ČT změní jen revoluce. Milion chvilek? Úpadek demokracie, říká veterán Václav Vlk. A obrací se ke starším

ROZHOVOR Česká televize fandí všemu, co se líbí pražské kavárně a našim přátelům v Bruselu. Od veřejnoprávní televize čekáme něco lepšího, než nám poskytuje v podobě průměru či podprůměru a neustálého uvědomělého politického školení na všech kanálech. Publicista a chartista Václav Vlk považuje za směšnou představu, že u nás existují nezávislá veřejnoprávní media a že by změnou financování nebo jiným složením Rady mohla přijít o údajnou nezávislost. Vždyť Českou televizi ve skutečnosti ovládají tzv. progresivní politické síly, různé party v jejím vedení a společnost ani vláda na ni nemají téměř žádný vliv. Ovlivnit by Českou televizi mohla jen nějaká celospolečenská revoluce.

reklama

Předseda Rady ČT Jan Bednář konstatoval, že Česká televize dosáhla v minulém roce téměř třicetiprocentní (29,99) sledovanosti a vyvozuje z toho, že definitivně předhonila svého hlavního konkurenta, televizi Nova, která si dlouho držela v tomto směru svůj primát. Dal byste mu za pravdu, že v záplavě kritiky České televize a ve vlně negativních zpráv zcela zapadá ta skutečnost, že Česká televize prožívá velmi úspěšné období, když má tak vysokou sledovanost, de facto popularitu v naší společnosti?

Jak údajně řekl Winston Churchill: „Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval,“ také poněkud pochybuji, že Česká televize předběhla Novu, a když, tak nikoli proto, že by byla tak výborná, ale proto, že Nova od dob Železného už jen pomalu upadá. Skutečný počet diváků samozřejmě neznám, ale jedno vím určitě. Na Novu její „nováci“ moc nenadávají, zatímco na ČT nadává kdekdo. Je to tím, že jak od Ulice, tak od seriálu přezdívaného „Ordinace v růžových kalhotkách“ nikdo nic intelektuálního neočekává. Příznivci tupých nováckých seriálů jsou spokojeni, s čímkoli lepším jako Policie Modrava či Specialisté je velice spokojena i širší veřejnost. Zatímco od veřejnoprávní televize veřejnost očekává přeci jen něco lepšího. A dostává se jí průměru či podprůměru a neustálého „uvědomělého“ politického školení na všech kanálech.

Působí na vás Česká televize při informování o domácím dění, že by stranila politickým subjektům typu TOP 09, jak se o ní traduje, a naopak nebyla ani trochu nakloněna jiným, jako je třeba hnutí ANO, což dokumentovala úletem s reportáží, v níž označila Andreje Babiše třikrát za bývalého premiéra?

Česká televize prostě fandí všemu, co se líbí „pražské kavárně“ a našim přátelům v Bruselu. A když se k tomu hlásí TOP 09, tak velebí ji. A od doby televizní krize v roce 2000, kdy se zmocnili České televize takzvaní „havlisté“, kteří ovšem se skutečným Havlem nemají a ani před rokem 1989 nic společného neměli, nemají jiný program než „velebit pravdu a lásku“. Ovšem v jejich podání. Logicky tedy pomlouvají jakékoli jiné politické proudy, jedno zda ODS, KDU-ČSL, nebo ANO, které mají jiný politický názor. Například „antibabišismus“ je už úplnou obsesí jak v hlavních Událostech, tak prakticky ve všech pořadech vysílaných na ČT24. Když komentátor říká, že „Babiš je bývalý premiér“, tak je to krásná ukázka toho, kdy je přání otcem myšlenky a kdy je huba rychlejší než mozek.

Ve světě se mluví o nutnosti změnit financování veřejnoprávních médií. Týká se to i britské veřejnoprávní BBC, k níž Česká televize svého času vzhlížela. Premiér Boris Johnson dokonce zvažuje zrušení televizního poplatku, který by měl být dobrovolný. U nás se často objevuje návrh, že by televizi bylo možné platit ze státního rozpočtu a koncesionářský poplatek by byl zrušen, protože se jedná jen o další daň. Myslíte si, že by změnou financování mohla veřejnoprávní média přijít o svou nezávislost, jak také zaznívá?

