Ale kdyby se to utrhlo... Jan Kubáček varuje, co ještě voliči snesou

Z generála Petra Pavla nevypadává nic dramaticky nového ani objevného, dostal se do komunikační defenzívy. Naopak jeho sokyně v boji o prezidentský úřad Danuše Nerudová komunikační prostor opanovává. Bonus pro ni představuje to, že je žena, že je ze střední generace a že neřeší minulost. Rizikem pro oba vážné kandidáty na prezidenta je, aby nepřepálili vzájemné útoky proti sobě. „Pak by se mohl vytvořit nepřekonatelný odpor, příkop nenávisti a frustrace. V tu chvíli to může část voličů zklamat a zůstanou doma,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz politolog Jan Kubáček.

Někteří politologové kroutí hlavou nad tím, jak rapidně roste podle průzkumů podpora Danuši Nerudové, když podle nich nic mimořádného neudělala a ani její konkurenti se nedopustili žádného přešlapu. Čím si její vzestup vysvětlujete vy?

Kromě její novosti a komunikační defenzívy generála Pavla hrají roli v úspěšném tažení bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně i některé její kroky či vlastnosti?

Myslím si, že na její straně je právě taková jistá energičnost. Je pravda, že to není nějaký charismatický ďábel. Nebo kandidátka, která by úplně přenastavila politickou mapu a témata. Ale využívá toho, že z Petra Pavla nevypadává nic dramaticky jiného, objevného nebo nového, co by přitáhlo větší pozornost. Jeho kampaň nemá příliš energie. Lidé se tak dostávají do situace, že buď jsou na straně Babiše, nebo si hledají alternativu. A ta alternativa jim nyní přijde jako dynamičtější v podobě Danuše Nerudové. I proto, že se teď houfně objevují informace spojené s ní. Pro mnohé samozřejmě představuje bonus to, že je žena. A také to, že je ze střední generace, čili že neřeší minulost. A že není úplně tak strnulá. Ono i to, že vlastně z její komunikace nevypadávají nějaká konfliktní témata, je pro mnohé předností, poněvadž jinak jsou už naprosto přesycení tím okopáváním, tou konfliktností politiků, těmi silnými titulky. Takže pro mnohé je vlastně ta všednost nebo taková bezkonfliktnost v podstatě velkým bonusem. A skutečnost, že nastartovala kampaň později, je teď pro ni kuriózně výhodou, protože pro mnohé jsou ty informace o ní jakoby nové, zajímavé, hodné pozornosti, slyší je poprvé. Takže Danuše Nerudová vlastně i díky tomu kuriózně získává dynamiku.

Vše směřuje ke druhému kolu ve složení Andrej Babiš a jeden z dvojice Petr Pavel či Danuše Nerudová. A právě mezi možnými soupeři Andreje Babiše nebo spíše mezi tábory jejich příznivců to začíná vřít. Objevují se vzájemné výpady a šťouchance. Jen ojediněle se přitom ozývají hlasy, že když si budou navzájem dehonestovat kandidáty, tak na tom může vydělat jediná osoba. Andrej Babiš. A to proto, že ve druhém kole pak Pavlovi stoupenci nepůjdou volit Nerudovou a opačně? Může to takhle zafungovat?

Bude to o tom, jak ty konflikty budou pokračovat dál. Zatím jsou relativně nevinné. Je to takové oťukávání, testování odolnosti, také testování schopnosti zareagovat, udržet si chladnou hlavu a pevné nervy. Čili tohle stále je dětská zahrada, to je stále v normě. Protože první kolo je takhle nastavené. To jsou primární volby, vybírá se pro lidi jakoby ten nejatraktivnější vyzyvatel vůči Andreji Babišovi. Proto tam ta přetlačovaná logicky musí být a bude. Jen se nesmí přepálit. Je dost dobře možné, že pokud by se u někoho z těch kandidátů utrhla ta míra slušnosti, kultivovanosti, respektive té ještě rozumnosti výpadu, a přepálil to, tak se to může obrátit nejen proti němu, ale může se to obrátit i proti tomu kandidátovi, co byl napaden. Čili musí to mít nějakou určitou rozumnou míru.

Co by bylo překročením rozumné míry, kdy by mohlo dojít na načrtnutý scénář, že ve druhém kole by příznivci poraženého generála Pavla zůstali doma a nešli by podpořit Danuši Nerudovou a stejně tak při opačném výsledku mezi těmito dvěma?

