Babiš do Vánoc padne! říká lékař Rejmont z TOP 09. A Pospíšil? Ten má nejlepší roky za sebou

Kandidaturu Tomáše Czernina jsem přijal pozitivně. Pokud se stane předsedou, bude dobrým pokračovatelem Karla Schwarzenberga. Tradici–Odpovědnost–Prosperitu má rod Czerninů v krvi.

TOPka však předsedu má, Jiřího Pospíšila. S ním nejste spokojen?

Jiří Pospíšil má své nejlepší politické roky za sebou. V roce 2010 byl dokonce nejoblíbenějším politikem v ČR.

V té době byl ministrem spravedlnosti. Myslím si, že z hlediska preferencí by bylo pro TOPku přínosnější, kdyby byl předsedou strany Tomáš Czernin.

Podporu Pospíšilovi vyjádřila místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová, která v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlovala, proč otcové zakladatelé, Schwarzenberg a Kalousek, proti němu podporují právě Czernina. „Je to jako v rodině. Rodiče své dítě zplodí, vychovávají a mají pak často představu, jak by se mělo dál chovat, čemu by se mělo věnovat a jak by mělo fungovat ve svém životě. A není proto pro ně jednoduché sledovat, že to dítě vidí jinak než oni. Taková je dnes situace TOP 09, které se dostává do role puberťáka nebo dospívajícího, který život vidí malinko jinak než oni. Je na nás, kteří jsme toho účastni, abychom spolu byli schopni vést dialog.“ Co říkáte na její slova?

Markéta Adamová Pekarová odmítla v říjnu 2017 kandidaturu na předsedkyni TOP 09 z důvodu: „Nikdy jsem se netajila tím, že chci brzy založit rodinu. S prací poslankyně mateřství skloubit jde, předseda teď ale straně musí obětovat vše.“ Z toho vycházím. Předseda musí straně obětovat vše. Nemůže být jednou nohou v Evropském parlamentu, druhou v České republice. Měl by být pouze zde.

Vláda je nyní v nejistotě kvůli odvolávání neodvolávání ministra kultury Staňka. Prezident Zeman se poněkud zasekl. Co si o tom myslíte?

Prezident pohrdá Ústavou! Antonín Staněk podal demisi v polovině května. Máme červenec, a Zeman dosud demisi nepřijal. Je příčinou vládní a ústavní krize. Ústavní žaloba na prezidenta je zcela namístě.

Jak vnímáte roli ČSSD ve vládě?

ČSSD neměla být součástí této vlády. Podryla tím svou roli demokratické strany. Stále jen dělá ústupky premiérovi. Zcela se vymazal vliv ČSSD na vládní politiku a prakticky na cokoliv. Jan Hamáček už obtížně zakrývá svou rozmrzelost. 15. července zasedá předsednictvo ČSSD. Konečně by jeho členové měli bouchnout do stolu a říct: už ne s Babišem! Ministři Tomáš Petříček a Jana Maláčová jsou pro vystoupení z koalice.

Co se týče prezidenta Zemana, má teď premiéra Babiše kvůli jeho kauze naprosto v hrsti?

To, co se momentálně děje, je vodou na mlýn Zemanovi. Posiluje svou roli. Cítí se jakýmsi nadpremiérem. Babiš je jeho podřízený. ČSSD zároveň dál likviduje.

Máme za sebou sérii několikatýdenních demonstrací hlavně proti premiérovi, které vyvrcholily 23. června na Letné. Den po Letné jste napsal stejnojmenný text, v němž jste vyjádřil přesvědčení, že na Vánoce už Babiš nebude premiérem této země. Myslíte, že do té doby odstoupí?

Státní zástupci dokončili vlastní analýzu návrhu auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Analýzu zpracovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Závěry ovšem nechce sdělit kvůli tomu, že řízení je neveřejné. Podle místopředsedy České advokátní komory Tomáše Sokola by mohlo jít o trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku či poškození finančních zájmů EU. Pokud Babiš bude k 16. listopadu ještě premiérem, tak 16. listopadu očekávám na Letné půl milionu demonstrantů. Na jedné straně rozhazuje a na druhé vysává z lidí peněz čím dál víc. Životní pojištění má 5 milionů obyvatel. Babiš se ho chystá zdanit. Chce zvyšovat daně. Lidem dojde trpělivost. Do Vánoc premiérem nebude.



autor: Oldřich Szaban