Obávám se, že nikoli. V politické realitě takzvaného sociálního státu, ve které žijeme, je to vlastně jedno. Stejně tak jako ona údajná platba „státního a důchodového pojištění“ je ve skutečnosti jen jinak nazývaná daň. O jejím účelu a použití nakonec vždy rozhodne vláda a momentálně vládnoucí politická moc a z velké části také ideologický šik takzvaných „nevládek“. Zda se to vybere jako poplatek za rozhlas a televizi či jinou formou, je vlastně jedno. Představa, že u nás existují nezávislá veřejnoprávní media, je skutečně směšná. Ve skutečnosti Českou televizi a Český rozhlas ovládají tzv. „progresivní politické síly“, různé party ve vedení ČT a společnost ani vláda na ni nemají téměř žádný vliv.

Psali jsme: Referendum o ČT! Ať lidé řeknou. Radní ČT Venclík stál u kolébky TV Nova. Teď jde na tenký led, nemá co ztratit Co? Kritizuješ ČT? Jen počkej! Vadim Petrov sdělil, jak to chodí Takto létají tisíce na Kavčích horách. Bývalá televizní radní vzpomíná, jak kšefty Rejžka a Justa vedly ke slavné krizi Šašci. Lži, kvákání, mlčte, nemohl už k tomu, co předvedli kolem Babiše, mlčet zkušený Vlk. Došlo i na Kalouska a vtip

Česká televize má nyní šest programů a téměř tři tisíce zaměstnanců, podobně jako BBC. U BBC přitom britští politici tvrdí, že je zbytečně velká a potřebuje zmenšit a snížit výdaje. Je to u ČT stejné? Má šest kanálů a k tomu třítisícová veřejnoprávní armáda zaměstnanců smysl, když máme širokou nabídku soukromých televizí?

Česká televize se skutečně rozrostla do neuvěřitelného molocha stejně jako BBC, a dokonce ji dokázala předstihnout. Jak správně řekl profesor Parkinson v knize „Zákony profesora Parkinsona“, takováto organizace se, pokud ji někdo nedokáže drsnou silou omezit, množí geometrickou řadou. A pak už není odnikud a nikým zvenčí řiditelná. Ona už se zaobírá vlastně jen sama sebou a vše, co přichází zvenčí, ji vlastně obtěžuje. Jejím smyslem činnosti už není cokoli reálného. Šest televizních programů v jednom jazyce a pro desetimilionový stát a řízených z jednoho politicko-organizačního centra je skutečně nesmysl.

Co čekáte od zpravodajského kanálu CNN Prima News, který má být spuštěn do konce března, a od zpravodajství Novy poté, co se jejím vlastníkem stává skupina PPF Petra Kellnera?

Nevím, co bych měl čekat. Kdybych věděl, co se od toho dá čekat, budu bohatě placeným poradcem nějaké soukromé reklamní firmy. Něco ale lze odhadnout. Voliči republikánů v USA překřtívají CNN, tedy Cable News Network, na Comunnist News Network. To je, myslím, výstižné. Rozhodně neočekávám, že by to byla politicky neutrální stanice. Ostatně, jediný známý reportér CNN u nás, pan Tomáš Etzler, neskrývá, že je progresivní levičák a nenávidí Donalda Trumpa. Asi tímto směrem lze očekávat vývoj informací na české CNN.

Co bude prezentovat Kellnerova Nova je ve hvězdách. Podle řevu našich „pokrokových“ mainstreamových novinářů je jasné, že z toho mají strach a budou do zpravodajství Novy bušit, co to půjde. Doufám, že zpravodajství Novy bude alespoň nějak korigovat politickou nalejvárnu, kterou se bez většího úspěchu pokouší na nás už 30 let realizovat Česká televize a třeba ČTK.

Bude tedy divákovi servírováno jiné zpravodajství, než je zvyklý od České televize? Budou veřejnoprávní zprávy hltat voliči TOP 09, ODS, STAN či Pirátů, zatímco voliči hnutí ANO, SPD či Trikolóry si raději přeladí na zprávy soukromých televizí?

Veřejnoprávní zprávy České televize nebude hltat nikdo. On už je nikdo nehltá. Už i starší generace je z té ubohé úrovně zpravodajství ČT otrávená. To se skládá z politických agitek, neustálého komentování statistických rozborů. Značnou část zpráv vyplňují tzv. prázdné informace. Hlasatel mele, kde a kdo jaká procenta přidal či ubral, aniž by však podal informace, které by mohly ona procenta zreálnit. Například se vykřikuje, že se nějaká procenta něčeho zvedla, v porovnání s jiným okamžikem. Ale proč se porovnává třeba 4. čtvrtletí roku 2019 s prvním pololetím naprosto jiného roku a co to skutečně znamená, se zamlčí. Redakce zřejmě nemá žádné skutečné informace, a tak vaří ideologicky z vody nějakých irelevantních statistických údajů. Jako Radio Jerevan, které porovnávalo výsledek závodu sovětského a amerického sprintera na sto metrů slovy: Sovětský závodník doběhl na krásném druhém místě, zatímco Američan byl až předposlední.

