Baránek (Soukromníci): Augiášův chlév bude proti tomu, co zůstane po dnešní vládě, voňavá kavárna

ROZHOVOR „V Americe ještě v 60. letech minulého století byla v tramvajích cedule, že pouze zadní část tramvaje je pro černochy,“ přirovnává zakladatel Strany soukromníků Rudolf Baránek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz dnešní diskusi o tom, jestli by měl stát podnikatelům nařizovat, že do svých otevřených provozoven budou moci vpouštět pouze zákazníky, kteří projdou buď očkováním nebo budou mít negativní test.

V ČR byl po půl roce ukončen nouzový stav, na druhou stranu začal platit pandemický zákon. Mohou se lidé radovat, že jsme konečně z nejhoršího venku?

Je velmi dobře, že den za dnem klesá počet nakažených covid-19 a také se snižuje počet závažných případů. Důležité také je, že přes veškeré potíže jsou už téměř dva miliony spoluobčanů naočkovány první dávkou. Snad tento trend vydrží a už nebude další vlna. Zde ale optimismus končí. Do těchto dnů zemřelo téměř 30 000 našich spoluobčanů. Uvědomme si, že je to jako kdyby vymřelo celé větší okresní město. Nikdy se bohužel nedozvíme pravdu, kolik lidí zemřelo zbytečně. Žádná radost také nečeká většinu OSVČ, drobných, malých a středních soukromníků.

Současná pandemie dopadla především na nejmenší živnostníky, kdy jejich provozovny jsou v drtivé většině stále ještě uzavřeny. Jak dlouho to podle vás ještě vydrží?

Pán Bůh mi dopřál velké privilegium, že jsem od roku 1989 do roku 1996 byl jako předseda velmi vlivného Sdružení československých podnikatelů (od 1. 1. 1993 Sdružení podnikatelů České republiky) a místopředseda federální i české Tripartity u „pokládání“ základů vzniku soukromého podnikání po 40 letech vlády bolševika. Byl to velmi těžký boj, ale nesmírně radostný. Statisíce lidí z Čech, Moravy a Slezska každodenně dokazovaly, jaká je v nich síla, odhodlání, nadšení, um a víra, že je zde svoboda už navždy a s ní soukromé podnikání. Po 31 letech mám obrovské obavy, kolik OSVČ, drobných, malých a středních firem vůbec přežije. A covid-19 není jediný důvod, tím to pouze vrcholí. Velké nebezpečí pro soukromníky a pro demokracii se „narodilo“ drtivým nástupem Babiše a spol. v roce 2013. Od té doby začal setrvalý pokus této bolševické party o postupnou likvidaci soukromníků. EET, kontrolní hlášení, prudké zvyšování byrokracie, cílený tlak finančních a jiných úřadů atd. atd. Tvrdím, že covid-19 jim v tlaku na likvidaci drobných, malých a středních firem přišel vhod. Malé a střední firmy v mnoha oborech vládním nařízením uzavřeli a velké nechali fungovat, naslibovali kompenzace a slib ve většině nedodrželi. Svým jednáním udělali desetitisíce soukromníků a jejich rodiny nešťastnými. Hlavní viníci se jmenují Babiš, Havlíček a Schillerová. To jsou hlavní gangsteři. Ostatní ministři jsou druhořadým poslušným komparsem v loutkovém divadle.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9515 lidí

Vláda se chlubí tím, jak štědré kompenzace firmám poskytuje za to, že jim nařídila uzavření provozoven. Je to skutečně tak?

Na mnohé jsem Vám odpověděl v předešlé otázce. Havlíček a Schillerová nepřetržitě lžou, mystifikují a chlubí se. Vše dělají samozřejmě se svolením velkého vůdce. Tato krize navíc ukázala, že ani odborně na situaci nestačí. Navíc Nejvyšší kontrolní úřad čím dál důrazněji poukazuje na kšefty s ochrannými prostředky a na neefektivní utrácení desítek miliard korun. Pokud tato parta prohraje volby, nebudeme se stačit divit, co po nich zůstane. Augiášův chlév bude proti tomu, co zanechají, voňavá kavárna.

Koalice SPOLU přišla s návrhem zavedení tzv. zelených karet, které by umožňovaly lidem, kteří jsou očkovaní nebo testovaní, ke kadeřníkovi, na fotbal nebo do restaurace. Co si o tomto nápadu myslíte?

