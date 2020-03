„To je prostě banda ´greténů´!“ Rozčílený pražský zastupitel odhaluje. Takto se zachoval Hřib, když chtěli ochránit Pražany před koronavirem

reklama

Vy již máte s řízením krizových situací zkušenosti, v roce 2002 jste zajišťoval evakuaci Karlína.

Ano, já jsem v té době pracoval na Odboru bezpečnosti a krizového řízení MČ Praha 8 a ten plán, podle kterého se v roce 2002 evakuovaly čtvrti Karlín a Libeň, jsem vypracovával já. Byla to standardní práce, ten plán byl vytvořen dlouho dopředu, samozřejmě jsem ovšem netušil, že někdy dojde k jeho realizaci.

Tvoříte plán, ale říkáte si: „No, zákon to vyžaduje, tak ho dělám, ale to se nikdy nestane.“ No a pak se to stalo.

Lze ty dvě události, tedy povodně z roku 2002 a dnešní koronavirovou pandemii, nějak souměřit?

K jakým opatřením nyní MČ Praha 8 přistoupila?

Nouzový stav je vyhlášen nad celou republikou a jeho základní parametry vyhlašuje vláda, takže se pohybujeme v tomto stanoveném rámci. Nad tento rámec se snažíme přispět k celkové lepší epidemiologické situaci tím, že dezinfikujeme místa, kde se z logiky věci lidé vyskytují častěji, tedy např. lavičky a podchody směrem k MHD.

Současně s tím se snažíme sami jít příkladem, to znamená, že v budově úřadu vyžadujeme nošení roušek, nad kterými stále mnoho lidí ohrnuje nos. Najednou je každý chytrý. Bez nich ale dovnitř nikoho nevpustíme. Teď také převádíme zaměstnance úřadu na dvě části, aby byl možný zástup v případě karantény. Objednali jsme navíc roušky pro naše zaměstnance u místní švadleny.

Snažíme se také zabezpečit péči o naše seniory, protože ne každý z nich má nablízku rodinu, která se o ně může postarat. Jsou tu také senioři, kteří tu péči potřebují mnohem intenzivnější a navštěvuje je ošetřovatelka, která jim pomáhá s běžnými denními úkony. Tam je naše situace nyní ztížená, protože naším prvořadým úkolem je ochránit jak naše zaměstnance, tak i tyto seniory, neboť ti jsou tou vůbec nejohroženější skupinou.

Také se snažíme přispět k informovanosti, protože byť se to nezdá, tak i v dnešní době existují lidé, kteří informacemi úplně nevládnou. Může být problém například v orientaci na sociálních sítích, opět se bavíme o starších lidech. Dnes už šedesátníci zcela běžně na Facebooku jsou. Ale drobná skupinka těch nejstarších s tím zacházet neumí.

Vy jste mluvil o tom, že někteří lidé ignorují, nebo se snad dokonce vysmívají nošení roušek. Jak je něco takového možné?

Pak samozřejmě ta velká voda přišla a tito lidé zůstali uvězněni ve svých domovech. A v okamžiku, kdy se v Karlíně vlivem té vody sesunul první dům, tak se nám najednou rozezvučely telefony přesně od těchto lidí, kteří najednou říkali: „Zachraňte mě, zachraňte mě!“

Nyní jsme v úplně stejné situaci. Říkají: „Rouška je k ničemu!“ A pak přijde, nedej bože, první úmrtí a začne panika: „Jak to, že nemám roušku?“ Je to taková ta víra, že mně se to přece stát nemůže. „Mě to nezajímá, tak si trhněte nohou.“ Je to klasický projev určité skupiny lidí.

Takže neschopnost připustit si realitu?

Ano. Popřít tu realitu, že je tu nějaká nebezpečná situace. Plus ještě k těm rouškám zopakuji základní informaci – ony mají chránit okolí před vámi. Tedy navzájem se s člověkem, který stojí proti mně, chráníme svými rouškami. Dnes totiž nejsou k sehnání respirátory ani nic jiného, co by bránilo vstupu virů. Toto rouška neumí, ale pokud jsem já nakažený a třeba bezpříznakový, tak alespoň díky roušce nebudu nemoc nevědomky šířit do okolí.

