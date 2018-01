Bývalá učitelka a místostarostka varuje před výbuchem ve společnosti: Všimněte si, když půjdete s kamarády někde posedět, jak rozdílné názory jsou...

ROZHOVOR „Za vlastní peníze jezdit, odírat si nohy, vlézt do každé díry, přesvědčovat lidi tím, že mluví stále stejně.“ Takhle by měla vypadat prezidentská kampaň podle někdejší učitelky a bývalé místostarostky Rožnova pod Radhoštěm Libuše Rousové. „Jak se má volič rozhodovat, když toho kandidáta zná jen z nějakých canců a keců, které jsou samozřejmě natočené, pozitivní, vytvořené s pomocí poradců?“ ptá se. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také zhodnotila: „Politika sklouzla do forem, kdy může dojít k nějakým rozkolům a nakonec vždy po takové době došlo k něčemu, co bylo katastrofální a tragické.“

Čeká nás hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše, následně prezidentské volby a po nich možná jednání o vzniku nové vlády Andreje Babiše, u kterých bude minimálně do dubna Miloš Zeman. Jde o přelomovou dobu pro český národ?

Člověk se čím dál hůř orientuje v galimatyáši, který vzniká. A přelomová doba? Jako bychom byli více utahováni, demokracie bylo čím dál méně a vyrovnává se to tím, že se máme sice dobře, ale co se týká vnitřní spokojenosti, v tom jdeme do minusu. Stále se něco mění, nic není stabilní, stále se na něco připravujete, musíte vydělávat, protože musíte z něčeho žít. A důvěra vládě? Myslím si, že to neprojde. A co se bude dít dál? Nevím. Je pro mě neobvyklé, že Zeman chtěl mít v minulosti 101 hlasů, dnes oficiálně říká, že může být vláda bez důvěry. I to jsou prvky, které demokracii ukusují pomalu, ale jistě.

Zeman, Drahoš, Horáček, Topolánek. To jsou kandidáti v čele peletonu uchazečů o Hrad. Než se dostaneme k tomu, jak bude vypadat vaše volba, kdo z nich dělá nejlepší kampaň, kdo to naopak v poslední fázi před volbami nezvládá?

Výsledky průzkumů jsou různé. A co se týká kampaní, myslím si, že pro obyčejného voliče je rozhodování velmi těžké. Sice nemáme prezidentský systém, ale podle Zemana vidíme, že prezident může udělat hodně dobrého, ale i hodně špatného. Jak se má volič rozhodovat, když toho kandidáta zná jen z nějakých canců a keců, které jsou samozřejmě natočené, pozitivní, vytvořené s pomocí poradců? Když vy si vybíráte kamaráda nebo někoho, komu budete věřit, musí projít nějaká etapa, toho člověka znát, hodně lidí ztratíte, vyslechnete i spoustu lží, abyste zjistili, kdo říká pravdu. Sama se v tom těžko orientuju. Kampaně nejsou vedené tak, jak bych si představovala.

Anketa Který prezidentský kandidát vede NEJBLBĚJŠÍ kampaň? Zeman 9% Drahoš 63% Topolánek 9% Horáček 14% Fischer 0% Hilšer 0% Hynek 0% Kulhánek 5% Hannig 0% hlasovalo: 15871 lidí

Jak byste si představovala správně vedenou kampaň? V podstatě vždycky ve volbách, pokud tedy nevolíme právě komunálního politika, starostu, který je naším sousedem a dobře ho známe, tak se rozhodujeme jen, jak vy říkáte, vlastně na základě „canců a keců“, prostě je osobně dobře nemůžeme znát…

Ano… Představovala bych si takový americký systém. Za vlastní peníze jezdit, odírat si nohy, vlézt do každé díry, přesvědčovat lidi tím, že mluví stále stejně. A tohle se neděje, navíc se objevují informace o tom, že někdo byl bývalý estébák, další vekslák, kdo se v tom má vyznat? Kampaň je krátká. Podle mě si úspěch musí kandidát vydřít.

Město, kde žijete, Rožnov pod Radhoštěm, navštívil v kampani někdo z kandidátů na prezidenta?

Nechci nikomu ubližovat, ale myslím, že ne.



Vy jste členkou volební komise a opět budete. Máte přímo od voleb nějaký postřeh, jak se lidé rozhodují?

Někteří přijdou a ptají se, koho mají volit. Je úspěch, že vůbec přijdou. Já se domnívám, že by k volbám mělo chodit osmdesát nebo devadesát procent lidí.



Libuše Rousová.

Třeba za chvíli budeme chodit k volbám povinně…

Anebo povinně. Ale u nás? V zemích, kde nebyl komunismus, se tento princip lépe uplatňuje. U nás jsou lidé na to více citliví.

Prezident Miloš Zeman tvrdí, že žádnou kampaň nedělá, a přitom jsou vyvěšeny jeho billboardy, ani nechodí do debat s protikandidáty. Jak tento přístup brát, dělá dobře?

Měl by do otevřeného boje jít, bylo by to správné. Trošku jeho přístup působí arogantně. Ale že se říká, že si dělá kampaň tím, že jezdí po krajích? To já bych mu nezazlívala. Ale myslím si, že do debat jít měl. Posílat za sebe Ovčáčka není dobré...

Anketa Odvádí Jiří Ovčáček dobrou práci pro prezidenta Zemana? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 5489 lidí

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček tvrdí, že pozvánka z Barrandova byla přímo pro něj…

Pozvánka, nepozvánka. Kdyby měl vůli, tak tam Zeman půjde.

Komu dáte hlas?

