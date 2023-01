Akce ČT a Pavel. Vzájemné služby. Holec to musel říct

reklama

Expremiér a šéf ANO Andrej Babiš nakonec přišel do prezidentské debaty s generálem Petrem Pavlem na České televizi, která vzbudila velké reakce i emoce. Jak ji hodnotíte?

Kdybych měl hodnotit oba prezidentské kandidáty, tak veřejnosti tahle debata vůbec žádnou službu nepřinesla. Andrej Babiš v ní jen potvrdil, že není žádný velký rétor, co si libuje v často umělých a nesmyslných televizních otázkách, které nemají nic společného s realitou. To o sobě ostatně říká i sám, a na rozdíl od ČT dokonce zadarmo. A Petr Pavel dal pro změnu za pravdu zkušenému lidoveckému matadorovi Jiřímu Čunkovi, jenž o něm řekl, že je „PR prefabrikát, jehož skutečné názory neznáme a jeho současné názory řídí a vytvářejí volební poradci“. Odpovídal strojově přesně tak, jak to čekáte od někdejšího totalitního rozvědčíka, jemuž tlučou do hlavy absolutní servilitu k režimu a zabíjejí v něm jakékoli vlastní myšlení, které vždycky podrývá jeho autoritu. Pavla fakt na pankáče nepřemaluje ani David Černý. To leda tak na pankáče z Vojenské akdemie Antonína Zápotockého.

Službu k nezaplacení, což už ke stále dražší České televizi patří i doslova, nám ale naopak prokázal moderátor debaty Martin Řezníček. Ten to prostě vzal celkem logicky jako maximalizaci služby sobě: Pavel je vládní kandidát a my jsme vládní televize, které za to Fialova vláda pomáhá tím, že nám i díky zapojení vládního Senátu navolí samé vládní radní, abychom měli klid na práci pro vládu. Hned na začátku proto Řezníček jasně ukázal, na čí straně je: Babišovi tloukl o hlavu agenta Bureše, ačkoli Babiš na Slovensku skutečně ohledně své údajné spolupráce s StB vyhrál tři soudy, než celý proces včetně jejich verdiktu shodil Ústavní soud s tím, že se má místo s Ústavem paměti národa soudit s ministerstvem vnitra. To Pavla naopak nechal ohledně jeho ještě horší totalitní minulosti plné falešných občanek a krycích bytů odvyprávět jeho tklivý pohádkový příběh naivního lampasáka a komunisty, aniž by se ho zeptal aspoň na agenta Pávka. Vlastně se ho pro jistotu nezeptal vůbec na nic, i na to gumácké schvalování sovětské invaze v roce 1968 se musel zeptat sám Babiš! Kdyby Pavel neměl krátké šedivé vlasy, mohli bychom si ho díky Řezníčkovi snadno splést s Ježíšem, jaké dobro a lásku z něj ČT nechala v přímém přenosu ucházet.

A za to stál i konec debaty. Řezníček položil Babišovi hypotetickou otázku, jestli by jako vrchní velitel ozbrojených sil poslal naši armádu do otevřeného konfliktu v případě napadení Polska nebo Pobaltí. V té otázce nepadlo ani slovo o plnění našich závazků kolektivní bezpečnosti NATO, ty Řezníček přidal, až když skočil do řeči Babišovi, jehož celkem logicky zmátla otázka: žádný příčetný kandidát na prezidenta neposílá armádu své země automaticky nikam, vždycky to záleží na okolnostech. Takhle z toho vzniklo to, že Babiš odmítá plnit naše závazky z členství v NATO, i když to byl on, kdo jako premiér uhájil i proti odporu polovládních komunistů vysílání našich vojáků na mise NATO. Největší ironie ale je, že je to celé úplný nesmysl, který jen demonstruje „cinknuté“ břídilství ČT, které je zločinně drahé i za jedinou korunu. Řezníček totiž v přímém přenosu ukázal, že vůbec neví, že do války naši armádu neposílá prezident, ale parlament. Koho ale překvapí, že takovéhle ostudné díry v dramaturgii postihnou i debatu před finálem volby prezidenta, když teď už víme, že na Kavčích horách panuje méně přátelská pracovní atmosféra podobná zoo?

Na druhou stranu bych úplně nezoufal, všechno špatné je totiž vždycky pro něco i dobré. Finálová prezidentská debata na ČT, kterou Řezníček tak ostudně „cinknul“ ve prospěch svého kandidáta, lidem ukázala, že kruh se uzavřel. ČT maká na Pavlovi už dlouho, pravidelně chodí do jejích pořadů, v nichž systematicky budují budoucího prezidenta Pavla. A to i s pomocí jednoho z jeho stvořitelů Petra Koláře, bývalého diplomata a lobbisty pracujícího pro americkou firmu hájící až do invaze na Ukrajinu i Putinův režim. I Kolář je v ČT pečený vařený, nakonec je partnerem Světlany Witowské, donedávna moderátorky televize. Ta samozřejmě z Kavčích hor skočila rovnou do Pavlovy kampaně, kam taky jinam. ČT kdysi své sympatie k jednotlivým politikům a jejich mediální podporu aspoň zkoušela maskovat, poslední dobou ale jasně maká pro Fialovu vládu a pro jejího prezidentského kandidáta Pavla.

Nikdo jistě nepodezírá šéfredaktora Echo24 Dalibora Balšínka z nějaké nezdravé náklonnosti k Babišovi, i on ale během Řezníčkovy ostudy napsal na twitter následující: „Řezníček z ČT už je také v generálově týmu? Naprosto skandální vystupování v debatě... ČT se zpronevěřuje elementární profesionalitě.“ Lidi to samozřejmě vidí a ohledně politiky proto hledají jiné zdroje informací a názorů než ČT, což je jistě pozitivní. Horší je, že už si toho všimla i vláda a chystá proto média korigovat a ta vybraná našimi vlastními penězi uplácet k publikování těch správných informací. Ostatně náš „demokratický“ premiér Fiala památně řekl, že „lidi mají právo na korigované informace“. A jeho prezidentský kandidát Pavel pro změnu jako správný voják přidal, že tu máme moc tolerance. Berme proto debatu na ČT jako novou korigovanou realitu.

