Aby Fiala neskončil jako Bartoš, tuší Stonjeková. Nová vláda má jinou hvězdu

reklama

Místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková odmítla post ministryně práce a sociálních věcí, další místopředseda Petr Hladík nebude ministrem životního prostředí. Oba se shodli, že to mají do Prahy daleko a navíc by se nemohli tolik věnovat svým rodinám. Jak to vnímáte?

Vnímám to jako výmluvy a ještě ke všemu výmluvy dost průhledné. To, že mají oba politici rodiny a že nebydlí v Praze, jsou věci, které bezpochyby věděli už před volbami. A řekli to férově na rovinu voličům? No neřekli. Naopak! Všechny strany obou předvolebních koalic se tvářily, že mají dostatek lidí, ochotných a schopných převzít vládní odpovědnost. Ba co víc, tvářili se, že znají cestu z krize a že jsou připraveni okamžitě vládnout. Místo toho jsme ale svědky taktických úhybných manévrů, protože najednou se nikomu moc nechce tahat horké kaštany z ohně. Skoro to připomíná onu známou hlášku Františka Koudelky z filmu Jáchyme hoď ho do stroje: „Tak já teda v zájmu celku... kdyby to radši vzal někdo jinej.“ Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10431 lidí

Je jasné, že tuhle vládu žádná procházka růžovou zahradou nečeká: covid, inflace, ekonomická stagnace, blížící se evropské předsednictví, to nejsou jednoduché věci k řešení, to je jasné. Ale přesto by člověk od vítězné koalice čekal trochu víc profi přístup. Ne, že se kandidáti na ministry nechají nahánět málem jak adeptky na královnu krásy ve Formanově Hoří má panenko. Ono to pak totiž celé působí velmi nedůvěryhodně a člověk si skoro říká, co za tím je, že se do vlády nikomu nechce...

Třetím ministerstvem pod taktovkou lidovců by mělo být zemědělství. Je rozložení ministrů i vládních činitelů mezi stranami podle vás odpovídající?

Odpovídající je v tom smyslu, že prostě odpovídá tomu, co si jednotlivé strany v rámci koaličního jednání byly schopné vyjednat. Jak víme, lidovci byli vždycky ve vyjednávání o vládě velmi, kulantně řečeno, šikovní. Prakticky pokaždé si dokázali vyhandlovat mnohem víc, než kolik by jim mělo příslušet z hlediska prostého volebního výsledku. Zkrátka je jedno, kdo zrovna lidovce vede. Lidovci jsou totiž pořád lidovci a chovají se podle toho.

Marian Jurečka bude nakonec ministrem práce a sociálních věcí, bližší by mu mělo být zemědělství. Překvapilo vás toto obsazení? Je vhodným kandidátem?

Tak na ministerstvu práce a sociálních věcí se bude určitě jezdit traktorem daleko hůř než na ministerstvu zemědělství. To je pravda. Ale na druhou stranu, my už přece z minulosti dávno víme, že obsazování vládních postů není otázkou nějaké odbornosti, ale právě těch dohod, o kterých jsem mluvila před chvílí.

Takže kdyby bylo nutné udělat z Jurečky třeba ministra přes lunaparky a zábavní pyrotechniku, tak by jím byl. Pokud se tedy ptáte na vhodnost Jurečky coby ministra práce a sociálních věcí, tak se dá říct, že je zhruba stejně vhodný jako Fiala coby premiér nebo Stanjura jako ministr financí.

A všichni tihle jsou pak daleko vhodnější kandidáti než pirát Lipavský jako člověk na takzvané „zamini“ (ministerstvo zahraničních věcí, pozn. red.).

Během vládního vyjednávání se hodně diskutovalo o Pirátech a o tom, kolik postů si se čtyřmi poslanci zaslouží. Chtějí toho Piráti moc?

Z Pirátů se kvůli volebnímu debaklu stala taková nechtěná teta z Vodňan, kterou si na svatbě nikdo moc nepřeje, nikdo ji tam nepotřebuje, protože s ní stejně není žádná velká legrace, ale přesto ji pro jistotu pozvou. Tak jako ze slušnosti, i když se dopředu ví, že s ní budou problémy a že nakonec stejně každého jen pomluví. Je to holt příbuzná, tak co už...

Podle aktuálního dění se ale zdá, že Piráti jsou si toho celkem dobře vědomí, a proto také není dopředu jasné, zda nyní víkendové vnitrostranické hlasování o vstupu do vlády klapne, nebo ne. Z interního fóra to zatím vypadá, že situace je padesát na padesát, takže to bude ještě zajímavé.