Mně se líbí Marek Hilšer. Je sice jakoby nepolíbený, občanský aktivista, ale jistě je to člověk hodně vzdělaný a v mladém věku, takže bude mít hodně sil. Já znám svým způsobem Mirka Topolánka a Miloše Zemana, ale o těch ostatních, co vlastně víme? Někde si přečtete, že byl někdo bývalý manažer, předseda představenstva atd… Co se týká Hilšera, mám k němu sympatie, ale také o něm vím jen z nějakých upoutávek a rozhovorů. Mám jen pocit, že by nemusel zklamat, že by mohl nejen reprezentovat, ale i stmelovat.

Psali jsme: Proces s Vitáskovou překonává i procesy v padesátých letech. Na toto by si netroufli ani tehdejší soudci Ministr Plaga jednal s odbory o reformě financování regionálního školství Náměstek ministra zdravotnictví z Nečasovy vlády se vyjádřil k e-receptům. Prý jsme se vůbec neposunuli Horáček v rádiu vykládal, jak bude navazovat na Masaryka i listopad 1989. A pak vysvětloval, proč se stal hazardním hráčem

Jak znáte Mirka Topolánka, pochází z vašeho regionu...

Z období v ODS, ale nerada bych se k tomu vyjadřovala. Všichni si pamatujete, jak to vypadalo, když byl premiérem. Nevím, jestli je „chlap z gulama“ správná volba. O něm vůbec neuvažuji, pro mě to není kandidát. Spíš se obávám, že kdyby došlo k tomu, že se do druhého kola dostane Zeman a Topolánek, koho budu volit…

Pravděpodobnější je kombinace Zeman - Drahoš ve druhém kole, co pak?

Pravděpodobně, ač nerada, bych volila Zemana.

Proč ne profesor Drahoš, když kritizujete Zemana, že nám ukusuje demokracii…

Zeman, přes všechny své chyby, že uráží… Opravdu občany České republiky mnohem více hájí. Myslím si, že Drahoš je příliš měkký a že by se hodně nechal ovlivňovat. V rozhodujících otázkách by neměl odvahu za český národ položit ruku do ohně. Ale zase jsou to všechno jen pocity a domněnky.

Zaznívají nářky, že dokonce už i v rodinách či na pracovišti se lidé v ČR nesnášejí kvůli tomu, zda mají, nebo nemají rádi Zemana. Sledujete podobné situace ve svém okolí?

U nás doma také bude volit manžel někoho jiného než já. Obecně je situace o to nebezpečnější, že politika sklouzla do forem, kdy může dojít k nějakým rozkolům a nakonec vždy po takové době došlo k něčemu, co bylo katastrofální a tragické. Kdybychom šli do historie... Neumíme takové situace zvládnout.

Myslíte si, že rozkol ve společnosti je tak hluboký?

Hluboký… Prozatím se máme stále docela dobře, takže se nějak přežíváme, ale kdyby se situace zhoršila… Tak si všimněte, když půjdete s kamarády někde posedět, jak rozdílné názory jsou. Už je málo lidí, kterým by situace byla fuk.

Pohádala jste se vážně někdy o to, kdo má být na Hradě?

Já už ani ne. Já už si říkám, že je to zbytečné. Co nemůžu sama ovlivnit… Moje heslo bylo vždy spojené s tím, že víc než slova jsou činy, že mám ovlivňovat to, kam dosáhne moje ruka, tedy lokál, místo, kde žiju. O určitých názorech si můžete myslet, že jsou špatné, ale každý má na ně právo. A pokud ne, tak je další kousek demokracie pryč.

Jaké řešení by bylo pro Česko nejlepší? Co se týká prezidenta, už víme, že podle vás Marek Hilšer, ale k vládě: Vláda Babiše klidně bez důvěry, menšinová vláda Babiše s důvěrou, koaliční vláda Babiše, vláda s ANO bez Babiše, vláda bez ANO nebo... Předčasné volby?

Babiš ve volbách vyhrál, a to by se mělo respektovat. Měly by se uchovat zvyklosti, které jsme 28 let dodržovali. Že pak prezident řekne, že mu dá podruhé šanci bez toho, aniž bude mít podporu Poslanecké sněmovny? To už jsou krůčky k tomu, že se děje něco špatného. Měla by se dodržovat ústava, demokratické prvky, tak aby se vědělo, že co se řekne, platí. Ale když se podíváte kolem sebe do jakékoli oblasti, ani spravedlnost, ani sliby politiků nefungují. Víme, že staré strany zklamaly, ale dojde k tomu, že až se rozpitvá fungování ANO, opět budou lidé zklamaní. Když jsem viděla SPD, tak jsem si říkala, jak je to super, ale teď, když se objevují informace o tom, jak to tam funguje… Člověk přestává věřit, že přijde někdo osvícený, komu půjde v první řadě o lidi a republiku, že je to chiméra, která snad už ani neexistuje. Slavíme letos sté výročí vzniku Československa a Masaryk by z nás radost moc neměl.

Psali jsme: Kalousek se dostal ke zprávě OLAF a má jasno: Je to kriminální čin Historik z ČT: Pokud vznikne koalice ANO, SPD a KSČM, budou to osudové volby. S extremisty se nevyjednává Učitelka, praxe 35 let: Chtějí mít blbý národ, který se lépe řídí. Vše se slilo v jedno bahno. Lidl? Lumpárna Lidovcům nevěřím. Sednou si do kostela, sežerou oplatek a jsou bez hříchu. Učitelka z maloměsta vypravuje, co s nimi zažívá v komunálu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá