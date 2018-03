Babiše se nelze zbavit jinak než ho zastřelit jako Kuciaka. Dělá pronárodní politiku jako Orbán a Kaczynski. Zeman je už na dně, jeho síly vyprchaly... Konzervativní myslitel hovoří

ROZHOVOR „Babiš vlastně nastolil jakousi národní politiku. Co je vhodné národ, to je správné. Myslím si, že totéž udělali Orbán a Kaczynski, kteří to ovšem ještě doplňují národní rétorikou. Ale v podstatě dělají totéž. To je nový trend založený hlavně na tom, že ideologiemi se už kompletně řídit nedá, dále na tom, že lidé cítí některé tlaky z EU jako špatné a ideologické, nic nepřinášející, dokonce zhoubné,“ říká konzervativní spisovatel Vlastimil Podracký.

Nedávno protestovali studenti ve výstražných stávkách po celé republice za dodržování ústavních zvyklostí. V reflexu Václav Klaus ml. odmítl, aby se politika míchala do škol. Miroslav Kalousek pak prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. Co si o tom myslíte? Bojují studenti za svobodu jako v roce 1989?

V demokratickém státě nemá politika co dělat ve školách. Stejně jako v armádě. To jsou nezávislé instituce, slouží státu a jeho dlouhodobým zájmům výchovou nové generace, která by měla být vychovávána ve státní ideji a ke kritickému myšlení, nikoliv jí hned od dětství vtloukat do hlavy nějaké politické názory a skandalizaci politiků. To dělali komunisté. Demokracii ohrožují ti, kteří se studenty manipulují. Protesty vysokoškolských studentů už je něco jiného, ale jen čistě z jejich iniciativy a nikoliv manipulováno univezitami. Univerzitní pracovníci by měli nestranně věci posuzovat, nikoliv dělat politiku, ještě k tomu v zájmu stran, které prohrály volby.

Studenti samozřejmě za svobodu nebojují, žijeme v demokratickém státě, ve kterém nemusí za svobodu bojovat a při volbách mohou svůj názor uplatnit. V roce 1989 byla situace jiná, režim nebyl demokratický, a když není možnost uplatnit ve volbách svoji vůli, je legitimní ji uplatňovat alternativními prostředky. To, co nyní vidíme, je revoluce proti demokratickým výsledkům voleb, tady se staví jedna část obyvatel proti druhé. Národ rozdělují ti, kteří tyto akce pořádají.



Do stávky se zapojily i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás zpět Babiš se Zemanem „vrhnou do komunismu.“ Část videa malých dětí, které se zapojily do stávky koluje, a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie.“ O čem to svědčí, že se k politice vyjadřují i malé děti a jak vidět tuto akci studentů?



Je to zneužití dětí. Dokonce bych řekl, že učitelé, kteří to dělali, by měli být potrestáni. Děti nemají být zatěžovány politikou. Jak už jsem řekl, měly by být vychovávány nestranně ve státní ideji.

Tisíce lidí také demonstrovaly za Českou televizi. Prezident tento protest komentoval v TV Barrandov: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident, který to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl. Zmínil, že nikdo ČT neohrožuje a nikdy neútočil na svobodu slova. Jak brát slova prezidenta Miloše Zemana? A z čeho podle vás vyplynulo základní téma demonstrací, že je u nás ohrožena svoboda slova?



Svobodu slova u nás ohrožují jiné síly než Zeman. To jsou ti, kteří jsou v ČT a neinformují vyrovnaně, dokonce v zájmu jedné strany, jak ukázala studie Univerzity Karlovy zveřejněná nedávno. Potom jejich pobratinci, kteří chtějí dělat cenzuru internetu, označují jakési weby za nepřátelské bez řádného zdůvodnění. Je to velice zákeřná manipulace, známá jako „zloděj první křičí: chyťte zloděje“. Vzpomenu vždycky na nacistický plakát z doby okupace. Byla na něm krvavá ruka se sovětskými znaky, která svírala nějaká těla. Napsáno tam bylo: „Zachvátí-li tě, zahyneš“. To prosím uváděli nacisté, kteří nás zachvátili a snažili o naše zahynutí vyvražďováním vesnic, popravami a podobně. Varovali sice před režimem, který nebyl o moc lepší, ale ta drzost..... V podstatě stejná manipulace se děje dnes.



V Deníku Referendum vyšel text jeho šéfredaktora a levicového aktivisty Jakuba Patočky, který analyzuje proměnu politického systému a současnou situaci na české politické scéně. Patočka vidí zásadní problém v neexistenci praktické politické strategie, která by dokázala čelit režimu šéfa hnutí ANO. Reakce na „Babišův režim“ jsou podle něj zoufale nepřipravené a proto má Babiš volnou cestu k ovládnutí celé společnosti. „Proč nikdo nehrozí jak Babišovi, tak Zemanovi trestními následky za jejich současné spiknutí proti Parlamentu?“ ptá se Patočka. Lze to brát vážně? Měl by se podle vás objevit někdo a velmi rázně už proti Babišovi zakročit?

