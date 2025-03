„Černochová překvapila, že řekla pravdu.“ Exministr Metnar ale za odchody z armády vidí něco jiného

Ministryně obrany Jana Černochová konstatovala, že většina vojáků, kteří teď armádu opouštějí, do ní vstupovala v časech míru. „U části lidí byla důvodem odchodu válka na Ukrajině,“ domnívá se ministryně Černochová.

řekl Štrobl pro portál Novinky.cz . Domnívá se, že spíše odcházejí silné ročníky. Pro většinu vojáků byla účast v zahraničních misích podle Štroblova soudu atraktivní. Bývalý vojenský psycholog Daniel Štrobl však nevěří, že obavy z války jsou nejčastějším důvodem svlékání uniformy. „Pokud ale nějaký voják propadl obavě, že ho někdo odešle na Ukrajinu bojovat a kvůli tomu odešel, tak je dobře, že je pryč. Tím ukázal, že nechce bojovat za naši zemi,“Domnívá se, že spíše odcházejí silné ročníky. Pro většinu vojáků byla účast v zahraničních misích podle Štroblova soudu atraktivní.

Mladí se do armády nehrnou

Loni z armády odešlo 1370, předloni okolo dvanácti set a v roce 2022 to bylo 1337 vojáků z povolání. Roky předtím se počet těch, kteří zamířili do civilu, pohyboval mezi osmi sty a tisícovkou. Armáda čelí také nezájmu mladých lidí. Loni získala do svých řad místo plánovaných 2200 nováčků jen 1870 lidí. Podle strategických plánů by do roku 2030 armáda měla zvýšit síly na 30 tisíc osob ve zbrani. Dnes je vojáků ale jen necelých 24 tisíc.

Sáhli vojákům na peníze

Poslanec a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) se však domnívá, že za odchody vojáků stojí politika současné vlády, která ulehčuje jejich peněženkám. „Nedělejte z našich profíků hlupáky, oni vidí, že miliardy létají vzduchem, ale jich se to netýká. Seberete jim benefity, poté se významně divíte, proč z armády odcházejí. Prostě jste se na ně vykašlali! FKSP, které VAŠE vláda sebrala, bylo kolem 7700 Kč, sleva na dani 17300 Kč (tzv. školkovné). Víte, o kolik čtyřčlenná rodina vojáků, která má dvě děti ve školce, vašimi opatřeními mohla přijít? Až o 50 tisíc ročně! V roce 2024 jste k tomu všemu zmrazili vojákům platy, ale ukázalo se, že na PR splátku F-35 mimo plán ve výši 10,5 miliardy bylo hravě. Tohle už je opravdu směšné a hlavně nebezpečné, zejména to, že vaše vláda poškozuje dobré jméno armády nevyřešenými spory mezi ministryní a náčelníkem generálního štábu!“ rozhořčil se Metnar na síti X.

Černochová překvapila, řekla pravdu

„Zajímavý. Ministryně obrany Jana Černochová si právě postěžovala, že nasazení český armády na Ukrajině šíří dezinfoweby a může to za úprk vojáků z armády. Teď mi z toho vychází, že vlastně myslela prezidenta Petra Pavla. Ten člověk je fakt zralej na Otakara Foltýna,“ napsal politický komentátor Petr Holec.

„Kdopak národu (skrze ty servery) sděloval, že jsme ve válce?“ podivil se Ivo Štika a přidal citát z článku: „… různé servery roky straší mobilizací a tím, že budou vojáci posláni na Ukrajinu, tak to pro některé lidi byl důvod, proč uniformu svlékli.“

„Černochová překvapila, že řekla pravdu,“ konstatoval analytik Martin Chmela.

