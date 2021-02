Cíl – udělat z národa tupé a nevzdělané stádo? Spisovatel Bauer byl s covidem dvakrát ve špitále, ale názor má jasný. Maláčová ať raději nečte

reklama

I přes dlouhé jednání v Poslanecké sněmovně se ve čtvrtek nepovedlo prodloužit nouzový stav. Ten, pokud se nic nezmění, končí v neděli 14. února. Je to dobře?

Je viníkem neprodlouženého nouzového stavu vláda? Padá vina na hlavu Babiše, jak někteří zmiňují, nebo je to opozice a KSČM, kteří vládu nepodpořili? Babišovo selhání zmínil například Kalousek….

Viníkem je všeobecná únava ze zmíněné diktatury epidemiologů, kteří nám argumentují ne zcela průkaznými hausnumery, o nichž začíná většina lidí vážně pochybovat. Premiér Babiš opravdu selhal. Jako od schopného podnikatele a manažera bych od něho čekal lepší a klidnější výkon. A opozice a komunisté? Co mají chudáci dělat? Volby se blíží a tak musejí u budoucích voličů sbírat body.

Vy jste už před rozhovorem zmiňoval, že vám některá vládní opatření přijdou nesmyslná. Jaká například?

Jako spisovatele mě především štvala zavřená knihkupectví. I když bylo a je možné si knihy objednávat přes internet, z vlastní zkušenosti vím, že je to jen zlomek normálního prodeje. Když si nějaká maminka postěžovala Babišovi, že nemůže synovi koupit pastelky, vláda hned povolila otevření papírnictví. Že děti potřebují sešity, pera a omalovánky je sice pravda, ale že potřebují také knihy, to nikomu ve vládě nedošlo. Přitom docházelo k paradoxním situacím. Některá knihkupectví mají i papírenský sortiment, který mohla prodávat, ale na knihy se u nich zákazníci směli jen dívat. Přitom nebylo nic snazšího, než za přísných hygienických podmínek umožnit prodej knih. Skoro mi to připadá jako něčí záměr udělat z tohoto národa tupé, nevzdělané, ale ovladatelné stádo.

Máte tedy pocit, že si vláda v tomto směru usnadnila práci a zavřela prostě všechno, aniž by zvážila, kde to je potřeba, a kde ne?

Jistě. Nejlepší je všechno zavřít, zakázat vycházení z domu po 21. hodině, smět se stýkat jen s rodinnými příslušníky a vzdalovat se od bydliště maximálně 15 kilometrů. Zajímavé je, že na chrámy konzumu, supermarkety, si nikdo nedovolil sáhnout. Doufám, že se už konečně začneme chovat racionálně, objektivně si vyhodnotíme, odkud a kde se nejvíc covid šíří a budeme s touto epidemii bojovat zcela cíleně. Jenže tohle jsme se mohli naučit už dávno.

Nespokojení živnostníci, katastrofální dopad lockdownu na mládež, ekonomika se propadla skoro o 6 %. Je cena, kterou platíme za potlačení pandemie, už příliš vysoká?

Cena je opravdu vysoká. Vždyť protiepidemická opatření likvidují pracně vybudované živnosti, ničí lidské existence a hlavně způsobují obrovské škody na školní mládeži. Výuka na dálku nikdy nemůže nahradit živý kontakt s učitelem a spolužáky. A přitom si ještě ministerstvo školství počíná jako slon v porcelánu. Za naprosto šílené považuji třeba zrušení slohu jako součásti maturity. Vždyť umět se písemně vyjadřovat je základní součást obecné gramotnosti a inteligence. Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 35% Fiala 1% Bartoš 1% Okamura 47% Jurečka 6% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 0% Pekarová-Adamová 0% Klaus ml. 6% hlasovalo: 18067 lidí

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na sebe před pár dny upozornila výrokem, že ani druhá světová válka nezpůsobila na vzdělávání dětí tolik škod, co současná pandemie covidu. Co na to říct?

Musím se podivit nad tím, že sociální demokracie neměla na ministerský post někoho vzdělanějšího a s větším rozhledem. Mrzí mne to o to více, že jsem jako nestraník za ČSSD kandidoval v krajských volbách. Ale z jednoho důvodu může být výrok paní Maláčové užitečný. Ukazuje totiž, jak jsou ve vzdělání důležité dějepisné znalosti. Připomínám to v souvislosti s informací, že prý ministerstvo školství chystá další omezování výuky dějepisu. Už dnes většina mládeže neví například, co se stalo v srpnu 1968. Za pár let, až my pamětníci vymřeme, už to nebude vědět vůbec nikdo.

