končí špatně, Petr Pavel to ví a připravuje si únikovou strategii.

A proč mluví prezident tak „kódovaně“? Nesnesli by jeho příznivci, kdyby řekl, že na Ukrajině je to v pr….? Vždyť to slovo tak rád používal i Karel Schwarzenberg.

Myslím, že většina chciválků ještě není připravena na pravdu... oni tedy nebudou připraveni ani tehdy, až dojde k hentěm významným posunům... Mimochodem, víte, kde já čekám ty hlavní posuny? Najednou se ukáže, že jsme pomáhali vyzbrojovat nácky a oni nás teď navíc obviňují ze svého neštěstí. Ale to tak bývá, když posíláte zbraně, ale když se hajluje, tak raději koukáte jinam.

Dovedete si představit, že na Ukrajině dojde k převratu a všechny ty tanky Tomáš, raketomety Přemysl a vrtulníky Čestmír jsou v rukou pravých potomků Stěpana Bandery, kteří si svoji frustraci z porážky na východní frontě vybíjejí nějakou novou verzí Volyňského masakru? Takhle nějak jsme přestali mít rádi muslimy, ne? Stačil jeden povedený útok Hamásu a Pavel Řeporyjec Novotný udělal ukázkový comingout a už je prohlásil za opice, které je třeba vybombardovat. Představte si, jak se jeden den u Kyjeva bojuje za Prahu a liberální demokracii a druhý den tam ti stejní bojovníci za evropskou svobodu vraždí bez rozdílu... Petru Pavlovi přeji příjemné sny... moc klidných nocí už nezažije.

Já nevím jak vy, ale já jsem si zatím moc nevšiml, že by byly Vánoce. Možná je to tím, že už si dárky kupuji sám, a tak nějak průběžně. Ale nezdá se vám, že letos je i v médiích těch „Vánoc“, které jsou už za dveřmi, nějak málo?

Tak určitě... ani Vánoce letos nezachránily propad tržeb v maloobchodě. Češi už peníze prostě nemají. Možná to tak podle plných košíků v obchodech nevypadá, ale účetní výkazy nelžou. Jestli jsme Vánoce posuzovali především podle množství a ceny dárků, tak letos to bude propadák. Ani lichváři s rychlými půjčkami to letos nevytrhnou. Ekonomika je v recesi a Češi na to reagují šetřením a omezením hýření. Nezachrání to ani vánoční koledy ani načančaná výzdoba.

Ale řeknu vám, nikdy jsem neviděl tolik hezkých vesnických vánočních akcí, jako letos. Jako by všichni tušili, že příští rok bude hůř a budou si to muset udělat hezké i bez peněz a začali s tím už letos. Já měl letos kouzelný zážitek z jednoho dětského souboru, který čtyřhlasně zpíval nádhernou píseň od Adama Michny z Otradovic Chtíc aby spal.

Každopádně, co popřát čtenářům PL, které oslovíte znovu až po Vánocích? Jak si ty Vánoce udělat pěkně?

Čtenáře PL bych ujistil, že Ježíš Kristus nabádal lidi k mnoha ušlechtilým věcem, ale myslím, že v evangeliích nikde není požadavek, aby hospodyňky měly umytá okna. Stejně tak tam není ani řádek o dvaceti druzích cukroví či o nezbytnosti deseti tisíc žároviček na baráku. Budou tam nějaké věty o klidu a vzájemnosti, píše se tam o míru a klidu zbraní a o králi, který na sebe vezme všechny hříchy světa, abychom si je my mezi sebou nemuseli pořád vytahovat a rozebírat. Přál bych všem čtenářům, aby se jim právě tohle podařilo. Aby se dokázali usmířit a odpustit si dávné křivdy.

Přichází doba, kdy peněz moc nebude. Tak bych si moc přál, aby místo peněz přibylo vzájemnosti a lásky. Já vím, je to klišé jak od budoucí miss world, ale teď před Vánocemi to na mě zabírá.

