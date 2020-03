Babiš zvládá koronavirus mimořádně, i komunikačně. Srozumitelný, věcný. On je šestnáct, osmnáct hodin denně pod tlakem, vysvětluje zkušený Cyril Svoboda

ROZHOVOR Vláda i premiér dělají, co je v jejich silách. Andrej Babiš zvládá krizi i velmi dobře komunikačně. Podle lidovce Cyrila Svobody je předseda vlády srozumitelný, věcný a nenechá se vytočit k emočním výrokům. „Dokážu si představit, že zejména on je pod tlakem situace možná šestnáct osmnáct hodin denně. To znamená, že předvádí mimořádně dobrou kondici i nervové soustavy. Zvládá to, komunikačně se nedějí žádné chyby,“ vystavil v rozhovoru dobré vysvědčení vládě bývalý ministr. A prozradil, že nosí roušku, kterou mu šila manželka – lékařka.

Řekl jste mi, že sledujete aspekty ústavy a zákonů kolem nouzového stavu. Co vás kolem toho zajímá?

První, co mne zajímá, je toto: je-li vyhlášen nouzový stav, lze omezit některá základní lidská práva a svobody. Ústavní zákon říká, že vláda o tom neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, a to se stalo. Poslanecká sněmovna o tom má rozhodnout. To v ústavním zákonu není, pouze jednací řád Poslanecké sněmovny stanoví, že předseda Poslanecké sněmovny bez prodlení – tedy pokud možno hned – svolá schůzi, aby mohli o návrhu vlády rozhodnout. A poslanci mají z principu ber, nebo neber návrh buď potvrdit, nebo zrušit.

To znamená, že nyní neprodleně k žádnému svolání Sněmovny nedojde, protože je rozpuštěna kvůli karanténě, což je zajímavé samo o sobě. Dostáváme se do zajímavé situace, kdy se sice předpokládá, že by měla být neprodleně svolána schůze Poslanecké sněmovny, nebo se má tento bod předřadit před ostatní body, ale Poslanecká sněmovna teď nezasedá, takže svolaná není. A nouzový stav zároveň vyhlašuje vláda na dobu třiceti dnů a předpokládá se, že se Sněmovna v té době sejde, aby o tom rozhodla, protože vše má další dopad. Kdyby se nesešla Sněmovna do třiceti dnů, tak dá tiše souhlas s tím nouzovým stavem. Jenže vláda nemůže prodloužit nouzový stav ani o den déle.

Protože to neschválí Sněmovna. To je patová situace.

Ano, do třiceti dnů by měla rozhodnout, zda ho prodlouží, nebo neprodlouží. Sněmovna se ale musí sejít. Vláda jinak nemůže v nouzovém stavu pokračovat.

Neexistuje žádný způsob, kterým by se Poslanecká sněmovna mohla sejít on-line?

Neexistuje, protože se dokonce stanoví i to, kdy každý poslanec smí vystoupit pouze dvakrát, kdy se může zkrátit řečnická doba na pět minut, z podstaty řádu musí zasedat, fyzicky sedět pohromadě, projednat návrh a hlasovat o něm.

Nakonec se tedy sejít bude muset i přesto, že je karanténa. Za jak závažnou považujete současnou situaci s nákazou novým koronavirem?

Situace je velmi závažná. Země zvolily dvě cesty. Jednou cestou je ta, kterou jsme se rozhodli vydat my, tedy razantní opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Zvolili jsme tuto cestu administrativního řešení, a dokonce si myslím, že na mentalitu Čechů správnou.

Premiér Andrej Babiš čelí velké kritice poté, co vláda musela přiznat, že došlo k akutnímu nedostatku roušek a respirátorů. Dostatek neměli a stále ne všichni mají, ani lékaři, lékárníci. Dává se za vinu, že pomůcky nesehnal, nicméně je s tím nyní problém po celém světě, protože poptávka převyšuje nabídku i kapacitu výroby. Je to omluva pro premiéra, nebo Česká republika zaspala?

