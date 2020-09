Češi chtěli do Chorvatska, tak jim to bylo umožněno. Pitky v pražských barech... Vicehejtman Knot vrší chyby vlády

ROZHOVOR „Zmatek nad zmatek,“ říká k vládním opatřením ohledně koronaviru jihočeský vicehejtman Josef Knot, jenž kandiduje „do kraje“ za STAN. A dodává: „Z koronavirového premianta se z nás v Evropě stává skoro koronavirový deviant.“ Připomíná „bombastické články v médiích o prvním vybaveném vlaku do Rijeky“ a žasne nad „pitkami v pražských barech“. Popsal také, jak a proč se i s celou krajskou radou dostal do karantény. Vrátil se i k cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. V souvislosti s reakcí prezidenta promluvil o „souboji dvou dětí na pískovišti o větší bábovičku“.

Počet lidí s pozitivním testem na koronavirus v ČR roste. Jak současnou situaci vnímáte? Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek označil vládu za nemehla, vicepremiér Jan Hamáček už před několika dny zcela jasně navrhoval zavedení krizového štábu. Už i premiér Andrej Babiš připouští, že rychlé rozvolnění opatření „bylo možná chybou“.



Zmatek nad zmatek. Jak jsem vládu na jaře za opatření zavedená kvůli koronavirové pandemii chválil, tak, bohužel, léto absolutně nezvládla. A do září přivedla republiku absolutně nepřipravenou a bez jakékoli koncepce. Z nákazy se stalo prosté politikum, kde byl pominut zdravý rozum. A mimochodem, to, co připouští, či nepřipouští náš pan premiér, asi ničí hlava nepobere. Včetně té jeho vlastní. V duchu hesla, co platilo ráno, neplatí už v poledne, co bude zítra, uvidíme včera.

Bylo tou největší chybou otevření hranic před prázdninami, jak někteří lidé především na sociálních sítích zmiňují? Ostatně v médiích se objevily i informace, že pražské bary byly cílem mladých Evropanů, v jejichž zemi podobné podniky kvůli koronaviru takto volně nefungovaly. Co na to říci?

Co na to říci. Češi si chtěli užít moře v Chorvatsku, tak jim to bylo s velkou pompou umožněno. Vzpomeňme jen na ty bombastické články v médiích o prvním vybaveném vlaku do Rijeky. To bylo slávy. A v co se na druhou stranu zvrhly oblíbené pitky cizinců, ale i Čechů v pražských barech, které se neblaze promítly do počtu nakažených koronavirem, víme všichni. Holt pozdě bycha honit.

Vy sám jste se spolu s dalšími členy krajské rady ocitl na deset dní v karanténě. Co se stalo a jak probíhalo ve vašem případě trasování?

Bylo to prosté. Zasedala rada kraje a jeden z radních, který ode mne celou dobu seděl ve vzdálenosti cca 4 metry, se následně ukázal jako covid pozitivní, stejně jako jeden z úředníků, který se na radě kraje doslova mihnul. Na všechny přítomné osoby pak krajská hygienická stanice uvalila karanténu. Byl jsem na dvou testech a oba byly negativní. Od té doby jsem zase svobodný. (úsměv)

Bezpečnostní rada Jihočeského kraje jako první navrhla, aby žáci od druhého stupně nosili roušky i během vyučování ve třídě. Je to podle Vás dobré řešení? A předpokládáte, že nakonec stejně dojde k uzavření škol? Ostatně jen v jižních Čechách se koronavirus objevil už na 40 školách, 6 z nich už je zavřených….

Bohužel. Toto jsou přesně důsledky rozvolňování, které byly učiněny vládou na základě zohlednění facebookových diskusí, nikoli pandemické situaci. Ano, chvíli se zdálo, že jsme za vodou a o to více jsme se nyní pod její hladinu ponořili. A z koronavirového premianta se z nás v Evropě stává skoro koronavirový deviant. Co se týče nošení roušek žáků ve třídách, nevím, co je pro děti horší. Zda zpětně dýchat celý den zkažené plyny, které jim vycházejí z plic, nebo se bát kapénkové infekce. Ale nejsem lékař. V každém případě je to smutné a dětí je mi líto. Samotné případné opětovné uzavření škol pak považuji za katastrofu. Jak pro rodiče, tak pro náš vzdělávací systém.

