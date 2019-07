,,Z roku 89 je hromada hnoje.” Generál Blaško o Havlovi či ,,žbleptech” Jourové. Hledejte viníky, vyzývá

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Odkaz toho, co mělo být motem roku 1989, šíbři obrátili v hromadu hnoje. Bohužel,“ komentuje nemilosrdně posledních třicet let od pádu komunismu europoslanec, generálmajor Hynek Blaško. Zločiny privatizace by však podle něj vyšetřeny být měly, ať už jsou promlčeny, nebo nikoliv. Je třeba znát viníky. Před eurokomisařkou Věrou Jourovou se zastal seniorů. Má je nechat na pokoji, čeští senioři jsou prý protřelí životem a umějí se orientovat. Současně varoval před přijetím eura, s nímž bychom přijali i dluhy.

Třicet let od sametové revoluce. Letos však čelí vláda demonstracím a koaliční nestabilitě. Co jsme se v kontrastu k tomuto výročí tento rok zatím dozvěděli o naší společnosti? Co nám schází, co nás trápí?

Zajímavá otázka, co nás trápí? Trápí nás toho hodně. Obyčejné lidi trápí, že nejsou plněny sliby, a ty ostatní asi, že nemají takové zisky. A co bychom se dozvídali? Když všichni víme, že v naší společnosti je, jak říkal Havel, blbá nálada. Ideály, za něž lidé na Letné v roce 1989 demonstrovali, už lidé mají. Máme banány, můžeme cestovat, kam chceme, ale jinak je to obraz bídy a utrpení.

Říká se, že si jako Češi stále stěžujeme. Podle některých průzkumů se máme nejlépe v historii. Kde se tedy ono stěžování a ta „blbá nálada“ berou?

Jak říkal Otto Černý ve vašem rozhovoru, je lepší, že si Češi stěžují, než kdyby mlčeli. Co k tomu více dodat? Proč to takzvaný Milion chvilek pro demokracii dělá? Neříká žádné alternativy a řešení, jen křičí? Dětičky vykřikovali něco o ekologii, o oteplování a kdesi cosi a podobné zelené a ekologické žvásty. Jsou prázdniny a všude je pusto, prázdno, mrtvo a nic se neděje. Takže to začne zase po prázdninách, teď máme takzvanou okurkovou sezónu.

Jak nyní vnímat osobnost Václava Havla a jak k němu přistupovat bez přehnané úcty, a přitom se vyhnout urážkám o jeho osobě, která dostává v posledních letech zabrat?

Určitě dostává zabrat. Možná to Havel myslel dobře, ale špatným se to stalo. Bohužel byl obklopen lidmi, kteří toho využili, nahrabali si a po nás potopa. Dnes by bylo dobře, kdyby se na to už někdo konečně podíval a řekl, jak to bude řešeno. SPD má návrh, že vlastníci majetku nad dvacet milionů by měli prokázat jeho původ. A pokud nedokáže transparentním způsobem prokázat původ majetku, tak by mu to mělo být zkonfiskováno. Neříkám znárodněno, aby mě někdo nechytal za slovo. Zkonfiskováno, protože ke svému majetku nemohl přijít a nepřišel čistým způsobem.

Kolik lidí za celou tu dobu třiceti let bylo těmito šíbry ožebračeno? Kampeličky a další a peněžní ústavy, které se zhroutily a střadatelé nedostali ani korunu? Spousta kauz se táhne podle mne ještě dodneška. Některé ne, protože aktéři byli omilostněni exprezidentem Václavem Klausem. Takže lidé jsou naštvaní, že se to tady pohnulo dopředu takovým způsobem. Odkaz toho, co mělo být motem roku 1989, tihle šíbři obrátili v hromadu hnoje. Bohužel.

Komunisté chtějí prošetřit zločiny privatizace a prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Lze se s tím tedy podle vašich slov ztotožnit?

Zločiny komunismu měly být vyšetřeny krátce po revoluci.

Takže jsme propásli moment, kdy jsme to měli řešit? Jak říkají právníci, všechny činy jsou promlčeny.

Jistěže jsou promlčeny, ale mělo by se ukázat na viníky, ať už jsou promlčeny, nebo nikoliv.

Tedy správný čas jsme prošvihli, ale nebylo by od věci se na to zpětně podívat?

Ano.

Samotný požadavek na vyšetření privatizace z úst komunistů tedy považujete za legitimní?

Přece jen se našel někdo, kdo konečně dokázal prosadit, že se tím bude někdo zabývat. Alespoň z historického hlediska bude na viníky ukázáno a jejich role odhaleny tak, jak se odehrávaly.

Takže to má podle vás smysl?

Ano.

Návrh podala KSČM, co vy na to?

A proč by to navrhovali ti druzí? Nikdo jiný k tomu nenašel odvahu, protože by si kálel do vlastního hnízda. Samozřejmě je možné, že se tam objeví jména z jejich prostředí, ale to už je padni, komu padni.

Letošní evropské volby neznamenaly vítězství euroskeptických stran. Měli bychom se zamyslet nad tím, abychom se přidali k „Západu“, přestali kritizovat a přijali euro? Jsme nevděční vůči starým zemím Evropské unie, jak někdy slýcháme?

Odpovídám otázkou: Za co jim máme být vděční? Za to, že nás zatáhli do současné situace? Za to, že si Macron nárokuje vládu Evropské unie společně s Němci? Nebo za co?

Z pohledu Bruselu bychom měli být vděční za spoustu věcí…

Podle Bruselu ano, ale myslím, že podle práva těžko.

