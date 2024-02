Babiš na cestě zpátky do Strakovky. Teď sledujte ODS, padlo

reklama

Andrej Babiš byl během víkendu opětovně zvolen do čela hnutí ANO, které před dvanácti lety založil. Otevřeně nyní mluví o tom, že v příštích sněmovních volbách hnutí povede coby volební lídr a kandidát na premiéra. Ve vysílání CNN Prima NEWS rovněž na rovinu připustil, že potenciálním partnerem pro sestavení budoucí vlády by pro něho mohlo být hnutí SPD, přestože upřednostňuje jednobarevnou vládu.

Do sněmovních voleb zbývá zhruba rok a půl a vzhledem k nízké důvěře Fialově vládě se voličské preference hnutí ANO drží vysoko. Možná i proto můžeme z vládního tábora slyšet hlasy o tom, že se Babišovo hnutí posouvá k „extrémnějším pozicím“ a nejen svým voláním po poražení „zelených šílenců“ či varováním před ztenčováním svobody projevu, ale právě i výroky, že by se od podzimu příštího roku mohla podílet SPD Tomia Okamury.

Politolog Lukáš Valeš odmítá, že by se hnutí ANO posouvalo k extrémním okrajům. „Je to samozřejmě nesmysl. Hnutí ANO je velmi široce rozkročené a jsou tam jak lidé, kteří by za normálních okolností volili levici, tak lidé patřící do středních vrstev,“ míní.

Není si však jistý tím, zda bylo ze strany Andreje Babiše moudré, aby přišel s prohlášením o spolupráci s SPD, a že premiérem bude on, nikoli například Karel Havlíček či Alena Schillerová.

„Zbytečně tím vládní koalici a spřáteleným silám dává munici do zbraně, což je zbytečné, ale může také odradit středové voliče. Právě pro tyto lidi poté, co se Babiš stáhl po prezidentské volbě z první a nejviditelnější pozice, mohl být zajímavější Karel Havlíček. Pokud se k tomu připočetla fatální neschopnost vlády řešit základní hospodářské problémy, začalo ANO výrazně stoupat a stávat se zajímavou alternativou pro voliče, kteří by jinak volili některou z vládních stran,“ analyzuje docent Valeš.

Podle svých slov se trochu obává, že by návrat Andreje Babiše do pozice „příštího premiéra“ mohl středové voliče odradit. „Volební aritmetika je naprosto jasná a SPD je jediná, se kterou by ANO mohlo v různých formách na budoucí vládě spolupracovat. Bez ohledu, zda půjde o tichou či skutečnou přiznanou koalici, ale nemyslím si, že by bylo rozumné o tom takto mluvit. Bylo by diplomatičtější to nepřipustit takto na rovinu, například slovy, že koalice se sestavují po volbách. Sebralo by to vládním silám vítr z plachet. Druhý problém je v tom, že hnutí ANO výrazným způsobem posílilo tím, že Babiš odešel z pozice hlavní a nejviditelnější tváře. Po prezidentských volbách se ukázalo, že pokud má vyhrát, musí překročit původní potenciál svých voličů, což bylo do třiceti procent. To se povedlo, do popředí ANO byla vyslána dvojice Schillerová a Havlíček a řeklo, že kandidátů na premiéra je víc. Jakmile nebylo ze strany vládní koalice tolik na koho útočit, povedlo se ANO získat část bývalých voličů SPOLU. Ukázaly to i průzkumy. Babišovy ambice, takto na rovinu řečené, mohou část středových voličů odradit,“ říká politolog.

Podotýká, že vláda dává v poslední době najevo, že o žádnou racionální debatu nestojí, a kdo nemá na řadu témat stejné názory, není brán vážně, a dochází dokonce k jeho nálepkování. Ukázalo se to po výrocích Aleny Schillerové na téma zbrojení a vysloveného názoru, že by se na Ukrajině mělo směřovat k mírovému řešení. Reakcí bylo nařčení, že je hlásnou troubou Kremlu.

„Je to bohužel tak, že se nepohybujeme v pluralitní demokracii, kde by každý názor nenabourávající demokratické uspořádání měl být brán vážně. Dotýká se to úvahy, zda náhodou nejsou otřeseny samotné základy naší demokracie. Můžeme pozorovat, že tu existuje jediný ‚správný‘ názor a jiný se nepřipouští. Je to popření demokracie, která je založena na systému vzájemné konkurence, kdy politické strany nabízejí různé ideje a programy a nechají na lidech, aby se rozhodli. Názor, který byl včera menšinový, může být zítra většinový a střídají se politické ideje, personálie i programy. Tak to vnímá i ústava. Co vidíme dnes, není nic jiného než vylučování velmi významného a převažujícího segmentu voličů z veřejné diskuse. Spočítáme-li voličskou přízeň SPD a hnutí ANO, je to výrazná většina českých voličů a útoky vládních představitelů nejsou ničím jiným než soudem, že tato část populace nemá právo do veřejné debaty zasahovat, protože má z podstaty špatné názory. Je to na pováženou, protože pak jsme krůček k přímým zákazům jiných názorů, vypínání webů, ostrakizace a sledování lidí. Toto už není otázka demokratického, ale totalitního nebo autoritářského systému. I když se nám některé názory nelíbí, mají svoje právo na život jak ve veřejné, tak politické diskusi. Vylučovat tyto názory znamená chovat se nedemokraticky,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš.

Komentátor a politický pozorovatel Erik Best se domnívá, že připustit ze strany Andreje Babiše, že chce být opět premiérem a neměl by problém na vládní úrovni spolupracovat s SPD, nemusí být hnutí ANO na škodu.

„Určitě nezmínil možnou spolupráci s SPD poprvé. Babiš měl v minulosti párkrát s některými prohlášeními špatné načasování. Co se týče prezidentských voleb a posledních parlamentních voleb například. Zatímco teď podle mého názoru cítí víc oprávněně, že právě teď je čas všem jasně říci, co by měl v plánu, aniž by mu to ublížilo. Z jednoho z posledních průzkumů vyplynulo, že co se počtu získaných mandátů týče, hnutí ANO by mohlo jít do koalice s každou druhou politickou stranou. Zvyšuje to nepochybně Babišovu pozici a sílu. Víme sice, že sám Andrej Babiš prohlásil, že s ODS by v žádném případě do koalice nešel, ale to je pouze prohlášení před volbami, po kterých to může být jinak,“ uvažuje analytik pro ParlamentníListy.cz.

Ve chvíli, kdy podle něho politické strany budou vědět, že za hnutí ANO se premiérem má stát pouze Andrej Babiš, bude si prý moci šéf hnutí ANO snadno ověřit, kdo je proti němu jednoznačně, anebo s kým by naopak do koalice jít mohl. „Díky tomu bude kupříkladu v ODS podporovat Martina Kubu a nebude vůbec brát do úvahy jít do vlády za situace, kdy by v čele ODS zůstal Fiala,“ míní Erik Best.