Přetížení systému např. podle šéfa Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka nehrozí. Nemocnice i v krajích jsou prý dobře připravené. Jsou podle vás namístě obavy, nebo věříte, že si s epidemií lékaři poradí?

Jak jsou na tom opravdu fakultní nemocnice popravdě nevím. My, jako kraj, jsme na jihu Čech zakladateli osmi nemocnic a chci zdůraznit, že se ke koronavirové pandemii postavili na výbornou. Mají promyšlený postup i scénáře. Otázkou samozřejmě je, jakým tempem bude počet vážně nemocných narůstat, protože ani jejich kapacita a počet ošetřujících není nafukovací. Zatím jsem ale stále přesvědčený, že to zvládají skvěle a že to snad ve finále všichni zvládneme.

Pět tisíc důchodcům, zrušení superhrubé mzdy. Vláda připravuje řadu opatření, která budou stát desítky miliard. Přišla ve správný čas nebo by bylo vhodné je odložit?

Je nutno přiznat, že pan premiér to s našimi seniory prostě umí. Byť mu jde samozřejmě jen o jediné, získat jejich volební hlas. Ať to stojí, co to stojí. Zajímavé je, když se vrátím k tomu případnému zavírání škol a třeba i školek, že ho situace rodičů dětí, které by měly zůstat opět doma, absolutně nezajímá. Nebo pošle nakonec nějaký předvolební bakšiš i jim?

Vrátíme se ještě k nedávné cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Jak Vy tuto aktivitu předsedy senátu hodnotíte?

Sám jsem byl na Tchaj-wanu asi pětkrát. Jsem pravidelný účastník mezinárodního summitu Smart Expo v Tchaj-peji. Dokonce jsem měl tu čest na druhém summitu i vystupovat, a to vždy na pozvání tchajwanské strany. Myslím, že se máme z hlediska moderních technologií od nich opravdu co učit, a boj s koronavirem zvládli také ukázkově. Lidé jsou velmi přátelští a kultivovaní. Vždy jsem se v této zemi cítil příjemně. Dle mého názoru se celá věc zbytečně politizuje.

Sám Miloš Vystrčil svou zahraniční misi zhodnotil jako úspěšnou. Kromě jiného také řekl, že cílem bylo, „aby Češi narovnali záda a aby bylo vidět, že jim nejde jen o žaludky“. Mrzí ho, pokud by došlo k narušení obchodní spolupráce, ale může se stát něco horšího, když budeme stále jen poslouchat silnějšího. Přijdeme o svobodu a nezávislost. Souhlasíte s jeho pohledem?

No, nedovedu si představit politika, který by své kroky zhodnotil jako neúspěšné (smích). Tchaj-wan je významný investor v ČR a podle toho je třeba se k této republice chovat. Co může naše země ztratit? Kromě finanční injekce do mé oblíbené Slavie Praha jinou čínskou investici pořádně neznám, počkejte, tedy kromě Smartwings, ale tou se asi dnes moc chlubit nebudou. To v porovnání třeba s tchajwanským Foxconnem je trochu jiný příběh. Tedy alespoň prozatím… (úsměv)

Prezident Miloš Zeman označil cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila za klukovskou provokaci a už ho nebude zvát na pravidelná setkání s dalšími ústavními činiteli ke koordinaci zahraniční politiky. Jeho cestu prý totiž všichni odmítli, a on přesto jel. Co na rozhodnutí prezidenta říkáte?

To považuji za druhý extrém. Pan prezident reaguje na onu záležitost poměrně dětinsky a docela vážnou věc mění v souboj dvou dětí na pískovišti o větší bábovičku.

Čína na Vystrčilovu cestu zareagovala velmi ostře, což se setkalo s velkou kritikou z mnohých stran. Jak moc toto vše vztahy mezi ČR a Čínou ovlivní? Už tady máme reakce na české podnikatele ze strany Číny...

Jsme suverénní země, a ne vazal Číny, a podle toho bychom se měli chovat.

