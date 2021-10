Babiš: Začnou lidem sahat na majetek. Totální proměna světa, Fiala to nezvládne

ROZHOVOR S PREMIÉREM Závěr volební kampaně je podle předsedy vlády plný lží a napadání lidí ze strany opozice. ParlamentnímListům.cz to řekl Andrej Babiš. „Pirátostán a SPOLU se snaží lidem namluvit, že za všechno můžu já,“ popisuje premiér. Vysvětluje, jak je to s inflací a růstem cen a proč není opozice schopna zodpovědně převzít vládu nad naší zemí.

reklama

Pane premiére, jaký je podle vás závěr kampaně? Je hodně drsný?

Ani ne. Je takový, jaký jsem očekával. Pirátostán i SPOLU, navzdory všem těm slibům o slušné kampani a změně, bezostyšně lžou. Celou dobu kampaně se naši političtí konkurenti snaží narušovat naše mítinky a autogramiády, urážejí a slovně napadají lidi, kteří si přišli pro podpis do mé knihy. SPOLU v minulém týdnu rozjelo nějaký absolutní primitivní web o inflaci, kde šíří fake news jako ruští trollové, a snaží se lidem namluvit, že za inflaci může Babiš, a k tomu tam uvádějí ceny potravin nebo elektřiny, které neodpovídají realitě, a nejsou dokonce ani z Českého statistického úřadu, který vývoj cen pravidelně sleduje a zveřejňuje. Prostě se lidem snaží namluvit, že za růst cen můžu já. To je taková argumentace: protože Babiš.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 13% Ne 82% hlasovalo: 852 lidí

Piráti v Praze zase nelegálně na naše billboardy vyvěsili svoje plachty Udělali to bez povolení, a dokonce tím porušili vyhlášku hl. m. Prahy, kterou jejich představitelé přijali a která bojuje proti takové nelegální reklamě. Prostě jen lžou, pomlouvají a vymýšlejí si. Paní Pekarová o mě zase řekla, že bych měl být dávno zavřený, což jen ukazuje na její svazácké představy o světě. To už tady přece v minulosti bylo. Je to ve stylu: „My rozhodujeme, kdo má pravdu a kdo ne, a když se nám někdo nebude líbit, tak ho klidně zavřeme.“ To je ta jejich slušná kampaň. Je vidět, že jim o lidi vůbec nejde. Nemají žádný smysluplný program pro lidi, každé druhé slovo je Babiš. Jejich jediným cílem je porazit Babiše, aby měli zase prostor na ty svoje tunely, rozkrádačky a trafiky.

Co říkáte na to, že Petr Fiala tvrdí, že naši zemi postihla Babišova drahota?

No jo. Pan Fiala je politolog. To je něco jako novinář. Má názor na všechno, ale nemá praktické zkušenosti z ekonomiky. Celou kariéru žil ze státních peněz. Nikdy nepodnikal. Vždy byl jen akademický pracovník nebo politik. Já se mu to teď pokusím vysvětlit, jak to s tou inflací je, ať se v tom trochu zorientuje, protože když chce být premiér, tak by tyhle základní znalosti měl mít. Jestli Babiš může za inflaci. Tak tohle tvrzení je na úrovni výroku, že Babiš může za drahou ropu, za drahé přepravní kontejnery, za nedostatek čipů do aut i za pětiprocentní inflaci v USA. A možná i za to, že o víkendu prší.

Fotogalerie: - Český jarmark zakončen v Praze

Inflace je podle čísel Eurostatu přitom v České republice jen 3,1 %, což je pod průměrem EU, kde je inflace 3,2 %. Kdyby čeští politici uměli číst i jiné zdroje než ty v češtině, tak by zjistili, že inflace je globální problém, jelikož svět dohání výrobu za období covidu a poptávka po surovinách a energiích prudce vzrostla, což také logicky vyhnalo vzhůru ceny. Inflace u nás je prostě dovezená, a je to důsledek pandemie. Dobrá zpráva je, že se jedná o přechodný stav, který podle předpovědí lepších ekonomů než „rozpočtově zodpovědného“ exministra už na konci roku odezní. Naší výhodou je česká koruna, která výši inflace dovezené ze zahraničí tlumí. Kdybychom se zbavili koruny a přijali euro, jak to chce TOP 09, tak je inflace ještě vyšší.

Psali jsme: „A je to tady! Očerňují mě.“ Babiš pro PL ostře odmítá nová nařčení

No a co růst zadlužení? Ten na inflaci vliv neměl?