Patočka je mimo mísu, kdyby se Zeman a Babiš chovali nezákonně, už jsou dávno obviněni. Jaké spiknutí? Oba politici byli přece zvoleni ve volbách! V rámci demokratického uvažování může být buď vláda s Babišem jako vítězem voleb v čele, nebo vláda z ostatních stran mimo ANO. Na záporném a ještě nepravdivém programu založeném na přehánění, fabulacích, lžích a zlodějského křičení: chyťte zloděje, se nenajde nějaká velká podpora lidí. Jak skončil Kalousek? Ale lidé chtějí pozitivní a neideologický program. Ten nabízí Babiš, který víceméně vyčerpává soubor pozitivních aspektů. Nevím, co by taková nová osoba mohla vlastně lidem nabídnout? Jakmile začne přesvědčovat lid ideologicky, že MUSÍME „něco“, třeba být solidární s migranty nebo přijmout „evropské hodnoty“, což je vlastně nehájit svoje národní zájmy, lidé to nejspíš nebudou poslouchat a samozřejmě dají přednost Babišovi. Babiše se nelze zbavit jinak, než ho zastřelit, jako Kuciaka. Ideologický globalismus je nebezpečím pro demokracii, nikoliv tito někdy směšní, někdy nešikovní a nedůstojní politici jako je Zeman nebo populističtí, neideologičtí a pragmatičtí politici jako je Babiš.

Představte si, že zdravým selským rozumem někdo řekne: „Proč bychom měli pomáhat migrantům? Nám také nikdo nikdy nepomohl, vždycky nás zradili a okradli, okrádají doposud. My jsme bídu a války v třetím světě nezpůsobili, ať si následky nesou ti, kteří je způsobili....“ (běžná řeč). Co na to globalista a europeista odpoví? Na to je odpověď jen ideologická, nelogická, nepragmatická, případně vyhrožující. Ve svobodné diskusi tedy nemůže uspět, může jen zakázat takový názor šířit, ovládnout sdělovací prostředky, aby takovéto názory vůbec ani nevyslovily, a zařadit masivní propagandu proti tomu. Tito ideologičtí globalisté jsou už z principu nebezpeční pro demokracii.

Martin C. Putna řekl, že vrahem Jana Kuciaka a jeho snoubenky v duchovním smyslu jsou podle něj Fico a český prezident Miloš Zeman. Oba podle něj patří před soud… Co na to říci?

Záhrobními záležitostmi se nezabývám, že by byli nějací „duchovní vrazi“ je směšné. Nevím, jaký soud by je soudil? Boží soud to určitě vyhodnotí jinak.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis George Sorose a jeho organizací, které podle něj útočí na vlády zemí, jež se migraci brání – včetně Maďarska, Česka a Slovenska. Soros podle něj chce přeměnit Evropu v kontinent migrantů. Co si o tom myslíte? A souvisí protesty u nás s děním na Slovensku?

Víte, on se tak trochu opakuje ukrajinský scénář. Tam byla také demokratická vláda a prezident Janukovič dokonce sliboval na podzim toho roku volby. Přesto došlo k převratu. Skutečná demokracie nemůže vyhovovat těmto silám, kterým říkám globalisté a patří k nim samozřejmě Soros a jiná jména. Lid, zvláště v přímé volbě, zvolí jiné politiky, než by si oni přáli. Kdyby Janukovič Majdan zvládl a udělal volby, byl by dodnes prezidentem. To jeho oponenti nemohli připustit. Všichni ti revolucionáři jsou odněkud manipulováni, jsou organizováni a placeni, s demokracií nemají nic společného. Lid má možnost se bránit jedině volbami, prostě je nevolit a zvolit nějakého lidového konzervativního politika, jako je třeba Zeman. To se zatím dařilo, jen nevím, jak to bude dál. Ohledně osob jsou obě strany dosti vyčerpané, Zeman je už na dně, jeho síly vyprchaly, nové síly jsou poskrovnu. Konzervativci by možná mohli mít ještě oba Klause, Čunka a podobně.

V Respektu vyšel s odkazem na průzkumy, které ukazují posilování hnutí ANO, článek, že téma antibabiš prostě nefunguje. Co vlastně udělal Andrej Babiš s českou veřejností? Co by musel udělat špatně, aby ho Češi měli dost? Mimochodem, přichází s tématy jako zvyšování důchodů, slevy na jízdném, objíždí republiku a říká, co všechno zaplatí a postaví. Bude tohle dál fungovat?

Babiš lidi láká nejen populismem, vždyť udělal i nepopulární opatření jako je EET. Babiš zahájil zcela nové pojetí politiky, která není ideologická, a proto vypadá jako populistická. Lidé mají dost ideologií, neustálé rozdělování na pravici a levici. Proto také volí Zemana, který jedná podobně. Jezdí do Číny a Ruska, stýká se prezidenty Východu, zároveň je pro NATO. Prostě dělá to, co je pro národ potřebné a neohlíží se na ideologie. Kritizování z ideologických pozic už nezabírá. Pokud má mít něco úspěch, musí se prokázat, že to slouží národu a státu a ne ideologii.

