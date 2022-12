„To je zázrak!“ O Nerudové hovoří Vitásková. Našla vážné věci

Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu, jež také zvažovala kandidaturu do prezidentského úřadu, Alena Vitásková se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rozmluvila o ekonomce a prezidentské kandidátce Danuši Nerudové. „Té uznalo ministerstvo (pokud se nepletu) všechny podpisy pod petiční archy, to je asi 82 tisíc podpisů,“ uvádí Vitásková, jež to považuje za zázrak nad zázraky. Hovoří také o problémech manžela Nerudové Roberta.

reklama

Ministerstvo vnitra registrovalo do prezidentských voleb dvě ženy – Danuši Nerudovou a Denisu Rohanovou. Sama jste měla zájem kandidovat, ale nakonec jste nedosáhla 100 tisíc podpisů pod petiční archy (jak jste požadovala) a kandidaturu jste nepodala. Bude vaším favoritem v následujících prezidentských volbách žena, nebo muž?

Nejde o to, zda je prezidentem žena, nebo muž. Neupřednostňuji pohlaví před morálními a odbornými kvalitami kandidáta, které by měl splňovat. Kandidát – kandidátka musí mít za sebou „minulost“, ze které bude zřejmé, že má na čem stavět. Bez validní pracovní minulosti nemůže být budoucnost. A u prezidenta je hodnocení jeho pracovních výsledků, kterých dosáhl, ve veřejném zájmu o to důležitější. Paní Rohanovou jsem osobně poznala, paní Nerudovou nikoliv.

U obou kandidátek musíme brát v úvahu, že přijetí registrace Ministerstvem vnitra není ještě uzavřeno. Údajně podali senátoři žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, protože se domnívají, že není možné podat žádost o registraci tak, jak byla paní Rohanovou podána. Myslím, že se domáhají zneplatnění její registrace.

O poznání může být klidnější v tomto směru paní Nerudová. Té uznalo ministerstvo (pokud se nepletu) všechny podpisy pod petiční archy, to je asi 82 tis. podpisů. Jelikož jsem také sbírala podpisy občanů (bez agentury) a vím opravdu detailně, jak vysoká se vyskytuje chybovost, tak musím opravdu znovu a znovu konstatovat, že u paní Nerudové to je zázrak nad zázraky. Asi o tom mohou vyprávět vyřazení kandidáti, kteří rovněž sbírali podpisy (Březina, Janeček, Diviš), s jakou chybovostí byli vyřazeni. Dokonce je možné, že měli stejnou agenturu na sběr podpisů jako paní Nerudová.

Když opomeneme možné změny v registraci kandidátek (Rohanové a Nerudové), odhadujete s určitou znalostí věci, zda se mohou paradoxně obě dostat do druhého kola? Které z nich byste pak dala svůj hlas?

Naše země je plná paradoxů, tak proč by nemohly stát tyto dvě ženy proti sobě v druhém kole? U nás je možné vše. Nicméně zajímavé budou duely, pokud se obě utkají. Mě konkrétně bude zajímat postoj k exekucím. Kdy naší zemi patří opět prvenství ze zemí EU v počtu exekucí na obyvatele. Také uznávání výše „příslušenství“ k jistině dluhu. Tato oblast je velmi tristní a parazituje na ní celá řada nejen části exekutorů, právníků a dalších příživníků, kteří se na bídě dokážou neslušně řečeno „pěkně“ napakovat.

Proč „vytahujete“ problematiku exekucí, když máme celou řadu dalších závažných problémů, jako například ceny energií, inflaci, válku na Ukrajině, ceny potravin, nedostatek léků atd.?

Protože tyto dvě ženy mají k problematice exekucí velmi blízko, ale každá z jiného úhlu pohledu. Pro občany bude hodně zajímavé, zda se v duelu budou o exekucích vůbec bavit a do jaké hloubky. Paní Rohanová je ve vedení spolku, který se o exekuce a osoby postižené právě touto chudobou dlouhodobě zajímá. Zda dosáhla úspěchu ve svém snažení, jak byl její spolek financován, zda dostávala státní dotace pro svoji činnost atd. „Milostivé léto“ je možná jeden z výsledků jejího počinu. Osobně nedokážu posoudit, ale určitě těch zhruba 800 tis. exekucí – občanů takto postižených – bude moci hodnotit její kroky k nápravě „zvrhlého“ systému. Pak má určitě velkou šanci se do druhého kola dostat. To již není malý počet voličů. Nebo je vše úplně jinak a pak ty voličské hlasy nedostane.

Paní Nerudová je na tom poněkud hůř z pohledu občanů poškozených exekutory. Sice za svého manžela nemůže, ale přece jen o mnohém musí vědět a jako možné budoucí prezidentce by to mělo setsakramentsky vadit. Její muž je partnerem advokátní kanceláře, která se mimo jiné právě pohledávkami zabývá. Do jaké míry a v jakých finančních objemech (asi mld. korun) se pohybuje, jak jsou tyto pohledávky irelevantní, to se mohou občané blíže dozvědět právě v tomto duelu. Pomlčme o působení pana Nerudy ve vysoké státní pozici na ÚHOS, kde jeho působení je nechvalně známé s kontrolou energetických firem v ČR ze strany EK (cca před třinácti lety). Jen pro připomenutí odkaz na pořad moderátorky Jany Bobošíkové Aby bylo jasno https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OCaODx8d95I. Jednoduše řečeno, exekuce a bída občanů zahnaných exekucemi do kouta by měly být zajímavým tématem právě u těchto dvou dam.

Financování kampaně je důležité a není jednoduché sponzory sehnat. Vy osobně jste s tím měla také určité zkušenosti. Jak posuzujete miliony, které doslova „tečou“ na transparentní účet paní Nerudové, a drobné, jež přibývají s tímto srovnáním paní Rohanové?

Bez peněz kampaň nelze realizovat. To je jasné i méně vnímavým občanům. Měla jsem se svými sponzory korektní dohodu. Je pravda, že někteří mě odmítli, že mají své favority, jako pana Pavla, Nerudovou. Prostě podporují ty, kteří vyhrají. Při těchto diskusích jsem si vždy v duchu špitla: „Nebo již vyhráli, přestože ještě nevyhlásili, že do volebního klání vůbec chtějí jít.“ Korektní dohodu jsem měla s celou řadou sponzorů, kdy po získání masivní občanské podpory (já chtěla jen těch 100 tis. podpisů) budou moji kampaň financovat. Byla to pro obě strany přijatelné, protože jsem měla šanci se s podporou občanů v té první části dostat do druhého kola.

Paní Rohanová bude mít asi s financováním kampaně větší problémy než paní Nerudová, což nakonec na transparentním účtu je vidět. Důvod je jednoduchý. Ona po dobu své činnosti stála asi na straně zbídačelých občanů. Ti jí na účet tisíce, statisíce nebo miliony asi nepošlou.

Více finančních prostředků, které mohou darovat, mají například ti, kteří na chudobě vydělávají…

Voliči by měli rozhodnout, kdo z nich je pak lepší prezident – prezidentka pro občany této země. Pokud to budou umět po „mediální masáži rozeznat“.

Psali jsme: „H*vnomet.“ Pavel, či Nerudová? Začíná být zle ČSSD: Zvýšení minimální mzdy je nedostatečné Pavel Novotný: Voliči SPD nemají peníze. Voličům ODS se to nestává Jen triky. Schillerová ,,odhalila” státní rozpočet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.