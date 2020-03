Češi jsou kulturní, za brak a matrjošky může magistrát, říká majitel galerie. A Karel Gott?

22. března 2020 se již podevatenácté bude konat předávání cen TREBBIA pro umělce a mecenáše umění. K této příležitosti jsme položili pár otázek Miro Smolákovi, zakladateli ceny. Češi jsou podle něho velice kulturní národ. Zvlášť na to, kolik jich je. „Že turistické trasy jsou zaplaveny suvenýrovým brakem a matrjoškami, to svědčí jen o neschopnosti magistrátních úředníku,“ tvrdí. Došlo i na Karla Gotta. „Byl to jasnovidec, na kterého si český národ bude muset počkat dalších sto let,“ řekl nám galerista. A ti, kdo to tak necítí?

Ceny Trebbia se udělují už skoro 20 let, nyní po devatenácté. Bude tento ročník něčím výjimečný? Chystáte na své hosty nějaké překvapení, které by si neměli nechat ujít? Nebo přijde až v jubilejním 20. ročníku?

Svým způsobem je každý ročník TREBBIE výjimečný už tím, že se mi již dvě dekády daří nacházet podnikatele, kteří pomohou finančně uhradit nemalé náklady spojené s tímto večerem. Tento rok se generálním partnerem stal KNAP HOLDING SE a pomohly i Nadace ČEZ a ADOLF LOOS Apartment And Gallery, za což všem patří velké poděkování.

Seznam oceněných už má úctyhodnou délku. Neobáváte se toho, že vám někdy „dojdou osobnosti“ k ocenění?

Za 18 let cenu TREBBIA obdrželo 105 laureátů z 27 zemí světa. Tento rok na 19. ročníku 22. března 2020 v Obecním domě bude poprvé oceněn laureát i ze státu Izrael. Obavy, že jednoho dne „dojdou osobnosti", skutečně nemám. Nadační fond TREBBIA dostává desítky návrhů kandidátů ročně ze všech kontinentů a jsou to vesměs lidé, kteří si cenu TREBBIA ve své kategorii zaslouží. Ročně můžeme ocenit maximálně sedm/osm laureátů, o kterých rozhoduje Mezinárodní nominační porota složená z devíti členů.

Je to velice široká otázka, ale jak byste hodnotil stav kultury v Čechách? Je Česko zemí, kde se kultuře a umění daří? A popřípadě, není to tak, že v Čechách si kulturu užívají jen turisté, ale Češi se o ni příliš nezajímají?

Principiálně si o duchu českého národa myslím, že ve své podstatě je velice kulturní. Na to, že je Čechů jen kolem deseti milionů, vzešlo z tohoto národu nebývalé množství osobností, které se prosadily ve světovém měřítku. Češi mohou být právem na svou zemi hrdí. Skutečnost, že turistické trasy jsou zaplaveny suvenýrovým brakem a matrjoškami, to svědčí jen o neschopnosti magistrátních úředníků radikálně proti tomuto nešvaru zakročit. Já, kromě Nadačního fondu TREBBIA, provozuji již 27 let i galerii umění v areálu Strahovského kláštera. Přestože přes areál kláštera proudí denně tisíce turistů, většinu návštěvníků Galerie MIRO tvoří české publikum, aby zhlédlo výtvarná díla světové klasické moderny a špičkové současné umění.

Minulé léto otřásala Českem kauza ministra Antonína Staňka, kterého nakonec vystřídal Lubomír Zaorálek. Poznal jste nějakou změnu? Dělá Lubomír Zaorálek svou práci dobře? Nebo se vás práce ministra kultury netýká?

Promiňte, ale to, co vy nazýváte „Českem otřásla kauza“, já vnímám jako místní malichernost, která na historický tok kulturních dějin nemá sebemenší vliv. TREBBIA se koná od prvního ročníku vždy pod záštitou ministra kultury České republiky. Tuto tradici kdysi zavedl nejdéle sloužící ministr kultury nezapomenutelný Pavel Dostál. Všichni ministři po něm tuto tradici dodrželi, až na jednoho, který to nestihl, protože byl ve funkci jenom 14 dní. Tradici dodržel i pan ministr kultury Antonín Staněk i nynější ministr pan Lubomír Zaorálek. Oběma patří vřelé díky organizátorů, protože TREBBIA se vysílá nejenom v Česku a na Slovensku, ale prostřednictvím YouTube kanálu v anglickém simultánním překladu do celého světa. Záštita ministra kultury pořadatelské země vůči zahraničním laureátům má jistou dávku prestiže a noblesy. A k vaší otázce, jestli současný nebo předešlý ministr dělá svou práci dobře, prosím, pochopte, takové hodnocení mi nepřísluší, i když pocitově se mi zdá, že ministr Zaorálek nasadil dynamické tempo správným směrem.

Ocenění vaší nadace získal minulý rok i zpěvák Karel Gott, který stál i u zrodu vaší galerie. Jaký jste měl s Karlem Gottem vztah a jak vás zasáhla jeho smrt? Co říkáte na některé, řekněme, neuctivé reakce, které po jeho smrti zazněly?

Ano, pan Karel Gott si v červnu minulého roku převzal své poslední pozemské ocenění v podobě ceny TREBBIA v kategorii za přínos k dialogu národních kultur. Myslím, že byl jeden z mála, který po desetiletí silou své kulturní osobnosti a svým uměleckým projevem spojoval národy bývalého Sovětského svazu, později Ruské federace, Polska, východního i západního Německa, Rakouska i Československa. Víte, řeknu vám to takhle, když stojím na Petřínské vyhlídce a dívám se dolů k Vltavě na Prahu, zvednu oči k nebi a ptám se všemohoucího vesmíru: Čím jste si, moji čeští bratři, zasloužili překrásné panorama Hradčan a osobnost Karla Gotta? Síla jeho osobnosti bude doceněná až dalšími generacemi. Byl to jasnovidec, na kterého si český národ bude muset počkat dalších sto let. A kdo to dnes nechápe nebo nechce pochopit, ať mu je odpuštěno. Ano, je pravdou, že bez pomoci pana Karla Gotta před téměř 30 lety by se Galerie MIRO nepřestěhovala z Berlína do Prahy a nevznikla by Mezinárodní cena TREBBIA v kostele sv. Rocha.

Pocházíte původně ze Slovenska. Proběhly volby. Zajímáte se o situaci ve své domovině? Jak hodnotíte její vývoj? Navštěvujete Slovensko pravidelně?

Před deseti lety mi zemřeli oba rodiče. Na Slovensku zůstal bratr Andrej, výtvarník a galerista, a jeho syn, Andrej mladší, který mu nyní dělá ředitele. Snažím se je alespoň jednou za rok navštívit a zároveň se zúčastnit setkání rodáků z rodné vesnice Starina, která musela ustoupit nádrži na pitnou vodu. Moji rodáci mne zvou a já s obdivem spoluprožívám jejich úspěchy i každodenní starosti. Protože již více než čtyřicet let na Slovensku nežiji, nechodím tam k volbám, bylo by to ode mě nefér. Politické dění ale intenzívně sleduji. Snad se letošnímu vítězi parlamentních voleb podaří přežít první dva roky a jakž takž stabilizovat rozpolcené Slovensko.