Očkování proti covidu provázejí nemalé problémy, ze všech stran slyšíme, že je nedostatek vakcín. Zklamala v tomto směru EU? Nebo zklamal stát?

Zklamali všichni. Od orgánů Evropské unie se to dalo čekat. Vždyť v nich zasedají politici spíše třetího řádu, kterých se v domovské zemi rádi zbavili vykopnutím do Bruselu. Ale bohužel zklamala i naše vláda. Však jí to voliči ve volbách jistě spočítají.

Čím dál víc se mluví o ruské vakcíně Sputnik V. Byla by to cesta? Dá se váhání kolem ní označit za politikaření? Je dobře, abychom čekali na schválení Evropskou lékovou agenturou?

Se Sputnikem V si nejsem jist. Rusko má sice spoustu vynikajících vědců, má i v případě potřeby špičkové lékaře, byť běžný pacient se s nimi v Putinově zemi příliš nesetká. A hlavně kontrola vyvinutých léků tam rozhodně není stoprocentní. Byl bych proto opatrný a také raději počkal na verdikt Evropské lékové agentury.

Je pravda, že vůči ruské vakcíně je ze strany části veřejnosti určitý odpor. Je to právě o tom, že ještě neproběhlo schvalování ze strany oficiálních orgánů EU? Nebo se snad někdo bojí, že by případný úspěch ruské vakcíny mohl rehabilitovat Rusko v očích veřejnosti, když někteří chtějí ukázat, že Rusko je zlá velmoc?

Odpor vůči ruské vakcíně je pochopitelný a nijak nesouvisí s tím, že jsme byli od roku 1945 do roku 1989 vlastně ruskou kolonií. Jak se můžete spolehnout na nějaké preparáty ze země, která se ani nedokázala vypořádat se sportovním dopingem a nechala se vyloučit z mnohých mezinárodních sportovních soutěží? Jistě Sputnik V může být účinný, ale také může mít spoustu nežádoucích vedlejších účinků. Oficiální ruské orgány nám mohou tuto vakcínu stokrát obhajovat, ale po mnoha minulých nepříjemných zkušenostech s ruskou pravdomluvností bychom se měli mít na pozoru. To není odveta za Navalného, jenom racionální úvaha.

Když odbočíme, Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Koalicím ke vstupu do Poslanecké sněmovny postačí 5 %, mění se i proces rozdělování mandátů. Blíží se parlamentní volby – je to i s ohledem na jejich termín dobré rozhodnutí?

Samozřejmě Ústavní soud měl na takové rozhodnutí nezadatelné právo. Ale že se tak stalo pár měsíců před volbami, vypadá velmi podivně. Nicméně demokracie tím nikterak neutrpěla, jen prostě některé strany to teď budou mít horší a jiné zase lepší.“

Je pravda, že stará pravidla voleb byla ku prospěchu pouze hnutí ANO?

Hnutí ANO vyhrávalo v posledních volbách a pravidla byla nastavena tak, že vítěz bral vše. Nyní je jeho postavení vážně ohroženo. Ani se Babišovi nedivím, že se vzteká a ztrácí nervy.

A co říci na skutečnost, že Rychetský minulý týden vlastně zrušil část zákona, kterou v roce 2000 ještě coby senátor za ČSSD obhajoval?

To je otázka pro Pavla Rychetského. Já mu opravdu do hlavy nevidím.

Prezident Zeman se kvůli zrušení volebního zákona rozhodl anulovat státní vyznamenání pro Pavla Rychetského. Prezident se domnívá, že Ústavní soud, jemuž Rychetský předsedá, poškodil zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně ČR. Váš komentář?

Miloš Zeman býval můj kamarád. Pamatuji si ho jako zábavného, vtipného a mimořádně sečtělého intelektuála, s nímž jsem rád rozmlouval. Teď se však na stará kolena chová jako umíněný rozmazlený kluk, kterému chtějí sebrat hračku. A že Rychetskému, kdysi svému příteli, odmítl předat vysoké státní vyznamenání, považuji za vrchol neomalenosti a je mi to moc líto.

