Babiš připomíná Baťu, chce spojovat společnost a sloužit zemi, tvrdí aktivista Šinágl. Demonstranti z Letné byli zneužiti

ROZHOVOR „Prezident se snaží získat co nejvíce moci, aby sloužila jemu. K tomu využívá rozdělení společnosti, proto její rozdělení vědomě co nejvíce podporuje, aby si moc udržel a co nejvíce posílil,“ řekl aktivista Jan Šinágl. Premiér Andrej Babiš se podle něj snaží moc získat a naopak společnost spojovat, aby mohl sloužit zemi. Aktivista v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zauvažoval, že povahově a schopnostmi mezi nimi není velký rozdíl. Premiér prý v mnohém připomíná podnikatele Baťu.

Vláda premiéra Andreje Babiše má za sebou další pokus o vyslovení nedůvěry. Ten se nezdařil, jednání trvalo až do čtyř hodin do rána. Hlasování vyvolala opozice kvůli auditům o střetu zájmů a dalším problémům premiéra. Oprávněně? Jak by podle vás měl premiér reagovat?

Každému normálnímu člověku bylo jasné, že pokus nemůže uspět. Důvody byly zástupné. Opozice jen využila zákonnou možnost a současně ukázala svoji neschopnost a trapnost. Premiér systém zná, nedá se koupit, ohrožuje příliš. Nebylo na co reagovat.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová o údajném střetu zájmů premiéra Babiše řekla, že v podstatě postupoval v souladu s českým zákonem o střetu zájmů: „Pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval od nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřeneckých fondů,“ řekla Benešová. „Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit,“ poznamenala. Jak tento výrok vnímáte vzhledem k tomu, že Benešová je součástí vlády Andreje Babiše a má být zárukou nezávislosti justice?

Premiér dodržuje zákony, opak se dosud zákonnou cestou neprokázal. Konstatovala to i ministryně spravedlnosti. Jistě s ní souhlasí většina občanů, kteří si zachovali zdravý rozum, úctu k platným zákonům a kteří respektují presumci neviny. Prokáže-li staronová ministryně odvahu jako v minulosti například v kauze takzvané justiční mafie, může pro nezávislost justice udělat mnoho. Viz aktuální problém s exekucemi, ohrožující stále více zemi – dílo Jiřího Pospíšila – a neutěšený stav na Nejvyšším státním zastupitelství, kde Pavel Zeman selhal a prokazuje jen schopnosti získávat a udržovat si funkce.

A jak vnímáte prohlášení ministryně Benešové o tom, že některé své kritiky „zná z telefonních odposlechů“?

Že disponuje dostatkem informací ke zdůvodnění svých názorů.

Na pražské Letné se sešlo na čtvrt milionu lidí, kteří dávali hlasitě najevo, co se jim nelíbí. Premiér reaguje po svém a odmítá společný dialog. Nedokážou demonstranti respektovat výsledek voleb, jak někdy zaznívá? Jak hodnotíte projevy a výroky na demonstracích?

Při vší úctě k demonstrujícím, hnutí ANO volilo pětkrát více lidí. Dialog má smysl, pokud jsou obě strany schopné věcného dialogu. Transparenty o věcnosti moc nevypovídaly, zato o emocích až nenávisti. Ty blokují zdravý rozum. Každou smysluplnou debatu předem vylučují.

Protože se demonstrace konala na Letné a Letná od roku 1989 takový dav neviděla, jak vnímáte častá srovnání tohoto protestu právě s tím v listopadu 1989? A dá se to srovnávat?

To lze srovnávat pouze množstvím, ne obsahem. Tehdy se hroutil komunistický systém a lidé cítili sami od sebe potřebu projevit se a občansky angažovat. Dnes je to akce v uvozovkách deep state, nevolené struktury ovládající volené, které se cítí být ohroženy. Mají dostatek prostředků a možností jak ovlivnit chování lidí ve svůj prospěch na úkor společnosti. Je vypovídající o naší zemi, jejím mravním a morálním stavu, kdy padesátikorunovou bankovku se svatou Anežkou Českou nahradila kovová – už bez patronky naší země. Žádné protesty a demonstrace se nekonaly, ačkoliv svatá Anežka Česká byla symbolem takzvané sametové revoluce…

Prezident Zeman na Frekvenci 1 zkritizoval demonstrace proti premiérovi. Protesty podle něho nemají smysl – na rozdíl od těch v roce 1989 – a podporují je prý neúspěšní politici a lidé, kteří v životě nic nedokázali. Doporučil takové akce a lidi ignorovat. Co na to říkáte?

Souhlasím, nemají smysl, jsou pouze účelové, bezduché a manipulační. Na druhé straně demonstrace, které nerozhání policie, jsou důkazem, že demokracie v naší zemi funguje, byť ke skutečné má ještě hodně daleko.

