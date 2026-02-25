Šrámková (Piráti): Česko spí, zatímco Francie jedná

25.02.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Poslankyně Eva Šrámková podala interpelaci na ministra zdravotnictví v souvislosti s kontaminací kojenecké výživy toxinem cereulid.

Šrámková (Piráti): Česko spí, zatímco Francie jedná
Foto: Piráti
Popisek: Eva Šrámková

V rozsáhlém dokumentu požaduje odpovědi na 15 konkrétních otázek týkajících se informačních prodlev, postihů výrobců a především zahájení retrospektivního šetření v ordinacích pediatrů. „Od konce roku 2024 mohly být české děti krmeny kontaminovanou výživou, aniž by o tom kdokoliv věděl. Nestlé detekovalo problém koncem listopadu 2025, Evropskou komisi informovalo 10. prosince – a česká veřejnost se to dozvěděla až 30. ledna 2026. To je sedm týdnů mlčení,“ uvádí Šrámková.

Klíčové body interpelace:

Kontaminovaný olej ARA od čínského dodavatele Cabio Biotech byl dodáván výrobcům již od konce roku 2024. Toxin cereulid, který způsobuje zvracení a průjmy u kojenců, je tepelně odolný, převaření mléka tudíž nepomůže. Příznaky jsou přitom prakticky nerozlišitelné od běžné virové gastroenteritidy.

V celé Evropě narůstá počet potvrzených případů: Španělsko eviduje 41 postižených kojenců, Velká Británie 44, Nizozemsko více než 100. Ve Francii vyšetřují tři úmrtí kojenců a pařížská prokuratura zahájila trestní stíhání pěti společností. Česko eviduje osm podezřelých případů.

„Francie vydala urgentní metodický pokyn pro všechny pediatry, zavedla povinný reporting, spustila online platformu pro rodiče a provedla přes tisíc kontrol v lékárnách. U nás se nic takového nestalo. Žádám ministra, aby bezodkladně inicioval retrospektivní šetření v ordinacích dětských lékařů,“ dodává Šrámková.

Poslankyně poukazuje na to, že příznaky otravy cereulidem – zvracení a průjmy – jsou snadno zaměnitelné s běžnou gastroenteritidou, což podle společného hodnocení EFSA/ECDC z 19. února 2026 znamená, že skutečný počet postižených dětí může být výrazně vyšší, než dosud evidovaných osm případů.

MUDr. Eva Šrámková

  • Piráti
  • poslankyně
