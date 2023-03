Do paraplete proti drahotě se vláda chystá řezat další díry. Poslanec Hrnčíř a novinky ze Stanjurovy dílny

Říkejte si, co chcete, my si stejně uděláme, co chceme my. Tak podle poslance SPD Jana Hrnčíře funguje tato vláda. Takže si lidé nemají dělat iluze, pokud ministra Stanjuru napadne další nápad, jak někoho připravit o peníze, koalice jej pravděpodobně schválí. Člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny naznačuje, jakými směry by se ambice ministra financí mohly ubírat.

Vláda v legislativní nouzi prohnala Sněmovnou důchodovou novelu. Jaká je nálada v rozpočtovém výboru, který neměl možnost tuto novelu řádně projednat a uplatnit všechny námitky?

Vláda si z české legislativy udělala doslova trhací kalendář. Jediným důvodem byly prezidentské volby, proto vláda počkala až po nich. Nárok na vyšší valorizaci důchodů vznikl našim seniorům již v lednu, začít to řešit až poté se zpětnou účinností je samozřejmě špatně, nehledě na zneužití institutu stavu legislativní nouze. Samotné projednání nebo spíše neprojednání zákona, který vláda na sílu protlačila i za cenu několikanásobného porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, asi nemá smysl komentovat.

Prezident Petr Pavel při svém rozhodování přijal zástupce hnutí ANO, ale zástupce SPD nikoliv. Nemáte obavy, že po jeho „vtipných“ poznámkách z prezidentské kampaně, jako že by Tomia Okamuru nejmenoval ministrem školství v obavách o mravní ohrožení mládeže, další jasný náznak, že prezident vaše hnutí nebere do svého týmu jménem národ?

Pan prezident se již stačil vymezit i vůči účastníkům demonstrace z 11. 3., kde podle mého názoru velmi nešťastně okomentoval prosté obavy lidí z všeobecného zdražování a hrozící bídy, která již dnes postihuje značnou část občanů. Pokud tým pana prezidenta zahrnuje pouze občany souhlasící s postupem vlády, jsem přesvědčen, že se jedná již nyní o nepříliš početnou skupinu, která je navíc den ze dne menší a menší.

Již bylo vyjasněno, že na červnovou valorizaci nemá vláda v rozpočtu ani korunu. I když několik miliard ušetří, přesto tam něco bude chybět. Už je zřejmé, jakým způsobem chce ty peníze sehnat?

Vláda, ačkoli neustále hovoří o tom, jak nesouhlasí se zvyšováním daní, samozřejmě přesně to plánuje učinit. Ve hře je kromě okradení důchodců též zvýšení daní z nemovitostí, změny v DPH, zvýšení odvodů pro OSVČ nebo úpravy ve stavebním spoření.

Těch nápadů na reformy má ministr Stanjura evidentně připravených více. Očekáváte, že jako opozice na odborné bázi výborů budete mít možnost k tomu říci své, nebo zase zafunguje koaliční „válec“, jaký známe od počátku volebního období?

Rád bych řekl něco jiného, ale po zkušenostech s touto vládou mám obavu, že bude vše fungovat na obvyklém principu „říkejte si, co chcete, my si stejně uděláme, co chceme my“. Vláda navíc většinou reaguje se značným zpožděním, a ještě si vždy neomylně vybere ze špatných řešení to úplně nejhorší.

Vy můžete srovnávat s minulostí. Je respekt této vlády k Poslanecké sněmovně a jejím názorům vyšší, nebo nižší než u minulých vlád?

Pokud se jedná o respekt této vlády nebo i vládní koalice k názorům opozice, tak ten je, myslím, jasně patrný i těm, kteří politiku nesledují nijak podrobně. Koneckonců, byl naznačen již i v minulé otázce. Každý, kdo neoslavuje tuto vládu a její šílené nápady, je agent východu nebo extremista a nezáleží na tom, jestli se jedná třeba i o poslance, který ve Sněmovně reprezentuje své voliče. Respekt, úcta a slušnost obecně se z politiky vytrácejí, nyní je to patrné více než dříve.

V koalici se začíná hovořit o dlouhodobější úpravě valorizačního vzorce, který by nekompenzoval důchodcům inflaci v plné výši. Mají se penzisté obávat?

Valorizace je jednoduše řečeno reakcí na rostoucí inflaci, pokud se tedy bude dále upravovat, bude se situace seniorů, z nichž řada je již nyní v zoufalé situaci, nadále zhoršovat. Řeči o mezigenerační solidaritě jsou nehorázné, hovoříme zde o lidech, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli daně, nyní tedy musejí mít zajištěný nárok na důstojný život.

Z dalších nápadů ministra Stanjury zmiňme nápad na dvojnásobné navýšení daně z nemovitosti, přičemž nový výnos nemá jít do pokladny obcí, ale státu. Co si o tomto nápadu myslíte?

Daňové zatížení našich občanů je již tak dosti vysoké, navíc jsou ničeni obří inflací, trestat je za to, že si z již jednou zdaněných peněz dokázali obstarat vlastní bydlení, je nemravné. Chápu, že při srovnání se Západem jsou naše daně z nemovitostí nízké, ale to jsou i naše platy nebo důchody. Pokud chtějí naši ministři šetřit rozpočet, měli by začít u sebe například zmrazením platů nebo omezením náměstků a zbytečných úřadů.

Ministr práce Marian Jurečka avizuje, že chce navyšovat odvody živnostníkům, s vysvětlením, že jim musí zajistit dobré důchody. Co říkáte na tyto změny?

Je to nesmysl. Živnostníci se u nás potýkají s obrovskými problémy, řada jich skončila již v období covidové pandemie, ostatní se musejí potýkat s inflací, cenami energií, odlivem zákazníků, kteří pochopitelně začali šetřit, zvyšovat jim za této situace ještě navíc odvody je podle mě pokus o likvidaci drobných podnikatelů a OSVČ.

Co by živnostníkům nabídlo vaše hnutí?

Zastávám názor, že stát má živnostníky a drobné podnikatele podporovat nastavením vhodných podmínek i co nejjednodušší legislativou. Hnutí SPD navrhuje a již i navrhlo řadu úprav, které OSVČ usnadní podnikání, ať už mluvíme o zvýšení hranice povinné registrace k DPH, prosazení paušální daně nebo vyšším slevám na dani z příjmů fyzických osob.

Víte jako poslanci ještě o něčem dalším, co vláda na občany chystá?

Vláda nejen že chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní, ale chce i výrazně omezit okruh lidí, kteří mají doposud nárok na sociální dávky. Takže vládní paraple proti drahotě bude pěkně děravé a spousta lidí se ocitne v existenčních potížích.

Jako poslanec rozpočtového výboru jistě pozorně sledujete i dění na finančních trzích. Co říkáte na vlnu bankovních krachů, kterou sledujeme v posledních dnech?

Poměrně dlouhou dobu byly nízké úrokové sazby, a to zvyšovalo množství peněz v oběhu. Tato situace se v poslední době vlivem inflace mění a dochází k odlivu peněz z dlouhodobějších finančních aktiv, která nesou menší výnos než současné vkladové účty. Banky se tak těchto aktiv musejí zbavovat i pod cenou, aby měly potřebnou hotovost k uspokojení poptávky klientů po těchto produktech, a tím se dostávají do ztráty, která může být i fatální. Do toho zvýšené úrokové sazby hypoték, které některé domácnosti již nezvládají splácet, a krachy kryptoměnových burz či firem.

