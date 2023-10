Davidovy hvězdy v Německu! „Musíme jednat tvrdě.“ Docent volá po deportacích radikálů

Jak vidí vývoj českého školství? A co říká na snahu Jiřího Paroubka sjednotit levici? I o tom mluvil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý rektor a zakladatel vysoké školy Lubomír Pána. „Parta neschopných, ekonomicky, a i jinak odborně nevzdělaných škůdců,“ říká na adresu vlády. Vyjádřil se i k výsledkům slovenských voleb. Nevynechal ani to, co se děje v Izraeli a rozebral migrační politiku západních zemí.

Pane docente, jako bývalého rektora Vysoké školy a jejího zakladatele se Vás hned na začátku musím zeptat, jak vidíte vývoj českého školství. A domníváte se, že tentokrát nebudou přijímačky na střední školy provázet takové „zmatky“ jako minule?

Vývoj českého školství vidím skepticky. Když máme ve vládě dva učitele, dokonce bývalé rektory - ministerského předsedu a ministra školství, a přesto není školství a vzdělání na prvním místě jejich pozornosti, jak rádi deklarují. Dávají přednost nákupu útočných stíhaček F-35 určených k prolamování obranných linií nepřítele, místo aby sanovali podhodnocené investice do všech stupňů školství a naopak i pro školství chystají různá úsporná opatření, mimo jiné přenášejí zodpovědnost za financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol. Místo potřebných investic stále financují neúčelně například: ideologické doplňování Rámcových vzdělávacích programů, nepodařenou inkluzi, několik miliard ročně do soukromých škol, které jsou většinou obchodními společnostmi (a. s. či s. r. o.) a zisk si tak tvoří na úkor státních dotací.

Přijatá opatření k přijímacímu řízení jsou k prospěchu žáků a předpokládám, že přijímací řízení proběhne bez větších problémů.

Ministerstvo školství se rozhodlo pro novelu vyhlášky, která zruší ředitelům středních škol povinnost zohledňovat u přijímaček prospěch uchazečů z posledních tří pololetí základní školy. Někdo argumentuje, že se děti nebudou třeba už tolik snažit, na druhou stranu ale také zaznívá, že hodnocení leckdy není třeba objektivní a žáka to pak u přijímaček může poškodit. Jak to vidíte Vy?

Takto by MŠMT ČR mělo postupovat i v dalších případech řízení a najednou bychom zjistili, že můžeme škrtnout minimálně polovinu agendy MŠMT ČR a tím také snížit počet pracovníků ministerstva na polovinu.

Pojďme na další téma. Jiří Paroubek inicioval před časem sjednocení české levice. Je to dobrý nápad? Jak vnímáte současný stav levice v ČR?

Sjednotit levici ke společnému postupu je tradiční problém v české moderní historii. Myšlenka a snaha pana Paroubka je chvályhodná, ale podíváme-li se kolem sebe, tak vzájemná animozita jednotlivých předsedů či prezidentů jednotlivých levicově orientovaných stran je toho překážkou. Nebudu jmenovat jednotlivé strany, které by spolu mohly úspěšně spolupracovat na odstranění vlády neumětelů. Osobně panu Paroubkovi v jeho snaze fandím, ale nevěřím, že jeho snaha dojde širšího naplnění. Budu rád, pokud se mýlím.

Naše vláda je zhruba v půlce svého volebního období. Vím, že na začátku jste z ní nadšený vůbec nebyl. Jak to vidíte dnes?

Pokud jsem z této vlády na začátku nebyl nadšený, dnes jsem z jejího demoličního úsilí české ekonomiky a ožebračování občanů přímo zděšen. Je to parta neschopných, ekonomicky a i jinak odborně nevzdělaných škůdců této země. Další komentář netřeba.

A co prezident Pavel? Jak si v roli hlavy státu podle Vás vede?

Vede si tak, jak se dalo očekávat. Chová se alibisticky, vládě podepíše každý zákon, a i když má o něm pochybnosti, čeká, že to za něho vyřeší Ústavní soud. Koná přesně tak, jak po ně chtějí jeho zahraniční loutkovodiči, vlastní názor na nic v podstatě nemá.

Jednou z vyznamenaných o tomto víkendu byla i zpěvačka Marta Kubišová. Všimla jsem si ale, že někteří diskutující pod články, které o tom informují, nechápou, někteří jí rovnou zazlívají, že s tím, co před revolucí prožívala, chce přijmout vyznamenání od někoho s minulostí, jakou má právě náš prezident. Co na to říci?

Paní Kubišová je již starší dáma, umělecky už nemá co nabídnout, a tak je ráda, pokud o ni je projeven zájem. Nemám jí proto za zlé, že přijala vyznamenání od exponenta režimu, který ji připravil o dvacet let umělecké dráhy.

Podívejme se i do zahraničí. Slováci mají za sebou volby, které dost rozdělily společnost, a to dokonce i tu naši. Co na výsledky voleb říkáte a jak vidíte budoucnost Slovenska?

Velké emoce, pochopitelně, vyvolávají události v Izraeli. Co říci na to, co se tam odehrává?

Rozhodně nesouhlasím s rozpoutaným terorem ať jedné či druhé strany konfliktu. Sionisté jen sklízí plody své politiky a nenaplnění rezoluce OSN z roku 1947, podle které měl vzniknout židovský a zároveň palestinský stát. Palestinský stát dodnes neexistuje a Izrael navíc anektoval palestinská území, kde palestinský stát měl vzniknout.

Hlavně v minulých dnech jsme viděli i v ulicích západních měst propalestinské demonstrace. „Horko“ bylo v tomto směru například v Berlíně. Navíc je tady obava před teroristickými útoky, bezpečnostní opatření posílili například ve Francii, kde kvůli nahlášené bombě evakuovali jak památky, tak i letiště. Kam až to může zajít? A jak by se k tomu měly západní státy postavit?

Země, které jmenujete, dnes vidí důsledky uplatňované migrační politiky. Muslimští migranti se nepřizpůsobili a nikdy nepřizpůsobí kultuře hostitelské země. Jejich kultura je nekompatibilní s tou naší. Vidíme to například na faktu, že dnes jsou nejradikálnější ti, kteří se již v daných zemích narodili, nepřizpůsobili se, jsou frustrovaní ze své ekonomické situace a vinu rozhodně nehledají u sebe. V tom jsou podporováni radikálními imámy. Pravděpodobně není jiné východisko než tyto imámy vyhostit a deportovat, stejně tak i islámské radikály a trestně stíhané osoby a osoby, kterým nebyl udělen azyl.

Na toto nebezpečí jsem, ve své knize, upozorňoval již v roce 2007, kde jsem se jednoznačně postavil proti teorii multikulturalismu a naopak nabízel tuto problematiku řešit teorií pluralismu, tak jak ji ve svých dílech popisuje Giovanni Sartori, jeden z neuznávanějších světových politologů, filosofů a teoretiků demokracie.

A co říci na to, že se v Německu objevily případy, kdy někdo namaloval Davidovu hvězdu na místa, kde bydlí Židé?

Tato skutečnost mě osobně šokovala a připomněla mi období Třetí říše, kdy se odehrávaly podobné věci a víme, jaké byly důsledky. Němci, Francouzi, Belgičané, Švédové a další země budou muset reagovat tvrdě a nekompromisně, jak jsem naznačil v předchozí odpovědi.

