Češi a uprchlíci z Ukrajiny? Firemní sociolog se dívá za krizi. Takto to dopadne

Na sociální síti jste psal o tom, „jak vyjednávat s Rusy“. „Pokud je chceme porazit, musíme jim rozumět a vědět, co od nich očekávat.“ Psal jste o tom, že většina českých očekávání se nesetkává s úspěchem, protože si kompromisní přístup vykládají Rusové jako neschopnost. Jsme neschopní? Na druhou stranu, proč bychom se měli něco učit, když s nimi evidentně už Západ nechce spolupracovat a jde jen o to, jak rychle Rusko odstřihnout?

Nejsme neschopní, jsme pouze jiní. Naše kulturní tradice je odlišná a z toho plyne, proč si nerozumíme. Protože ale Rusko nikam nezmizí a ani Českou republiku neodstěhujeme, musíme se naučit s nimi jednat. V praxi to znamená jim v prvé řadě ukázat sílu a pak dát prostor čestně najít kompromisní řešení.



Zaznívají slova o tom, že musíme přinášet oběti, protože na Ukrajině se střílí a my budeme „jen“ přicházet o peníze. Co k tomu říci?

Ukrajina je evropská země, která přinejmenším ze své západní poloviny spadá do našeho civilizačního okruhu. Život není černobílý a krize není jednoduchá, nicméně tato země byla napadena, což pro nás představuje podstatné nejen ekonomické, ale především bezpečnostní riziko. Ruská politika zná již po staletí pojem „blízké zahraničí“, tedy bezpečnostní sféra vlivu, a tam kromě Ukrajiny patříme i my. V našem zájmu tedy je, abychom byli sebevědomí, vybavení, vyzbrojení a připravení. To vše nás bude stát nemalé prostředky. Ukrajina je v tomto smyslu pro nás spíše budíčkem a varováním.

Vlna solidarity je obrovská. Lidé přenechávají uprchlíkům domy, ve městech se vyčleňují objekty, snižuje administrativa, města, organizace i jednotlivci se předhánějí v tom, kdo co poskytne lidem, kteří utíkají před smrtí. Firmy nabízejí rychle práci ukrajinským uprchlíkům. Vy jako firemní sociolog, prosím, co to udělá s pracovním trhem?



Jak se vše promítne sociologicky do života lidí?

Naše společnost má zkušenosti s absorbcí jedné velké uprchlické vlny, a to Řeků v roce 1948–1949. I při vysokém počtu, pokud jsou nám blízcí, by neměli představovat velký dopad do naší společnosti kromě toho, že je potkáváme nebo jsou našimi kolegy v práci, což Ukrajinci v mnoha firmách byli už před krizí a stát to otevřeně podporoval. Problém by nastal, pokud by spolu s nimi přicházely výraznější patologické jevy, ale to je věc, kterou musí zvládnout naše policie.



Jak prognózujete pro nejbližší měsíce životní situaci české střední třídy, českých manuálně pracujících, českého tzv. „prekariátu“ a zranitelných skupin typu samoživitelky, důchodci či zdravotně postižení?

To bude záležet na ekonomickém vývoji a ten závisí na délce a intenzitě současné krize. Po poslední covidové vlně a poté, co se koronavirus snad již podařilo zvládnout, se zdálo, že ekonomika přes vysokou inflaci oživuje, co však přijde teď, je velkou neznámou. Jediné, co nám zbývá, je snažit se pracovat, vymýšlet nové věci a hledat nové cesty.

Panují obavy z vykořisťování a zneužívání ukrajinských uprchlíků českými zaměstnavateli. Lze proti tomu něco dělat?

Pokud jsou zaměstnáváni legálně a zvláště firmami, které s tím již mají zkušenosti, není čeho se bát. Problém může být u zaměstnavatelů, pro které jsou Ukrajinci noví. Důležité je to, aby v rámci svého vstupu k nám, přidělení víza a zajištění zaměstnání měli také informace o tom, kam a jak se obrátit v případě, že by se zaměstnavatel nechoval korektně a samozřejmě to budou kontrolovat inspektoráty práce. Obecně je ale potřeba zajistit spíše prevenci, než řešení problémů, a prevence je právě v tom, aby ukrajinští uprchlíci věděli, kam se obrátit a co udělat.



Nikdo nemá strach z toho, že Ukrajinci nebudou přínosem pro ekonomiku. Zároveň je předpoklad, že dojde obecně ke snížení ceny práce. Co s tím?

Nakolik se daří vládě předejít sociálním konfliktům?

To v současnosti nelze říct, protože jde o problém, který bude aktuální v horizontu spíše měsíců až let...



„Svět se na pomyslných hodinách posledního soudu o kousek přiblížil ke svému konci,“ zazněla slova od prezidenta Miloše Zemana. Pane doktore, jaký dojem máte vy?



Rád bych věřil tomu, že tu ručičku posuneme zase trochu dále, i když dnes to může vypadat drasticky. Rusové jsou pragmatici a pragmatici konec světa nechtějí stejně tak, jako ho nechceme my.

