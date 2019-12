Chaos v ČT! Zametají. Míří ke krachu. Necháme na sebe plivat? Byznysmen-poslanec má šokující informace

ROZHOVOR Schválením výročních zpráv se ČT posunula do chaosu, problémy se zametly pod koberec. ParlamentnímListům.cz to řekl poslanec hnutí ANO Pavel Juříček. „Ve sklepě televize už hoří a místo hašení tam hledají osvěžovač vzduchu,“ přirovnává zákonodárce. Ti, kteří za schválení zpráv tak bojovali, prý jako užiteční idioti napomohli k další devastaci instituce.

Pane poslanče, už delší dobu se věnujete problematice veřejnoprávní České televize, zvláště pak jejímu hospodaření. Sněmovna i přes množství kritiky nedávno schválila výroční zprávy ČT a odvrátila tak hrozbu pádu Rady a potenciálně i generálního ředitele. Není dobře, že to tak dopadlo? Nepadla by televize neschválením zpráv do chaosu?

Je to opačně. Česká televize se k chaosu posunula právě schválením zpráv. Místo toho, aby se ekonomické problémy řešily, tak se zametly pod koberec, kde budou dál narůstat. Až překročí kritickou hranici, tak se bude hledat co nejrychlejší řešení, což nemůže znamenat nic jiného než jistý chaos.

Proč to nutně musí znamenat chaos?

Při vynucených a rychlých změnách bude méně času na přípravu, a proto se zvýší pravděpodobnost chyb v rozhodování, což ještě umocní snížený manévrovací prostor, který management ČT bude mít. Představte si, že se máte rozhodnout, jak nejlépe zabránit požáru ve vašem domě. Vaše rozhodnutí bude jistě kvalitnější, když je budete činit dřív, než bude dům v plamenech.

A ČT podle vás tedy už je, obrazně řečeno, v plamenech?

Celá ještě ne. Ve sklepě už ale hoří a hasiči, místo aby hasili, tvrdí, že ten hustý dým, co se valí ze sklepních oken, není kouř, ale osvěžovač vzduchu. Je také otázkou, zda ten oheň hasiči vůbec chtějí uhasit, když jej sami založili.

Fungování České televize dlouhodobě kritizuje premiér Andrej Babiš, šéf vašeho klubu Jaroslav Faltýnek a mnozí další. Přesto nakonec klub hnutí ANO měl pokyn jednotně hlasovat pro schválení zpráv. Jak si to vysvětlujete?

Oba jsou s ekonomickou situací ČT obeznámeni a jako zkušení manažeři oba jistě vědí, co to znamená. Vžijte se ale do jejich pozice, respektive do pozice Andreje Babiše. Je před ním výročí, které jistí aktivisté využili k uspořádání demonstrací právě proti Andreji Babišovi. Je tady televize, která nevynechá jedinou příležitost, aby na něj zaútočila, a do značné míry se také na organizaci uvedených demonstrací sama podílí. Je tady Rada a management ČT, kteří tuto televizi, ať už z neschopnosti, nebo záměrně, vedou ke krachu. A jsou tu demonstranti, kteří trvají na tom, aby management televize dál zůstal na svých místech. Proč by měl v takové situaci Andrej Babiš riskovat akceleraci demonstrací a zesílení útoků? To by na jeho místě neudělal nikdo.

Rozumím tomu tak, že požadavek, aby se schválily zprávy Rady ČT, premiérovi vlastně vyhovuje. Takhle to myslíte?

Proč by měl bojovat za instituci, která na něj útočí, když stačí pouze ustoupit tlaku demonstrantů a počkat, až současná Rada a management Českou televizi ekonomicky oslabí natolik, že její fungování bude ochromené? Když si k tomu připočítáme, že ekonomické problémy ČT vyhovují například i novému majiteli televize Nova a vlastně i majitelům všech dalších televizí, tak je rozhodnutí schválit Zprávy o hospodaření ČT logické.

Ti, kteří bojovali za schválení zpráv dle vašeho mínění vlastně bojovali za likvidaci ČT?

Ano, je to tak. Podobným lidem se někdy říká „užiteční idioti“. Já tento výraz nemám moc rád a nepoužívám jej, ale pro ty, kteří se velkou měrou zasloužili o to, že Sněmovna zprávy nakonec schválila, a ekonomická devastace ČT tak může vesele pokračovat dál, mě lepší nenapadá.

