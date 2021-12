Cenzoři skončí v blátě. Lékař a vakcíny: Podezření, jména a info ze světa

reklama

Přeplněné nemocnice, zoufalí lékaři, zoufalí pacienti, zdravotnictví kolabuje, premiér vyhlásil nouzový stav. Jsme na tom hůř než loni. To vše cca po dvou letech zkušeností s onemocněním covid-19. Na začátek, co na situaci říkáte vy?



Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 11% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6836 lidí

Myslíte si, že kapacity nikdo nechtěl řešit, neměl zájem, prostě postupem času došlo k omezení množství lůžek podle toho, co se vyplatilo?

Kdysi jsem byl přítomen jednání v jedné z největších českých nemocnic, kde se řešila tak zvaná obložnost. Ve zkratce se jedná o dosažení co největší obsazenosti lůžek v rámci jednotlivých oddělení i celé nemocnice. Premiantem a vzorem pro ostatní se stalo oddělení, které dosáhlo obložnosti přesahujících 100 %! To znamená, že na jedno lůžko připadl více než jeden pacient. Toho docílíte tím, že v průběhu jednoho dne jednoho pacienta propustíte a na jeho místo ještě ten stejný den jiného přijmete, nebo tak, že na pokoj umístíte přistýlky. Chvíli to trvá, než si zvyknete, že na pokoji pro tři máte čas od času čtyři pacienty. Po čase to přestanete řešit. Tímto způsobem se „optimalizují“ počty lůžek v nemocnicích, počty praktických lékařů, ambulantních specialistů i počty nemocnic. Nikdo normální přece nemůže čekat, že zdravotnický systém, který díky „optimalizaci“ balancuje na hraně svých možností již za běžných podmínek, může bez obtíží zvládnout epidemii. Navíc není žádným tajemstvím, že pracovní podmínky pro zdravotníky se tak zhoršily, že už nejsou ani lidi, kteří by byli ochotni tuto práci za současného stavu dělat.



Imunologové i lékaři jsou v šoku, některé studie prokazují výrazný pokles imunity po půl roce nebo sedmi měsících po očkování. Předpoklad byl, že přeočkování bude nutné nejdříve za rok. Teď už se hovoří nejen o nutnosti třetí, ale i čtvrté dávky. Překvapuje vás to?



Wuchanský institut virologie dokázal již v roce 2015 vytvořit netopýří koronavirus, který byl infekční pro lidské buňky. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v mezinárodním odborném tisku. Za zmínku zajisté stojí jeden ze závěrů autorů tohoto výzkumu, v němž autoři zmiňují, že nebyli schopni vytvořit proti tomuto novému viru účinné očkování. Pro mne tedy není neúčinnost očkování překvapením. Nedávné studie dokonce naznačují, že ani protilátky vytvořené v těle a namířené proti stejné části viru, jaká se používá v očkování tzv. Spike protein, nemusí být zcela nevinné.

Myslíte si, že výrobci vakcín nemohli ani skutečně vědět, jak dlouhý bude účinek?

Co se týče doby účinnosti vakcín, nemůžeme s určitostí stanovit nic, dokud nejsou k dispozici výsledky za příslušný časový úsek. Můžeme se pokusit účinek odhadnout na základě jiných ukazatelů, např. srovnáním s účinkem obdobných vakcín, sledováním vývoje hladiny protilátek a buněčné imunity atd. Já osobně nevím, že by nějaká takováto studie byla provedena. Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10987 lidí

Samotné hodnocení účinnosti vakcín vychází v první řadě z výsledků klinických zkoušek. Způsob provedení těchto klinických zkoušek při hodnocení covidových vakcín zdrcujícím způsobem zkritizoval profesor Peter Doshi, zkušený editor jednoho z nejvýznamnějších medicínských časopisů na světě British Medical Journal. Ani jejich provedení se nevyhnulo zcela zásadním problémům a pochybením. Bylo by dobře, aby SÚKL situaci kolem průběhu a hodnocení klinických zkoušek vyjasnil a vyvrátil námitky prof. Doshiho.

