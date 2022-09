„Víte, co se může stát?“ Rusko a Ukrajina: Trochu jiný Pirát. Otevřeně

„Myslím si, že většina lidí a politiků si plně neuvědomuje, co všechno se může stát. Mám pocit, že všichni čekají na nějaký zázrak, že se to samo nějak vrátí do normálu. Konflikt Ruska s Ukrajinou může klidně přerůst v třetí světovou válku, a v takovém případě by byly problémy s cenou energií drobností. Nikdo nemá křišťálovou kouli, aby předvídal, co bude. Nicméně si myslím, že už je jisté, že v současné situaci nemohou tržní mechanismy fungovat, a že je nutné přejít na „válečnou ekonomiku“, tedy přídělový systém a regulované ceny u základních produktů nutných k přežití. Myslím si, že v dnešní situaci by tápala jakákoliv vláda, protože tu taková situace ještě nikdy nebyla,“ domnívá se Ivo Vašíček, jihomoravský krajský zastupitel Pirátů, kandidát na senátora, bývalý místopředseda Pirátské strany.

Na své kandidátské senátorské stránce vzpomínáte na listopad roku 1989, kdy jste byl třetím rokem učitelem fyziky a informatiky a stal jste se tehdy předsedou stávkového výboru i Občanského fóra na škole. „Dobře si ještě pamatuji, jak stáli vedle sebe a táhli za jeden provaz skoro ještě děti, příslušníci produktivní generace i penzisté, dělníci vedle intelektuálů a úředníků. Potřebujeme obnovit tuto důvěru, vzájemný respekt a všemi sdílenou touhu po svobodě, bez ohledu na rozdílnost názorů a zájmů, věk i postavení. Tohle chci vrátit zpátky a Senát je ideální místo, kde začít. Stačí více naslouchat. Rozděleni padneme, společně zvítězíme,“ uvádíte. Lidé jsou však dnes rozdělení do svých názorových bublin více než dřív. Navíc k tomu přispívají problémy dnešní doby, které jsou poměrně velké. Je něco takového, co píšete, vůbec možné?

Určitě je to možné, vždyť jsem to už zažil. Samo se to však nestane, proto se snažím tu nenávist a netoleranci odstranit.



Hodně zmiňujete slovo svoboda. Máme ji dost?

Největší svoboda byla u nás v 90. letech, ale přibližně po roce 2012 se to začalo kazit. Nyní už je situace jiná, zuří propagandistický boj a pro vlastní názory už téměř není prostor. Právě proto chci cenzurní a útočný trend zastavit.



Lidé nyní však řeší hlavně ekonomiku. Stoupají ceny, energie jsou na rekordní výši, což se ještě plně neprojevilo, a všichni mají obavy z toho, co bude v zimě. Piráti jsou vládní stranou, i když nejmenší. A narůstá nespokojenost s činností vlády právě při řešení této energetické krize. Možná, že to slýcháte i při své kampani. Jak toto všechno vnímáte?

Myslím si, že většina lidí a politiků si plně neuvědomuje, co všechno se může stát. Mám pocit, že všichni čekají na nějaký zázrak, že se to samo nějak vrátí do normálu. Je to celkem pochopitelné, protože představa, že budeme bojovat o holé přežití je nepříjemná a v podstatě nemá běžné řešení. Na celkový vývoj situace má i naše vláda nepatrný vliv. Konflikt Ruska s Ukrajinou může klidně přerůst v třetí světovou válku, a v takovém případě by byly problémy s cenou energií drobností.

Nikdo nemá křišťálovou kouli, aby předvídal, co bude. Nicméně si myslím, že už je jisté, že v současné situaci nemohou tržní mechanismy fungovat, a že je nutné přejít na „válečnou ekonomiku“, tedy přídělový systém a regulované ceny u základních produktů nutných k přežití. Myslím si, že v dnešní situaci by tápala jakákoliv vláda, protože tu taková situace ještě nikdy nebyla.



Nebojíte se kvůli zhoršující se ekonomické situaci radikalizace společnosti? Je začátek září, ještě léto, a na protivládní demonstraci přišlo 70 tisíc lidí. Kolik jich bude za několik měsíců?

Radikalizace se bude prohlubovat úměrně tomu, jak bude narůstat počet lidí, kteří už nemají co ztratit. To popsal už Lenin v knize „Stát a revoluce“, a bohužel toho i využil.

Vaším tématem je ochrana soukromí. Jak ho zajistit v době, kdy je možné vědět o každém našem kroku?

Pořád ještě existuje právo na soukromí, a když člověk chce, může si své soukromí ochránit. Do této kategorie patří „listovní tajemství“ u e-mailů a soukromých zpráv, šifrovaná komunikace a podobně. Existují však snahy ochranné prostředky omezit či narušit, a právě tomu chci zabránit.



Nejviditelnějším bodem vaší kampaně je legalizace marihuany, což je jistě pro mnohé kontroverzní téma. Proč by měla být legalizována?

Těch důvodů je celá řada. Dnes už to není teorie, ale v praxi mnoha států je ověřeno, že legalizace měla pro společnost významné přínosy. Legální prodej marihuany zvyšuje daňové příjmy státu, zvyšuje DPH, a jsou z ní okamžité úspory plynoucí ze zrušení represivního aparátu. Je také vědecky prokázáno, že negativní zdravotní důsledky konzumace marihuany jsou nesrovnatelně menší než důsledky konzumace alkoholu, který je legální.



Mluví se o vás jako o pirátské legendě. Čím jste si toto označení vysloužil?

Jsem aktivní v Pirátské straně od roku 2010, třikrát jsem byl zvolen místopředsedou. Byl jsem také jedním z prvních pirátů, který byl zvolen občany do zastupitelstva (2016), a jedním z mála těch, kteří svůj mandát obhájili. V začátcích Pirátské strany jsem býval jedním z nejviditelnějších. Těch původních už nás není mnoho, takže asi proto.