Odmítání tohoto faktu a ten pohled, že mně to nepomůže, tak na ostatní kašlu, považuji za brutální bezohlednost.

Pokud odhlédneme od těch roušek, setkáváte se s tím, že by občané některá z nových pravidel porušovali? Shromažďují se? Nepřetěžují třeba důležité telefonní linky nepodstatnými dotazy?

To se samozřejmě děje, zrovna včera jsme narazili na paní, která si na úřad přišla vyměnit občanský průkaz a pak z ní vypadlo, že jí ten doklad má vypršet až v září. Člověku občas klesne brada, to jen zíráte. Všude jsme rozvěsili nápisy a prosby, aby lidé řešili jen neodkladné věci. A pak rozrazí dveře takováto dáma. Takových případů je tu bohužel více.

A to shromažďování?

Lidé ještě tak docela „nenajeli“ na ten fakt, že platí nějaký krizový režim. Vidíme to i na sociálních sítích, které jsou plné fotografií toho, jak se lidé někde hloučkují. To je smutná věc a lidé to obrovsky podceňují, ačkoliv to bylo stokrát vysvětleno. Musíme zamezit skokovému nárůstu pacientů a s tím spojenému přetížení zdravotnictví. Argumenty, že se stejně všichni nakazíme… No, pak se tedy nakazíme všichni ve stejnou chvíli a nedostane se nám zdravotní péče! To nakažení je potřeba rozložit v čase, pořád se o tom mluví ve všech médiích, a přesto se najdou lidé, podle kterých ta opatření nemají cenu.

Jak vám vychází vstříc magistrát? Navrhovali jste zrušení modrých zón již 13. března, nakonec je s platností od 16. března plošně zrušila vláda. Jak se v mezičase choval magistrát? Dostali jste nějaké vysvětlení, proč zóny nezrušil?

Ano, na prvním jednání krizového štábu Prahy 8, ještě dávno předtím, než to zakázala vláda, toto opatření navrhl starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Návrh jsme okamžitě odeslali i na magistrát. Ta myšlenka je jednoduchá – čím více lidí v autech, tím méně jich bude v MHD. A jak každý chápe, autobusy, tramvaje a metro jsou uzavřené prostory, kde se při větší koncentraci lidí bude nákaza šířit rychleji, z epidemiologického hlediska to je problém. Logika káže, že auto je v tomto ohledu bezpečnější, navíc by se usnadnilo i zásobování příbuzných a další věci.

Chtěli jsme tím také vyslat signál: „Jezděte autem, nebudete v MHD, snížíte svou potenciální expozici vůči nákaze.“ Nejde o těch 50 korun za parkovné. Ale koneckonců i to může někomu pomoci, protože spousta lidí nyní přestala vydělávat. Ta modrá zóna je každopádně komplikace.

Ukazuje se, že vedení magistrátu, tedy primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní pro dopravu Adam Scheinherr (za Praha Sobě) nesundali ty ideologické brýle a řidič je pro ně pořád nepřítel, i kdyby se dělo cokoliv. Naprosto překvapivě nám okamžitě odpověděli: „NE!“

Dostali jste k tomu nějaké vysvětlení, proč?

Takové to klasické, že by byly problémy s parkováním a tak podobně. (Primátor Hřib uvedl pro média, že dokud bude v provozu MHD, parkovací zóny až na výjimky rušit nehodlá, pozn. red.)

To je prostě banda „greténů“, kteří, i kdyby vybuchl Temelín, tak budou přemýšlet, jak lidem zabránit v jízdě autem, a to i kdyby někdo stokrát řekl, že to je pro všechny bezpečnější. Když během tiskové konference v televizi vláda oznámila, že ty zóny ruší, tak jsem u toho vysílání začal tleskat. Konečně!