Pokud jde o rychlost zadlužování, tak navzdory strašení opozice jsme šestou nejméně zadluženou zemí v celé Evropské unii. Rychlost zadlužení byla vysoká jen krátkodobě, jelikož jsme si předplatili celý dluh do konce roku, abychom ušetřili na úrocích. No a zároveň jsme nenechali naše lidi ve štychu a většina deficitu šla na přímou pomoc těm, kteří nemohli během pandemie pracovat nebo podnikat. Všude říkám, že ke 30. 9. bude dluh nižší o 148 miliard korun než v červenci. A náš dluh vůči HDP bude 31. 12. 2021 stále nižší než dluh z roku 2013, který nám SPOLU, tedy ODS a TOP 09, zanechalo. To je ta pravda, kterou opoziční politici záměrně ignorují.

Fotogalerie: - Kolečko a čtvereček v Budějovicích

Bojíte se, že kvůli tomu prohrajete volby?

Pane redaktore, na své funkci nelpím. Nejsem na politice závislý tak jako oni. Samozřejmě že chci vyhrát volby. Chci je ale vyhrát kvůli lidem, protože se bojím, co by ta fialovozelená koalice pěti stran s naší zemí a našim dětem provedla. Zvýšila by daně, přijala euro, zmrazila důchody, snížila platy, zprivatizovala nemocnice, ČEZ, Budvar nebo Českou poštu a hlavně zaškrtila naši ekonomiku, která by se pak následně dostala do recese. Bojím se, že by tahle progresivně neomarxistická koalice prodala naši zemi v Bruselu, zrušila v EU právo veta a pustila sem ilegální migranty, prostě že by to zase bylo o nás bez nás. A v Bruselu by rozhodovaly velké státy na úkor těch středních a malých. Bojím se, že by začali lidem sahat na majetek.

Fotogalerie: - Hrozba Přísahy

Myslíte si, že tohle všechno by ODS dovolila?

Pan Fiala rozhodně není lídr pro rozbouřenou dobu, která nás čeká. Rozhodně to není člověk do krize a problémů. Rozhodně to není silný a tvrdý vyjednávač, ale snad musí být každému jasné, že hlas pro ODS je hlas pro Piráty, to by měl každý občan vědět, až půjde k volbám. Tyhle volby rozhodnou, kam se naše země bude ubírat. Jestli tady povládne šílený ekofanatický Pirátostán, který bude přijímat všechny poblázněné nápady z Evropského parlamentu, který zakáže spalovací motory, a tím dost výrazně zasáhne český průmysl, který je postaven na výrobě klasických automobilů. Víte, co by to způsobilo za katastrofu? To nikdo z představitelů opozice ani nechápe, protože prostě ekonomice nerozumí.

Fotogalerie: - Viktor Orbán zavítal do Čech

Podle toho, co říkáte, jsou pro vás největší problém Piráti a STAN?

I když nebudu v politice, budu bojovat proti tomuto seskupení lidí, kteří chtějí, abychom tu měli ilegální migranty, muslimskou Evropu, aby nás řídili z Evropského parlamentu. Jsou to fanatici, kteří chtějí multikulturní a ekofanatický Pirátostán, a já chci žít v České republice. Proto budu bojovat proti Pirátům, i když nebudu v politice. Musíme zabránit zničení naší kultury, bojovat za náš způsob života. Podívejte se, co všechno ten Bartoš dělal, hlasoval proti vstupu do EU. Říká, že v roce 2009 byl nerozvážný, ale v roce 2016 by ty migranty přijal a Pirátská strana mluvila o tisícovkách migrantů, které můžeme přijmout, podobně jako TOP 09. Piráti se na evropské úrovni organizačně a politicky spolčují a spojují se Zelenými. Těmi Zelenými, kteří se vyznačují bezvýhradnou podporou integrace, až do stadia evropského federálního státu, a stejně bezvýhradnou podporou imigrace do Evropy bez ohledu na původ, náboženské vyznání či kulturní zvyklosti.

Ve Švédsku může být v roce 2065 nakonec více přistěhovalců než rodilých Švédů a zdejší vláda žádala lidi, aby méně luxovali, protože neměli dostatek proudu a podobné nesmysly. To je mi proti srsti, nechci tady takové věci vůbec řešit. Je to naše země a tady se má Čechům, Moravanům a Slezanům dobře žít. A samozřejmě že budu bojovat i proti celé fialovozelené koalici ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Jak říkám. Jestli si někdo myslí, že tohle šílenství zastaví tím, že bude volit ODS, TOP 09 a KDU, tak se šeredně mýlí. Naopak propad životní úrovně a konec naší kultury jen urychlí.

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 27% Ne 73% hlasovalo: 15525 lidí

A vy tlaku z Evropy budete schopen odolávat?