Každopádně vzhledem k volebnímu výsledku je jasné, že Piráti by měli dostat nanejvýš tak tlustý od šunky, ale určitě ne ministerstva. A už vůbec ne ministerstvo zahraničí, protože dát Pirátům zahraničí je stejné, jako udělat hrobníka ministrem zdravotnictví.

Jaký je váš názor na obsazení postů ve vedení Poslanecké sněmovny, bez poměrné účasti politiků z hnutí ANO nebo z hnutí SPD? Bude to mít nějaký vliv na vnímání veřejnosti?

Mně tohle zcela principiálně vadí. Já bych byla ráda, kdyby fungovala základní politická kultura, kdy post předsedy Sněmovny automaticky připadá opozici, a ve vedení Sněmovny jsou zastoupeny strany dle výsledku. Bohužel se ale tahle politická kultura v posledních letech nekoná – ostatně porušilo ji v minulém období i hnutí ANO, takže se teď nemají moc čemu divit. Jakmile se pravidla poruší jednou, budou se pak porušovat pořád. Anketa Je Zeman povinen jmenovat ministrem kohokoliv, koho navrhne Fiala? Je 1% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8754 lidí

Je jasné, že koalice SPOLU vyhrála, ale mnoho hlasů nebude mít nyní ve vládě zastoupení, téměř milion hlasů voličů dokonce nemá ani zastoupení ve Sněmovně. Jak křehká podle vás bude pětikoaliční vláda?

Bude křehká. Petr Fiala by byl slabý premiér i v dobrých časech, jenže nás žádné dobré časy nečekají. Navíc je jasné, že média mají nového miláčka, Víta Rakušana. A Rakušan sám si moc dobře uvědomuje, že on je teď ta hlavní vycházející hvězda, což bude jistě dávat najevo a přispěje to k pnutí ve vládě. Stejně, jako dokázal smáznout Bartoše, pokusí se smáznout i Fialu. Možná ne hned, ale časem zcela určitě.

Když k tomu připočteme i fakt, že pět stran se ve vládě vždycky dohodne hůř než dvě nebo tři, a že nemalé třenice provázely už samotné sestavování vlády, je jasné, že končí doba romantického boje proti Babišovi a začíná neromantický boj jednoho proti druhému.

Pirátka Olga Richterová byla zvolena za místopředsedkyni Poslanecké sněmovny až na druhý pokus. Jak si to vysvětlujete?

To je jednoduché – volba je tajná a několik poslanců prostě nehodlalo Richterovou svým hlasem v té tajné volbě podpořit a doufali, že v celkovém součtu to bude i bez jejich hlasu na zvolení Richterové stačit. Jenže nestačilo. Už tím se ukázalo, že tato vládní koalice nebude zrovna nejpevnější a že Piráti v ní skutečně budou mít postavení oné nechtěné tety z Vodňan.

Jurečka se nechal slyšet, že jako pravicová vláda se budou snažit být sociální citliví. Věříte tomu? Nebo sdílíte obavy, že jejich vláda se bude v tomto smyslu podobat té Nečasově či Kalouskově?

Pro lidovce platí, že ve vládě vždy táhnou zcela opačným směrem, než kterým táhne celá vláda. Takže pokud se vláda bude chovat pravicově, lidovci logicky potáhnou doleva a budou se tvářit, že vyvažují a že jim jde o sociálně citlivý přístup. Když o tom tak přemýšlím, vlastně by mě ani nepřekvapilo, kdyby se ve výsledku Jurečka choval spíš jako taková soft verze Jany Maláčové.

„Přebíráme zemi v nejsložitější situaci za posledních třicet let. Toho jsem si vědom. Je to jiná situace než v lednu a únoru, kdy jsme se potýkali s covidem, ale ještě ne s inflací a s energetickou krizí,“ řekl Jurečka. Má pravdu? Jde o nejsložitější situaci země od revoluce?

Jak už jsem řekla, situace to není vůbec lehká, ale určitě není nejhorší a rozhodně není nejhorší v tuto chvíli. Tím myslím, že hůř teprve bude. Jurečka to bezpochyby dobře ví, a proto si vytváří alibi dopředu. Určitě mu dochází, že voliči SPOLU mají velká očekávání. Kampaň proti Babišovi tu velká očekávání vytvořila, zbavili jsme se domnělého zla, nepřítel byl poražen. Fajn, ale co teď? Anketa Bude Pekarová Adamová lepší předsedkyní Sněmovny, než byl Vondráček? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15897 lidí

Bývalá opozice se tvářila, že má recept na všechno – že ví, jak na covid, na ekonomickou krizi, na inflaci. Ale přichází doba, kdy se naplno ukáže, co z toho byly jen proklamace a co byla pravda. No a Marian Jurečka (stejně jako mnozí další) už tuší, že až se to ukáže, tak jim moc veselo nebude...

