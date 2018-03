ČSSD kradla, ODS i mlaskala. Babiš jde s vrahy z KSČM, aby nemusel do vězení. Řeknu vám svůj příběh s Okamurou, nakládá aktivista Buzek

Rýsuje se pravděpodobná varianta vlády: kabinet ANO, ČSSD s podporou komunistů. I s ohledem na to, že si připomínáme kulaté výročí „Vítězného února“, co říci k tomu, že se u nás počítá s tím, že by se nějakým způsobem na vládě podíleli i komunisté? Prezident Miloš Zeman také pojede na jejich sjezd. O čem to svědčí?

Strana jednoho muže ANO 2011 s minulostí agenta zločinecké StB nikoho nepřekvapuje tím, že bude spolupracovat s nástupci zločinců a vrahů, tedy s KSČM. Se stranou, která se ke své kriminální minulosti navíc hrdě hlásí. Babiš se spojí klidně s ďáblem, hlavně aby se zachránil před jistým vězením. Mocichtivá KSČM se zase naopak bez jakéhokoliv studu spojí s trestně stíhaným oligarchou. Obvinění jsou tak závažná, že není pochyb o kriminálním jednání. Navíc OLAF odhalil další ohromný daňový podvod, a to fiktivní prodej reklamních ploch v Čapím hnízdě přesahující 300 mil. Kč. Malé firmy jsou ihned trestány i za to, že nevysvětlí nepřiměřené náklady za reklamní činnost v řádech desítek tisíc korun.

Spolupráci ČSSD s trestně stíhaným oligarchou a Parlamentem uznaným lhářem nevěřím. Je tam stále hodně lidí, jejichž morálka není pokřivená. Například pan Zaorálek. Byli to i poslanci ČSSD, kteří označili Babiše za lháře. Navíc hlasitě vylučovali, aby byl premiérem někdo, kdo je trestně stíhaný. Nejde o presumpci viny/neviny, ale o to, že by trestně stíhaný premiér musel zároveň vládnout a objíždět vyšetřování nebo že by zasahoval přes ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí do vyšetřování svých kauz.

Proběhly připomínky Vítězného února. Novinář Pavel Šafr napsal: „Česká společnost je zasažená infekcí bolševismu, která měla v plebejském národě příznivé podmínky růstu. Rovnostářství, závist, xenofobie a nízký majetkový stav většiny obyvatelstva vedly už po první světové válce k rozšířenému názoru, že zemědělskou půdu je možné konfiskovat, a tedy ukradnout. Antiněmecká hysterie pak Čechy po další válce dovedla k myšlence okradení německých občanů, čímž byl tak masivně narušen právní pořádek, že následné znárodňování českého majetku už nepřišlo nikomu divné. Prosovětské a proruské emoce, touha krást, nedostatek slušnosti a náboženské víry, absurdní husitská legenda a rozvrat přirozených hodnot. To vše vedlo Čechy ke komunismu. V roce 1946 volilo komunistickou stranu více než 40 procent Čechů. Pro ruské okupanty jsme byli nádherné sousto. Sami jsme si v únoru 1948 vlezli na pekáč. Sovětští poradci mohli být s námi spokojeni.“ Je to správný historický výklad? Je naše společnost nemocná bolševismem? A hlavně: Je díky tomu teď ohrožena demokracie stejně jako v roce 1948?

Výklad je celkem správný. Bohužel se ukazuje, že porazit nejzákeřnější formu zla se zcela nepovedlo. Po revoluci se sice celkem rychle, asi do čtyř let, povedla reforma ekonomiky z neosvědčené centrálně plánované na tržní. Povedla se i reforma všech institucí. Problém byl, že se nepokračovalo s reformou morálky a školství. Navíc infekci bolševismu podnítila i celá řada lumpáren ohrožujících již v té době právní stát. Zemanovsko-klausovská opoziční smlouva a mafiánský kapitalismus. Přestala existovat kontrolní funkce opozice. Korupce byla šílená. 20 % z ceny státních zakázek činily úplatky, privatizace pod cenou atd. V té době povstal i Babiš. ČSSD kradla potichu. Vláda Topolánka, jež měla za ministra například Řebíčka, ta u toho ještě hlasitě mlaskala. To vše samozřejmě způsobilo velkou frustraci lidí. Vlivem toho, že neproběhla pořádně „reforma“ morálky a nebyl realizován zákaz komunistické strany, se nám zde vracejí rudí kostlivci.

Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem opět kritizoval Českou televizi. Vysvětlil, že jedna z cest k řešení spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření, což by následně vedlo k personálním změnám, které by si sám velice přál. Litoval, že on jako prezident takové změny nemůže ovlivnit a rozhodnutí je na poslancích. Pokud by totiž dvakrát neschválili výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele. Co si o tom myslíte? Hrozí likvidace veřejnoprávního média?