Domníváte se, že na takovém postupu se Andrej Babiš s Petrem Dvořákem domluvili?

Myslím si, že vše je tak zjevné, že žádné dohody nebylo potřeba, a navíc by ani nebyla možná. Pokud by ovšem někde mělo dojít k nějaké dohodě, tak zcela jistě nebude ve formátu „Babiš vs. Dvořák“. Takovou dohodu prakticky vylučuji.

V jakém formátu by k nějaké dohodě mohlo dojít?

Každý, tedy i pan Dvořák, má nějakou minulost, kterou si s sebou nese celý život. Dál to ale nechci rozvádět.

Během sněmovní rozpravy jsem registroval kolem deseti poslanců hnutí ANO, které pokyn jednotného hlasování popudil a zprávy podpořit nechtěli. Nakonec jste aktivně proti hlasoval jako jediný z klubu vy. Co podle vás nakonec kolegy přesvědčilo?

Rozčílených poslanců ANO bylo mnohem víc než jenom deset. Dovolím si metaforu. Když jasně vidíte bílou zeď, tak můžete jen obtížně hlasovat pro to, že ta zeď je černá. Proč moji kolegové nakonec hlasovali tak, jak hlasovali, ale nedokážu říci, to byste se musel zeptat jich. Mnozí z nich také odešli ze sálu, aby nehlasovali vůbec, a pak nám chyběli, když jsme navrhovali usnesení, které by volebnímu výboru umožnilo zintenzivnit kontrolu hospodaření ČT. Celá věc se zpolitizovala a všichni byli pod velkým tlakem, což je samozřejmě špatně. Pro mě čísla nejsou politika. Čísla nejsou ani levicová, ani pravicová, ani jakákoli jiná. Čísla nemají žádnou ideologii. Čísla jsou čísla a buď vycházejí, nebo ne. A protože tady nevycházejí a protože já jsem mnohem víc manažer než politik, tak jsem jinak než proti přijetí zpráv hlasovat nemohl.

Varoval jste před tím, že Česká televize se z hlediska ekonomického nachází v hluboké krizi, a pokud se situace nezačne okamžitě řešit, může za krátko dojít k tomu, že instituce nebude mít prostředky. Registrujete snahy o nápravu?

Dostal se mi do ruky pracovní návrh rozpočtu České televize na rok 2020 a v něm je počítáno s více než půlmiliardovou ztrátou. To se jako snaha o záchranu skutečně vnímat nedá.

Petr Dvořák úbytek financí někdy prý také vysvětluje dopisem z Ministerstva kultury, ve kterém se prý České televizi doporučuje, aby snížila stav svých účtů. Co si o tom myslíte?

Každý, kdo se podívá do zákona o České televizi, vám potvrdí, že to je hloupost. Českou televizi neřídí Ministerstvo kultury, a už vůbec ne prostřednictvím nějakých dopisů, ale management ČT a do značné míry i Rada ČT. Odpovědnost za problémy v hospodaření ČT proto leží pouze na nich.

V nedávném článku pro ParlamentníListy.cz jste napsal, že finanční situace televize je tak špatná, že hrozí masivní propouštění, rušení pořadů, konec financování filmů atd. Z čeho jste vycházel? Od nikoho dalšího jsem podobně varovná slova neviděl.

Vycházel jsem z údajů, jež jsou součástí zpráv Rady ČT o hospodaření ČT a z trendu hospodaření od roku 2012 doposud. Pokud se rychle nezmění způsob řízení ČT, tak jiný scénář, než je ten uvedený, prakticky nepřipadá v úvahu a není, jak už jsem uvedl dříve, důvod se domnívat, že ten, kdo osm let pracoval špatně, najednou začne pracovat dobře, což neplatí snad jedině v případě, kdyby předtím pracoval špatně záměrně. Proč o tom nikdo z politiků nemluví? Někteří se bojí, že je ČT bude dehonestovat, jiným zase budoucí problémy ČT vyhovují. Především ale většina z nich nechce, nebo neumí číst účetní výkazy a další obdobné materiály. Na obranu těchto poslanců ale musím říci, že zprávy jsou zpracovány tak nepřehledně, že je opravdu obtížné se v nich vyznat, a že redaktoři ČT skutečně dokáží likvidovat lidi nejen v politické, ale i osobní rovině.

