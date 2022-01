50 milionů pryč. A mnohem víc. Urza zničil očkovací kampaň státu

reklama

Vláda od loňského jara spustila masivní kampaň za očkování proti covidu-19. Za první část kampaně „Tečka“, resp. za mediální prostor k ní, dal stát 50 milionů korun. Byly to podle vás účelně vynaložené peníze?

Stát je mizerný hospodář; a ani tato kampaň není výjimkou, byť špatně vynaložených 50 milionů korun není z hlediska státního rozpočtu tak moc.

Větší problém vidím spíše v planých slibech a ideologickém přístupu k očkování. Nejsem „antivaxer“; a ačkoliv samozřejmě chápu, že očkování (jako prakticky každá medikace) pochopitelně není bezrizikové, věřím, že pro řadu lidí představuje daleko větší nebezpečí nemoc samotná. Vláda však naslibovala v souvislosti s očkováním něco (Tečku), co bylo jen zbožním přáním (bohužel prezentovaným jako fakt); pak se nelze divit, že spousta lidí ztratila důvěru v další sliby.

Slovo „tečka“ evokuje ukončení problému. Ukončili jsme tedy covid? Splnila podle vás kampaň, co slíbila?

Přesně o tom mluvím; v tomto směru je kampaň vlastně kontraproduktivní. Místo abychom se zabývali vyhodnocováním rizik a benefitů pro jednotlivé skupiny obyvatel, sbírali data a analyzovali je, vydal se stát cestou líbivého a zavádějícího marketingu (navíc ještě místy dost špatně udělaného). Logicky tím ztratil důvěru obyvatelstva.

Mou důvěru tedy rozhodně neměl ani předtím, nicméně kvůli tomu nebudu dělat automaticky opak všeho, co vláda řekne; jen si to rozhodnu po svém. Znám však spoustu lidí, kterým ta rétorika a nátlakové praktiky vadí tak moc, že jim oponují z principu; což plně chápu.

Dalších 50 milionů stát zainvestoval do druhé, negativní části kampaně. Mediální prostor zaplavily obrázky mrtvých těl a pacientů v těžkém stavu. Je podle vás dobře, že stát v této citlivé věci poté, co byly vyčerpány jiné možnosti, vsadil na vyvolání strachu?



Druhá věc je, že ne všichni tito pacienti dali ke zveřejnění svých fotografií souhlas; za některé to udělaly jejich rodiny (jelikož dotyční už nežili), avšak pokud vím, týkalo se to pouze těch, kteří byli na fotografii „identifikovatelní“.

Chápu-li to správně, fotografie bez obličejů schvalování nepodléhaly; a na některých jsou zachycena (více méně nahá) těla, která sice cizí člověk nepozná, ale blízcí lidé by mohli.

Bylo-li tomu doopravdy tak, považuji to za hyenismus.

Podle lékařského etika Marka Orko Váchy musí stát vynaložit všechny prostředky pro to, aby přesvědčil občany, že očkování má smysl. Lze s tímto pohledem souhlasit?

To samozřejmě nedává ekonomicky žádný smysl. Žijeme ve světě omezených zdrojů; a prostředky, které vynaložíme na přesvědčování občanů, budou chybět jinde. Koronavirus představuje samozřejmě problém, ale určitě ne jediný, se kterým se naše společnost potýká.

Za cenu nějakých zdrojů navíc jsme schopni prakticky vše dělat lépe než doposud (byť tedy u vládních kampaní by pro začátek asi stačilo nelhat); to však neznamená, že je to efektivní využití oněch zdrojů.

Samotná kontroverze a necitlivost kampaně zařídila, že se o ní začalo hojně diskutovat ještě před spuštěním. Můžeme to považovat z tohoto úhlu pohledu za úspěch?

Odložíme-li stranou etiku, rozum, srdce i lidskost a budeme-li se soustředit jen na kampaň samotnou, pak určitě ano.

Přispěla podle vás kampaň alespoň nějak ke zvýšení proočkovanosti české populace?

Nepochybuji, že nějaké lidi přesvědčila; ani o tom, že jiné odradila. Netroufám si tvrdit, jaká byla konečná bilance.

Je možné minimálně onu drastickou část kampaně do jisté míry přirovnat k povinným fotografiím na krabičkách cigaret?

Fotografie na krabičkách cigaret považuji ještě navíc za zásah do práv jejich výrobců.

Každopádně v obou případech budou dle mého názoru podléhat lidi nocebo efektu; ten funguje obdobně jako placebo (když věříme, že nás něco uzdravuje, pomáhá to našemu tělu v léčbě), jen naopak (když věříme, že z něčeho onemocníme, způsobuje to v našem těle nežádoucí efekty).

Jaký dojem ve vás zanechala vládou spuštěná očkovací centra, jako třeba to na pražském Hlavním nádraží, kde se dalo naočkovat jednorázovou vakcínou ještě ten samý den a bez registrace? Ptám se i v kontextu zpráv o tom, že ona jednorázová vakcína má účinnost zhruba 2 měsíce.

Celkem žádný. Každý by měl být zodpovědný za své zdraví; a měla by být každého volba, kde (a zda) se nechá naočkovat.

Co otázka covid pasů? Mají ještě dnes smysl? Podle biochemika Omara Šerého omikron změnil svou infekčností pravidla hry natolik, že dělení na očkované a neočkované by prý mělo skončit. Souhlasíte?

Myslím, že by to mělo být ponecháno na úvaze a rozhodnutí každého jedince. Kdo si přeje dělit lidi na očkované a neočkované, nechť tak činí; ale stát by k tomu neměl nikoho nutit.