Babiš vlastně nastolil jakousi národní politiku. Co je vhodné národ, to je správné. Myslím si, že totéž udělali Orbán a Kaczynski, kteří to ovšem ještě doplňují národní rétorikou. Ale v podstatě dělají totéž. To je nový trend založený hlavně na tom, že ideologiemi se už kompletně řídit nedá, dále na tom, že lidé cítí některé tlaky z EU jako špatné a ideologické, nic nepřinášející, dokonce zhoubné.

V Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jde o předěl ve vývoji EU? Otřese se „Brusel“? Bude nutné zcela přehodnotit nejen politiku migrace, nebo bude EU dále stabilní? Třeba i proto, že Merkelová bude v Německu dále pokračovat. Budou „antisystémové“, „populistické“ a „extremistické“ strany v Evropě posilovat, nebo slábnout?



Já si myslím, že globalisté trochu zaspali. Migrační krizi nezvládli, terorismus je věc, kterou těžko ovlivňují. Právě migrační krize probudila konzervativní síly. Přivedla v Polsku a v Maďarsku do čela konzervativce, v jiných zemích silná národní hnutí. Je otázka, co bude dál. Já jsem velice skeptický k vítězství konzervativců. Vidíme dnes, jaká síla intelektuálů se staví proti konzervativnímu a národnímu proudu. Jak mají obrovskou podporu oligarchů (vyjma Babiše a Kelnera). Představme si kolik peněz má Bakala. Když do toho dá jen zlomek, má na ulici hned umělce, profesory univerzit, studenty, většinu intelektuální sféry. A na Majdan je zaděláno. Jen schází ty ozbrojené skupiny.



Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. Plánují se do ní zapojit poslanci všech stran kromě SPD a KSČM. S návrhem vytvořit nadstranický klub, který se bude zabývat evropskou agendou přišla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Chybí tu hlasy, které o Unii mluví pravdivě a nedemagogicky,“ objasnila svůj záměr. Proevropské strany o pozitivech EU pro Česko informují málo nebo špatně, naopak euroskeptické strany prý neustále bombardují občany neúplnými nebo zcela nesmyslnými informacemi. Hlavním přínosem platformy mají být veřejné akce na půdě Sněmovny. Připomeňme, že olomoucká univerzita v rámci osvěty, nejen, co se týká EU, bude prostřednictvím tzv. Občanské univerzity posílat studenty a dobrovolníky do regionů. Budou lidé naslouchat? Skončí v Česku díky osvětě, ať už od politiků nebo dobrovolníků trend euroskepticismu?

Tady demokracie ohrožena není. Lidé jsou s EU v souladu, pokud nehloupne, neposílá sem migranty a nevnucuje nám nesmysly. Většina lidí nechce měnit režim, je celkem spokojena, vyjma některých materiálních a formálních věcí. V akci jsou globalisté, oni dělají revoluci, chtějí měnit poměry tak, aby lidé se klaněli všemu, co řekne EU, neměli kritické myšlení, přijali migranty a ještě se jim ukláněli a podobně. Oni dělají ideologické kampaně. Jejich stávající neúspěch spočívá v tom, že většina myslících lidí jejich ideologii nepřijímá. Ta oslovuje jen mladé a nezkušené (jako kdysi komunisté oslovili především mládež).

Starší a zkušenější lidé budou spíše hájit zájmy svého domova, který budovali, pracovali, aby se děti měly lépe. Kdo nemá za sebou práci, neví, co to je něco vytvořit, potom je schopen rozdávat a ničit. To je právě mládež, kterou bohužel rodiče rozmazlovali, všechno jim dali a oni ještě neokusili, co to je něco vytvořit. Obhajovat současnou politiku EU je neproduktivní a nesmyslné, protože ideologický globalismus je v principu vždy proti bytostným zájmům národa. Bude to vyhodnoceno jako vazalství a poklonkování, ne-li zrada. Je sice pravda, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, je tedy otázkou jak masivní to bude kampaň a jestli budou nějací oponenti, kteří ideologické teze vyvrátí.

Ing. Vlastimil Podracký (* 5. září 1940 Praha) je český spisovatel, konzervativní myslitel a publicista. Je synem československého legionáře, který byl komunistickým režimem odsouzen v roce 1949 na 23 let vězení a v roce 1960 omilostněn. Podracký v šedesátých letech vystudoval dálkově obor měřicí technika na VUT v Brně. V roce 1968 a od roku 1990 byl členem Klubu angažovaných nestraníků, v roce 2005 se stal členem Konzervativní strany a později i členem jejího předsednictva. Napsal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh antikomunistického disidenta Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Nyní mu vychází kniha Návrat k domovu – řešení pro Evropu.

autor: Lukáš Petřík