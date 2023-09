Aleš Borovan pro PL: Vlády jsou nejvíce nebezpeční šiřitelé dezinformací. Vazby, které se nezmiňují

Nejnebezpečnější jsou ty dezinformace, které šíří velké politické strany, vládní politici a státní úřady a státní správa. To soudí Aleš Borovan, vydavatel a redaktor nezávislého webu Borovan.cz (www.borovan.cz), který se specializuje na ekonomické zpravodajství z českých médií, zábavního průmyslu, internetu a telekomunikací. Pro ParlamentníListy.cz přední mediální expert zhodnotil i to, jak se mluví, či naopak mlčí o některých vazbách mezi médii a mocenskými a vlivovými strukturami.

Neberte si to osobně, ale ten dotaz mi nedává úplně smysl. Vysvětlím. I přesto, že se zde pořád straší jakýmisi proruskými weby nebo řetězovými e-maily (mimochodem, žádná seriózní čísla ohledně těchto fenoménů jsme zatím neviděli), stále zůstává faktem, že nejnebezpečnějšími a s největším dopadem jsou ty dezinformace, které šíří velké politické strany, vládní politici a státní úřady, státní správa. Teď to myslím obecně. A konkrétně, v Česku jsme byli svědky bezprecedentního šíření dezinformací přímo z ministerstev během covidové pandemie, řadu dezinformačních rozhodnutí tehdejší vlády naštěstí shazovaly soudy. Množství dezinformací šířily dnešní vládní strany během volební kampaně k posledním volbám. Z dnešního hlediska je to neuvěřitelné, co během kampaně tehdy zaznělo, a bezpochyby se tato volební kampaň dá nazvat z určitého pohledu dezinformační. I pan premiér se bohužel zapojil, když například tvrdil, že energetickou krizi způsobil Putinův útok na Ukrajinu. Ve skutečnosti hlavním původcem energetické krize jsou především regulace ze strany EU a tlumení stabilních řiditelných zdrojů ve prospěch občasných neřiditelných zdrojů (OZE – soláry, větrníky – známé sekačky na ptáky). Plus máme ve vládě ministryni Langšádlovou, která se musela omlouvat za šíření dezinformací. Takže se mne vlastně ptáte, zda se subjektu, který může potenciálně šířit ty nejvíce nebezpečné dezinformace, daří bojovat proti dezinformacím. Dařit se mu to bude, až přikročí k omezení dezinformací z vlastních zdrojů. Ale nevěřím, že toto nastane – kapři si přece nevypustí rybník. Všimli jste si, že politici, kteří tak rádi mluví o boji proti dezinformacím, nikdy nemluví o postihování dezinformací, šířených státem a politiky?

Bohužel se z tzv. dezinformací stal dobrý byznys, ve kterém se již točí vyšší stovky milionů korun ve formě nejrůznějších dotací, grantů atd. To nepůsobí příliš důvěryhodně. Za poslední tři čtyři roky zde vznikl jakýsi cenzurní průmysl, závislý na přísunu dotací a erárních peněz. Takže mne množství subjektů, které se sápou po těchto penězích, nepřekvapuje. Odkážu vás na vlastní analýzu. Smutné je, když dnes už laciné a primitivně pojaté téma dezinformací jedou média, která o sobě tvrdí, že jsou seriózní. Ale obecně, pokud už si vláda vezme do hlavy, že bude bojovat proti tzv. dezinformacím a bude je umět definovat, tak by rozhodně tento boj neměla outsourcovat. Protože se pak vždy vytvoří vrstva hladových čmeláčků, kteří se budou chtít přisát na květinu dotací. Ale znovu uvedu, že nejnebezpečnějším dezinformátorem s největším dosahem je vždy stát, státní organizace a vrcholoví politici.

Tento případ neznám, takže nemohu komentovat. Osobně bych ale plédoval za to, aby se s verbálními trestnými činy zacházelo co nejopatrněji. My, co si pamatujeme komunistický marasmus před rokem 1989, víme, jak se to celé dá zneužít. Ale samozřejmě určitá míra regulace vyjadřování je nutná. Například není možné o někom bez důkazů prohlásit, že je pedofil a že týrá malé děti. Ale mám takový dojem, že současná právní úprava je vyhovující, samozřejmě jiná věc je, zda k tomu soudy přistupují poctivě a odpovědně, a ne na politickou objednávku.