Běžného člověka ovšem zajímá především to, jaký zdravotní prospěch z očkování může pro sebe či své blízké očekávat. Tedy řekněme účinnost v běžném životě. K tomuto bychom museli porovnat skupinu očkovaných proti skupině, o které víme, jakým způsobem byla léčena. On je rozdíl mezi léčbou typu – zůstaňte doma a až se vám bude špatně dýchat, tak si zavolejte záchranku, a léčbou dle moderních doporučení skupiny FLCCC či Zelenkova protokolu. Dnes jsou i vypracovány protokoly, které snižují riziko nákazy a onemocnění, a to před či po vystavení se covidu. Současně by taková studie musela vzít v potaz nežádoucí účinky po očkování i dopady očkování na průběh nemoci a léčby u osob, které onemocněly, ačkoli byly očkované. Takto provedenou studii jsem nečetl a ani nevím, že by byla provedena. Současně se obávám se, že je dost opodstatněných důvodů se domnívat, že by pro očkování takováto studie nedopadla dobře.

Vakcinaci dal ale zelenou celý svět. Lze říct nějak jednoduše, proč zastáváte názor, že je tato strategie chybná?

Není to zdaleka celý svět, co dal plošné vakcinaci zelenou. Proti tomuto proudu stojí klíčová vývoje vakcín prof. Martin Kulldorff z Harvardu, mimo jiné expert na bezpečnost vakcín, prof. Sunetra Gupta z Oxfordu, expert na vývoj vakcín a tisíce dalších vědců a lékařů sdružených kolem Great Barrington declaration. Ten výčet by byl opravdu dlouhý a zcela jistě neúplný.

Základem výtek k plošné vakcinaci je to, že proti nedostatečně funkční vakcíně si může virus vytvořit odolnost a jeho nová odolná varianta může být horší, než byla ta původní. Tento scénář byl popsán u nedostatečně funkčních zvířecích vakcín.

Psali jsme: Tohle si očkovaní připustí jen těžko... Doktor Zlínský přemítá: Infarkty, embolie, mrtvice. Vše podhodnocené

Ovšem převládl odborný a politický názor, že plošná vakcinace je jediný způsob, jak s virem bojovat a nic lepšího není…

To, že nějaký názor převládl, neznamená, že je správný. Irsko, více než 90% proočkovanost dvěma dávkami u osob nad 16 let, nyní zavádí tvrdá protiepidemická opatření pro nárůst pozitivních případů a kolabující zdravotnictví pod náporem covidových pacientů. Izrael zavedl třetí dávku, protože předchozí dvě dávky neměly očekávaný efekt.

Prezident Zeman byl s covidem hospitalizován, a to byl již očkován třemi dávkami. Navíc byl zřejmě nakažen osobou, která byla plně očkována dvěma dávkami. Ministr Vojtěch, nakažen, očkován dvěma dávkami, hlavní hygienička Svrčinová, očkována dvěma dávkami.

Psali jsme: Havel, ten se činil! Nadávky Zemanovi? Zbořil vytáhl archiv Tunel v Chytré karanténě. Prý skoro miliarda. Trestní oznámení na Vojtěcha a hlavní hygieničky Hra na „bezinfekčnost“ očkovaných musí skončit. Okamžitě, burcuje docent „Máme deset dní klid! Snad pochopí, jak šlape po našich právech,“ demonstranti se na Letné vysmáli Vojtěchovi, že má covid

Jaká strategie by byla správná?

Jakékoli řešení epidemie se musí skládat z několika pilířů. Musíte mít především efektivní základní výzkum, perfektní informace o chování viru, o tom, jak se jeho chování mění či nemění. Je třeba mít správným způsobem nastavené poskytování a zajištění zdravotní péče, a to pro celou populaci. Nikdo nesmí mít pocit, že zdravotní péči nedostane, nebo ji nedostane v odpovídající kvalitě. Musí být nastaven dohled nad epidemií a sledováním ukazatelů, z nichž některé vás mohou varovat v předstihu, např. stanovování množství viru v odpadních vodách. Je třeba mít nastavená správná preventivní opatření. Souhrně se jedná o mix různých opatření na různých úrovních, která do sebe musí správným způsobem zapadat. V tomto oboru řešení epidemií jsme byli jedni z nejlepších, ne-li nejlepší na světě. O to tragičtější je současná úroveň řešení epidemie covidu-19.



Máte na mysli využití léků, monoklonální protilátky, posilování imunity…

Co se týká prevence, máme silná data o benefitech vitamínu D, víme, že určitou roli hraje hladina zinku a selenu. Víme, jak zvýšit imunitu pomocí léků, máme léky, které zvyšují odolnost vůči nákaze, léky, které výrazně snižují množství viru v těle. Tento mix je potřeba správným způsobem v populaci namíchat podle toho, co jednotlivé skupiny obyvatel potřebují. A to se neděje.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 3% Není to v pořádku 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25402 lidí

Evropská agentura pro léčivé přípravky ve čtvrtek doporučila použití vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech pro děti ve věku od 5 do 11 let. Děti by měly dostat třetinu obvyklé dávky, interval mezi dvěma dávkami zůstává v rozmezí tří týdnů. Po schválení v České republice by měli očkování zajišťovat pediatři. Vakcína by mohla do Česka dorazit v polovině prosince. Co vy na to?