Postupuje v intencích bývalých hlášení Československé televize buď o pokroku hospodářství v tunách oceli a vytěženého uhlí, nebo o úpadku, jak firma XYZ v obci Ztracená Lhota zvýšila, či snížila výrobu o tři nebo pět procent. Což je jako informace „prázdná informace“, nic nevypovídající, která se jen jako informace tváří a slouží jako ideologická pomůcka. Diváci ČT jsou už také znechuceni z nudných jakoby rozhovorů se stále stejnými „mluvícími hlavami“, kdy se všichni navzájem přesvědčují o své jediné pravdě. A pokud někdo jen trochu uhne od redakcí vytyčeného směru, je ihned vyřazen z debaty či doslova uječen moderátorem. Nedávný konflikt komunisty Filipa a guru našich komentátorů Václava Moravce v nedělních Otázkách je toho dokladem. Komunista nekomunista, Filip měl pravdu, když se ohradil vůči způsobu, jak se nechutně snažil Moravec zabránit tomu, aby Filip mohl říci svůj názor. Jistě, že část starších diváků zůstane z pohodlnosti u zpráv České televize.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co si myslíte o tvrzení, že televize je médiem minulého století, zatímco budoucnost nebo minimálně přítomnost patří třeba diskusní televizi typu DVTV nebo něčemu takovému, jako je placený poskytovatel filmů online typu Netflixu?

Je to asi tak, jako když jsem čítával názory, že po nástupu televize a videa zanikne rozhlas a kina. A že je budou konzumovat jen staří lidé. Ukazuje se třeba, že naprostá většina návštěvníků kin jsou naopak mladí lidé. Televize se změní, takové všeobjímající televizní vysílání nebude už mít všeobecný dopad. Hlavně politický. Budoucnost intelektuální a politické televize je právě například DVTV, ale třeba Seznam.tv se rychle změnila z vyhlašované zpravodajské a publicistické televize na cosi jako Blesk. Čím více dryáčnická a prolhaná, tím větší úspěch. Moc nevidím nějakou možnost solidního televizního kanálu pro solidní publicistiku. Doba tomu nepřeje. A protože vždy u nás postupujeme podle ideologických a technických západních vzorů, lze spíše vyhlížet daleko větší polarizaci. Solidní zpravodajství a publicistika nám chybí. Ovšem je mimořádně drahá a není, kdo by ji platil.

Radu ČT, která nemá u veřejnosti příliš dobrou pověst a spíš bývá vnímána jako obrana generálního ředitele České televize před kritiky, čeká v nejbližší době razantní obměna, protože šesti stávajícím členům končí funkční období. Jsou namístě obavy některých komentátorů, že by Andrej Babiš ve spolupráci s KSČM a SPD pomocí nových radních mohl sáhnout k výměně televizního managementu a přeměně ČT na loajální médium?

Rada ČT má v praxi minimální možnost něco v České televizi ovlivnit. Českou televizi by mohla ovlivnit jen nějaká celospolečenská revoluce, nástup vlády „pevné ruky“, ale to není ani náhodou na obzoru jako nebezpečí z hlediska síly Andreje Babiše. Naši komentátoři, tedy ti, co jsou „připuštěni“ do diskuzí ve velkých médiích, tedy ČT a ČRo, jsou natolik domestikováni, že jsou jejich odhady téměř vždy úplně mimo. Tato obava byla hlasitě vykřikována, když Agrofert převzal mediální dům MAFRA, a nic takového se nestalo. Kdyby Babiš s něčí podporou získal nějaký vliv v České televizi, plakali by hlavně dnes už profesionální „anitibabišisté“, kterým se nedaří přesvědčit ani obyvatele ČR a ani Evropskou unii, jak ukázaly minulé dny, že je Babiš jakýmsi vtělením ďábla. Podle hlasu poznáte je, by se dalo říci. Nejsem voličem Babiše a jeho ANO, ale musím konstatovat, že ANO není bývalá KSČ, nemá zahraniční podporu velkých armád, a tak výkřiky, že udělá z České televize jakési loajální médium, vyjadřují spíše to, co jsou oni „komentátoři“, a ne, co je Babiš. Oni by si Babiše měli přímo opečovávat. Vždyť oni spolu s takzvanou „demokratickou opozicí“ už dávno nemají vůbec žádný politický, ekonomický a společenský program než nadávky a ječení o nutnosti „zničit Babiše“.

