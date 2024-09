„To nebylo loučení Miloše Zemana, ale začátek.“ Vitásková o oslavě exprezidenta

Jak hodnotíte výsledek voleb, které otřásají nejen naší politickou scénou?

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 0% 2 2% 3 0% 4 2% 5 11% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 199 lidí To vše se událo v posledních dvou týdnech, kdy se naší zemí prohnaly děsivé povodně a zničily životy, majetky našich spoluobčanů, kteří nyní mají úplně jiné starosti.

Jsou to oni, oběti ničivých povodní, kteří potřebují celospolečenský zájem a podporu, naši pomoc. Potřebují nejen finanční pomoc, ale rovněž lidskou, pomoc armády, která je doposud z mého pohledu sporadická. V nejvíce postižených oblastech jsou nutné lidské síly, těžká technika, ale například polní kuchyně se stravou pro postižené občany a jejich pomocníky, lékaři, zdravotníci. Pochopitelně je to celá řada potřeb, co měla naše armáda ve velkém již v těchto místech zajišťovat.

V této tíživé situaci považuji za absolutní prioritu pomoci těmto lidem, a to teď – hned – a dlouhodobě . A nikoliv jen za svitu televizních kamer, cvakání fotoaparátů a zveřejňování fotek na sítích. Tito lidé jsou absolutně vyčerpaní, fyzicky, psychicky, finančně. Kdo z nás, kterých se to přímo netýká, si to dovede skutečně představit??? Kdo z nás má dostatek empatie, aby to pochopil???

Ale jak z vašeho pohledu nahlížíte na výsledek uplynulých voleb?

V sobotu se definitivně ukázalo, kdo tyto volby vyhrál. Bylo to ANO, což se dalo s jistotou očekávat. V důsledku vládnutí pětikoalice SPOLU tento výsledek voleb očekávali nejen politologové, ale i laická veřejnost. Domnívám se, že ani členové vlády nemohli být překvapeni. S tím se dalo v podstatě počítat.

Velký úspěch považuji ve vítězství jednotlivců, kteří dokázali jednoznačně zvítězit. To jsou osobnosti, které mohou ukázat cestu, že některé politické strany mají možnost se ještě do parlamentních voleb vzpamatovat a začít „čistými zbraněmi“ bojovat o své voliče.

Co myslíte tím bojovat o své voliče „čistými zbraněmi“?

Čisté zbraně jsou u mě:

Jasný program, se kterým za voliči politická strana přichází a který posléze skutečně dodrží. To je navrácení důvěry občanů v politiky. To znamená, že se nespojí po volbách se stranami, které mají opačný pohled na řešení problémů. Spojení takových stran po volbách vyústí v programového „kočkopsa“.

Kategoricky odmítám likvidaci politických protivníků tak zvanou kriminalizací na objednávku, což se u nás bohužel také stává. Nebo dokonce fyzickou likvidaci.

Vraťme se k výsledku voleb a úspěchu jednotlivců v těchto volbách. Jak je v celkovém kontextu hodnotíte?

Začněme u Martina Kuby. Pozvedl upadající ODS. Je to o osobě a značce. Martin Kuba – ODS. Předvedl, že ODS procházející možná klinickou smrtí a směřující do zapomnění (jako ČSSD), má jako samostatná značka s lídry ve vedení (jako je například Martin Kuba), velkou šanci slavit v parlamentních volbách úspěch a stát se opět významnou stranou. To by ale musela proběhnout celá řada kroků, které k tomuto cíli povedou.

Další jednoznačné vítězství je připisováno Janu Grolichovi (KDU-ČSL). Obdobně se potvrdilo, že osoba a značka Jan Grolich – KDU-ČSL byli úspěšní. Potvrdilo se, že voliči chtějí volit značku, stranu s jasně danými hodnotami v čele s lídrem.

Tito pánové dokázali nejen svojí odvahou, ale programem a prací, kterou doposud ve svých regionech odvedli, že je nutné mít silné lídry a jednotlivé strany, které jsou pro voliče čitelné. Rovněž KDU-ČSL může být do budoucna v parlamentních volbách úspěšná samostatně, jako tradiční strana.

Úspěch slaví také politický matador Jiří Čunek (K21, KDU-ČSL), který hned v prvním kole senátních voleb převálcoval své soupeře a stal se tak po prvním kole senátorem. I Jiří Čunek je spojován jako osobnost právě se stranou KDU-ČSL. Osoba–značka.