To by nastalo v momentě, kdyby to bylo už na hraně útoku směrem ke zdraví, privátnu, rodině. Pak si myslím, že by se mohl vytvořit nepřekonatelný odpor, příkop vzájemné až nenávisti, nebo určité frustrace. V tu chvíli to může část voličů zklamat a pro druhé kolo zůstanou doma. Dokud bude jejich střet o tématech a trochu o nastavení kandidátů, tak to jde, ale musí to udržet rozumnou míru, jak jsem už řekl. Protože jakmile se útok proti rivalovi přepálí, tak to může mít opravdu sebezničující bumerangový účinek, že to zkrátka část lidí odradí, a ti si řeknou: „Tak pokud to chcete vést takhle, tak beze mě“. Nebo nakonec ve výsledku může dojít na reakce typu: „Slibovali jste, že budete lepší než Babiš a jste stejní, ne-li horší“, což ve výsledku mnohé u těch nováčků zklamává. U politických nováčků má veřejnost a voliči vždy vyšší očekávání, a sice že budou morálnější, kultivovanější, profesionálnější, zodpovědnější.

Těm dvěma byste tedy nedoporučoval, aby v závěru kampaně nějak výrazně útočili jeden na druhého, i když právě u nich to je kdo s koho, neboť kdo z nich uspěje, tak bude proti Andreji Babišovi ve druhém kole favoritem?

Jsem přesvědčen, že jediné útoky, co by jim voliči tolerovali při snaze dostat se do druhého kola, by byly v rámci soutěže o nějakém tématu, v rámci soutěže o nějakém přístupu. Ale opravdu se to nesmí přehnat a přejít tak do varianty, že někomu zaútočí na nejbližší, na zdraví nebo na věci hluboce intimní. To v tu chvíli může poškodit oba dva. Jednak toho dotyčného, tu oběť útoku, že to v podstatě některým sebere o napadeném iluze. Ale ten útočník nebo útočnice musí potom naopak počítat s tím, že se část lidí naštve a zareaguje rezignací, tedy neúčastí ve volbách.

Bylo by pro dvojici Nerudová – Pavel výhodné, kdyby z přímé prezidentské volby odstoupil Pavel Fischer, třetí z kandidátů pětikoalice? Komu z nich by to pomohlo víc?

Řeknu vám to takto. Být Pavlem Fischerem nebo Markem Hilšerem, tak v poslední či předposlední televizní debatě, která bude snímaná „pro celý národ“, bych demonstrativně odstoupil a adresoval bych tu podporu jednomu, nebo druhému. Udělali by tím silné gesto, které by potom zúročili v senátních volbách. Navíc by se o tom dozvěděl celý národ, protože to bude před kamerami a před širokým obecenstvem. A hlavně by šlo o neskutečně silné gesto, které jim může pomoct.

U Marka Hilšera se to moc předpokládat nedá, není ani kandidátem pětikoalice. To voliči vládních stran musí být zmateni, když dostali tři doporučení, ale hlas mají jen jeden. Logiku by mělo odstoupení nejslabšího z nich, tedy Pavla Fischera. Kam by se nejspíš přelily hlasy jeho příznivců?

Kdyby odstoupil Pavel Fischer, tak jsem přesvědčen, že by to pomohlo Petru Pavlovi. Ovšem jen v případě, že se mu bude dařit. Pokud bude slabý v debatách, tak ta podpora, respektive ten bonus může jít nakonec i za Danuší Nerudovou. Pokud by to udělal Marek Hilšer, tak si myslím, že o něco více hlasů by šlo za Danuší Nerudovou. Ale zase. Bude to hodně odvislé od kvality toho televizního výkonu. Pokud bude jeden z nich podprůměrný, tak se automaticky pozornost a případná podpora přesune k tomu druhému. A v takovém případě bude následovat velké zklamání, protože mnozí právě tím, jak očekávají od nové tváře úplně jiný styl, drajv, energii, houževnatost, prostě schopnost porazit Andreje Babiše, tak v momentě, pokud budou jejich favorité nijací a budou jakoby plácat fráze a budou tak trošku jako z takového virtuálního světa typu „všichni buďme na sebe hodní“, a to bude vše, tak tam pak nastane obrovské zklamání.