Co máte na mysli, když říkáte, že zprávy jsou nepřehledné a že reportéři ČT dokážou likvidovat lidi?

Ve zprávách je obrovské množství nepodstatného balastu, který však uživatel nemůže přeskočit, protože v něm jsou, většinou velmi nenápadnou formou, uvedeny skutečně důležité údaje. Je to podobný systém, jaký při uzavírání smluv používají obchodníci, pro něž se vžilo označení „šmejdi“. Není to v rozporu se zákonem, ale číst takový materiál, je samozřejmě dost vyčerpávající, a nelze se dokonce ubránit podezření, že jde o záměr. Ty zprávy by mohly být co do počtu stránek klidně jen poloviční, ale přitom by mohly mít mnohem vyšší vypovídající hodnotu. Jenže to by v nich nesměly být mnohé důležité údaje nahrazeny slovní vatou, obrázky, fotkami a dalšími hloupostmi, které jenom unavují. Cílem zpráv v jejich současné podobě není jejich uživatele informovat, ale spíše udolat.

Že televize, a média obecně, umí likvidovat lidi, je každému jasné – stačí se podívat na akci známou pod názvem Mee Too. Pak se nikdo nemůže divit, když si politici položí otázku: „Má smysl na sebe nechat plivat za to, že chci, aby zaměstnavatel lidí, kteří na mě plivou, nezkrachoval, a ti, co po mně plivou, nepřišli o práci, a tím i o možnost po mně plivat? Jak byste si odpověděl vy?

Můj názor není v tuto chvíli podstatný. Těmi plivajícími lidmi myslíte pracovníky ČT?

Ano, čím déle bude trvat současný stav, tím více jich přijde o práci.

Proč ale zrovna vy na hospodaření ČT upozorňujete víc, než ostatní?

To je otázka, kterou jsem si také položil, a dosud na ni nenašel uspokojivou odpověď. Kdybych racionálně sledoval pouze svoje vlastní zájmy, tak bych nad ztrátovým hospodařením ČT mávl rukou. Asi se ale nedokážu tvářit, že vidím něco jiného, než ve skutečnosti vidím, což znamená, že jsem asi špatný politik. Anebo jsou špatní politici ti, kteří to umí? Nevím.

Česká televize má každoročně především z koncesionářských poplatků a dalších menších zdrojů k dispozici kolem 7 miliard. Jak je možné, že s tím veřejnoprávní instituce nevystačí a musela v posledních letech ztrátu kompenzovat rezervou?

Ztrátově hospodaří současný generální ředitel od prvního roku svého nástupu do funkce a v posledních letech se o tom jen o něco víc mluví. Není jiné vysvětlení, než že management ČT při svém rozhodování dlouhodobě nebere v potaz reálnou ekonomickou situaci. Jak už jsem napsal jinde, jde o dlouhý televizní večírek, kdy se nikdo nestará o to, co bude ráno. Zda jde o záměr, nebo pouze o neschopnost, nechci soudit, ale že je takové chování nepřípustné, je jednoznačné. Je to totéž, jako kdyby vláda rozhodla, že utratí většinu státního rozpočtu za nové silnice a pak by při vysvětlování státního bankrotu říkala, abychom se podívali, jaké máme krásné nové silnice, a že tedy rozhodnutí o jejich stavbě bylo správné. To však není investování, ale stavění pomníků, a tak už se nehospodaří ani v Severní Koreji.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák měl na nedávném neveřejném semináři v Poslanecké sněmovně říci, že televizi „nějakým způsobem mizí peníze“. Vysvětlil to Dvořák blíže? Jak mohou peníze jen tak mizet?

Ano, pan Dvořák to zhruba takto řekl. Dál už to ale nerozvedl a spíše se spolu se členy Rady ČT věnoval vysvětlování, proč je potřeba zvyšovat televizní poplatky. Pokud vynecháme zcela absurdní situaci, kdy vezmeme bankovky a hodíme je do ohně, tak peníze nikdy jen tak nemizí. Je pravdou, že se vlivem inflace a dalších faktorů snižuje jejich hodnota, a i na tomto procesu mnozí vydělávají, avšak ztráty, které dlouhodobě vykazuje Česká televize, jsou mnohem vyšší než pouze ty inflační. Pokud tedy peníze z ČT „někam mizí“, tak je jasné, že někdo vydělává víc, než by vydělávat měl. Je také potřeba říci, že manažer se musí chovat tak, že inflaci při svém rozhodování zohledňuje. Inflace je prostě jeden z mnoha nákladů, nic jiného.