Nováček v těchto volbách Přísaha Roberta Šlachty. Zde jsou výsledky v komunálních volbách propadák. Na druhé straně jeho vítězství v senátních volbách ve druhém kole jasně hovoří, že jeho Přísaha může v parlamentních volbách v příštím roce zamíchat kartami.

Odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj proběhlo těsně po volebním debaklu ve volbách. Není to snad pravý důvod, než citovaná zpackaná digitalizace stavebního řízení?

Piráti neměli ve vládě co dělat již od počátku. Volební výsledky z posledních parlamentních voleb jednoznačně potvrzovaly, že Piráti podporu voličů výrazně ztrácejí, přesněji řečeno ji nemají. Zpackaná digitalizace stavebního řízení nás bude stát miliardy korun, a to v primárních i sekundárních dopadech. Taktně opomenu závažné nedostatky e-občanky.

Bude brát státní zastupitelství například agilní státní zástupce Kamil Špelda z Jihlavy někoho k zodpovědnosti? Zbrzdilo se, či dokonce úplně zastavilo stavební řízení, skluzy staveb, dotace na ně vázány atd. Hospodářské škody lze jen těžce vyčíslit.

Pochopitelně nemůžeme brát v úvahu klábosení paní senátorky za Piráty v televizní debatě, kdy se pokoušela přesvědčit diváky, že systém digitalizace stavebního řízení funguje. Deklarovala to opakovaně na příkladu svého rodinného domku, který prý úspěšně zkolaudovala. Její názor je úsměvný – přesněji tragický, když si uvědomíme, jak senátorka nahlíží na celospolečenský problém s fatálním dopadem do ekonomiky naší země.

Odlehčíme téma oslavou narozenin exprezidenta Miloše Zemana. Byla jste účastna oslavě, jak jste se bavila? Někteří prý odcházeli hodně brzy?

Vůbec si nemyslím, že tímto odlehčíme téma politické krize, která u nás probíhá. Účast významných evropských politiků, kteří dokážou hájit zájmy svých národů, přátelé Miloše Zemana a k tomu „Pár přátel stačí mít“ Michala Davida. Co k tomu dodat? Jen to, že každá krize má své řešení, pokud se do čela postaví zodpovědní, schopní (nikoli všeho schopni) lídři, oddaní svému národu a ochotní naslouchat potřebám občanů. A to jsem měla možnost vidět a slyšet na oslavě. Bavila jsem se výborně. Jestli někdo odcházel podle vás hodně brzy, tak co je brzy? Brzy večer, brzy ráno??? Celá akce u mě vzbuzovala dojem nikoliv loučení Miloše Zemana, ale začátek něčeho nového…

Co odhadujete, že se v nejbližších týdnech odehraje, kromě ukončení účasti Pirátů ve vládě?

Těch scénářů je celá řada. Jedním může být ukončení vládnutí této koalice. Prezident Petr Pavel bude jmenovat nového premiéra, a to buďto z politických stran, nebo dokonce úřednickou vládu. Pro úřednickou vládu je třeba osobní sílu, nadhled a znalosti, jednoduše řečeno zkušenosti, jaké měli jeho předchůdci. A to nedokážu odhadnout, zda by si na to pan prezident troufnul.

Předčasné volby nepřicházejí v úvahu ze dvou důvodů. Není již dostatek času pro jejich uspořádání a nejsou v zájmu stávajících parlamentních stran. Těžit by mohlo snad jen ANO. A to pro rozpuštění Parlamentu nestačí.

Úřednická vláda by mohla být výhodou. V tomto období by získaly politické strany čas. Konsolidace, vnitrostranické změny u tradičních politických stran jako je ODS a KDU-ČSL, posílení nových stran a posílení ANO, to je výzva pro nadcházející parlamentní volby v příštím roce. Ukázala by se programová síla, politická zkušenost a konečně i odbornost. Asi by se definitivně skončilo s amatérismem, který nám předvedli například Piráti.

Pokud bude i nadále stávající vláda pokračovat, tak se krize prohloubí. Již nyní například víme, že přestože jsou výrazně probruselští, tak jim nakonec EU dotace 50 mld. Kč na odstranění povodňových škod nedá, jak bylo zveřejněno v médiích. Na setrvání této vlády vydělá ANO, prodělá ODS, KDU-ČSL a občané naší země.

Nabízí se scénář, který známe z minulosti, kdy v průběhu volebního období úřednická vláda převzala řízení státu.