Já myslím, že vláda dělá, co je v jejích silách. Kdyby šlo udělat více, asi by se udělalo více. Vůbec by mne ani ve snu nenapadlo, že by měl někdo zájem cokoliv zanedbat nebo neudělat. V tomto ohledu vládu podporuji. Dělá, co může.

Vidím jiný problém, když uvažuji nad tím, že třeba tam, kde mají ventilátory, probíhají i operace, které jsou dlouhodobě plánovány. A teď si vezměte, že máte plánované operace a na jednotkách máte pacienty, jejichž operace musíte odložit třeba o měsíc, o dva měsíce, ale na odděleních je stále budete mít. Otázka je jiná. Má to být tak, že si necháme všechna ta lůžka volná pro případ, že by se epidemie šířila dramaticky? Nebo nastane situace, že nám tady dramaticky onemocní někteří naši spoluobčané a nedostanou se k patřičnému lůžku, protože je obsazené plánovanou operací? Nevím, zda je tohle dořešené, to musí řešit ministr zdravotnictví. Zda má vyřešenou tuto otázku, totiž zda je fakticky volná kapacita pro případ náhlého rozšíření onemocnění.

Rozumím. Ptala jsem se ale, zda vláda podle vás zaspala s výbavou rouškami a respirátory?

Nejsem schopen posoudit, zda bylo možné učinit něco více. Jsem hluboce přesvědčen, že to dělá s dobrým úmyslem, ale nejsem u rozhodování, abych to mohl posoudit.

Jakým způsobem zatím premiér Andrej Babiš celkově krizi zvládá? Podle vás dělá, co může, dá se říci ještě něco jiného?

I komunikačně to podle mě zvládá dobře, protože v tom, co říká, je srozumitelný, je věcný a nenechá se vytočit do nějakých emotivních výroků, ačkoliv si dokážu představit, že zejména on je pod tlakem situace možná šestnáct osmnáct hodin denně. To znamená, že předvádí mimořádně dobrou kondici i nervové soustavy. Zvládá to, komunikačně se nedějí žádné chyby.

Ministryně financí zrušila Účtenkovku a také slevy na jízdném, aby ulevila státnímu rozpočtu. Dále se odkládají daňová přiznání, chystají se půjčky pro podnikatele, aby je situace nepoložila. Kvitujete opatření kvůli ekonomice?

Myslím si, že nejde o žádné dobrodiní, ale jde o nutné kroky. Zkrátka to jinak nejde. Stát nemůže udělat taková restriktivní omezení podnikatelské činnosti a zároveň někde neslevit ve svých nárocích, takže to neberu jako velkorysé gesto ani jako vstřícný krok, ale krok nutný, který se musí udělat, aby stát fungoval. Jinak by to vedlo nejenom k fatálním dopadům na řadu podnikatelů. To znamená, že tyto kroky se musejí učinit.

Co platí obecně a co je mi sympatické, je neustálý apel i předsedy vlády na to, aby lidé nepropadali panice. Když byl útok v Londýně, tak tehdejší premiér Blair (Tony, bývalý britský premiér, pozn. red.) přijel za svítání na zasedání do Londýna a řekl: Na životě se nic nemění, Britové zvládnou situaci a nenechají se ovládnout strachem z terorismu. Budou žít dál. Budou disciplinovaní, budou žít dál. Líbí se mi, že český premiér stále zdůrazňuje, abychom nepodléhali panice. Znamená to obezřetnost a zodpovědné chování.

Považujete nařízení domácí karantény a další opatření za nutná řešení, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v jiných evropských státech?

Ano. My chceme, aby se u nás pokud možno nový koronavirus nešířil, a rozhodli jsme se pro tuto cestu a tuto cestu musíme dotáhnout do konce. Důležité je také, že jsme na začátku. To má i velkou podporu ve společnosti. Čím déle to bude trvat, tím více bude klesat míra podpory ve společnosti, tím více kritiky bude padat na vládu a na stát, protože podnikatelé zatím ještě mají rezervy, ale až jim dojdou rezervy a budou propouštět zaměstnance, tak to komplikované bude. Musíme si přát, aby to netrvalo déle než třicet dnů.

Máte roušku nebo respirátor?

Ano, moje žena lékařka mi roušku ušila.