Letos se právě řešilo neuposlechnutí zemí Visegrádské čtyřky ohledně uprchlických kvót. Jak se na to díváte zpětně? Selhali jsme nějakým způsobem, pokud jde o uprchlické kvóty? Mohli jsme něco udělat lépe?

My jako republika jsme mohli být tvrdší, protože jsme bývali v područí Rakouska-Uherska, a pokud se nepletu, tak Rakousko-Uhersko žádné kolonie nemělo. To, co se dnes děje, je také důsledkem jejich koloniální politiky, a jestliže tam drancovali, tak ať si to vyřeší. Proč by svoje problémy měli řešit skrze nás? Proč bychom se na tom měli podílet? Oni drancovali přírodní zdroje, obohatili se a nám tedy dají co? Nedají nám nic. Když přijmeme euro, tak v podstatě poneseme celý dluh. Oni si u nás drancují, udělali si z nás kolonii, montovnu, takže od nás vyvádějí obrovské zisky. Nic u nás nezůstává a chtěli by, abychom jim za to byli vděční? To je přece legrační.

Komisařka Evropské komise Věra Jourová varovala před dezinformacemi a fake news s tím, aby mladší lidé nenechávali seniory samotné u počítačů, protože čtou řetězové e-maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Je takové vyjádření šťastné? A jde o urážku seniorů? Zvládnou se orientovat?

Já bych to považoval za urážku, Věra Jourová už by měla přestat spát rozumem, protože ona se také blíží k věku, kdy se stane seniorkou a bude žít z důchodu. Sice královského, ale bude žít z důchodu. Ať naše současné seniory nechá na pokoji. Oni jsou dostatečně zkušení a protřelí životem, aby si dokázali udělat obrázek. Svoje, s prominutím, žblebty ať si strčí za klobouk, protože podle mého názoru to z její strany byla maximální drzost a urážka našich seniorů.

Domníváte se tedy, že jsou naši senioři zkušenostmi z minulého režimu, války a podobně vycvičení nenechat se zmást informacemi?

Jak jsem říkal, jsou dostatečně otlučení a protřelí životem na to, aby si dokázali udělat svůj vlastní úsudek o celé věci. A navíc jsou to lidé, kteří vlastně prošli celým procesem privatizace, tomu, co se tady dělo zpátky celých třicet let. Oni moc dobře vědí, o čem je řeč, takže si je někdo z mainstreamu nekoupí a těžko jim někdo bude vykládat nějaká moudra, protože oni vědí. Oni byli v podstatě aktéry. Chodili do práce, museli dřít jako blbci za pár šupů. A dnes se o ně bude někdo otírat? Ať Jourová už někam zaleze a přestane spát rozumem.

S dezinformacemi a fake news souvisí i propaganda. Zajímal by mne váš pohled na ukrajinskou krizi v letech 2013 a 2014. Stali jsme se obětí útoků ruské propagandy, nebo se spíše ukázalo, že výrazná část veřejnosti nestojí o prozápadní politiku?

Četl jsem si e-mail od Stanislava Polčáka, který vykládá, že jsme placeni Putinem. Je vidět, že i člověk jeho typu, i když vzdělán, propadá těmto bludům. Já si nejsem vědom a nikdy jsem se s ruskou tajnou službou, ať KGB, nebo dnešní GRU, nikdy nesetkal a nikdy se mě ani pro spolupráci nesnažili získat. Natož aby mě platil někdo ze zahraničí, o kom nemám ani tušení. Všichni tihle lidé, kdo se snaží nás přesvědčit, že propaganda přichází zásadně a jen a pouze z Východu, se hluboce mýlí, protože jde z obou stran.

Je tomu tak, i co se týká prezidenta Miloše Zemana, pokud jde o jeho čínskou politiku? Zaznělo, že je ve vleku Petra Kellnera, napomáhá jeho obchodu v Číně. Je Zemanův vztah vůči Číně korektní?

Jako prezident dělá svoji práci a podle mne dobře a s rozmyslem. On vidí, protože je to velice vzdělaný a chytrý muž protřelý životem, kam to všechno spěje. A že možná jediná cesta záchrany je prostě spolupracovat s těmi, s nimiž nikdo spolupracovat nechce. Co je na tom špatného, že budeme spolupracovat s Čínou? Co je na tom špatného, že budeme spolupracovat s kýmkoliv dalším, třeba s Ruskem? Prostě buď to pomůže České republice, aby přestála krizové doby, anebo jí to zlomí vaz. Ale vidíte, kam se ten vývoj v Evropě ubírá a že nám skutečně nezbývá než spolupracovat se všemi. Protože uvázat se pouze na Západ je sebevražda a uvázat se jen na Východ je také sebevražda. Takže je potřeba najít rozumný kompromis a o to se i prezident snaží.

Poté, co Miloš Zeman přijal pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války, se opět nějaká kritika objevila.

Nevím, kdo se snaží vysvětlovat a diskreditovat negativním způsobem, že prezident přijal pozvání, když na druhé straně na výročí vysvobození Bastily byla Angela Merkelová. Němci přece ponížili Francouze úplně hrozným způsobem. Hitler je tam vzal do vagónu, kde byla podepsána Versailleská smlouva, a vagón pak nechal zlikvidovat. Tam je tak potupil a dnes se děje co? My jsme nikdy od druhé světové války nikoho nepotupili. My jsme žádné národy neokupovali, žádné jsme neutlačovali. Proč bychom se nemohli zúčastnit skrz prezidenta takové události?

Především pak, když Rusové podíl na druhé světové válce mají, že?

Nepochybně rozhodující, ale pořád se objevují snahy to obracet. Každopádně na to existuje spousta svědectví a tak dále.

