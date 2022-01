Český emigrant: Byl jsem rád, že jsem Němec, teď nevím. Pr*ser. Řešení? Už jen...

Politická garnitura se dnes stále méně skládá z lidí, kteří žili běžným životem, kteří byli nuceni prozíravě přemýšlet. Dnešní politici ne. Vystudovali obory jako užitá etika či pohlavní život mravenců a mají představu, že když se něco zruší, tak se to samo nahradí. Zatím to celkem vycházelo, ale nic není napořád. Tak hovoří Karel Pokorný, starosta SKV Sokol München a předseda německé pobočky Společnosti pro vědy a umění, což je mezinárodní nezisková organizace, která má za cíl spojovat příznivce českého a slovenského intelektu ve světě. Do Německa emigroval v roce 1968.

Žijete v Mnichově, máte českého lvíčka na saku a bavíme se v Sudetoněmeckém domě. Jste Čech nebo Němec?

Jsem multifunkční. Lvíčka nosím furt, ale nemohu říct, kde jsem ho vzal, protože je to taková hravá historka a je třeba být solidní. Čechem jsem zůstal, Němcem jsem se stal. V Německu jsem zažil celkem dlouhé obodobí, kdy jsem byl rád, že jsem Němec. Když ale vidím momentální stav, tak už si tím nejsem tak úplně jistý.

Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 87% Ne 11% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7711 lidí

Češi s Němci mají mezi sebou spoustu démonů z minulosti. Jak vnímají čeští krajané v Německu sudetoněmeckou otázku?

Naše vztahy jsou bezproblémové. Máme tady České centrum Mnichov, a to spolupracuje se Sudetoněmeckým domem. Ostatně do něj je zahrnuto docela široké množství spolků. Jedním z prvních, který se soustředil na smíření Němců s Čechy, byl Spolek Adalberta Stiftera. A s ním je spolupráce velmi úzká. Někdy až máme dojem, že centrum a konzulát spolupracuje více se Sudetoněmeckým domem, než s krajanskými organizacemi.

Někteří stále více hovoří o možnosti pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Česku. Co vy na to?

Proč by Sudetoněmecký sjezd měl být v Praze? V tomhle mi trochu uniká důvod. Spolupráce je dobrá, ale sudetští Němci žijí tady. Je to možná trochu kacířské, ale vlastně chápu odpor proti tomu.

Osobně mám k sudetským Němcům velké sympatie, protože obecně emigrantům z Česka v roce 1968 hodně pomohli. Navíc bez jakýchkoliv projevů hořkosti vzhledem k vyhnání. Od některých jsme se i doslechli, že si rozbytí Československa nepřáli, ale stát je neměl moc rád. Samozřejmě že to byla pravda jen zčásti.

Jste velkým kritikem Angely Merkelové, přitom zrovna tato bývalá dlouholetá německá kancléřka měla Čechy celkem ráda nebo ne?

Je to sporné. Ta náklonnost odpovídala její povaze. Ona neměla ráda spory. Nikdy neprosazovala to, co chtěla, nějak tvrdě. Když tedy česká strana s něčím nesouhlasila, tak Merkelová nezačala křičet: „Vy Češi bouráte unii!“ Nechala to být a z toho vznikl dojem, že je Čechům dost přátelsky nakloněna. Samozřejmě že měla k Česku vztah. Byla tam párkrát na prázdninách, takže si nějaké sympatie asi vytvořila, ale hlavním důvodem byla podle mě její nekonfliktnost. Ona zrovna tak neprosadila nic u Poláků, Portugalců a tak dále.

Je pro vás její odchod z politiky úlevou?

Jakési základy současné nové vlády položila madam Merkelová. Byla političkou, která šestnáct let nic nedělala a rozhodnutí, která přijímala, byla rozhodnutí, jejichž dopad se projeví až za mnoho let. Německý volič si říká, že ta Merkelová nic nedělá, ale i Bůh se bojí toho, co by udělal někdo jiný na jejím místě. A proto ji volili. Když bude Merkelová, tak víme, na čem jsme. Ony se sice rozsýpají silnice, nejezdí vlaky, máme problémy, ale furt to nějak jde, furt se nám vede dobře.