ParlamentníListy.cz mají s politiky některých vládních stran, řekněme, napjaté vztahy. Dotyční kolem sebe tlučou termínem „dezinformační web“. A já si vzpomínám, že Jiří Paroubek na vrcholu slávy tituloval svá „oblíbená“ média tak, že jsou „v žoldu ODS“, nebo dokonce ve spojení se zločinci. Je to vhodné srovnání s dnešními liberály, kteří splachují jistá média s použitím termínu „dezinformační“?

Tady bych měl radu. Pokud vás někdo označuje jako dezinformační médium a vám se toto označení nelíbí, podejte žalobu pro pomluvu nebo poškozování dobrého jména. A u soudu se uvidí. Osobně se velmi divím, že si řada lidí a řada organizací či médií nechá líbit laciné nálepkování typu „dezinformátor“.

Velmi těžká a komplexní otázka. Objektivita v médiích je v podstatě nemožná – vždy budete subjektivní tím, jaké téma si vyberete ke zpracování, jaký úhel pohledu, jaké termíny, větné konstrukce zvolíte. Na druhou stranu platí, že aktivismus médií je mor a zkáza těch samých mediálních titulů. Vždy by asi u zpravodajství mělo platit, že z daného článku, textu by neměl být poznat názor nebo ideové preference autora textu. Něco jiného jsou názorová média typu Respekt nebo Echo24 – tam je jistý aktivismus či příklon k určitému společenskému směru pochopitelný a tolerovatelný. Problém mediálního trhu je, že řada médií, která o sobě tvrdí, že jsou čistě zpravodajská, se změnila v názorová. Aniž toto bylo férově přiznáno. Je to nefér hra se čtenáři či diváky. Problém, že na téma aktivismus v současných českých médiích neexistuje seriózní výzkum. Což se divím – je to krásné šťavnaté téma, s nepřeberným množstvím materiálu.

Pokud jde o Českou televizi, pořady 168 hodin, Reportéři ČT a Otázky Václava Moravce jsou velmi neoblíbené u opozice, zato vyhledávané vládními voliči. Je to náhoda?

Z mého hlediska jsou to trochu paušalizující tvrzení. Máte pravdu, že to takto na první pohled může působit, ale opět – nemáme na toto nějaký seriózní výzkum, tvrdá data. Zkusím to vzít z jiného úhlu. Vámi jmenované pořady ČT mají vážné problémy – opakovaně jsem psal o tom, že příslušné regulatorní orgány konstatovaly, že například 168 hodin porušil zákon a Kodex ČT, Reportéři ČT porušili kodex, Otázky Václava Moravce jsou zase nevyvážené. Když tento fakt řeknete řadě vládních voličů, v nejlepším případě se setkáte s nelíčeným údivem, v horším s nadávkami.

Něco jiného jsou plány a něco jiného, obzvláště v případě České televize, je realita. Nechme kolegovi Součkovi nějaké týdny na hájení. Ale pravda je, že jeho první letmá a útržkovitá vyjádření k tomuto tématu zněla sympaticky a nadějně – například že zaměstnanec ČT na sítě nesmí psát nic, co by neřekl v přímém přenosu. Dosluhující ředitel Petr Dvořák v této oblasti nechal řadu tzv. novinářských jmen de facto řádit jako černá ruka. Ne nadarmo se o řadě publicistických pořadů ČT psalo jako o „cochcárně“ a o zprivatizovaných pořadech.

Na Babiše coby majitele vydavatelství MAFRA a dalších mediálních subjektů nejspíš padne zákonné omezení, podle kterého se svých médií bude muset zbavit. Je zrovna Babiš miliardářem, který přes svá média prosazoval mocenské priority nejvíc?

Tady byl počátek novodobého vývoje českých médií a jejich vlastnictví. Z druhé strany, myslím časové, se zase příliš nezmiňují vazby současného prezidenta Petra Pavla na Deník N (před lety tam byl v redakční radě, jeho sponzoři zafinancovali i samotné médium) a na jeho spolumajitele. Každé médium má nějakého majitele a funguje v nějakém kontextu. Férové by bylo tyto skutečnosti přiznávat. Z mého pohledu v mediální produkci Deníku N je existence vazeb na podnikatelskou skupinu kolem prezidenta/generála Pavla znát mnohem výrazněji než dopad vlastnictví Andreje Babiše na mediální produkci Mafry.