Prezident republiky přijal demisi Babišovy vlády; zdá se, že vše půjde celkem rychle. Dříve se přitom mluvilo o zbytečných obstrukcích ze strany Miloše Zemana. Překvapila vás ta rychlost?

O obstrukcích se sice mluvilo, ale bylo to spíše takové strašení Zemanem. Fakt je, že prezident má často dost škodolibý smysl humor, a proto rozhodně nemá důvod otálet se jmenováním Petra Fialy, který čeká na svou šanci, jak se historicky znemožnit. Za současné situace je skutečně nejlepší hodit vše co nejrychleji na bedra nového premiéra a mít tady novou vládu s mandátem a důvěrou ve Sněmovně. Navíc bude mít Zeman ještě bezpočet příležitostí, aby si Fialu vychutnal a trochu ho podusil, což se může hravě stát až dojde na konkrétní obsazení jednotlivých resortů ve vládě. Třeba v případě piráta Lipavského.

A co zdravotní stav Zemana a to, co se dělo kolem v posledních týdnech? Hovořilo se o aktivaci článku 66 Ústavy, podle kterého by byl zbaven pravomocí, protože není schopen úřad vykonávat. K tomu nakonec nedošlo, prezident plní svoji funkce z nemocnice...

Snaha zbavit demokraticky zvoleného prezidenta funkce jen proto, že se mi nelíbí, co prezident dělá a jaké názory zastává, bohužel není nic nového. Svého času tomu čelil i Václav Klaus, ale je pravda, že v době Zemanova prezidentování to bylo dotaženo téměř k dokonalosti.

Ostatně je veřejně známa informace, že skupina několika senátorů ve spolupráci s armádou právníků připravovala plány na to, jak prezidenta zbavit funkce, což z hlediska Ústavy není zase taková legrace. Lidé jako předseda Senátu Vystrčil nebo neúspěšný prezidentský kandidát Fischer se nijak netají tím, že aktivace článku 66 je jejich velký sen a teď jim svitla naděje. Bylo vidět, jak jim nadšením jiskří očička, že jsou kousek od dosažení své vysněné mety, ale na můj vkus to na nich bylo vidět až moc. Spíš než jako důstojní zákonodárci, kterým jde o blaho země, působili jako smečka hladových hyen. K jejich škodě ovšem Miloš Zeman chřadne fyzicky, ale rozhodně ne intelektuálně. Takže si zatím hyeny musejí nechat zajít chuť. Jen si tak říkám, co by se asi dělo, kdyby chtěl někdo svého času podobným způsobem zneužít zdravotní stav prezidenta Havla...?

Jaký bude podle vás Babiš v opozici? A vydrží tam?

Vzhledem k tomu, co Fialovu vládu čeká a kdo ji tvoří, bude Babiš moci s klidem jen tak sedět a hledět s lehkým úsměvem kolem sebe. Jasně, ještě nějakou dobu bude slýchat, že za všechno může on, ale i tahle písnička bude muset jednou skončit. Prostě ten antibabišovský étos se nedá hrát do nekonečna, protože to už nikoho nebude bavit a zajímat. Tím samozřejmě neříkám, že by Babišovo vládní období bylo kdovíjak úžasné a geniální. Nebylo!

Ale brzy se ukáže, že aktuální vláda to lépe než on dělat neumí a nebude. Pro Babiše tak může být Fialovo premiérské období jistou satisfakcí. A pro Fialu to naopak bude naplněním známého rčení, že člověk si má dát pozor na to, co si přeje. Protože by se mu to mohlo vyplnit...

Psali jsme: Kam to chodí Pekarová? Za Kalouska to bylo jiné, nakládal mladý gay. Piráta Michálka vykoupal v jeho lži Kdo skutečně šíří nákazu covidem? Britský průzkum vše převrací naruby. A co teď? Drzá prasata. Budu jim muset nasr*t do obýváku, zavelel Landa. Po žalobě přišla reakce Ivan David: Otázka nezní – bude se opakovat rok 2015? Už se tak totiž děje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.