Kdo by měli být lidé, kteří v dohledné době usednou na šest uprázdněných křesel v Radě ČT? Jaké požadavky by na ně měli poslanci při výběru klást?

Netroufám si radit. Až na výjimky kandidují neznámí lidé, občas z neznámých a občas až příliš známých skupin. Mohu začít vyjmenovávat lidi, o kterých si myslím, že by tam měli být, ale ty nikdo nenavrhl a otázka je, zda by sami chtěli. Kdo by chtěl o něčem hlasovat a rozhodovat, když všude číhá policie a státní zástupci a zažalují tě, kdy a jak se jim zamane! A když tě zavřou, Bradáčová tě bude týrat i ve vězení a bude se tomu říkat „spravedlnost“ a budeš se třást, aby Ištvan nevymyslel nějakou další „právní konstrukci“, co já vím, s nadsázkou třeba, že jsi neměl hlasovat pro výrobu zábavných pořadů anebo platbu za nějakou licenci. Kdo by se tam hnal?

Je-li dnes společnost tak rozdělená, jak je, vždy se najde polovina těch, kterým bude dotyčný kandidát nevyhovovat, ba dokonce vadit. A kdo by se chtěl veřejně nechat vláčet mediálními a internetovými šílenci a grázlíky? Kandiduješ a byl jsi členem Svazarmu? Pryč s tebou, podlézači bolševické armády! Učil jsi na nějaké škole? Udělal jsi zkoušky z marx-leninismu? Bolševiku! Pryč s tebou! Zbohatl jsi po roce 1989? Jsi podnikatel, a to znamená grázl. Poctivou prací nikdo nezbohatl! Pryč s tebou.

Do procesu volby členů Rady ČT a ČRo se zapojil i spolek Milion chvilek pro demokracii, který se stal součástí pracovní skupiny nevládních organizací a snažil se získat kandidáty, kteří by měli být protiváhou těm, co „mohou představovat velké ohrožení pro nezávislost veřejnoprávních médií“. Měli by poslanci brát při výběru radních zřetel na kandidáty doporučené Milionem chvilek, aby zbytečně nejitřili emoce a vyhnuli se tak možným protestním akcím?

Zapojení Milionu chvilek pro demokracii, té profesionální revoluční organizace, ukazuje další úpadek naší demokracie. Pokud bude stoupat vliv takzvaných nevládních organizací – míněno těch politických – v rozhodovacích procesech, převracíme se do něčeho, čemu komunisté říkali „lidová demokracie“, a Němci „národní socialismus“, tedy do diktatury. Řekne-li někdo, že by poslanci měli brát zřetel na kandidáty chvilkařů, jinak že se vystavuje emocím a protestním akcím, tak nám dotyčný zároveň říká, že zde nemáme demokracii, ale skrytou totalitu. A doporučuje poslancům, aby byli zbabělí a báli se skryté síly, za níž stojí kdosi, kdo usiluje o vládu, aniž by absolvoval volby. Protože ví, že by prohrál. Je to takové pokřikování, které Evropa znala z doby druhé světové války: „Fsdejte se, nýc se fám nestáne!“ No, jak to dopadlo s těmi, co se vzdali, je obecně známo.

Ovšem na statečnost a morálku našich poslanců bych dnes moc nedal.

Psali jsme: Absolutní výsměch, zlatokopové, vysoká škola lhaní. Vy budete ucpávat lidem hubu? Všichni rozebírají Veselého a Lipovskou, Žantovský připomněl úplně jiné kandidáty Drsná slova o současné Radě ČT: Banda pseudointelektuálů, pražská smečka. Ekonomka Lipovská je hrozba, viděla by do hospodaření Paní Geislerová, raději nečtěte. Výhrůžky demonstrací před ČT? „Kámoši“ v radě? Mediální expert Ostrý má jiný názor Chartista Václav Vlk zcela upřímně: Oslové z pražské kavárny. Vlezdoprdelky, roky žijí z mrtvého Havla. Paní Fridrichová není žádná novinářka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.