Nyní Merkelová skončila a lidé vědí, že se něco musí změnit, že to takhle dál nejde, že směr, kterým se ubírá Německo v energetické, uprchlické i hospodářské politice, není dobrý. Musí se něco stát. Ale co? A tak Němci volili, jak volili. Takže hodně lidí volilo sociální demokraty, kteří jsou sice v příšerném stavu, ale zase mají ve svých řadách Olafa Scholzeho. Ten je ze staré gardy a důvěru vzbuzuje. Někteří Zelené, jiní liberály a další ostatní strany. Z prvních tří zmíněných vznikla trojkoalice, která pravděpodobně nepřežije své období vládnutí. Mezi liberály a Zeleným jsou neuvěřitelné rozdíly.

Ostatně s českou vládou je to skoro jako přes kopírák. Sledujete to?

Trochu. Nová česká vláda bude mít nejspíš ty samé problémy a asi také nevydrží. Problémy mají tedy obě vlády podobné, jen řešení německých problémů má daleko větší dopad. V Česku by měli dát do pořádku finance. Vypadá to, že budou přijímána protiinflační opatření a zpevněna koruna. Pořád by všichni chtěli zahubit Babiše, tak uvidíme.

A nestane se Andrej Babiš spíš prezidentem, pakliže bude kandidovat?

Asi jo. Jeho stranu volila třetina národa a hlavně na venkově ho uznávají. Ale na můj vkus byl, co se týče státní kasy, až moc rozdávačný. Penze se v Česku zvyšovaly docela razantně. A třeba státní správa bobtná v Česku za všech vlád.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ostatně jaká je k němu alternativa? Buď bude Babiš prezidentem, anebo si koupí nějaký malý stát, kde bude zase premiérem. O generálu Petru Pavlovi jsem si myslel, že je autorem pravdivého a vtipného výroku, že někdejší německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová zlikvidovala Bundeswehr víc, než maršál Žukov svého času Wehrmacht. Ale zmýlil jsem se. To prohlásil generál Andor Šándor. Nevím, co si mám tedy o Pavlovi myslet.

Kyne státní správa v Česku více než v Německu?

Kyne víc, nicméně tenhle problém má byrokracie, pravda, všude. Nové problémy se řeší tím, že se udělá nový úřad, ale starý se nezruší. V Česku už mám ale dojem, že celý národ pracuje ve státní správě. To a velkodušný sociální systém bude pro tuto vládu hodně tvrdý oříšek. Ostatně i zdravotnictví je proti Německu hodně velkorysé.

Narůstání státních dluhů se zvláště v koronakrizi dost zrychlilo. Tento problém budou muset řešit všechny vlády...

Nechci být u toho, až někdo řekne, že král je nahý a dost. Inflace by se v evropském prostoru měla řešit tím, že Evropská centrální banka bude zvedat úroky. Jenže ono to nejde. Třeba Itálie je nadoraz a jakmile se zvednou úroky a státní dluhopisy budou zúročené, tak přestane platit. Ostatně více zemí v Evropské unii je na tom podobně. Zdá se mi, že předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová je jen poskokem Maria Dragiho, který tam byl před tím, ale nyní je italským premiérem. A s koronadluhy to je vlastně neřešitelné.

Řekl jste, že směr, kterým se ubírá Německo v energetické, uprchlické i hospodářské politice, není dobrý. Pojďme popořadě, takže energie...

Němci tuší, že to bude malér, ale moc se to nerozpitvává. Nicméně to začalo s Angelou Merkelovou. V tomhle spáchala za Německo sebevraždu. Atomové elektrárny ne, uhelné ne, plynové už vlastně také ne. A těch pár větrníků v Severním moři to asi nezachrání. Budoucnost německé energetiky prostě vidím nejasně a temně.

Jak v Parlamentních Listech říkáte: „Nikdo nám neříká, co máme psát,“ tak německým žurnalistům to také nikdo nepředepisuje. Jenže německý žurnalista ví, co má psát. Tady je autocenzura velice silná. Nevím, jak toho Merkelová dosáhla, ale dost zaškrtila v médiích názorovou pluralitu. Každopáně nikdo neprotestoval, a teď je naše energetika v háji. V Německu koncem roku odpojí poslední tři jaderné elektrárny a co zbyde? Už tak se energie kupovala z Čech, ale nikdo neví, co bude teď. V rádiu jsem slyšel odborníka, že vznikne velká díra, která se bude muset nějak zalepit, a půjde to hlavně dokupováním enegie. Jenže to už bude tak masivní, že nevím, jestli to půjde.

