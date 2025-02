Bobošíková: Průlomová zjištění o Majdanu. Pravda o Marku Ebenovi

V posledních letech sledujeme masivní nárůst financování LGBT neziskovek v České republice. Jakou roli v tom hraje agentura USAID a další zahraniční aktéři?

V rámci programů financovaných americkou vládou se v českých školách zavádí „inkluzivní vzdělávání“. Jaké konkrétní projekty dnes ovlivňují výuku a co je jejich cílem?

Například program Učím o LGBT+, jehož cílem je naučit učitele, jak „zmírnit obavy“ z reakcí rodičů a kolegů. Jinými slovy: Jak prosazovat LGBT ideologii za zády rodičů. Neziskovky Mezipatra a Queer Geography zase tvrdí, že děti by neměly být oslovovány jako „kluci a holky“, ale jako „studující“. Pohlavní orgány už nejsou mužské nebo ženské – prostě „osoby s vagínou“ a „osoby s penisem“.

Metodiky, které LGBT neziskovky prosazují, jdou daleko za běžnou toleranci. Jak říkáte, děti se neučí o mužích a ženách, ale o „osobách s vagínou“ a „osobách s penisem“. Kdo schválil tento ideologický přístup do vzdělávání našich dětí?

Nikdo. Nebyl žádný zákon, žádné referendum, žádná demokratická diskuse. Tohle přišlo mimo jiné skrz neziskovky financované USAID a americkou ambasádou. Tedy z ciziny. A čeští rodiče? Nemají šanci se bránit, protože vše probíhá skrytě. Jak říká slovenský premiér Fico, svoboda přišla z Východu, zvrácenosti progresivismu ze Západu.

Co mohou nebo mají dělat rodiče?

Za prvé – zajímejte se o to, co se děje ve škole vašich dětí. Pokud přijdou ze školy s tím, že jim učitelé říkají, že už nejsou „holky a kluci“, ale „studující“, ihned si to ověřte. Mluvte se svými dětmi a vnoučaty, ptejte se jich. Za druhé – ptejte se ředitelů, zda jejich škola spolupracuje s LGBT neziskovkami. A za třetí – dejte jasně najevo, že si to nepřejete. Čím víc rodičů se ozve, tím větší bude tlak na školy, aby od tohoto aktivismu ustoupily.

Zpět do roku 2014. Česká televize tehdy informovala o dění na Majdanu velmi jednostranně. Jak vypadalo její zpravodajství ve srovnání s tím, co víme dnes?

Tehdy Česká televize viděla na obě oči, i když to jedno už bylo silně krátkozraké. A tak zmiňovala, že protivládní střelci stříleli do lidí zezadu, mluvila o střelbě z hotelu Moskva, zkrátka, nelíčila to černobíle. Záznamy dodnes nalezneme v internetovém archivu ČT. Dnes, kdy už bezpečně víme, že to byla operace na svržení vlády, organizovaná a financovaná Západem, ovšem ČT na jedno oko oslepla. A není sama – i o tom jsme mluvili s ukrajinsko-kanadským profesorem Ivanem Kačanovským, který učil i na Harvardu a patří k nejrespektovanějším odborníkům na politické konflikty v postsovětském prostoru.

Jeho kniha o Majdanu měla velké problémy s vydáním – původní nakladatelství se totiž bálo ji publikovat. Nakonec ji přijalo jiné prestižní západní nakladatelství, což jen potvrzuje, že jeho práce je natolik průlomová, že ji někdo chtěl umlčet.

Rozhovor s ním, který jsme mimochodem vedli jak rusky, tak anglicky, vyústil k jasnému závěru: Události na Majdanu byly manipulovány tak, aby se vytvořila záminka k odstranění Janukovyče. A nový Majdan hrozí i třeba Slovensku.

Spojené státy za Bidenovy administrativy vedly otevřenou kampaň proti maďarské vládě. Jak se změnil jejich postoj k Maďarsku a jak to souvisí s tlakem na Českou republiku?

Za Trumpovy éry měl Orbán v USA respekt. Ale pak přišel Biden, a Maďarsko se stalo „neposlušným státem“. Proč? Protože Orbán odmítá LGBT ideologii, odmítá masovou migraci a odmítá být loutkou Bruselu.

A co Česká republika? Tady už je všechno pod kontrolou. Fialův gang udělá, co mu řeknou. A když Maďarsko vzdoruje? Češi musejí ukázat loajalitu Bruselu a Washingtonu – takže se připojují k žalobě proti Maďarsku.

Vy jste se ve své Sedmičce plus vrátila opět k televizní krizi v roce 2000. Ta byla nejen plná emocí, ale i naprosto nelidského zacházení. Jak daleko zašla nenávist oponentů?

Vaše tehdejší zkušenost s televizní krizí přinesla mnoho šokujících momentů. Jak hodnotíte chování Marka Ebena v této době?

Marek Eben je často vnímán jako noblesní a distingovaný moderátor. Ale v televizní krizi odhalil svou pravou tvář. A dnes? Stejný Marek Eben dostává prostor v České televizi jako vzor slušnosti. Ale kdo si pamatuje jeho výroky a postoje z televizní krize, dobře ví, že tenhle obrázek je falešný. Marek Eben tehdy s plyšovým prasetem, které pojmenovali „Bobo“ při předávání cen Týtý rádoby vtipně pronesl: „Dost bylo bobošíkování!“ A já dnes říkám: Dost bylo pokrytectví!