Bílí, muslimové a očkování. Češi, prosím vás. Doktor o Británii a Česku: Bez příkras

Z BRITÁNIE DO BOHEMIE Dodržování podmínek tvrdého lockdownu je příčinou, proč se v Británii obrací situace k lepšímu. V médiích se sice občas vyskytly zprávy o tajných oslavách, ale šlo o výjimky, celkově se lidé chovají velmi disciplinovaně. Švejk mezi anglické národní hrdiny zkrátka nepatří. Podle lékaře Vladislava Rogozova je ale hlavním důvodem superúspěšný očkovací program. Je to jeden z prvních pozitivních důsledků brexitu. Kdyby očkování pro Brity zařizoval Brusel, byli by na tom podobně jako ostatní země EU, tedy o hodně hůře, než jsou dnes.

Z rozhovorů, které jste pro ParlamentníListy.cz už poskytl, čtenáři vědí, že jedním vaším domovem je Česko a druhým Anglie. Pokud byste si mohl vybrat, kde byste byl teď raději?

Pokud bych zvažoval pouze pandemii, pak je výběr jasný – jednoznačně Anglie. Mám velkou radost, jak teď situaci skvěle zvládají. Mezi lidmi je cítit, že se napětí z dlouhého boje uvolňuje. Naši přátelé a známí se radují, že mají jasnou perspektivu rozvolňování a že od 21. června – pokud vše půjde dobře – budou žít život zase tak jako před vypuknutím krize. Blížící se jaro bude v Anglii jarem naděje a euforie. Lidé se začínají těšit na letní festivaly, které s největší pravděpodobností proběhnou. Padají dokonce paralely s květnem 1945. Společným úsilím zákeřného nepřítele povalili na záda a do léta ho plánují dorazit. Naproti tomu v Česku je situace i nálada zcela odlišná. Čtvrtá vlna se zvedá z neukončené vlny třetí, ČR je s pandemií zcela nejhorší na světě. A to nás v příštích týdnech čeká ještě to nejhorší, co Česko s pandemií zažije. Než v České republice oslavíme VE day, bude to stát ještě mnoho bojování a mnoho životů.

Co se mě osobně týče, cestovní omezení a karanténa způsobily, že jsem nyní v České republice. Cestovat bych mohl, ale povinná karanténa by mě vyřadila při každé cestě na dva týdny z pracovního procesu. To si teď jako lékař dovolit nemůžu. Nelituji toho, v ČR je teď potřeba každá zdravotnická ruka.

Co především stojí za obrovským úspěchem Angličanů v boji s koronavirem?

Ve Spojeném království křivky výskytu infekce koronavirem skutečně prudce padají.

Hlavním důvodem je superúspěšný očkovací program.

Dalším důvodem anglického úspěchu je dodržování podmínek tvrdého lockdownu. V médiích se sice občas vyskytly zprávy o tajných oslavách, ale šlo o výjimky, celkově se lidé chovají velmi disciplinovaně. Švejk mezi anglické národní hrdiny zkrátka nepatří. Naopak – Anglie má svého nového superhrdinu. Je jím Sir Captain Tom Moore, stoletý veterán, který tím, že chodil v chodítku u svého domu, vybral pro dobročinné účely 33 milionů liber (miliardu českých korun), jež byly použity na pomoc zdravotníkům. Příkladem své osobní obětavosti a nezdolnosti se Sir Captain Tom stal symbolem společného národního úsilí v boji proti pandemii. Bohužel nedávno sám na koronavirus zemřel. Jeho pohřeb sledovala ve speciálním vysílání BBC celá země.



Anglickým úspěchem v boji s pandemií se teď zřejmě inspirovala i česká vláda, která se chystá na občany zaútočit letákovou kampaní, v níž použije britské národní moto pro dodržování lockdownu „Stay home – Protect the NHS – Save lives“. Jestli budou v ČR letáky k obnovení ztracené důvěry v nutnost omezujících opatření stačit, opravdu nevím. V Británii promluvil Boris Johnson s tímto heslem k národu již loni v březnu.



To asi tak odpovídá tomu, jak teď Česká republika za Británií zaostává.

Ministerský předseda Boris Johnson loni v březnu vyzval své spoluobčany: „Stay home, protect the NHS, save lives.“ Foto: screenshot BBC

Co se to s Českem vůbec stalo, že se na konci února kapacita lůžek intenzivní péče blíží absolutnímu vyčerpání a rovněž přibývá mladých pacientů v těžkém stavu?

Je to kombinace několika nepříznivých okolností – šíření nakažlivější mutace, předčasné rozvolnění před Vánoci, slabá vláda, snižující se ochota dodržovat opatření a zatím velmi málo efektivní očkovací kampaň. Rozvolněná disciplína se dá v první řadě přičíst velké ztrátě důvěry v autority, až potom snad únavě z dlouhotrvajícího stavu. Vláda je svou slabostí, nekonzistentností a papalášstvím za tento stav z velké části odpovědná. Došlo bohužel k tomu, že čtvrtá vlna se zvedá z ne zcela odeznělé vlny třetí. Lůžka intenzivní péče se začala plnit pacienty čtvrté vlny, když tam ještě leželo mnoho pacientů z vlny předchozí. A efekt očkování se ještě neměl možnost ve větší míře uplatnit.