Pane redaktore, já jsem to už dokázal mnohokrát. Dokázal jsem to, když jsem společně s Viktorem Orbánem v červnu 2018 zarazil ten nesmyslný nápad s migrantskými kvótami. Já vždycky na půdě Evropy budu hájit naše národní zájmy. Příští rok nás čeká extrémně důležité předsednictví Rady EU, kde se bude rozhodovat o těchto ekofanatických návrzích, které Brusel chrlí. Buď naši zemi povede schopný a tvrdý vyjednavač, nebo to dopadne jako v případě Lisabonské úmluvy, která naši zemi připravila o dost pravomocí, které jsme předali do Bruselu.

Proč si myslíte, že byste roli premiéra zvládl lépe než vaši vyzyvatelé?

Protože jsem jako podnikatel vybudoval z nuly velkou firmu, jako ministr financí jsem dal do pořádku veřejné finance, díky čemuž jsme mohli snižovat daně a zadlužení a zároveň zvyšovat platy a důchody, a jako premiér jsem hájil naše národní zájmy jako nikdo předtím. Musel jsem absolvovat stovky složitých jednání a upřímně nás fakt nečeká jednoduchá doba. Svět bude komplikovanější. Všichni budou hrát sami na sebe. Globalizace pomalu, ale jistě končí a každý bude muset spoléhat nejdřív sám na sebe. Proto jsme poslední čtyři roky tak masivně podporovali naši armádu, naše zdravotnictví a dali lidem peníze. Teď bude prostě potřeba člověk s jasnými názory, s kompetencemi a hlavně kontinuitou. Tyhle volby budou zásadní pro budoucnost naší země a našich dětí.

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 80% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 24460 lidí

Ale při pandemii se vám tak úplně nedařilo?

Pane redaktore, už i vy naskakujete na tu hloupou, a hlavně totálně zlou rétoriku opozice? Bylo to nejvypjatější období v mém životě. Ne všechno se nám podařilo, ale sehnali jsme ochranné prostředky pro naše lidi, když jich celá Evropa měla nedostatek, sehnali jsme vakcíny i velmi drahé léky, které pacienty chrání před těžkým průběhem nemoci. Nalili jsme peníze do naší ekonomiky, tak abychom podpořili naše lidi a náš průmysl. Takže to bylo opravdu náročné. A ta naše slavná opozice nám ani jednou nepomohla. Pandemii umocňovala a zneužívala pro vlastní zviditelnění, jen aby si na tragédii nahnali politické body. Neustále nás kritizovali, šířili nesmyslné názory, rozdělovali společnost. Byla to jediná opozice v Evropě, která se nevykašlala na politikaření. Nebyli schopni a ochotni zapomenout na rozdílné názory a zasednout k jednomu stolu a pomoct nám. Vždyť i sám poslanec Ferjenčík přiznal, že Pirátům padají procenta kvůli tomu, že pandemie odeznívá.

Proč za vámi vlastně přijel minulý týden Viktor Orbán?

Viktor Orbán je hlavně můj přítel a přijel mě před volbami podpořit. Jsem nesmírně rád, že jsem ho tu mohl přivítat. Řešili jsme nejen migraci, ale připravovali jsme se na summit v Ljublani, který tento týden proběhne a bude o energetice a nesmyslných emisních povolenkách, jejichž cena je zbytečně vysoká a už se projevuje v peněženkách našich občanů.

No ale hlavním tématem byla migrace, která prostě neskončila. Maďaři jen tento rok na hranicích zadrželi 77 000 migrantů a Evropa Maďarsku vůbec nepomohla a nechala to na nich. Po mé návštěvě v Maďarsku dne 22. září jsme od maďarské vlády obdrželi 24. 9. v 8.30 ráno oficiální žádost o vyslání 50 policistů na pomoc s ostrahou maďarsko-srbské hranice před nelegální migrací, prozatím to bude na období od poloviny října do 15. prosince. Tuto žádost jsme tentýž den ve vládě schválili. Policie ČR je schopna nabídnout pomoc vysláním policistů a techniky a my v tom naše partnery z Maďarska rozhodně nenecháme a pomůžeme jim. Protože obrana maďarských hranic, jedné z mála funkčních schengenských hranic, je de facto obrana našich hranic.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zrádce národa Bartoš. Babiš na Primě mával důkazem z EU. Vážné Okamura hlasitě: Táta od rodiny nedojede do práce, EU zruší auta. A lidem dají žebračenky Zdaněné peníze, Bakala! Babiš začal debatu křikem. Vše prokáže Poslední nálet Milionu chvilek. Zapojí vaše přátele. Ale hned jim to bouchlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.