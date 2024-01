„Už stačí jen termín.“ Bouře zemědělců v ČR: Byl u jednání. Doutná to

VIDLÁKŮV TÝDEN Bouře zemědělců po německém vzoru i v ČR? Blízko, říká ParlamentnímListům.cz moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, který se již účastnil některých jednání. „I u nás už leckteří pošilhávají po této možnosti a zkoušejí si „nanečisto“ takové první jízdy do nejbližšího okolí,“ tvrdí. „Pořádat to budou samozřejmě ti, kteří už něco podobného někdy dělali a mají autoritu zemědělce svolat. V posledních týdnech na sebe někteří zemědělci už upozornili. Dlouhodobou kritikou poměrů, peticí ve Sněmovně i Senátu, jízdou z Chomutova k německým hranicím,“ upřesnil. Sdělil také, co ho napadlo po Rakušanově besedě v Karviné: Rakušan premiérem současné vlády, třeba po dohodě s Pavlem Blažkem.

Rakušan v Karviné. Hodnocení byla různá. Mě zaujala ta, která přišla od chytřejších voličů vlády: „Vítek“ si ty dezoláty hezky povodil a využil je k tomu, aby ukázal voličům SPOLU, že on je před nimi ochrání. O nějaké odpovědi na otázky publika nešlo. No a Pavel Novotný ho chválí, ředitel Deníku N se rozplývá, že Rakušan může být příští premiér. Nemá ono to trochu hlavu a patu, takový výklad? On se tedy STAN musí snažit, protože 33 poslanců má jen díky oloupení Pirátů.

V Karviné se odehrál zápas na hřišti okresního přeboru, kam z Prahy přijel ministr s gorilami z ochranky a kolem parkovala celá řada policejních antonů plných ostrých hochů v kevlarovém brnění. K tomu si lidé pamatovali gestapáckou kampaň a když jdete na debatu kolem hochů se samopaly, tak vám to na sebevědomí nepřidá. Ve vlastní hospodě pak Vítek hrál svoji hru, kdy si odpovídal na co chtěl, a pokud se jeho soupeři náhodou dostali do šance, okamžitě písknutím přerušil hru. Je výhodné býti liberálem. To jste politickým hráčem, ale zároveň i soudcem.

Rozložení voličských preferencí se ale nijak nezměnilo. Venkov si pořád myslí, že Rakušan je to největší zlo. Teď jen zjistili, že je ještě úskočnější a nebezpečnější, než to vypadalo. Jak vidno, ojebání Pirátů nebyla shoda okolností, ale dlouhodobě úspěšná taktika našeho FC Dozimetr.

Rakušan skutečně může být příštím premiérem. Ale jedině před volbami. Jedině tím, že jako právě povstavší hrdina píchne Fialovi kudlu do zad. Dost možná to už i udělal, jen se to ještě neví. To víte, neoblíbená vláda, neoblíbený premiér, preference u dna... v takových chvílích se dělá restrukturalizace, která předstírá novou kvalitu. Tohle by mohl být první krok.



Dlouho přemýšlím, jaké překvapení nachystá pro volby 2025 „ta správná“ strana politického spektra, která ví, že za současného stavu míří k volební katastrofě. A ejhle, STAN se rozhodl být „akční“. Je to podle vás jen „nula od nuly pojde“, protože maximálně odsaje jsoucí voliče jiným vládním stranám, nebo se mladí chytnou na „akčního“ Vítka a „jejich“ Danuši, která jim stále podkuřuje?



Rakušanovi musí být jasné, že těžko někoho zláká do koalice. Vzpomínka na chudáky Piráty je stále ještě příliš živá. Zároveň mu jeho marketéři museli už dávno vysvětlit, že u konzervativců nebo alternativy nemá šanci. Zbývá mu jediné – zařadit se do předlouhé fronty na zhrzené voliče ODS. Ale kalkul to není úplně hloupý. Hodně modroptáckých voličů se před volbami lekne vlastní odvahy volit Babiše a potichu to hodí raději Rakušanovi.

Ale do parlamentních voleb je ještě daleko. Nespokojenost s Fialou roste a kdo ví, jestli si Rakušan s Blažkem už dávno nepodali ruku na nový politický obchod. Rakušan premiérem, odteď jsme už úplně jiná a mnohem lepší vláda...

Jinak, vládní kruhy se chlácholí, že do dvou let zvládnou situaci „otočit“ tak či tak. Inflace klesne, lidem se trochu začnou zvedat platy, energie se už oproti současnému stavu nebudou zdražovat (i když neklesnou na úroveň roku 2021) a hlavně se lidé leknou Babiše, Okamury, Rajchla apod. Co na to říct?



