David Bohbot: Připravte lidi na válku s islámem. Je to potřeba

Český bezpečností expert s izraelskými kořeny David Bohbot se domnívá, že je chybou, že se většina politiků soustřeďuje na migrační pakt. Podle něj je dnes Evropa již mnohem dále. „Muslimské bratrstvo má rostoucí vliv, po celé Evropě pracují islamisté, konvertují nové lidi, šíří radikální ideologii a získávají vojenskou i politickou moc. Je čas přejít do další fáze. Připravit se na boj,“ říká David Bohbot, který se právě proto rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu. „Pokud ve volbách uspěji, bude mým hlavním úkolem přimět Evropský parlament, aby uznal nebezpečí šíření primitivního radikálního islámu,“ dodává v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Kandidujete do Evropského parlamentu na 15. místě za SPD a Trikolora. Myslíte si, že můžete vyhrát? Co byste dělal jako český reprezentant?

Už to, že jsem byl nominován, je úspěch. Určitě bych rád vyhrál, ale vím, že je to těžká mise. To, že mě navrhla naše předsedkyně Zuzana Majerová a že mě schválilo vedení Trikolory i SPD, je čest a jsem vděčný za tuto příležitost. Získám zkušenosti a dostanu se do povědomí voličů. Pokud ve volbách uspěji, bude mým hlavním úkolem přimět Evropský parlament, aby uznal nebezpečí šíření primitivního radikálního islámu. Mnozí politici už začali proti islámu bojovat, například se snaží zastavit ilegální migraci a bojují i proti migračnímu paktu, ale to nestačí. Soustředit se na imigrační pakt vidím jako chybu. To bylo aktuální před 20 lety, dnes už to nestačí, ale naopak to vrací vše na úplný začátek. Lidí, kteří bojují proti migračnímu paktu nebo za zpomalení ilegální migrace, je mnoho, ale oni nechápou, kde jsme dnes. V některých evropských městech už policie ztratila kontrolu nad bezpečím obyvatel a islamisté v klidu připravují a plánují své další kroky. Muslimské bratrstvo má rostoucí vliv, po celé Evropě pracují islamisté, konvertují nové lidi, šíří radikální ideologii a získávají vojenskou i politickou moc. Je čas přejít do další fáze. Připravit se na boj. Policie, armáda a občané by měli být připraveni dříve, než se fanatičtí džihádisté budou cítit dostatečně silní a začnou útočit přímo. Varovat před nebezpečím islámu je moje priorita, není to rasismus ani xenofobie, já nevidím všechny muslimy jako nepřátele. Jsou státy jako například Egypt, které čelí stejné hrozbě jako Evropa, a to mají skoro polovinu obyvatel podporující nebezpečné muslimské bratrstvo. Naštěstí je na tom naše země momentálně mnohokrát lépe, ale proč čekat až na tom budeme hůř?! Chci byt v čele boje proti této hrozbě.

Co by tedy podle vás měla Evropa udělat, aby byla bezpečná?

Měli bychom vyhlásit válku šířící se rakovině zvané radikální primitivní islám, nebo prohrajeme dříve, než se vůbec začneme bránit. Musíme připravit každého občana, počínaje mladými. Měli bychom zakázat muslimské bratrstvo, zastavit jeho financování. Musíme aktivně zamezit šíření islámu, nedopustit ničení kostelů a nedovolit stavět mešity. Měli bychom komunikovat s muslimskými komunitami, podporovat ty, které dodržují zákony, a předávat jim své názory na demokracii a svobodu. Měly by být reformovány a posilněny všechny bezpečnostní složky v celé Evropě, a hlavně v České republice.

Setkání NATO v Praze podle některých změnilo válku na Ukrajině. Ukrajinská armáda už může útočit pomocí zbraní z NATO i na ruská území. Co si o tom myslíte?

NATO eskaluje válku. Když trénuješ vojáky, financuješ a vyzbrojíš armádu a plánuješ útoky, jsi součástí války. A když Ukrajina bude s tvým povolením útočit tvými zbraněmi na ruské území, jsi za tyto útoky zodpovědný a buď připraven i na následky. Amerika není ochotna přiznat, že se jí za více než dva roky nepodařilo prostřednictvím Ukrajiny porazit Rusko. Ruská armáda postupuje vpřed na všech frontách, vítězí a získává území. Místo toho, aby prezident Biden začal jednat s prezidentem Putinem a ukončil tento konflikt, USA konflikt podporují a riskují třetí světovou válku.

Proč se jim, podle vás, hodí tato válka?

Protože nechtějí, abychom pochopili, jak ničili a ničí ekonomiku, rodinné hodnoty a tradice, a tím dovolili, aby primitivní radikální islám posiloval, zatímco oni vydělávají peníze a zvyšují svou moc a kontrolu nad námi. Kdybych mohl, zastavil bych válku mezi Ruskem a NATO. Ale okamžitě bych začal další válku. Válka proti fašistickým islamistům, kteří na nás útočí po celé Evropě. Jsme zataženi do nesmyslné války, ztrácíme partnery, jako Rusko a Čína, kteří s námi ještě nedávno spolupracovali obchodně, v oblasti vědy, a dokonce i ve vesmíru. Byli jsme rozděleni a tlačeni k nenávisti. Ale pouze společně můžeme bojovat proti skutečným nepřátelům. Mněli bychom okamžitě ukončit konflikt na Ukrajině a obnovit normální vztahy a spolupráci se všemi možnými světovými mocnostmi. Ještě je čas zastavit to šílenství, ale musí to být co nejdříve.

Věříte, že je možnost ještě zastavit tuto válku?

Ano, jde jen o rozhodnuti na straně NATO, nic víc. Jsem si jist, že president Putin už chce, aby válka skončila, zvlášť když ruská armáda úspěšně postupuje. Charkov není pro Ruskou federaci důležitý a jsem přesvědčen, že by se od něj stáhla, kdyby se začalo jednat. Problém je, že si Rusko bude chtít ponechat anexované oblasti, a to je pro Ameriku a její partnery těžké pochopit a akceptovat. Otázka je, jestli NATO preferuje riskovat třetí světovou válku tím, že se aktivně zapojí do bojů. Bez toho bude ruská armáda dál úspěšně postupovat a pokračování tohoto konfliktu, jak konstantně tvrdím, bude dál jen ztrátou času a dalších obětí na životech. I když ne přímo občanů USA a EU.

