Bobošíková: První debatu Zeman vyhrál

25.01.2018 9:02

ROZHOVOR „Druhé kolo volby prezidenta je ring bez provazů, s boxerskými rukavicemi vyztuženými teflonem, a to z obou stran. Někdo útočí agresivními billboardy, někdo manželkou, která prohlašuje, že jejímu muži fandí veřejnoprávní televize, jen to nesmí dát najevo,“ komentuje současný prezidentský duel bývalá europoslankyně a publicistka Jana Bobošíková, která se před pěti lety také zúčastnila prezidentských voleb. Na to, kdo nakonec usedne na Pražském hradě, má už jednoznačný názor: „Bude to Miloš Zeman. Má znalosti, zkušenosti, odvahu a nebojí se změnit názor, pokud je to výhodné pro Českou republiku. Jasným příkladem je jeho postoj k euru, když říká, že naši občané nebudou prostřednictvím eura platit řecké dluhy.“