Němci budou chtít proud, a pakliže se k tomu česká vláda postaví čelem, mohla by na tom hodně vydělat. Ceny energie půjdou nahoru. Nevím, jestli si Petr Fiala, který na mě dělá dojem dobrého strejdy, uvědomuje, co na něj čeká. Atomová energie je důležitá, ale je třeba stále posilovat bezpečnost. Jediná cesta.

A druhou sebevraždou je německé rozhodnutí pro elektromobilitu. Nejde jen o to, že nebude proud, ale i o to, že si Německo zlikviduje klíčový průmysl, na kterém stojí, ale na něm stojí i Česko. Myslím, ten automobilový.

Prostě věci by se měly házet do koše až v případě, že za ně máme náhradu. Opačné konání je nelogické. Nemám pravdu?

Ano. Tak přemýšlí prozíravý člověk. Politická garnitura se dnes stále méně skládá z lidí, kteří žili běžným životem, kteří byli nuceni takto přemýšlet. Dnešní politici ne. Vystudovali obory jako užitá etika či pohlavní život mravenců a mají představu, že když se něco zruší, tak se to samo nahradí. Zatím to celkem vycházelo, ale nic není napořád. Když v Německu Zelení rostli ve volebních preferencích, měl jsem strach. A musím německému voliči vyseknout poklonu, že si to nakonec rozmyslel.

Nebylo by mnohem férovější, kdyby Zelení řekli, že se lidstvo vrátí na bicykly, v zimě bude spát v kožiších a stavět se bude do výšky, ale ne do šířky?

To víte, že bylo. Ale volič by tohle samozřejmě zavrhl. Vzniklo by proklimaticky báječné území, na němž by obyvatelé umírali hlady. Greta Thunbergová nemá žádnou ideu, ale jen hlasitě křičí a následovníků má přitom docela dost. Třeba Luisa Neubauerová je organizátorkou zdejšího hnutí Fridays for Future. Nikdo se jich neptá na řešení. A oni ho ani nemají. Ostatně na klimatické katastrofě se Evropa podílí zanedbatelným procentem, takže si starý kontinet sám pod sebou podřezává větev.

Také jste zmínil uprchlíky...

Ano, další problém. Důvody některých uprchlíků, proč prchají do Evropy, jsou pochopitelné. Ale co s tím? Přijímat jich stále víc není možné. Evropa nemůže na své území přijmout chudší zbytek světa.

Za období vlády Angely Merkelové se ten problém zase neřešil. Ti lidé jsou tady, zatěžují sociální systém a do společnosti se hlavně z náboženských a vývojových důvodů stejně neintegrují. Uprchlíci jsou tady a přestože se mají lépe, moc šťastní nejsou. A tak narůstá kriminalita, což může demokratickou společnost rozvrátit. V médiích vidíme jen anarchisty proti antimigrantským spolkům, ale hlavní část společnosti sice mlčí, nicméně si také uvědomuje, že to takhle nejde. Navíc vzniká paralelní společnost uprchlíků, což je sopka, která jednou vychrlí lávu.

Nicméně, jak si o tom takhle povídáme, tak je zřejmé, že také nevíme, jak by se to mělo řešit. Oba jsme ze země za Šumavou a víme, co všechno se může dít. Podle mě už žádná řešení, pakliže neodvrhneme lidství a smysl pro řád, nejsou. Je to průser.

Psali jsme: To si děláte legraci? Zdědili jsme chaos, zuřil Rakušan. Vildumetzová šla bod po bodu a drtila Pekař odmítl upéct dort s LGBT heslem. Teď mu dali za pravdu i ve Štrasburku Piráti zvolili nové předsednictvo, všechny pozice místopředsedů byly přeobsazeny Omikron vybuduje tu nejlepší imunitu. Třetí dávka pro mladé a zdravé je hloupost, zaznívá stále častěji

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.