Veřejnoprávní televize a rozhlas jsou už řadu let terčem kritiky některých politiků, nejhlasitěji prezidenta Miloše Zemana. Čelí atakům kvůli údajné neobjektivitě, či možnému nadržování některým politikům a stranám. Jak vnímáte toto?

Já osobně čerpám informace z mnoha zdrojů a přiznávám, že ČT mezi nimi většinou není. To je však dáno spíše mými dlouhodobými zvyky než kvalitou, či nekvalitou činnosti ČT. Vím, že je vysílání ČT často, a asi i oprávněně, terčem kritiky, ale rád bych řekl, že ČT jako instituce není a priori špatná. Vzpomeňme si jen na její roli v letech 1968 či 1989, vzpomeňme si na filmy a inscenace, které by bez ČT nikdy nevznikly. Zkrátka, ČT od svého vzniku přinesla lidem v této zemi mnoho dobrého a myslím si, že konflikt, který má v současné době s poměrně velkou částí společnosti, je vyvoláván uměle. Možná je jedním z jeho cílů právě odvedení pozornosti od špatného hospodaření ČT.

Generální ředitel ČT ale často vysvětluje, že na obsah vysílání nemá žádný vliv.

Generální ředitel společnosti tvrdí, že nemá vliv na to, jak bude vypadat hlavní náplň činnosti této společnosti? Předpokládám, že jde o žert. Pokud by to bylo myšleno vážně, tak by byly možné jen dvě varianty. Buď je takový ředitel zcela neschopný, nebo lže.

Pravicová opozice, mnohé osobnosti a většina mediální scény za Českou televizí stojí a varují před ohrožením její nezávislosti. ČT je podle nich zárukou svobody médií a demokracie v naší zemi a politici jako Miloš Zeman či Andrej Babiš ji prý chtějí zlikvidovat. Co na to říkáte?

Říkají to také Piráti, což je, řekněme, naivně levicová opozice, ale to jen pro pořádek, protože to opravdu není podstatné. Kdyby si osobnosti kulturní a mediální scény vzaly k ruce kalkulačku a pročetly si účetní závěrky ČT a další doklady tohoto typu, tak by jim bylo jasné, že Českou televizi likviduje někdo jiný. Je to ten, kdo v ní dlouhodobě hospodaří se ztrátou, což není ani Andrej Babiš, ani Miloš Zeman. Něco takového však osobnosti neudělají, protože to je moc práce a mnohé z nich to asi ani neumí. Podle toho, co zaznělo v rozpravě při schvalování zpráv, to ale neumí ani mnozí vysocí politici. Jak jsem uvedl dříve; aby mohla být ČT nezávislá (ať už si pod tím pojmem představujeme cokoli), tak musí vůbec existovat, a aby mohla existovat, tak nesmí dlouhodobě „někam mizet“ její majetek.

I kdyby ČT skutečně na základě široce přijímaných analýz a hodnocení vykazovala významné problémy, i z hlediska obsahu zpravodajství atd., je vůbec reálné s tím něco dělat, pokud je každá kritika brána jako útok na její nezávislost? Byla by k ráznému kroku odvaha? Vzpomeňme na televizní krizi a spacáky…

Každý z nás je na něčem závislý, a proto je nezávislost poněkud neuchopitelný pojem. Protože však dobře zní, tak se s ním pořád kdekdo ohání. Dnes je ČT závislá na vůli jejího generálního ředitele, ten však už není závislý, když nepočítáme přírodní zákony, na ničem. Což je špatně, protože každá moc, aby se nestala zvůlí, musí být něčím kontrolována, či jinými slovy, musí být na něčem závislá. Spíše než tvrdit pohádky o tom, že ČT má být nezávislá, bychom si proto měli ujasnit, na čem by závislá být měla. Protože je ČT financována z veřejných peněz, tak se jeví nejlogičtějším, aby byla závislá na vůli veřejnosti. Na otázku, zda tomu tak dnes opravdu je, si ale každý musí odpovědět sám.