Mají pravdu, předsedo! Pokud se skutečně situace otočí a lidem se zvednou platy, klesnou ceny energií, neporoste nezaměstnanost a všude zavládnou pozitiva a sociální jistoty, tak by to pro pětikolku nemuselo dopadnout tak katastrofálně. Ale ptám se: Fakt se to stane? Fakt je geopolitická situace nakloněná tomu, aby klesaly ceny energií a rostly platy? Dva roky nám meldují, jak skvěle si vede Ukrajina a najednou prý prohrává. Nelžou nám i ohledně ekonomické situace? Fakt se teď něco stane, vysoké pece se znovu zapálí a bude se kalit ocel? Mají pravdu, předsedo! Pokud se skutečně situace otočí a lidem se zvednou platy, klesnou ceny energií, neporoste nezaměstnanost a všude zavládnou pozitiva a sociální jistoty, tak by to pro pětikolku nemuselo dopadnout tak katastrofálně. Ale ptám se: Fakt se to stane? Fakt je geopolitická situace nakloněná tomu, aby klesaly ceny energií a rostly platy? Dva roky nám meldují, jak skvěle si vede Ukrajina a najednou prý prohrává. Nelžou nám i ohledně ekonomické situace? Fakt se teď něco stane, vysoké pece se znovu zapálí a bude se kalit ocel?

Oni spíš spoléhají na korespondenční volbu a teď se navíc šušká, že chtějí rozdávat české občanství jako na běžícím pásu. To se podle mě naplní mnohem snáze než tradice, odpovědnost a prosperita... Viď, Markétko?





Jinak, na opačné straně spektra Kateřina Konečná buduje na podkladě KSČM europarlamentní koalici Stačilo! A Ladislav Vrabel, který už za poslední rok a půl zkusil všelicos, naznačuje, že by ho tam předsedkyně KSČM vzala. Vy se tam také trochu zapojujete, tak jak to vidíte?



Musím říci, že u tohoto vyjednávání jsem nebyl, ale jsem si naprosto jist, že si Kačka Konečná tuhle kouli na nohu nepřikove. Láďa Vrabel je pro jakoukoliv politiku naprosto nepoužitelný, přičemž první zkušenost jsme s tím udělali už tři dny po první demonstraci v září 2022. Od té doby se od něj celá řada lidí dozvěděla, že jsou agenti BIS a přisluhovači globalistických struktur. Zpravidla ti, kteří si dovolili mít jiný názor.

Navíc Láďovi trvalo neuvěřitelný rok a půl, než založil hnutí, které by mělo IČO, stanovy a víc než jednoho člena. Žádný z jeho předpokladů nevyšel. Trestních stíhání a jiných problémů přibylo.

Každý, kdo má v této republice všech pět pohromadě a byl schopen dát dohromady nějaké ty peníze na standardní politickou kampaň, si to neohrozí takovou neřízenou střelou, jakou je Láďa Vrabel. To můžete veškerou práci rovnou hodit do koše a peníze prochlastat v hospodě.



Mimochodem, jestlipak i vás nakonec nenajdeme na nějaké té kandidátce do europarlamentu? Každý druhý, kterého potkám, si myslí, že „Vidlák se někde vynoří, určitě to nedělá jen tak“.



Vidíte... a já to dělám jen tak. Také poslouchám, že přece není možné, abych křižoval republiku několikrát týdně, psal každý den nový článek na svůj blog, podporoval politiky v jejich kontaktní kampani, kradl Středulovi demonstrace a učitelům stávky, zval si domů různé zajímavé lidi a tam je hostil domácími pochoutkami... a nesliboval si od toho nějaké to politické korýtko.

Zvláště jedna nejmenovaná bývalá poslanecká asistentka neopomene při každé příležitosti prohlásit, že mě má přečteného a už mi přisoudila několik kandidátek. Vždy podle toho, který politik mě zrovna pozitivně zaujme a já ho za jeho činnost pochválím.

Vždycky jsem o sobě říkal, že jsem lepší bloger než politik. Nenacházím štěstí v kariéře kuloárního politika, který umí všechny ty poslanecké výbory, přílepky k zákonům, vyjednávání o formulacích a podobně. Zřejmě bych ani nebyl dobrým ministrem zemědělství, což je nejčastější přání, které mi lidé adresují. Nikdy jsem nebyl ve vysoké manažerské funkci a nikdy jsem neřídil kolos o mnoha stech lidech.

