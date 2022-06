„Víla Amálka“ Fiala se snaží vypadat jako tvrdej chlápek... Ale završení naší kolonizace cvičením rukou nezamaskuje, vzkazuje Foldyna

reklama

Premiér Petr Fiala (ODS) promluvil „k českému národu“. Mluvil o tíživé situaci v důsledku kroků předchozí vlády, o covidu a o válce na Ukrajině. Co jste si z jeho projevu odnesl?

Opět jen prázdné fráze, výmysly, nesmysly a zběsilou gestikulaci – to vše v urputné snaze řečníka, jenž má v sobě testosteronu asi jako víla Amálka, vypadat jako po čertech tvrdej chlápek.

Svůj proslov měl Fiala postaven především na energiích a na výzvách k energetické soběstačnosti, která je v posledních měsících hojně diskutována. Nezmínil však, že českou elektřinu nakupujeme přes německou burzu několikrát dražší a zda to hodlá vláda řešit, ani nákup ruského plynu přes Německo. O čem to vypovídá?

Vypovídá to o tom, že panu premiérovi jsou občané České republiky ukradení a že je považuje za idioty, kteří si neumějí zjistit skutečný stav věcí.

Předseda vlády vyjmenoval také některé kroky, které chce vláda udělat, aby snížila dopad rostoucích cen na obyvatele. Jedním z nich je tzv. úsporný energetický tarif. Pomůže lidem?

Premiér Fiala zapomněl říct, jak má ten tarif konkrétně vypadat, takže nevím. Pokud se ale budu dohadovat z toho, co jsem porůznu zaslechl, tak vláda zřejmě chce vzít 66 miliard z daní občanů, pak je nějak – těžko říct jak – mezi občany rozdělit a nakonec, až ty prachy dojdou, říct: Sorry, ale už nám vaše prachy došly. Skvělé! Je vidět, že se pan Fiala od té jeho milované Ukrajiny a od jejích úžasných politiků a oligarchů lecčemu přiučil.

Zásadním podle Fialy je odstřižení se od Ruska a nalezení dalších zdrojů plynu. Je úplné odstřižení od Ruska možné? Případně za jakou cenu?

Pokud premiér chce nalézat nové zdroje na území České republiky, tak přeji hodně štěstí – prý jsou ohromná naleziště plynu a ropy v Brdech. Pokud by tam ale pan Fiala přece jenom nic nenašel, tak nám nezbývá, než se pokusit domluvit s Ruskem na přímém kontraktu. Cokoli jiného je cesta k bídě, jakou žádná ze současných generací nezažila ani vzdáleně. Bude to znamenat celkový kolaps, na jehož konci bude předání našeho průmyslu a zemědělství do zahraničních rukou.

Zkrátka: dojde k završení naší kolonizace. Skutečnost, že si lidé moc nezatopí a neposvítí, je v této souvislosti už jen malý detail. A protože to vše vláda jistě dobře ví, tak už jen zbývá rozhodnout, jestli do Ruska pojede pan Lipavský, paní Pekarová, pan Fiala, nebo jestli pojedou všichni dohromady. Vladimír Putin se už určitě nemůže dočkat, až je přátelsky přivítá.

Nemůže pomoci získání podílu na plovoucím terminálu v Nizozemsku, jak o tom informoval ministr Jozef Síkela? Mluvilo se také o plynu dopravovaném přes Polsko...

Ano, do Polska se dostane plyn přes nizozemský terminál, který neexistuje, a Polsko pak ten plyn, který nemá, dostane do České republiky plynovodem, který rovněž neexistuje. Tato vskutku geniální koncepce do činnosti vlády pana Fialy zapadá dokonale. Fakt, že se ten plyn někde, podle všeho především ve Spojených státech amerických, napřed musí vytěžit, pak zkapalnit, pak dovézt a pak zase uvést do plynného stavu, už připomínám jen pro zajímavost, protože to vše stejně jako náklady na získání podílu na terminálu a náklady na jeho provoz určitě jeho cenu nijak nezvýší. Stačí přece mocně mávat pažemi a hlasitě křičet, že za vše může Putin, a přestanou platit nejen ekonomické, ale i fyzikální zákony.

Mezi dalšími kroky zmínil například zrušení poplatku za obnovitelné zdroje. Je to dobrý nápad?

Jistěže je, jen to mělo být uděláno už dávno, a ne o tom jenom žvanit. Malá potíž je ale v tom, že všichni ti solární baroni, na jejichž zrození se, mimochodem, podílela především ODS, mají ceny garantované státem, a případný spor o ušlý zisk tak pravděpodobně vyhrají. S tím si ale pan premiér a jeho skvělý tým určitě poradí. Stačí již zmiňované prostocviky a křik.

Petr Fiala také zmínil, že Rusko je nespolehlivým dodavatelem.

Není, to se jen Česko stalo pod taktovkou Petra Fialy nespolehlivým odběratelem. Rusko nám naopak dodávalo nasmlouvané suroviny po celou dobu své existence zcela spolehlivě a skončilo s tím až v momentě, kdy jsme sami řekli, že už je nechceme.

Premiér se mnohokrát slovem obrátil na svého předchůdce Andreje Babiše (ANO), o němž prohlásil, že jeho vláda pomohla rozpoutat historicky nevídanou drahotu a jeho konání připomněl vícekrát. Funguje to stále na voliče – Antibabiš?

Na duševně méně hbité voliče to asi stále funguje. Jediná skutečná příčina plynové krize však je, že sami odmítáme kupovat levný plyn napřímo z Ruska. Všechno ostatní je jen žvanění hlupáků pro hlupáky.

Proč podle vás Fiala vynechal v projevu to, co se nyní děje kolem pražského magistrátu, pražského Dopravního podniku a politiků hnutí STAN ohledně korupce?

Protože celý ten v uvozovkách „velký projev k národu“ měl jediný úkol: odpoutat pozornost médií a občanů od spojení politických špiček vládnoucí koalice s organizovaným zločinem.

Ozvala se kritika, že Petr Fiala se měl v proslovu omluvit. Souhlasíte, nebo nikoliv?

Petr Fiala měl oznámit, že vyhazuje hnutí STAN z vlády a že začne vyjednávat o podobě vlády nové. Omlouvat by se přitom ani nemusel.

Překvapil vás rozsah organizované chobotnice ve veřejných zakázkách, v níž figurují politici STAN?

Mě u této vlády nepřekvapí asi už nic.

Měl by tedy Vít Rakušan jako ministr vnitra rezignovat?

Samozřejmě. Není přece možné, aby policie, na niž má ministr vnitra logicky velký vliv, vyšetřovala spojení strany ministra vnitra s organizovaným zločinem při kradení veřejných peněz.

V této souvislosti si myslím, že by dokonce bylo vhodné, vytvořit parlamentní vyšetřovací komisi. Prvním, koho by tato komise měla pozvat, by mohl být třeba bývalý policejní prezident Švejdar, a první otázka na něj by měla být například: O čem jste mluvil s panem Rakušanem předtím, než jste na svůj post rezignoval?

