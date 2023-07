„Zloději jásají. Ti skuteční.” Platby v hotovosti: Vše je jinak

reklama

Rozjela se nám debata o tom, že je špatné, když majitelé stánků s jídlem a jiní obchodníci neberou kartu. Divíte se jim vlastně? Dělají to kvůli poplatkům pro banky, nebo proto, že nás chtějí šidit?

Pamatujete, když se zaváděla EET, jak nám média přinášela jeden srdcervoucí příběh za druhým, jak to bude konec hospod, jak se na svůj stánek ten či onen děda vykašle... a nakonec se nestalo nic hrozného. Ukázalo se, že EET pokladna umí v podstatě celé účetnictví, stačí to jen trochu učesat a bylo to. Všichni to museli mít koupené, všichni to koupené měli a ke spekulacím nebyl důvod.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 37% Nevadí 63% hlasovalo: 130 lidí

Také si pamatuju, když banky zpoplatňovaly výběr hotovosti a platbu kartou zvýhodňovaly, protože „jim to šetří administrativu" a teď najednou za to zavádějí poměrně vysoké poplatky, které jsou tím větší, čím jsou tržby menší. Navíc se to snaží různými cestičkami prolobovat do zákonů, podobně jako třeba nedávno protahovaly poplatek za předčasné splacení hypotéky.

Jsme v Česku, tak si budu myslet, že je to všechno dohromady. Někdo chce hotovost, protože ho ruinují bankovní poplatky, někdo proto, aby to nemusel zdaňovat. Zase se nám jednou podařilo rozjet debatu, díky které všechny obviníme ze zlodějny, přičemž nejméně to bude vadit skutečným zlodějům.

Schillerová ve Sněmovně poznamenala, že nebýt zrušení EET, úniky by nebyly. On to EET ale nikdo moc nemiloval. Mělo se to vlastně rušit?

Když už to bylo zavedené, mělo se to udělat víc atraktivní. Třeba tím, že kdo je v EET, tak je zbytečné, aby za ním chodily kontroly z finančáku. Případně by třeba vůbec nemusel vést účetnictví, protože by ho EET vedlo za něj. Ale to bychom zase nesměli být u nás. Tady se kolem toho navymýšlela kupa byrokracie a z něčeho, co v Číně používají snad i žebráci, se tady udělal moloch.

Fotogalerie: - Babišova řeč

K tomu šizení: Vyslal jsem kolegu obhlédnout „pasti na turisty” v Praze. Výsledek byl dle očekávání: Pizza za skoro 400 Kč, smažák v podobných relacích. I ve Varech se během festivalu někteří „blýskli”. Okrádá se v našem pohostinství zákazník, nebo jsou to jen excesy?

Jak kde... Například v moravském sklípku stále koupíte lahev vynikajícího vína za osmdesát korun. Tu stejnou byste v brněnském hotelu dostal za tisícovku. Všude tam, kde je hodně turistů, tam služby stojí za houby. Jednoduše proto, že masa lidí se někde najíst musí a drtivá většina z nich už znova stejně nepřijede, tak proč se snažit, že? Naopak ti, co si musejí zákazníka hýčkat, protože potřebují, aby se vrátil a zase utrácel, ti zpravidla mají ceny odpovídající kvalitě.

Ale v cizině to není jiné. Rozumný člověk se jde najíst tam, kam chodí místní a ne turističtí průvodci.

Proběhlo první stání soudu Jordanky Jiráskové proti Tomáši Etzlerovi, který o ní napsal, že je kolaborantka. Kdyby to napsal o vás, soudil byste se s ním?

Jordance naprosto rozumím, že se do podobného sporu pustila. Už jen proto, abychom se dozvěděli, jaký je náhled práva na podobné nadávky. Jestli se tu nemáme jednou pozabíjet jako ve Rwandě, tak je nejvyšší čas trochu uklidnit debatu tím, že se bude měřit všem stejně. Není možné soudit učitelku Bednářovou a zároveň nesoudit Pavla Novotného. Není možné soudit Patrika Tušla a zároveň nesoudit novináře Etzlera.

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 21717 lidí

Ale já osobně bych dal přednost tomu, aby za výroky nebyl souzen nikdo. Tomáš Etzler by mi stál za pichlavou odpověď na mém blogu, ale sedět v dusné soudní místnosti čtyři hodiny a nesmět se ani napít, za to by mi tedy nestál, i kdyby mě proklel a vzal si na pomoc samotného satana. Jordančin případ sleduji a určitě o něm napíšu několik článků, ale kdyby šlo o mě, budu se bránit vlastním nabroušeným perem.

Summit NATO slíbil Zelenskému, že až Ukrajina vyhraje válku, možná ji do NATO přijmou. Neřešme, prosím, tu fotku Zelenského, na které se s ním při focení nikdo nebaví. Já viděl v NYT foto, kde se na něj všichni usmívají a tyhle anekdotické momenty nemám rád: I mě lze vyfotit v různých situacích. Ale řekněte: Z jakých závěrů summitu může mít radost naše vláda a z jakých nikoliv?

Zelenskému se na summitu vyplnilo všechno to, co nechtěl. Neveze domů žádnou pozvánku, žádný harmonogram, jen mlhavé přísliby. Já vím, že ta fotka není pravdivá, ale dokonale ilustruje to, co se ve Vilniusu stalo. V Německu už vyšla karikatura, kdy má Zelenský před sebou otevřené dveře do NATO, ale na udičce, podobně jako koník mrkvičku, aby pěkně šel, kam mu někdo jiný poručí. Ale dost srandy...