Máte na druhou stranu informace o tom, jak to v tuto chvíli vypadá v Británii, kde nyní být nemůžete, a v tamních nemocnicích?

Situace je stále vážná, trvale se však zlepšuje. Kolegové si s úlevou uvědomují, že to nejhorší mají teď již za sebou. Má to však několik ale. Například stále hrozí šíření ještě agresivnějších mutací viru. Očkování se tak bude muset přizpůsobovat aktuálním typům virů a bude se pravděpodobně muset v budoucnosti čas od času opakovat. Dalším velkým problémem je velký nárůst množství pacientů, jejichž péče musela být kvůli koronavirové krizi odsunuta. Na odložené operace čekají teď už miliony lidí. S tím se bude zdravotnictví vyrovnávat ještě po mnoho dalších let.



To však není jenom specifický problém Británie. S podobným problémem se budou potýkat všechny vyspělé země.

Ve Spojeném království probíhá očkování výrazně rychleji než v EU, kterou Britové opustili. Čemu všemu se to dá přičíst?

Je to jeden z prvních pozitivních důsledků brexitu. Britové se prostě o sebe sami dokázali postarat lépe, než by to byl za ně udělal Brusel. O tom není moc co diskutovat. Kdyby očkování pro Brity zařizoval Brusel, byli by na tom podobně jako ostatní země EU, tedy o hodně hůře, než jsou dnes. Z historické zkušenosti dobře víme, že centrální nadnárodní plánování nefunguje, naše (ne)slavná RVHP to doložila dost jasně.

Dalším důvodem úspěchu je typická britská organizovanost a disciplína. Už v srpnu loňského roku jsme byli například v nemocnici seznámeni s podrobnými očkovacími plány – několik měsíců před tím, než byla vakcína vůbec schválena! K dnešku je naočkována alespoň první dávkou již více než třetina populace a v létě budou mít hotovo.

Jak je to s ochotou obyvatelstva nechat se očkovat?

Očkování je samozřejmě nepovinné, a je proto důležité jít příkladem. Královna a Princ Philip byli očkováni již v lednu. V pátek vystoupila královna v BBC v internetové diskusi, kde svým národům řekla, že ji očkování vůbec nebolelo.

Její Veličenstvo královna Alžběta II. o očkování: „Vůbec to nebolelo.“ Foto: screenshot BBC

Ještě důležitější však byla její slova o tom, že pokud se necháváme očkovat, děláme to ne pro sebe, ale především pro ostatní lidi kolem nás.



Zajímavé je, že vakcinace probíhá různě úspěšně v různých etnikách žijících v Británii. Zatímco mezi bílými Brity je očkování nejrychlejší, mezi černými nebo pákistánskými a bangladéšskými – většinově muslimskými – komunitami je očkování výrazně pomalejší.



V médiích i na sociálních sítích jsou stále hodně početné oba protichůdné tábory, a to i mezi lékaři, tedy zastánců tvrdých opatření a omezení, ale i těch, kteří by nechali žít společnost jako před pandemií. Kam se vzhledem k tomu, co v nemocnici zažíváte a pozorujete, stavíte vy?

Vůbec nerozumím, proč lidé do řešení věcných problémů pletou ideologii. To je hloupost a demagogie. Fakta jsou přece jasná. Covid-19 je nebezpečná nemoc, která má u mnoha lidí vážný průběh a mnoho lidí zabíjí. V Británii koronavirus způsobil nejvyšší nárůst úmrtnosti od druhé světové války.



V USA si koronavirus vyžádal více obětí, než kolik Američanů zahynulo během první světové války, druhé světové války a vietnamské války sečteno všechno dohromady.



Dalším velkým nebezpečím epidemie je přeplněnost nemocnic, kdy se pak nedostává péče pro pacienty s jinými onemocněními. Existuje proto i takzvaná sekundární mortalita v důsledku epidemie koronavirem a není rozhodně malá.

Toho, kdo o nebezpečí této nemoci může ještě pochybovat, skutečně nechápu.

Podporujete tedy opatření a omezení, která nejsou mnoha lidem v Česku příliš po chuti?

Jedinou cestou, jak s epidemií bojovat, je omezovat její šíření, aby se zabránilo přeplnění nemocnic, a očkovat všemi možnými prostředky. Jediným účinným nástrojem k zabránění kulminace epidemie je lockdown. Nikoli nějaký rozbředlý kočkopes, ale jasně definovaná a tvrdá opatření. Čím je totiž časnější a razantnější, tím je efektivnější, a tím zachrání i víc životů a zároveň tím dřív také skončí.

Aby to však celé fungovalo, musí celá země napnout úsilí jedním směrem. Zabránit šíření a přetížení nemocnic a v získaném čase očkovat, očkovat, očkovat. K tomu úsilí je potřeba mobilizovat všechny, kdo mají ruce a nohy. Každá dostupná vakcína se musí co nejrychleji aplikovat.

Pozn.: Publikované postoje a názory nereprezentují postoje a názory žádného ze zaměstnavatelů MUDr. Vladislava Rogozova.