Jsem očkován, ale s tím nápadem nesouhlasím. V Americe ještě v 60. letech minulého století byla v tramvajích cedule, že pouze zadní část tramvaje je pro černochy. Chci věřit, že drtivá část spoluobčanů má v hlavě mozek a nechá se očkovat. Ve vlastním zájmu. Bylo by smutné, kdyby je covid-19 přemohl.

Před několika týdny Soukromníci oznámili, že jdou do voleb společně se Svobodnými a Trikolórou. Jak vnímáte toto rozhodnutí z pohledu vás, jako zakladatele Strany soukromníků? Bude mít toto spojenectví sílu dostat se do Poslanecké sněmovny?

Za téměř 32 let mého působení v politice jsem aktivně prožil nespočet voleb různého druhu. Vždy jsme si před parlamentními volbami říkali, tyto jsou ty nejdůležitější, teď jde o všechno. Mýlili jsme se. Teprve 8. a 9. října 2021 půjde o všechno. Proti nám, myslím tím všechny demokratické strany od středu doprava, stojí všehoschopná parta namíchaná z bývalých komunistů, agentů různých rozvědek, ale i z bývalých členů levicových i pravicových stran. Za téměř 8 let si zvykli na získanou moc na všech úrovních. Získali nespočet funkcí na všech úrovních. Přes veškerá protikorupční hesla tvrdě využívají své postavení v politice i v dohazování kšeftů soukmenovcům. Udělají absolutně všechno, aby si svou moc udrželi. V tomto procesu je zvláštním případem Andrej Babiš. Velmi dobře ví, že pokud prohraje volby tak, že se nestane znovu předsedou vlády nebo ztratí vliv na složení nové vlády, do týdne se na něj vrhnou banky, a kde kdo si s ním bude chtít vyrovnat účty. A nepřátel, co na něj všechno vytáhnou, má bezpočet. Před tím nám ale předvede nesmírně razantní a masivní předvolební kampaň. Ve Straně soukromníků České republiky jsme si vědomi situace, která v republice je. A i proto jsme hledali od středu doprava spojence, aby bylo naprosto zřetelné, že programově máme k sobě relativně blízko a naši voliči uvěří, že jejich hlasy nepropadnou. Tedy, že máme sílu získat nad 5 procent. Pokud se sjednocené pravici, tedy TRIKOLOŘE, SVOBODNÝM A SOUKROMNÍKŮM podaří doladit některé různosti při tvorbě společného programu, máme velkou šanci 9. října 2021 vstoupit společně do Parlamentu.

Anketa Má premiér Babiš na vlastní pěst shánět vakcíny i vysoko nad rámec cen, které vyjednala EU? Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 11446 lidí

Jak chcete přesvědčit voliče, že mají dát hlas právě této politické formaci? Čím je chcete ve volbách především zaujmout?

Každá z těchto tří stran má své věrné i přelétavé voliče. Dovolte, abych něco řekl o těch z řad Soukromníků a jejich rodin. Je jich dohromady téměř 3 miliony. Jen důchodců je o něco více. Po zkušenostech za poslední dobu vědí, že současná vládní koalice je dennodenně ničí a současná parlamentní opozice od středu doprava je naprosto jalová a nedokázala v ničem zabránit vládnoucí tlupě při likvidaci soukromníků. I ti z řad soukromníků, kteří se doposud o politiku nezajímali, říkají, že je nutné, aby měli v parlamentu přímé zastoupení lidmi stejné „krve“. Věřte, že už nebudou volit své katy. Tak to bude, to je naše šance. Nesmíme zklamat.

Stal jste se předsedajícím Poradního sboru této nově vzniklé koalice. Co si od této aktivity slibujete?

Poradní sbor koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci má 18 členů. Naším hlavním úkolem je hledat cestu, jak sjednotit krok jednak při tvorbě společného programu a také se vyjadřovat k ostatním materiálům, které postupně přicházejí na svět. I když mají tyto 3 strany v mnohém k sobě názorově blízko, je nutné, aby ve finále předstoupily před voliče jednotně. Teď jsme začali připravovat pracovní skupiny, které budou připravovat návrhy pro jednotlivá ministerstva vlády ČR. Úkolů pro Poradní sbor bude přibývat. Důležité je také to, že při jednání si na sebe zástupci jednotlivých stran zvykají. A jde nám to dobře. Navrhnu také, abychom si na sebe vzali úkol koordinovat obsazení co nejvíce okrskových volebních komisí. Jedna věc je jít k volbám a druhá pohlídat spočítání hlasů.