Doktor Eric Rubin, hlavní editor jednoho z významných medicínských časopisů na světě, The New England Journal of Medicine, vyjádřil v průběhu jednání o schvalování vakcíny pro děti v USA obavy, že očkování může způsobit nežádoucí účinky, které nejsme schopní změřit. (Rubin nakonec užití dětských vakcín podpořil, ale varoval, aby byly podávány s rozmyslem vzhledem k nižší míře rizika, které covid představuje pro děti, pozn. red.). Jen pro zajímavost 6 ze 17 členů, kteří v USA rozhodovali o schválení vakcíny pro děti, bylo či nyní je nějakým způsobem napojeno na společnost Pfizer. U nás je situace podobná. Prof. Prymula je členem dozorčí rady distributora očkovacích látek společnosti Avenier. Loni byl členem dozorčí rady docent Maďar. Toto pochopitelně nemusí znamenat nic špatného a tito lidé mohou své názory vyjadřovat čistě na základě svých odborných znalostí bez ohledu na své ekonomické zájmy či ekonomické zájmy společností, které reprezentují. Špatné ale je to, že veřejnost o tomto jejich angažmá není informována.

Vraťme se k léčbě. V médiích prošla informace, že o využití monoklonálních protilátek musí pacient zažádat. Je to efektivní postup?

Je to stejná blbost, jako kdybych já přišel do autoservisu s autem plným elektroniky a různých asistentů, a měl bych automechanikovi určovat, co má dělat a jak to má dělat. Jak může pacient žádat o nějakou léčbu, když medicínu nevystudoval a také nemá žádnou zkušenost s výsledky léčby u jiných pacientů? Je dobře, aby se pacient ptal na to, co lékař dělá a proč to lékař dělá. Pacient se má ptát a lékař má odpovídat. Tímto způsobem se buduje důvěra mezi lékařem a pacientem. Kde není důvěra, tam léčba fungovat nebude. Ale ve výsledku to musí být lékař, kdo rozhodne. Další věc je, že pacient by měl být léčen. Každé onemocnění si vyžaduje příslušnou léčbu a ta by měla být pacientovi poskytnuta.

Nastínil jste možnosti širšího přístupu k epidemii, každopádně v praxi se používá očkování nebo lockdown. Co bude dál?

Co bude dál, si netroufám ani odhadovat. Současné dění a opatření jsou zcela mimo rámec mého chápání.

Psali jsme: Tajená data. 1 % úmrtí po vakcínách hlášeno. Český matematik cítí zmar

Kdo pochybuje o nutnosti plošné vakcinace, je okamžitě označen v lepším případě za šiřitele dezinformací. Jak se s tím vyrovnáváte, pane doktore? Denně slyšíme z médií, kolik je na jednotkách intenzivní péče očkovaných ve srovnání s neočkovanými…

Pokud jsou za šiřitelé dezinformací označováni lidé, kteří čerpají informace z celosvětově nejprestižnějších odborných časopisů, tak je to problém, který ovšem známe z naší nedávné historie, a proto bych se tímto neznervózňoval. Současní cenzoři zapadnou do bláta dějin stejně tak, jako tam zapadli jejich předchůdci.

Problematika obsazenosti lůžek intenzivní péče je zásadnější. Jako hygienikovi a lékaři mi chybí odpověď na jinou otázku: Co tam ti lidé po očkování vůbec dělají?

Pokud byli očkováni, tak by tam být neměli a už vůbec ne v takových počtech. Dokážete si představit, že bychom stejnou diskusi vedli každý rok po očkování proti chřipce? Já ne. Již samotná existence této diskuse je dokladem, že je něco špatně, a to velmi špatně.

Psali jsme: Povinné očkování, třetí dávka, plošný lockdown, zavřené Vánoce... Vojtěch promluvil. Co může přijít? Testování na covid v práci. Neočkovaní proti očkovaným. Je zde zásadní varování od firemního sociologa Covid a umlčování. Z profesora udělají dezinformátora. V zimě bude zle. Když lidi donutíte se očkovat... Veselý varuje, toto nám hrozí „Už je toho dost. Jsme unavení! Vydejte rozkaz, co dál.“ Primář zahřměl. Před očima mu umírají mladí s covidem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.