Před rokem jste řekl, že: „Prezident Zeman je pragmatik a mistr politických intrik a vládnutí. Svým osobním zájmům a cílům podřizuje vše. Ví dobře, co oslovuje jeho voliče. Zeman plní svoji roli, pragmaticky. Upřednostňuje svoji povahu a charakter na úkor země. Zatím se mu daří zásadně ovlivňovat českou politickou scénu, kde jsou s premiérem Babišem jejími hlavními aktéry.“ Jak to jde prezidentovi nyní? Jak jeho volební období hodnotíte po dalším roce?

Nemusím na svém výroku ani dnes nic měnit. Někde jsem četl: Když Zeman mluví o drzosti, je to, jako když hulvát mluví o slušnosti. Prezident se snaží získat co nejvíce moci, aby sloužila jemu. K tomu využívá rozdělení společnosti. Proto její rozdělení vědomě co nejvíce podporuje, aby si moc udržel a co nejvíce posílil. Premiér se snaží moc získat, společnost spojovat tak, aby mohl sloužit zemi. Povahově a schopnostmi nemůže být mezi nimi většího rozdílu. V mnohém připomíná premiér Baťu – i proto ho dává a má za vzor. Politika není černobílá. Už nevím, který významný státník to kdysi řekl: Nechtějte vědět, s kolika zločinci a darebáky jsem si musel podat ruku.

16. listopadu si chce Milion chvilek vše na Letné zopakovat. Může se podle vás vlna nespokojenosti s Babišem udržet i přes prázdniny? Jak vnímáte spojení datumů – tedy s 30. výročím od sametové revoluce v roce 1989?

Zcela jistě ne. Většina demonstrujících to brala jako určité oživení všedního dne. Jejich aktivity s koncem demonstrace také skončily. Demonstrující byli zneužiti k politickým účelům jdoucím proti jejich vlastním zájmům a zájmům země. Srovnávání s listopadem 1989 je dalším prvkem účelovosti a manipulace. Na pohled se podobají, ale obsahem jsou nesrovnatelné.

„V nadstranickosti je síla těchto protestů,“ řekl za organizátory místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll. Domníváte se, že protesty byly skutečně nadstranické a apolitické? Jak vnímáte rozhodnutí organizátorů nepouštět na pódium na Letné politiky právě proto, aby apolitičtí zůstali?

Síla se projevuje trvale. Po konci demonstrace zmizela. Protesty mohly na pohled působit nadstranicky a apoliticky, ale ve skutečnosti jsou svolávány v zájmu deep state a opozice, která je jeho nástrojem. Tuto chybu si organizátoři uvědomili – pokud se nemýlím, na prvních akcích Milionu chvilek politici byli. Uvědomila si ji i veřejnoprávní ČT, která už komentáře politiků v průběhu demonstrace na Letné nepřipustila.

Andrej Babiš sliboval vládu odborníků, nyní ale mění jednoho ministra za druhým. O čem to, podle vás vypovídá?

Kdo by si nepřál vládu odborníků? Ne, že by nebyli, ale v cestě jim stojí mnoho překážek. Musí zvládat mnohem více neodborná témata, na která většinou nemají předpoklady ani odolnost jim čelit. Premiér za dané situace nemůže dosáhnout více.

Co dělá opozice špatně, že se premiérovi nemůže takzvaně dostat „na kobylku“?

Nikdo nemůže dělat dobrou práci, pokud jí není schopen, nebo ji dělat nechce.

Jak v celé vládě hodnotíte roli ČSSD?

Pomohla zachránit vládu. Bohužel kvalita politiků ČSSD je jen následkem její politiky posledních let. Světlou výjimkou z nové generace je ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Souhlasím se slovy Jaromíra Jágra: Vadí mi, že tady nikdo nikoho nerespektuje. Není ani tak důležité, kdo vládne, ale že tu chybí lidskost. To, že má někdo jiný názor než ty, neznamená, že je špatný člověk, nebo že s ním v životě nebudeš mluvit. Měli bychom být v první řadě lidi. Připadá mi, že se jeden k druhému chováme fakt špatně, ale možná je to jen můj názor. A díky tomu, že jsem tady v České republice delší dobu, tak si toho všímám víc a víc a víc.

Došel k této zkušenosti pobytem v jiném prostředí, kde se k sobě lidé navzájem chovají s úctou a s respektem. Také mohu poděkovat za mé zkušenosti dvacetiletému pobytu ve Švýcarsku. Skutečná zemi prospěšná politika začíná vzájemnou úctou a respektem mezi občany. Omezuje emoce, podporuje zdravý rozum a značně snižuje manipulovatelnost občanů proti jejich zájmům. Každá diskuse a výměna názorů je druhem manipulace. Jedná se o to, aby byly pozitivní, obohacující a vedly ku prospěchu nás všech. Potom teprve se může začít měnit politická scéna, která vynese do čela země ty skutečně nejlepší politiky a osobnosti sloužící zemi, a ne sobě.

autor: Zuzana Koulová