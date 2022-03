Chleba za 60 korun? A dost. Omezit vývoz plodin! Šéfka komunistů jde proti vládě

reklama

Svaz pekařů a cukrářů varuje před rostoucími cenami pšenice, která kvůli situaci na Ukrajině vzrostla až na dvojnásobek. Svaz doporučuje omezit její vývoz z ČR. Přichází varování, že by se jinak cena běžného chleba mohla dostat až na 60 korun. Ministerstvo zemědělství ale nepovažuje regulaci vnitřního trhu za dobré řešení, neboť by prý mohla fungovat jako opatření všech členských států proti sobě navzájem. Co na to říct?

Ministerstvo zemědělství to nepovažuje za dobré řešení, ale zatím jsem neslyšela, že by teda s nějakou alternativou samo přišlo. Podporu KSČM bude mít každý postup, který zatočí s vysokými cenami a zastaví tak ožebračování občanů.

Někteří zemědělci mluví o hrozbě potravinové chudoby pro část obyvatel, zejména pro důchodce a nízkopříjmové skupiny a varují také před zvýšením potravinové závislosti na cizích zemích. Výzvu vládě na toto téma sepsal například Klub 2019 a podepsal ji i režisér Zdeněk Troška. Ostatně o důležitosti potravinové soběstačnosti mluvíte i vy ve vašem pořadu Bez obalu. Jak to tedy s naší potravinovou soběstačností v současné době vypadá?

Mimochodem, jak vysvětlit „běžnému“ člověku, že obchody dnes nabízejí například kilo jablek za plus minus čtyřicet, padesát korun, když zrovna jablka nebo třeba brambory jsou potraviny, které si tady můžeme sami vypěstovat a také jsme si vždy pěstovali?

To je ta mantra neviditelné ruky trhu. Ukázalo se nesčetněkrát za poslední roky, že ten mechanismus je zkrátka překonaný. Máme tady nespočet řetězců, tedy krásné konkurenční prostředí, ale ceny jsou v podstatě všude stejné. V jednom mají levnější výrobek A, ale dražší výrobek B, v druhém to mají přesně obráceně. Celková cena pro zákazníka je víceméně stejná. A i přes toto konkurenční prostředí mají řetězce marže překračující i 100 %, takže evidentně je něco špatně.



Jak situaci v našem zemědělství zlepšit? Co byste v tomto směru navrhovala?

Zemědělství mělo vždy za úkol obživu obyvatel. Takže bychom se měli vrátit k tomu, že soběstačnost není sprosté slovo. Naopak je velmi prospěšná. Osobně bych se nebála omezit vývoz plodin jen nad to, co nejsme sami schopni spotřebovat či zpracovat. Dále by si stát měl posvítit na marže a praktiky velkých řetězců, které tlačí zemědělce do nerentabilních cen, což vede v celkovém důsledku ke snižování soběstačnosti a zvýšenému dovozu, protože se to prostě zemědělcům nevyplácí pěstovat, případně chovat u živočišné výroby. A v neposlední řadě je na místě nastavení státní zemědělské politiky. Podpora malých farem je sice fajn, ale musíme si na rovinu říct, že to národ neuživí.

Když se podíváme například do sousedního Rakouska nebo i Německa, ceny mnohých výrobků nejsou nijak zásadně vyšší než u nás, a to i přesto, že v obou zemích jsou platy oproti nám několikanásobně vyšší. I tak se často Čechům zde řada věcí vyplatí koupit. Za ještě mnohem výhodnějšími nákupy se pak jezdí do Polska. Co toto může s českou ekonomikou časem udělat, pokud v ČR ceny dále porostou a bude čím dál víc lidí nakupovat v zahraničí?

Je to děsivé, když vidíte, že v zemi, která má reálně mnohem vyšší kupní sílu, jsou potraviny často levnější a navíc kvalitnější. V tomto ohledu mám svědomí čisté, protože jsem přesvědčila celou tehdejší frakci GUE/NGL v Evropském parlamentu, aby proti skandální praktice dvojí kvality jednotně hlasovala. Mimochodem byla to jediná frakce, která tak v rámci Europarlamentu učinila. Zásadní bylo v tomto ohledu selhání eurokomisařky Věry Jourové z hnutí ANO2011. Nemohla jsem uvěřit vlastním očím, když jsem pak na předvolebním videu viděla Andreje Babiše, jak nakupuje v zahraničí a kritizuje, že ve srovnání s námi mají kvalitnější zboží. Vždyť jeho strana ANO2011 a další jsou přímým viníkem tohoto stavu!



Jak už jsme v minulých rozhovorech rozebírali, rostou ceny vlastně všeho. Piráti teď přišli s návrhem podpořit kvůli energetické krizi domácnosti ve výši 200 až 400 korun na osobu měsíčně. Překvapilo vás to? Pomohlo by to lidem dostatečně?

Paradoxně je to zatím první konkrétní věc, kterou jsem od některé z vládních stran slyšela. Mám ale obavu, že je to spíš takový výstřel do tmy, což je taková nová praxe Pirátů. Samozřejmě 200 korun je při tempu zdražování a cenách, které jsou občané nuceni platit, naprosto směšná částka. Vláda zkrátka lidem pomoct nechce. Kecy o kontrolách marží u PHM se ukázaly jako naprosto zbytečné, bez jakéhokoli reálného dopadu na ceny paliv. Stejně tak směšná je „pomoc“ prostřednictvím příspěvku na bydlení, kterou si vzal Jurečka s celou vládou jako alibi, jinak by museli narovinu říct, že zkrátka nedělají nic.