Zásah prezidenta do nezávislosti veřejnoprávní televize je nehorázný. TV poplatky platíme proto, aby vlády nemohly ovlivňovat nezávislost ČT utahováním kohoutku finančních prostředků, které by šly jinak z rozpočtu. Prezident Zeman je názorný odstrašující příklad toho, jak alkohol může duši zbavit lidskosti a vzbudit v člověku démony. Moc se snaží získávat šířením strachu, lží a nenávisti. V jeho kampaních nalezneme prvky černé magie ovlivňující podvědomí lidí.

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak, který pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk. Zemřela i jeho partnerka. Oba byli zastřeleni. Že jejich smrt souvisí s novinářskou prací Kuciaka, už potvrdila policie. Novinář Ondřej Kundra na sociální síti poznamenává, že takto to dopadá, když někdo v legraci hovoří o zabíjení novinářů: „Chytnout za hlavu by se měli všichni ti, kteří novinářům vyhrožují. V Česku k jejich likvidaci nabádá například prezident Zeman, a není v tom rozhodně sám,“ psal na Twitteru. Měl by se změnit přístup k novinářům? Kdo by se měl chytit za hlavu?

Veřejná autorita by nikdy neměla vystupovat jako český prezident. Vyřizovat si účty vyhrůžkou plošně všem novinářům ukazuje na duchem ubohého státníka. Za svá slova si musí nést odpovědnost, alespoň ostudu.

SPD je na tapetě, co se týká výroků v souvislosti s táborem Lety u Písku. Šéf SPD zpochybnil oplocení, poslanec Miloslav Rozner uvedl, že to byl „neexistující pseudokoncentrák“. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v této souvislosti u Moravce pochyboval o tom, jak je možné, že se člověk jako Tomio Okamura vůbec dostal na post místopředsedy Sněmovny. Jak to vidíte vy?

Neofašisté, jako jsou Okamura i Rozner, se dopustili trestného činu popírání genocidy a zlehčování zločinů proti lidskosti se sazbou půl roku až tři roky. Na Roznera podal trestní oznámení pan Schwarzenberg, v čemž má mou plnou podporu. Pochybnost pana Rychetského je plně namístě. Hnutí ANO tiše spolupracuje s SPD. Kdo spolupracuje s extremisty, sám se jimi stává. V hnutí ANO je i plno osob, které nesouhlasí se spoluprací s neofašisty, například pan Pelikán. Bohužel jak jsem již psal, hnutí ANO je stranou jednoho muže.

„Pokud Česko podlehne blouznivcům prosazujícím Czexit, bude to ekonomická a civilizační katastrofa,“ říká komentátor Petr Honzejk a vůbec není sám, kdo vidí jen katastrofické scénáře, pokud by k vystoupení České republiky z EU došlo. Souhlasíte s nimi?

Ano, náhrada za EU bohužel není, takže ani Czexit nepřipadá v úvahu. Export do EU tvoří 85 %. Pokud vystoupíme z EU, ztratíme pohodlné přístupy na trhy, budou uvalena dovozní cla, ztratíme volný pohyb osob. A pokud bychom chtěli dosáhnout těžkým vyjednáváním statusu, jako má například Švýcarsko, tak bychom stejně museli dodržovat pravidla EU. O těchto pravidlech bychom ale už nespolurozhodovali. Z opačné strany: většina investorů z EU se rozhodla zde investovat i proto, že jsme v EU. Reformovat se EU musí, nikoliv však opouštět. Odchod z EU i celková destabilizace by se samozřejmě líbily upadajícímu Rusku.

Nejen o krizi liberální demokracie hovořil profesor Tomáš Halík v Otázkách Václava Moravce. Populismus nabízí podle něj nový politický model, který zpochybňuje model liberální demokracie a právního státu a přichází s modelem přímé demokracie, „která by znamenala likvidaci právního státu a kultury, která tu vznikala od osvícenství“. Skutečně je přímá demokracie cestou k likvidaci právního státu?



Přímá demokracie vlastně pořádně nefunguje, ani když se rozhoduje o něčem ve společenství vlastníků bytových jednotek. Lidé nemohou rozhodovat o věcech, kterým nerozumějí. Navíc když zde máme více než 30 % médií závislých na oligarchovi. Před jednou debatou jsem položil panu Okamurovi otázku: jak může fungovat přímá demokracie, když o důležitých věcech by vlastně rozhodovali zkratkovitě a emočně zmanipulovaní občané? Odpověděl, že toto musí provázet kampaň v TV, kde každá strana dostane 14 hodin času na přesvědčování. Když jsem mu řekl, že jsou zde i jiná média včetně nesvobodných, a mohou toto zmanipulovat, nedokázal rozumně odpovědět. Přímá demokracie je zastaralá, téměř se nepoužívá a v kombinaci s populismem, nesvobodnými médii a manipulací s lidmi vede k postupné likvidaci právního státu.



autor: Oldřich Szaban