Vlastní politickou kandidaturu považuju za krajní způsob, jak bych mohl této republice prospět, takže bych raději zůstal tím „hlídacím psem demokracie“, když se k tomu Česká televize v případě této vlády moc nemá. Pokud bych si mohl něco přát, chtěl bych zůstat tam, kde jsem teď. Uživit se psaním, křižovat republiku, mluvit s lidmi a podporovat každý pokus o nápravu poměrů tím, že se budeme o politice bavit nad jitrničkami a bůčkem.

Protesty zemědělců v Německu měly ohlas i u nás. Agrární komora ČR se bude usnášet, zda něco takového má smysl i u nás. Vy, coby rozkladná struktura, jste se mihl u nějakých diskusí o „zatarasení Prahy“ traktory už v posledních týdnech. Tak tedy: K čemu je vůle? Co by zemědělci požadovali? A kdo by to vlastně pořádal?



Myslím, že vůle by už byla. Nota bene, když v Německu ještě neřekli poslední slovo. Zrovna dneska tam zase řádně demonstrují, blokují, stávkují a nedopravují. I u nás už leckteří pošilhávají po této možnosti a zkoušejí si „nanečisto“ takové první jízdy do nejbližšího okolí. Přesně takhle začínali i Němci. Postupně začaly různé místní skupiny ukazovat, že jsou ochotny propálit nějakou tu naftu, aby se něco změnilo.

Pořádat to budou samozřejmě ti, kteří už něco podobného někdy dělali a mají autoritu zemědělce svolat. V posledních týdnech na sebe někteří zemědělci už upozornili. Dlouhodobou kritikou poměrů, peticí ve Sněmovně i Senátu, jízdou z Chomutova k německým hranicím...

Vlastně už stačí jen vhodný termín a dostatečný dosah, aby se o tom každý dozvěděl. Ale to my, rozkladné sturktury, docela dobře zvládáme.



Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela také přispěl k „marketingové obrodě“ STANu. Zlé jazyky říkají, že kvůli ambici být eurokomisařem, protože STAN má tuto sesli slíbenou. Na twittteru vysvětloval, proč „plesnivé koblihy“ (s obrázkem) lžou, že šlo zastropovat ceny energií u výrobce. Dle Síkely to nešlo: Žalovaly by nás energetické firmy. Elektřinu by radši prodaly do zahraničí. Zahraniční firmy by utekly z ČR, když by to viděly, a nejen ty energetické. A celé by to bylo strašně byrokraticky složité, protože by se to stropovalo nejen u výrobců, ale i u dodavatelů. Má pravdu Síkela?



Upřímně... je mi úplně, totálně a ausgerechnet jedno, jak by měl vypadat správný postup. Výsledkem měla být elektrika za dvě koruny. Kdyby to Síkela dokázal tím, že by tančil australský tanec deště, zatleskal bych mu. Kdyby se Marek Výborný vroucně modlil, bičoval by své nahé tělo a hytlermarkety by díky tomu snížily marže, poděkoval bych mu.

Bohužel, elektrika stála deset korun za kilowatthodinu a ministr Hýkela se ještě chlubil tím, že to vládě umožnilo tyto zisky dostat do státního rozpočtu a použít je „ve prospěch občanů“. Bohužel, plechovka Plzně stojí v Německu o deset korun méně než u nás.

Raději bych viděl Síkelu a Výborného, jak u soudu hájí svá opatření proti všem těm energobaronům a Tomášům Prouzům, než když se musím dívat na jejich předpodělanost.

Navíc... na Slovensku se to udělat dalo. Ve Francii se to udělat dalo. V Polsku se to udělat dalo. Dokonce i v Německu se to nějak udělat dalo. Když to všude šlo, proč to u nás nešlo? Buď už nejsme pány nad vlastní zemí anebo jsme si zvolili mimořádně nekompetentní a neschopnou vládu. Pana minstra Hýkelu bych tipoval na to druhé.

Také to vidíte na otevírací době. Nejprve se točilo v neděli od desíti, pak od jedenácti, pak od jedné, pak od tří, někde klidně až od pěti odpoledne...

Když jsem se nastěhoval, uživilo se u nás šest hospod. Teď fungují dvě a jedna zmírá na úbytě. Hospody nezničilo EET. To se jen přejmenovaly a předělalo se IČO. První rána byl covid, to si každý správný Moravák koupil pípu do garáže a druhá rána je tato vláda. Ta způsobila, že se nepoužívají ani ty domácí pípy a garáže zejí prázdnotou. Ještě jeden konsolidační balíček a skončí všechno.