Britský ministr Ben Walace Zelenského zpražil, že Británie není žádný Amazon, aby jim kladl požadavky... Už prostě Ukrajincům nelichotí. Už jim neříkají, jak jsou jedineční, už prostě není každé přání předem splněné. A víte proč? Protože tady na Západě se neúspěch neodpouští. Všimněte si, jak to šlo rychle. Ukrajinská vojska se na moderním válčišti nedostala ani přes ruská minová pole a od té chvíle je vymalováno. Ukrajincům prostě nikdo neřekl, jak funguje takový startup. Dokud jdete nahoru, je vše v pořádku a máte takřka nekonečný přísun peněz. Ale jakmile přestanete dodávat produkt, takřka okamžitě končíte.

Fotogalerie: - Za mír a bezpečnost

Přitom ještě před měsícem se tady všichni předháněli, jak Ukrajinci již brzy rozetnou ruskou frontu vedví. Mluvilo se o koalici ochotných, která Ukrajincům přijde na pomoc a dorazí demoralizované mongolské hordy. To všechno je pryč. Nikdo nechce posílat svoje vojska do ruských pastí.

Teď se ještě přestane mluvit o obnově Ukrajiny a začne se mluvit o splátkových kalendářích.

V předním českém médiu vyšel článek, že zatímco dříve se na Ukrajině hlásili i dobrovolníci, teď už musí odvodové komise brance nahánět. Je pravda, že vaši přátelé láteří, že je u nás mnoho Ukrajinců v branném věku. Mám pro vás tři otázky: Divíte se jim? Vyčítáte jim to? A chcete, aby byli deportováni na Ukrajinu a narukovali?

Já Ukrajince naprosto chápu a kdybych byl na jejich místě, zdrhal bych taky a doufal bych, že dostanu ven i všechny své syny. Rozumím tomu, proč jsou Ukrajinci tady a pokud budu někoho kritizovat, tak naší vládu, že jim sice uměla otevřít dveře a dát sociální dávky, ale jinak neudělala nic pro to, aby se tady půl milionu válečných uprchlíků mohlo uchytit. Za to samé jsem kdysi kritizoval Merkelovou, když tvrdila, že Němci tehdejší uprchlickou vlnu zvládnou. Nezvládli ji, protože dát někomu lehátko v tělocvičně, to není žádná integrace. Stejně tak není žádná integrace, když zaplatíte uprchlíkům z Ukrajiny lůžko v hotelu. Pro skutečnou integraci je třeba udělat mnohem víc. A to to prosím máme s Ukrajinci mnohem snazší, protože jsou pracovití a snadno se s nimi domluvíme. Tiskem teď proběhla informace, že se na Ukrajinu dodaly zbraně za padesát miliard. To by bylo peněz na integraci... z toho by mohli mít zubaře nejen všichni Ukrajinci, ale i všichni Češi.

Ve Sněmovně se děje ledacos, ale zaujal Tomio Okamura, který chtěl po předsedkyni Pekarové Adamové, aby sundala vlajku EU a Ukrajiny. Řekl také, že hlavní prioritou české zahraniční politiky má být Česká republika. Ministr pro evropské záležitosti Dvořák to označil za demagogii. Je to demagogie?

Tak určitě, každý správný a pokrokový eurosoudruh dobře ví, že nejprve je třeba nakrmit Brusel, pak Berlín, pak Paříž a pokud něco zbude, je možné drobty naházet šajse čechen. Ale samozřejmě jen s mravním ponaučením, že evropské hodnoty jsou na prvním místě, i kdyby na chleba nebylo. Ale je dobré, že to víme. Až nám zase před volbami budou tvrdit, jak jim na nás záleží a jak se budou bít za české zájmy, odpovědí musí být hurónský smích. Panu ministrovi Dvořákovi děkuji za krásný výrok, kterým se nominoval do mé soutěže o jelito roku.

Je celkem dost horko. A neprší. To není meteorologické okénko, jen tím navazuji na to, co jste nedávno psal o úrodě, která měla být bohatá. Bude?

Pšenice i ječmen budou. Už se sklízí a výsledky jsou u nás zatím velmi příznivé. Víte, můj dědeček razil zásadu, že příroda má ráda rovnováhu. To znamená, když teď dlouho neprší, tak pak bude „lejt jako z konve". Takže bude raději ještě zdrženlivý. Pokud by po vlně veder přišla vlna bouřek nebo trvalejších dešťů, půjde kvalita rapidně dolů. Ještě to nemáme pod střechou.

Ale toto dlouhé sucho rozhodně neprospěje slunečnicím a kukuřicím. Ty se sklízejí až v září nebo říjnu a v této době zrovna nasazují na klas. Už teď je jasné, že klasy budou kratší a bude jich míň. Slunečnice zase budou mít malý květ a tím pádem i málo semen. Na podzim tedy nijak velkou sklizeň nečekám.

Ale je stále jistější, že obilná dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou nebude a už teď před žněmi je v Polsku mnohem víc ukrajinského obilí, než bylo loni, takže nedostatek nečekám, ani kdyby přišly henty bouřky. Ale myslím, že výkupní ceny pšenice letos budou skutečně začínat trojkou. Už teď se velmi neochotně dávají čtyři tisíce za tunu a půjde to dolů, dolů a dolů.

Psali jsme: Marek Eben. „Co ještě neví.“ Zaznělo po vtipu ve Varech Vidlák: Poláci, Němci i Ukrajina, všichni mají výhody. Češi ne. Vládě je to jedno „Lhali o cenách. Podzimní šok. Zaděláno.“ Co teď Češi nevidí Vidlákovo svědectví. Novinář „pražské kavárny“ seděl, online lhal. Vysmáli se mu. Tak dopsal, že byl ohrožován

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.