A6 42 tisíc ročně mínus. Rodiny s dětmi, poděkujte Jurečkovi, vzkazuje Šafránková z opozice

Tváří se na ně všelijak, ale to není to podstatné. Rozhodující je jejich hlasování. Tak popisuje místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální věci Lucie Šafránková z SPD nálady mezi koaličními poslanci při projednávání návrhů vládního balíčku. Ty podle jejich výpočtů mohou rodinu s dětmi připravit až o 42 tisíc ročně.

reklama

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 11630 lidí

V týdnu Sněmovna projednávala návrhy ministra Jurečky na změny v důchodech, konkrétně snížení valorizace a změny v podmínkách odchodu do penze. Vy jste jej označila jako asociální, co vás na něm pobuřuje nejvíce?

V podstatě všechno. Nejvíce jeho vládní motivace a prakticky očekávatelný dopad, což bude trvalý pokles reálných důchodů a propad životní úrovně všech důchodců.

A pak také naprosto diskriminační charakter těch návrhů, které pěti různými způsoby trestají všechny budoucí žadatele o předčasné důchody a jejich příjemce a vytvářejí ve společnosti nové výrazné a nepřijatelné nerovnosti mezi jednotlivými skupinami důchodců – a rovněž prakticky znemožňují tisícům celoživotně tvrdě pracujících občanů s podlomeným zdravím možnost využít možnost odchodu do předčasného starobního důchodu.

Načetla jste k tomu deset pozměňovacích návrhů, v čem spočívaly?

Podala jsem návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu a dále jsem pak jednotlivě, anebo variantně, v různých kombinacích navrhla následující věci:

Zachování současného nastavení systému předčasných důchodů. Tedy aby nárok na odchod do předčasného starobního důchodu vznikl pět let před vznikem nároku na odchod do řádného starobního důchodu a zároveň v šedesáti letech věku, po splnění třiceti pěti let doby účasti na důchodovém pojištění.

A aby krácení výše tohoto důchodu oproti řádnému důchodu zůstalo odstupňováno ve třech současných výších koeficientů podle doby, která příjemci předčasného důchodu schází do vzniku nároku na řádný starobní důchod.

A rovněž to, že předčasný důchod bude i dále plně valorizován jako řádný důchod.

Dále jsem navrhla umožnění přivýdělku při pobírání předčasných důchodů i pro zaměstnance na standardní pojištěný pracovní poměr do výše 75 % minimální mzdy za kalendářní měsíc.

Nedává logiku, že dnes si lze k předčasnému důchodu přivydělávat pouze na nepojištěné dohody mimo pracovní poměr, anebo jako OSVČ na vedlejší činnost, ale jako zaměstnanec na částečný úvazek nikoli. Tato úprava by pomohla důchodcům a výrazně by i zvýšila příjmy státu na důchodovém pojištění a zlepšila by bilanci důchodového účtu.

Navrhla jsem rovněž, aby předčasný starobní důchod nebyl nikterak krácen lidem, kteří důchodové pojištění odváděli minimálně 45 let.

Dále jsem navrhla zachování nastavení parametrů řádné i mimořádné valorizace důchodů v současné podobě.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A alternativně k tomu zachování současné základní podoby nastavení řádné i mimořádné valorizace důchodů s tím, že v rámci mimořádné valorizace by se procentní zásluhové výměry všech důchodů (a tedy i celé důchody jako takové) zvyšovaly vždy všem jejich příjemcům o stejnou finanční částku, která by odpovídala částce rovnající se podílu výše inflace ve sledovaném období na průměrném důchodu.

Zajistilo by to vyšší míru ochrany nízkopříjmových důchodců a zastavení trendu rozevírání pomyslných nůžek mezi příjmy a životní úrovní jednotlivých skupin důchodců, které není společensky žádoucí.

Jurečkovy návrhy jste projednávali ve výboru pro sociální věci, jehož jste místopředsedkyní. Do tohoto výboru nyní míří i balíček reforem ministra Stanjury. Jaká je směrem k těmto návrhům nálada ve výboru, který by měl být strážcem sociálního smíru? Jak se na návrhy tváří zejména koaliční členové výboru?

Rozhodující je jejich hlasování, kde na plénu Sněmovny tento asociální balíček v prvním čtení podpořili. Tváří se na ně všelijak, ale to není to podstatné. Klíčové je, jestli tento balík škodlivých sociálně-ekonomických opatření převážně daňového typu koaliční poslanci podpoří i v dalších čteních, nebo ne. To, že jej kritizují pokoutně, není podstatné.

Premiér Petr Fiala k opoziční kritice vládního balíčku ve Sněmovně řekl: „Když čte někdo jenom přebaly knih, tak může působit jako vzdělaný člověk, ale ve skutečnosti neví nic.“ Tato arogantní přezíravost směrem k opozici je od premiéra a jeho vlády dnes komunikačním standardem?

Jak se ukazuje, tak zřejmě ano. Asociálnost a drzost jsou vedle naprosté neschopnosti spravovat stát hlavními poznávacími charakteristikami této vlády.

Vlády, která navíc již několikrát občanům prokazatelně lhala, například právě v tom, že několik let tvrdila, že nezvýší žádné daně – a takzvaným konsolidačním balíčkem navrhuje zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů.

Napočítala jste, že rodina s dětmi musí podle vládního balíčku odepsat ročně až čtyřicet tisíc korun. Ministr Jurečka se přitom chlubí, jak rodiny podporuje…

Ano, rodina s dětmi přijde až o 42 000 Kč ročně.

Zrušením školkovného, což je sleva na dani zohledňující odečet nákladů rodin na umístění dětí do předškolních zařízení (letos to je 17 300 korun ročně), a omezením slevy na manželku či manžela v domácnosti (24 840 korun ročně) dramaticky poklesnou příjmy pracujících rodin, zejména pak těm s předškolními dětmi, což je naprostá tragédie.

A samozřejmě to negativně ovlivní budoucí porodnost a ochotu lidí mít děti, resp. více dětí.

V minulých dnech také opět neuspěl váš návrh na zvýšení příspěvku na péči pro lidi se zdravotním postižením a zvýšení rodičovského příspěvku. Co vám říkají koaliční poslanci, kteří všechny tyto návrhy na kompenzaci extrémního zdražování zamítají?

V podstatě nic ani říkat nemohou, činy hovoří za vše a „po ovoci poznáte je“. Ukázaná platí.

Koaliční poslanci dosud vždy nadřazují jednotu vládní pětikoalice nad oprávněná sociální práva a zájmy občanů, zejména těch nejohroženějších a nejzranitelnějších, což jsou důchodci, rodiny s malými dětmi a naši zdravotně postižení spoluobčané, kteří se za dobu vládnutí Fialovy sestavy čím dál hlouběji propadají do příjmové chudoby a beznaděje.

A to je neodpustitelné.

Psali jsme: Hanebné. Nejen že je to málo. Ale dostanou jenom někteří. Šafránková nemá z Jurečky radost „Babiš by už visel z okna.“ Na akci Okamury. Nevídané Fialova slova z úplně jiného světa. Opozice jen zírá, co se odehrává pod Jurečkou Pomoc v nouzi: Takto vláda plivla lidem do tváře, ukazuje expertka SPD. A když prezident Pavel sliboval, že se bude zajímat...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.